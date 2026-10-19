////High School Football Scores – 10/16/26
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Local NewsOctober 19, 2026

High School Football Scores – 10/16/26

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Valdosta Wildcats at Colquitt Co. Packers
6-0   5-2
52   44

Final

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Brooks Co. Trojans at Berrien Rebels
2-5   5-1
35   29
Final

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Fitzgerald Hurricane  at Cook Hornets
5-2   2-4
14   21
Final

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Richmond Hill Wildcats
 at Camden Co. Bulldogs
5-2   4-3
27   40
Final

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    Gold football helmet with blue logo design.
Tift Co. Blue Devils at TCC Yellow Jackets
3-4   7-0
7   63
Final​​​​​​​

 

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  Red football helmet with white faceguard design.
Jeff Davis Yellow Jackets at Thomasville Bulldogs
6-0   6-1
25   28
Final​​​​​

 

  Blue football helmet with paw print design.
Worth Co. Rams at Crisp Co. Cougars
3-3   4-1

49

   19
Final

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Black football helmet with white "H" logo.   

Houston Co. Bears

 at Coffee Trojans
3-3   5-1
13   27
Final

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 Lee Co. Trojans at Northside Eagles
6-1   3-3
37   0
Final

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  White football helmet with team logo.
Cairo Syrupmakers at Dougherty Trojans
7-0   5-1
23   26
Final

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