High School Football Scores – 9/11/26

VALDOSTA – Local and regional high school football scores from Friday, September 11.
|Blanche Ely Tigers
|at
|Lowndes Vikings
|2-1
|3-0
|0
|42
|
Final
|KIPP Warriors
|at
|Valdosta Wildcats
|2-0
|3-0
|18
|58
|Final
|Valwood Valiants
|at
|Tiftarea Panthers
|3-1
|2-1
|28
|20
|
|West Laurens Raiders
|at
|Cook Hornets
|1-1
|1-2
|0
|6
|Final
|Lanier Co. Bulldogs
|at
|Treutlen Vikings
|0-3
|2-0
|0
|36
|Final
|Lee Co. Trojans
|at
|Colquitt Co. Packers
|3-0
|2-1
|48
|30
|Final
|Tift Co. Blue Devils
|at
|Crisp Co. Cougars
|2-1
|2-0
|
42
|12
|Final
|
Worth Co. Rams
|at
|Thomasville Bulldogs
|2-0
|1-1
|16
|30
|Final
|Fitzgerald Hurricane
|at
|Dodge Co. Indians
|2-0
|1-1
|28
|14
|
|Lithonia Bulldogs
|at
|TCC Yellow Jackets
|1-1
|2-0
|7
|35
|Final