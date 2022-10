//Wiregrass announces the 2022 graduates

Share with friends

Photo: The 2022 Wiregrass and TCSG GOAL Winner, Ryan Degner, was the ceremony speaker at the Spring and Summer Commencement Ceremony.

VALDOSTA – Wiregrass College held the Commencement Exercises for the Spring and Summer 2022 semester graduates.

Release:

Wiregrass Georgia Technical College held the Spring and Summer 2022 Commencement Exercises Thursday, July 14. The ceremony honored both Spring and Summer Semester, graduates. Spring and Summer Semester had 944 students combined who were awarded their associate degree, diploma, or technical certificate of credit, and 226 students who were High School Equivalency graduates. Among those graduating, the college awarded 144 associate degrees, 197 diplomas, and 1101 technical certificates. The commencement ceremony was held at the University of Georgia Tifton Campus Conference Center.

Ryan Degner, Welding Technology graduate and the 2022 Wiregrass GOAL, was the ceremony speaker. He was named the 2022 Wiregrass Georgia Occupational Award of Leadership (GOAL) award during Fall Semester 2021 and then April 2022 he was named the Technical College System of Georgia’s GOAL Winner for the state. As the state winner, Degner was gifted with a brand-new car.

Wiregrass is proud to announce the Spring 2022 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

Wiregrass is proud to announce the Summer 2022 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

