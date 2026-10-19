////High School Football Scores – 10/16/26

|Valdosta Wildcats
|at
|Colquitt Co. Packers
|6-0
|5-2
|52
|44
|
Final
|Brooks Co. Trojans
|at
|Berrien Rebels
|2-5
|5-1
|35
|29
|Final
|Fitzgerald Hurricane
|at
|Cook Hornets
|5-2
|2-4
|14
|21
|
|Richmond Hill Wildcats
|at
|Camden Co. Bulldogs
|5-2
|4-3
|27
|40
|Final
|Tift Co. Blue Devils
|at
|TCC Yellow Jackets
|3-4
|7-0
|7
|63
|Final
|Jeff Davis Yellow Jackets
|at
|Thomasville Bulldogs
|6-0
|6-1
|25
|28
|Final
|Worth Co. Rams
|at
|Crisp Co. Cougars
|3-3
|4-1
|
49
|19
|Final
|
Houston Co. Bears
|at
|Coffee Trojans
|3-3
|5-1
|13
|27
|Final
|Lee Co. Trojans
|at
|Northside Eagles
|6-1
|3-3
|37
|0
|
|Cairo Syrupmakers
|at
|Dougherty Trojans
|7-0
|5-1
|23
|26
|Final