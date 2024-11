//WGTC holds 2024 Spring, Summer Commencement Exercises

Share with friends

Photo: The Graduation speaker was Surgical Technology graduate Madison Garcia. She was the college’s 2024 GOAL (Student of the Year) Winner and was named one of the Top State Finalists for GOAL.

VALDOSTA – Wiregrass Georgia Technical College held a ceremony for graduates during the Spring and Summer 2024 Commencement Exercises.

Wiregrass Georgia Technical College held the Spring and Summer 2024 Commencement Exercises on Thursday, July 11. The ceremony honored both Spring and Summer Semester graduates. There were 1,186 students who were awarded their associate degree, diploma, or technical certificate of credit, and 374 Dual Enrollment or high school students earning a college degree, diploma, or technical certificate of credit. Among those graduating, the college awarded 220 associate degrees, 200 diplomas, and 1,296 technical certificates. The commencement ceremony was held at the University of Georgia Tifton Campus Conference Center.

Wiregrass is proud to announce the Spring 2024 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

Applying: Ethan Johnson

Atkinson: Hunter Beverley, Lagreshia Douglas, Logan Elliott, Kyler Eversole, Jaci Ferguson, Patricia Garcia, Aleigha George, Adolfo Gonzalez, Andrea Gonzalez, Tara Green, Kaci Gurley, Bethany Haskins, Calyuar Lott, Luke Lott, Justus Mancil, Dulce Montalban, Lesly Nava, Benjamyn Paulk, Gavin Peach, Jacqueline Pedraza, Servando Plascencia, Berenice Ramirez, Kaleeah Sirmans, Cameron Smale, Brandi Spivey, Yzabelle Spivey, Naja Stafford, Christy Steele, Kayley Sutton, Bonifacio Torres, Valery Torres Garcia, Landon Walker, Jessica Whitely, and Dustin Williamson

Bacon: Matthew Medders, Takoria Miley, and Justin Moore

Ben Hill: Aaliyah Adams, Marco Alamilla, Ashley Alexander, Luke Allen, Traveona Anderson, Saniyah Aponte, Accica Bailey, Nahla Billingsley, Asia Brown, Anna Burkett, Zackary Burnham, Louis Christie, Johnathan Cobb, Ashton Coleman, Victor Copeland, Keaton Cowan, Dustin Crocker, Lucius Douglas, Ashlyn Edenfield, Jonathan Ehling, Richell Fairley, Austin Farmer, Richard Gallagher, Omar Garcia, Sariah Gaulden-Hodge, Anna Gay, David Gibbs, Natavia Graham, Lyndee Gray, Silas Graybill, Qualee Green, Kaden Griffin, Martez Hannah, Jasmine Harper, Tanner Harper, Wesley Harrell, Z’chuntania Harris, Jhirmara Hodge, Christopher Houston, Austin Howell, Emma Howell, Trent Jenkins, Oliver Johnson, Devin Kite, Kaylee Land, Kolby Land, Jaden Latham, Jeffrey Lawson, Mason Lee, Jeff Mandujano, Colin Mazzilli, Edith Morgan, Latavian Morgan, Jacob Nicolas, Anteneese Nixon, Kelsey Osborn, Keiona Parker, Diondre Paschal, Josias Procopio, James Ramos, Nicholas Richardson, Yohandri Rivero, Kemp Rivers, Ladoria Roberson, Mary Robinson, Terry Ross, Markel Royal, Mauriunna Scott, Zania Sellers, Zachary Sheppard, Alan Smith, Garrid Smith, Nathan Smith, Zyniah Smith, Maranda Spearing, Dannie Sweet, Bryson Thompson, Kimberly Torres, Brycen Valencia-Keaton, Cheyenne Walsh, David Walsh, Diamond Wilcox, Caden Wilkerson, Karson Young, and Willie Young

Berrien: Carlos Arellano, Kevin Berryhill, Hailey Brantley, Joshua Brown, Cory Browning, Taylor Carswell, Diamonique Chapman, Kileigh Clanton, Nikki Clements, Staci Coleman, Cedric Davis, Noah Davis, Deandra Demeritte, Jamaiyah Denson, Kayden Everett, Exstarvia Gibson, Matthew Hanchey, Savannah Harrell, Jordan Jolly, Alexandria Jones, Aiden Kelly, Kaetlynn Lovell, Abigail Luke, Karina Montalvo, Allison Moore, Daisy Morton, Tami Owens, Paiten Porter, Chelsie Powell, Colin Ritchea, Dalton Shurtleff, David Simmons, Kody Taylor, Kamilya Tucker, Lelisa Tucker, Chason Warren, Kayla Webb, and Conner West

Brooks: Macie Basson, Nyla Beamon, Triston Bean, Morriana Bell, Antanesha Dasher, Tamera Dennard, Caitlin Edwards, Armani Frazier, Camden Goss, Alexis Griffin, Paytan Jackson, Rebecca Jenkins, Sophie Keen, Jacob Lodge, Brisseida Mariano, Kellee Marshall, Caleb McRae, Chad Moore, Monique Phelps, Gloria Salazar, Zackery Sapp, Anthony Shaw, Jerrica Smith, Alyah Williams, Damion Williams, Shanderia Wilson, and Grace Wright

Clinch: Cynthia Gray, Jamie Griffis, Marcy Guess, Shawntae Key, Mitchell Lane, and Michael Walker

Cobb: Todd Allen

Coffee: Kelcie Adams, Isaac Alonso, Joshua Anderson, Kaiden Anderson, Valeria Ayala, Kristy Bagley, Anthony Baker, Chris Banda, Emily Banda, Hailey Beasley, Yesenia Benitez, Kristian Bennefield, Garrett Bennett, Payton Bennett, Charles Black, Aileen Bolotaolo, Jyquan Brewton, Joel Brigmond, Skyler Buchan, Zareyonna Burch, Chelsey Burnam, Lowell Burnam, Brianna Bush, Hunter Carelock, Jordan Carter, Claudia Castro, Perla Castro, Ashontee Clark, Kemon Clark, Antonio Clements, Kilee Copeland, Zachary Cosenza, Beyonka Daniels, Auiranna Darden, Brayden Davis, Neoshi Dixon, Hayley Driver, Tristin Droddy, Dylan Duncan, Daniel Dykes, Keegan Easom, Kiana English, Ziya Freeman, Jacob Fuller, Jad Fussell, Wendy Garcia, James Graham, Catherine Grantham, Kalynn Grantham, Mari Grantham, Jamonte Green, Hillary Guthrie, Donna Harper, Phyllis Harrell, Ciara Harris, Danysia Harris, Emily Hester, James Hester, Laney Highsmith, Curtis Hobbs, Carter Holley, Yasmin Horton, Emma Hutto, Hunter Hutto, Bodie Jackson, Bertha Jenkins, Ridge Johnson, Synia Jones, Cierra Jordan, Lynn Kemp, Keegan King, Madison Lewis, Betssaida Lopez, Carlos Lopez, Karina Lopez, Yair Lopez, Walton Lott, Emily Lucas, Austin Martin, Bailey Martin, Whitney Martin, Triston Mattox, Kelli McNab, Alex Medders, Marcos Mejia, Emily Merritt, Michael Miles, Tia Miller, Hillary Moore, Ixchel Moran, Alex Morrison, Elec Morrison, Jace Nguyen, Loyed Oglesbee, Glenn O’Steen, Tiyel Pace, Devin Paulk, Alejandro Perez, Elias Perez, Viviana Perez, Tamya Pope, Kanaan Porter, Amarieona Powell, Keely Powell, Estavan Ramirez, Dustin Real, Michael Real, Keasha Register, Danielle Robbins, Laquisha Roe, Avery Rogers, Shania Rolax, Kylie Rowell, Demuntre Royals, Isabella Seymour, Allie Smith, Dillon Smith, Jacob Smith, Matthew Smith, Sanaya Smith, Trinitee Smith, Arthur Snipes, Austin Snipes, Shadrick Spencer, Braiden Spivey, Kintiara Swinson, Zaylen Temple, Logan Thomas, Natalie Tinajero, Demorria Tyson, Hannah Valadez, Sayde Valencia, Elissa Vaquerano, Jacob Vaughn, Tanya Vaughn, Valerie Vornsand, Landon Waldron, Nicholas Waldrop, La’Wanda Walker, Jacqueline White, Nia Wilkerson, Akeelah Williams, Donnie Williams, Linda Williams, Gracie Winkler, Hunter Wooten, Heidi Yawn, and Kawanda Young

Colquitt: Star Bernard, Lashawna Fisher, Victoria Guthrie, Jasmine Pena, Leticia Simon, Josie Spires, Josue Velazquez, and Regina Wise.

Cook: Dulce Azpeitia-Rivera, Zsameri Campbell, Claudia Clark, Cynthia Folsom, Jack Folsom, Mareli Gaona Reyes, Janyra Garcia, Hunter Godwin, A’jay Gonzales, Sasha Gray, Ana’ey Hernandez, Ryan Johnson, Yaushautionna Johnson, Kamaya Jones, Kamari King, Ozell Lane, Bryan Lopez, Zane McDowell, Kody Merritt, Melissa Oler, Aquilah Pettigrew, Brooklyn Pettiway, Jordan Reid, Alisa Reynolds, Amber Reynolds, Lacey Robinson, Briana Stephens, and Cheyanne Thomas

Crisp: Tamara Harris

Dodge: Gregory Watkins

Doughtery: Martha Edison

Douglas: Quantavious Leonard

Echols: Savannah Cortez, Ana Diaz Diaz, Laura Dominguez, Tania Gomez, Charlee Huggins, Isadora Luviano, Janet Ramirez Perez, Perla Rodriguez, and Shawanna Wright

Glynn: Ashley Jones

Grady: Ridge Baggett

Hall: Amaka Azuah

Irwin: Cody Benson, Payton Carver, Tommy Clements, Hayden Dennard, Robert Edge, Cody Graham, Brookelyn Hill, Nathaniel Lewis, Paul Moffett, Madison Roger, Lonnie Whitley, and Stephen Wilson

Jasper: Catherine Selph

Jeff Davis: Ziyon Adams and Josefina Rangel

Lanier: Ava Abbott, Reanna Bailey, Mary Bryan, Whitney Craven, Layla Davis, Kelsie Degale, Angelina Edouard, Markisha Gore, Ethan Hiers, Jackson Jones, Jordan Madrid, Jonathan Martinez Benites, Kaia Merritt, Jaycee Newsome, Kush Patel, Michael Purvis, Cason Register, Desirea Richardson, Haleigh Sirman, Mackenzie Spikes, Hailey Weeks, and Nalaysia Williams

Lowndes: Mailyn Aguilar, Jonathan Alexander, Kahlia Alexander, Charles Alexis, Allison Anaya Reyes, Chivonne Anderson, Aniya Arnold, Taerick Arroyo, Jessica Ayres, Elizabeth Bagley, Mandy Bailey, Ray Baker, Johnny Ball, Cody Barker, Angel Barnes, Khyla Barnes, Ashton Beaufort, Tanganika Belcher, Constance Bell, Jamira Bell, Jessica Bell, Autumn Bennett, Brooke Bennett, Jonathan Bevis, Jose Bezares, and Mayah Bispat, Jermaine Booker, Damasi Bowles, Amber Boyd, Hannah Brace, Amare Brandon, Davian Brinson, Adrian Brown, Jaidah Brown, Leslie Brown, Nilja Brown, Robyn Brown, Sherrell Bussey-Echols, Wilmer Calles, Kylie Cardin, Emyjah Carmen, Ashley Carter, Reese Chadwick, Branden Chapman, Danielle Chappell, Sadie Chappell, Gladys Chial, Kazari Christian, Nychelle Cobb, Jordan Coleman, Cornell Collier, Krystal Conley, Camryn Coon, Bryan Cooper, Breniya Copeland, Laci Copenhaver, Mitchell Cothron, Zytiana Dailey, Kayla Daniel, Keenan Davis, Diamond Dawson, Molly Deal, Kalvon Dean, Kylani Dean, Elhaje Demesier, Steffanie Dennard, Michelove B Docteur, Ja’Miracle Duncan, Makayla Dunlap, Cassidy DuPree, Aaliyah Durham, Shanitrece Duval, Demarion Edwards, Jabari Elliott, Laura Ellis, Janet Enamorado, Denicia Escareno, Tobias Faeskorn, Aalaydria Farley, Flipnesha Farley, Demario Favors, Sherina Ferrell, Robert Flynn, Kira Folsom, Katrell Foster, Cassidy Franke, Laura Franklin, Dazjhan Frazier, Andrea Freeman, Ebonie Frost, Timia Fussell, Heather Gandy, Madison Garcia, Zamauir Gardner, Nicole Garren, Shanese Gates, Bryce Gay, John Gay, Brad George, Jareah Gifford, Evelyn Gilson, Shuvonte Gilyard, Jake Goff, Kendrell Golden, Yessica Gonzalez Toj, Kiora Gordon, Addie Graddy, Elijash Green, Aaliyah Griffin, Morgan Griffin, Brice Halstead, Kavon Hamilton, Denzel Hankins, Kymbra Hart, Hollee Hennly, Ivan Hernandez, Perla Hernandez, Tarish Herring, Andrea Hester, Varien Hill, Defavian Hille, Jaden Hodges, Jamarrion Hodges, Heather Hofstetter, Ashunte Hogan, Latavia Holden, Chase Holmes, Cedric Horton, Jaycelyn Humphrey, Courtney Jackson, Amari James, Gina Jean, Kaleb Jenkins, Macy Jenkins, Masiah Jenkins, Allison Johnson, Brody Johnson, Costigan Jones, Derion Jones, Jahshuwah Jones, Jaliyah Jones, Karmisha Jones, Mya Jones, Shateria Jones, Philip Judd, Chelsey Keithley, Anna Kelley, Kymorah Kier, Thomas Kinnebrew, Adam Koenemann, Abagael Kostyu, Sabrina Lancianese, Elizabeth Lauckhardt, Zariah Laurent, Samari Lawrence, A’Sonte Lee, Jordan Lee, Makenzie Lee, Tadehja Lee, Christian Lefebvre, Ronnekia Leggett, Cindy Leisey, Adriana Lester, Jasmine Lewis, William Ley, Felicia Ligon, Leslie Limon, Shandea Linney, Shauntavia Livington, Joshua Love, Neveah Love, Laura Lyons, Jessie Macias, Melanie Maddox, Tanner Maine, Caleb Manning, Megan Mapes, Michael Marin Rivera, Alisa Martin, Raven Matchett, Gerneshiunna Mathis, Amara Matthew, Jaeveon Maxwell, Maggie Mays, Zsashane McCormick, Immanuel McCrae, Cody McDuffie, Kipenie McEady, Joel McFadden, Salome McKee, Maleya McKeller, Jovarie McKinnon, Jaeven McMillan, Avontae McQueen,, Jomarie Mercado Puchales, Katie Miles, Jakia Miley, Kavonta Miller, Katie Mills, Neeya Mills, Zachery Millsaps, Juan Missick, Ameerah Mitchell, Nancy Ann Montaque, Amaya Moore, Jamiyah Moore, Kanaya Moore, Micaylah Moore, Karen Morales, Christy Morgan, Taylor Morgan, Tadaysia Morrison, Charles Moseley, Christopher Murphy, Ethan Myers, Tai’lor Myers, Estefani Nava, Martha Negron, Joel Nelms, Da’Marion Nelson, Miracle Nixon, Zydaria Norton, Zydariuna Norton, Michael Orizaba, Gary Osby, Stephen Ott, Ethan Owens, Aaron Parker, April Parker, Erica Parks, Jessica Patel, Dejharea Patterson, Emily Paulk, Emma Peacock, Jorden Pearson, Kris Petron, Kayla Polite-Lee, Rodney Ponder, Michelle Poole, Jamina Powell, Kasie Radney, Kevin Randolph, Abigail Reed, Benjamin Register, Jacob Reid, Traci Restivo, Gabriel Reyes, Raegan Rhoden, Shye Richardson, Julia Ritzman, Ty’Asia Rivers, Cynthia Rodriquez, Kayleigh Rodriquez, Ivonne Roman Sanchez, Damaris Romulo Moreno, Jackson Rothstein, Jamius Roundtree, Addison Rouse, Alexis Roy, Landon Sampson, Cailie Sanders, Jonah Sanders, Brianna Sandlin, Crystal Saunders, Tyler Schweiger, Anitra Scurry, Jeremy Sharp, Alexis Sharpe, Nabresha Silas, Brittany Simmons, Jessica Simmons, Faith Sloan, Torrey Small, Heavin Smith, Irshanti Smith, Jayna Smith, Kayla Smith, Kenneth Smith, Seth Smith, Kaniah Spikes, Courtney Stacy, Nylani Staten, Kyle Stephenson, Ian Stogin, Jaden Stoney, Jacob Stripling, Shayray Taylor, Amber Terry, Chloe Theidel, Alicia Thomas, Jaelyn Thomas, Jakeana Thomas, Katelyn Thomas, Tanishya Thomas, Tara Thomas, Lauren Tomlinson, Jarques Travis, Caleb Trees, Amelia Trieu, Joseph Turnage, Alexi Tyler, Laferia Uneless, Nicholas Velte, Edgar Ventura Lopez, Hannah Vis, Elizabeth Walden, Symia Walden, Derrick Walker, Colbie Wallace, Charon Waller, Dustin Warren, Kristen Warren, William Watford, Bethany Wells, Carol Wells, Addison White, Evan White, Layah Whitfield, Jessica Wilcox, Casey Wilkerson, Chante Williams, Christayanna Williams, De’Quincy Williams, Jaylin Williams, Georgia Willis, Heidi Willis, Jasmine Wilson, Shaye Wiltsie, Ezeriah Wimer, Rogeana Wing, Nylali Wolters, Jamiah Wooten, Frederick Worley, and Ethan Yawn

Madison: Myshelle Wilford

Monroe: Maya Ruiz

Paulding: Carter Sharrow

Pierce: Brandon Price and Toni Richardson

Pike: Spencer Bray

Tattnall: Mikaley Durrence

Telfair: Zahnaria Gaddy and Dominique Hollie

Thomas: Taylor Barrett, Crystal Hill, Tyrone McCray, Chadwick Stewart, and Dilyn Stowers

Tift: Princess Bailey, Tanner Hartsfield, Kanyjia Henley, Leilani Lagunas, Gabrielle Reese, Danielle Torres, Alisha White

Toombs: Byanca Izaguirre

Turner: Molly Cromer, Antwoinette Dunnum, Brandi Minshew, and Rebecca Reckley

Ware: Cintia Mixon and Dwayne Smith

White: Simon Miller

Wilcox: Mallarie Keene, Catherine Kennedy, Ariel Mykytka, Ja’colby Smith, Brianna Taylor, Callie Vandegrift, Alexis West, and Destin White

Out of State: Hayley Durst, Chris Harris, Jayla Hutchinson, Nina Impagliatelli, Kaylee Kopke, Mia Muscarella, Jhavon Robinson and Christopher Terry

Wiregrass is proud to announce the Summer 2024 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

Atkinson: Edwin Cuello, Dylan Garcia, Justus Mancil, Katie Peterson, Odalys Ramirez, Jennifer Rodriquez, Melanie Rodriquez, Amber Romero, Matthew Rowell, Cameron Smale, Brandi Spivey, Marina Tello, Felipe Tinajero, Bonifacio Torres, Ashley Welch, and Curmesha Williams

Bacon: Takoria Miley, Emily Riddle, and Anna Roberson

Ben Hill: Keirra Andrews, Kasey Barnes, Amanda Blum, Laken Cone, Johnnie Dixon, Reginald Easom, Brandy Fleming, Josue Garcia, Jodeci Harris, Alexsis Haskin, Christopher Houston, Shakarla King, Abby McDonald, Ethan Moore, Rosa Pittman, Khadijah Shabazz, Kharseona Shavers, Kelsey Sparrow, Mary Stevens, Savannah Stokes, Scott Strahan, Christian Tufano, Emily Turner, Zacoria Williams, and Joy Yon

Berrien: Alizabeth Anderson, Skyleigh Bozeman, Kenneth Brehm, Kileigh Clanton, Staci Coleman, Amber Collins, Laura Croft, Alice Dampier, Brandon Davenport, Cody Dean, Hannah Dodd, Kendal Fender, Miriam Fiskeaux, Carlin Garey, Savannah Harrell, Ashli Hogan, Jessica Keffer, Tami Owens, Christopher Pope, Paiten Porter, Jessica Powell, Colin Ritchea, Adriana Ross, Alexandria Short, Quamecia Smith, Ashlynn Turner, Erin Turner-Steverson, Kayla Webb, and Cydney White

Brooks: Chelsey Anderson, Teresa Brown, Ruby Ceja, Lakeshia Denson, Hyhana Jackson, Mary Lasseter, Willie Reynolds, Austin Robinson, James Stalvey, and Jenny Vazquez Cruz

Clinch: Sasha Crear, Marquavious Grady, Victoria May, Wendy Myserson, and David Tinajero

Cobb: Jordan Dawson

Coffee: Fidel Altamirano, Zachary Anderson, Betuel Arguello, Jeremiah Beard, Dana Black, Rachel Burkett, Jessica Cassell, Ashontee Clark, Amber Collins, Shaylin Cottingham, Ishung Daniels, Jemiyah Darby, Kayla Davis, Richard Dennard, Shane Denning, Neoshi Dixon, Samuel Dukes, Zishune Freeman, Ariel Fuller, Jeremy Fuller, Alexis Garcia, Sandra Godwin, Shacondrea Godwin, Donna Harper, Sonia Hernandez, Kayla Iglesias, Natairi Kirkland, Michelle Lopez, Daisy Martin, Madison Martinez, Eric McIver, Kristine McKnight, Zachary Moon, Nakoshia Moore, Jace Nguyen, Tiyel Pace, Andrew Randolph, Larry Robinson, Zharia Robinson, Sara Rogers, Sandra Simmons, Jakevian Simpson, Chiristyn Smith, Emma Tillman, Victoria Tinajero, Zacharia Tyson, Hannah Valadez, Brittany Watson Jacqueline White, Tori Wiggins, Ashunti Williams, and Shantea Williams

Colquitt: David Carriche, Elizabeth Demott, Jessica Epperson, Josie Spires, and Josue Velazquez

Cook: Kaitlyn Brown, Kema Durden, Eduardo Garcia, A’jay Gonzales, Kamaya Jones, Zavier Mitchell, Melissa Oler, Shandraiceya Smith, Briana Stephens, Emily Sumner, Madison Turner, and Victoria Wilcox

Doughtery: D’Yanna Thomas

Fulton: Malcom Hudson

Henry: Curtis Chambers

Irwin: Bonnie Cantrell, Robert Edge, Kaden Futch, Logan Harper, Corey Hulett, Tyra Johnson, Draven Kearce, Melanie Payne, Jaime Pounds, Aynne Pridgen, Greg Pridgen, Shantavia Ross, and Kellton Whitley

Jeff Davis: Maiya Conaway, Filip Perry, Joana Rangel

Lanier: Samantha Bolling, Carrie Grisson, Joseph Leverett, Cason Register, and Haleigh Sirmans

Lee: Madison Cortes

Lincoln: Crystlynn Ritchie

Lowndes: Brittani Adams, Tia Alexander, Melissa Allen, Ivan Babakin, Cody Barker, Adrian Barron, Nathan Bassett, Jessica Bell, Devin Bernard, Santanna Black, Kimberly Blackledge, Emma Bolme, Damasi Bowles, Hannah Brace, Michael Bradley, Deon Braswell, Anastasia Brown, Nilja Brown, John Bryant, Gabrielle Buenrostro, Harlei Butler, Laura Camiolo, Branden Chapman, Hannah Chastain, Collin Chatfield, Bernard Colton, Talandra Cotton, Kentia Covington, Austin Culpepper, Kayla Daniel, Kaitlyn Davis, Ronnie Davis, Diamond Dawson, Kamryn Delaune, Laura Delgado, Ruth Dominicis, Shavonda Donaldson, Rhonda Dowdy, Nykolis Emerson, Monique Esther, Aalaydria Farley, Ashley Feliciano, Elizabeth Ferreira, Laura Franklin, Aubreauna Frazier, Stephon Gary, Amhya Gibson, Hunter Gibson, Evelyn Gilson, Garrett Goodman, Tiffany Green, Autumn Grier, Morgan Griffin, Lundy Griffith, Braeden Grindstaff, Stacy Guerra-Hernandez, Marquel Harrison, Riley Hayes, Conner Hedgecock, Christopher Henderson, Adrian Hernandez, Marcos Hernandez, Jordan Hill, Sandra Holiday, Atsuko Hoshino, Justin Howard, Adriana Huckestein, Jedediah Hudgins, Bailey Hughes, Gina Jean, Derrick Johns, Aileen Jones, Costigan Jones, Jazzlyn Jones, Deven Kidd, Trinity Kostyu, Andrew Kuhlmann, Vivian Lambert, Chloe Lambertson, Sabrina Lancianese, Nadia Landa, Nakiria Larkin, Nakeyah Lewis, Johnesha Lindsey, Sewara Mahmood, Jazmin Makuch, Caleb Manning, Kena Matchett, Raven Matchett, Carlos Mateo-Lopez, Bryan McDaniel, Keyanna McGee, Jaeven McMillian, Sarah McMillan, Caytlaun McRae, Kentrayl Middleton, Katie Miles, Eugene Miley, Taliyha Mollins, Derail Muff, Brad Nelms, Jennifer Nelson, Jaylen Netterville, Sharon Oneal, Andrew Ott, Cassandra Page, Aaron Parker, April Parker, Jessica Patel, Alex Paulk, Brianna Perkerson, Kaylin Peterson, Santana Phillips, Michelle Poole, Meagan Ray, Esther Reid, Malik Reynolds, Whitney Rice, Shye Richardson, Julia Ritzman, Deja Rivers, Antoinette Ross, Brittany Simmons, Briasia Sims, Deashanti Smith, Taffany Smith, Celesta Spencer, Cole Stewart, Julisa Stokes, Treasia Sturrup, Niesha Taylor, Hannah Thomas, Pandoria Thomas, Semaj Thomas, Tanishya Thomas, Sean Thompson, Shyane Thomson, Ibenik Thurston, Sarah Tillman, Joseph Turnage, Antonio Vega, Edgar Ventura Lopez, Charen Waller, Akbar Washington, Sara Whiddon, Jasmine White, Cody Williams, De’Quincy Williams, Shelia Williams, Shelby Williams, Whitney Williams, Jasmine Wilson, Olivia Woods, Ethen Yawn, and Adasia Zackery

Pierce: Emily Perry and Toni Richardson

Telfair: Tyree McRae and Paula Nix Dopson

Thomas: Deondre Cookey, Angelia Edwards, Seandale Elliott, and Crystal Hill

Tift: Alexis Akins, Matthew Garrick, Regina Jordan, Leilani Laguanas, Marcelo Manzano, and Tenika Riley

Turner: Molly Cromer

Ware: Charles Barnard, Danielle Carter, Shyquilla Gamble, and Dwayne Smith

Wilcox: Fatia Cheese and Jackson Hughes, and Repondsia Thompson

Worth: Christopher Benson

Out of State: Kaylee Kopke, Mia Muscarella, Shelby Shipley