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Local NewsSeptember 14, 2026

High School Football Scores – 9/11/26

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VALDOSTA – Local and regional high school football scores from Friday, September 11.

 
Blanche Ely Tigers at Lowndes Vikings
2-1   3-0
0   42

Final

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White football helmet with number 19.  
KIPP Warriors at Valdosta Wildcats
2-0   3-0
18   58
Final

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    Black football helmet with "TA" logo.
Valwood Valiants  at Tiftarea Panthers
3-1   2-1
28   20
Final

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West Laurens Raiders at Cook Hornets
1-1   1-2
0   6
Final

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Lanier Co. Bulldogs at Treutlen Vikings
0-3   2-0
0   36
Final​​​​​​​

 

 
Lee Co. Trojans at Colquitt Co. Packers
3-0   2-1
48   30
Final

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  Blue football helmet with paw print design.
Tift Co. Blue Devils at Crisp Co. Cougars
2-1   2-0

42

   12
Final

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  Red football helmet with white faceguard design.

Worth Co. Rams

 at Thomasville Bulldogs
2-0   1-1
16   30
Final

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  Red football helmet with white faceguard.
 Fitzgerald Hurricane at Dodge Co. Indians
2-0   1-1
28   14
Final

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Lithonia Bulldogs at TCC Yellow Jackets
1-1   2-0
7   35
Final
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