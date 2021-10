//Wiregrass holds first in-person commencement ceremony since pandemic

Share with friends











Feature Image Caption: Hannah Hadley was the Graduation speaker at the Spring and Summer 2021 Wiregrass ceremony; also, an Adult Education GED® graduate and State 2020 EAGLE Winner. She is now enrolled full-time at Wiregrass in the Business Management program.

Wiregrass Georgia Technical College held the college’s first in-person ceremony since the pandemic. The combined Spring and Summer 2021 Commencement Exercises were held on Thursday, July 15. The ceremony honored 1,047 students who were awarded their associate degree, diploma, or technical certificate of credit, and 97 students who were High School Equivalency graduates. Among those graduating, the college awarded 154 associate degrees, 197 diplomas, and 1,139 technical certificates. Some students received technical certificates in multiple areas.

Wiregrass is proud to announce the Spring and Summer 2021 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

(Appling) Luke White

(Atkinson) AbigailAbonza, Mccijah Adair, Ely Adams, Jamiah Baker,Adaesha Bell, Sarai Bernadino, Royce Bryant, Betzaida Capula, Leonardo Colmenero, Yvonne Cruz, Dulce De Leon, Alejandra DeLeon, Hector DeLeon, Rebecca Dennison, Sarah Dillard, Shawanna Douglas, Richard Dupree, Rachel Farley, David Gaona, Connie Hernandez, Alessandra Herrera, Jaymen Hill, Madison Leavens, Katherine Leon, Karah Lott, Irvin Manzo, Christopher Marchal, Artis McRae, Ruben Mejia, Itzel Mercado, Savannah Morris, Johnathan Myers, Iann Pearce, Berenice Ramirez, Melanie Rodriguez, Alyssa Rowell, Carmen Rowland, John Schotsch, Brieann Shelton, Eymy Soto-Aragon, Brandi Spivey, Diego Tinagjero-Aguilar, Angel Titshaw, Larenzo Vickers, and Joshus Williams

(Bartow) Jesse Tucker

(Ben Hill) Dalton Allmond, Lateria Baker, Kevious Battle, Betzabe Becerra, Dameon Bell, Jalen Billingsley, Kerick Boone, Aniya Brown, Briana Brown, Danielle Brown, Noah Brown, Ward Burke, Halle Bynum, Evelyn Carreno, Elizabeth Cason, Kaylee Cazares, Korey Cazares, John Chambers, Brayden Chambliss, Shonakiya Chaney, Tauzianna Colson, Cloe Croft, Alexandre Cruz, Jemiski Darby, Elizabeth Dierker, Ashlee Dixon, Jacob Dunn, Jennifer Dunn, Chargmaine Easom, Elaine Elder, Diana Eldridge, Riley Evans, Jada Ewing, Janae Ewing, Vanesa Falcon, Colby Fletcher, Jacques Freeman, Treasure Freeman, Queenie Gear, Nivea George, Tyshon Glover, Brianna Gray, Roosevelt Green, Kaitlyn Griffin, Bryan Guerra, Breeannah Gutierrez, Aniyah Hall, Angelica Hennessey, Amy Hernandez, Jennifer Hill, Maucarie Holmes, Jadyn Howell, Cody Hyde, Gabriel Jones, Shamia Jordan, Shyena Jowers, Gage Kicklighter, I’liyah Killiebrew, Rainey Kirkland, Anna Luke, Michiah Maddox, Joel Mann, Yahir Martinez, Daniel Marx, Sanieya Mitchell, Joshua Mobley, Zachary Morrison, Elizabeth Munroe, Gage Murrhee, Kayla Neal, Coleman Newton, Deepa Patel, Naomi Perez, Seleste Perez, Shanicia Postell, Jaime Pounds, Brianna Powers, Hannah Puckett, Marlania Reaves, Isaiah Richardson, Elizabeth Rodriquez, Autin Royal, Lizabeth Salazar, Kelton Sandifer, Shelby Saxon, Clifford Searcy, Alexia Smart, Rosanna Stauffer, Kennedie Stembridge, Grant Stephens, LeAnna Stevens, Amanda Swann, Jordan Taylor, Josie Taylor, Jozelyn Teal Brinson, Pamela Turner, Garrett Vassey, Ashton Waller, Tanea Webb, Constance Wilcox, Kelsey Wilkerson, Shelby Wilcox, Roderick Williams, Anslee Wilson, and Kali Yates

(Berrien) Alexis Akins, Alizabeth Anderson, Devonte Bass, Brett Brooks, Keomaria Camon, Laura Croft, Brandon Davenport, Mary Garner, Joseph Gaudette, Kelsey Gebhardt, Barbara Gilson, Parke Goodall, Greston Griner, Hannah Hall, Darcy Hardeman, Katelyn Harris, Robert Hayes, Kayla Lane, Lindsey Lanier, Benjamin Lucky, Autumn Martin, Blake Meeler, Kirstan Owens, Cheryl Peterson, Kalandrea Porter, Eliza Robinson, MaryAnn Rowe, Kal Simmons, Alexandria Spires, Ethan Tucker, Ashlynn Turner, McKinely Tyson, Clarence Wardwell, Patricia Wardwell, and Klayton Warren

(Brooks) Darren Anderson, J’Shawn Baker, Eli Barker, Demonta Brown, Nehemiah Brown, Magaly Carreon, Vanessa Carreon, Autumn Clark, Tessa Crews, Demetria Dawson, Jermaine Dawson, Joaquinn Dawson, Shawn Deming, Amber Drew, Uriel Espejo, Abdon Garcia, Milton Gertman, Raymond Godwin, Kimberly Gonzalez, Arthur Grant, Keyarra Grant, Tamia Hadley, Joyce Henderson, Nettie Hill, Timothy Jarvis, William Johnson, Makayla Jordan, MacKenzie Lasseter, Joseph Leverett, London Lissimore, Shelby Luckado, Ashley Lukens, Brandon McClain, Maylee McLeod, Shirley McRae, Dedrick Mobley, Wilbert Mobley, Arianna Newkirk, Austin Nichols, David Palma, Carly Parker, Colby Pierce, Aaliyah Proctor, Dalton Rizer, Cheyanna Shelley, Kenyata Shepherd, Arkessia Stweart, Ja’Mirya Still, Jenna Sykes, Gracie Tenery, Jamhad Thomas, Monica Wallace, Sara Ward, J’shanti Watkins, Leighann Watley, Glenda Weldon, Dylan West, Kennedy Williams, Michael Williams, Meagan Williford, and Shannon Wilson

(Calhoun) Ajaline Martin

(Candler) Reagan Thomas

(Clinch) Kebrian Grady, Caitlin Sirmans, Fara Sirmans, and Katherine Smith

(Cobb) Samantha Escobar, and Mackenzie Laushey

(Coffee) Joseph Aldridge,Subrina Alls, Jessie Anderson, Nicole Armstrong, Caitlin Arnold, Dakota Atkinson, Steven Bailey, Kelsey Baisden, Nathan Baker, Chris Banda, Bryce Banks, Mckenize Baskin, Shakonda Bellamy, Dania Benitez, Kiean Bolen, Selena Brigmond, Eric Brockington, Caitlin Burch, Mackenzie Burch, Jovita Cabrera, Ashley Caldwell, Diana Calel, Alyssa Callejas, Luis Camacho, Nathaniel Carr, Keyonna Carson, Thomas Chaney, Aryunna Chestnut, Chandra Clark, Kenny Clemmons, Kyra Clemmons, Brienna Coney, Courtney Corbitt, Brandon Cosenza, Ethan Courson, Keith Courson, Mary Crumbry, Larry Daniel, Reanna Daunhauer, Faith Evans, Katie Davis,Trinity Day, Gabriel Delos Santos, Juanita Duque, Ana Espinoza, Isis Estrada, Tiffany Evans, Cody Ferris, Ryan Fields, Lakesha Fletcher, Madelyn Fletcher, Andrew Fowler, Ontrinette Franklin, Judith Garcia, Shacondrea Godwin, Alexandria Gonzalez, Avelardo Gonzalez, Velvet Goolsby, William Gourley, Shedrick Grady, Rachael Gray, Carmen Greenway, Brenden Griffin, Penny Griffin, Stacey Griffin, Donald Hall, Jerry Harris, Matthew Hathaway, Nathan Hattaway, Yolanda Hawkins, Courtney Hearn, Jailyn Henderson, Haley Hersey, Michael Hicks, Jesse Hilliard, Nathanael Huelett, Macy Jackson, Zykirria Jackson, Michael James, Javontae Johnson, Kanecia Johnson, Cameron Jones, DeAndra Jones, Tameika Jones, Javier Killiebrew, Demetrius King, Dalton Kirkland, Danyale Knighton, Qua’Naya Landers, Xy’coshea Lane, Kimberly Lawson, Jaden Lee, Charleston Lemon, Shylrick Locke, Anecia Lockhart, Danielle Lomax, Enrique Lopez, Laskesha Lott, Ethan Manning, Maria Martin, Osmara Martinez, Triston Mattox, Savion McRae, Patricia Merritt, Christian Miakisz, Timothy Mills, Amber Moran, Mayra Moreno, Katie Morten, Kaitlyn Mullis, Parker Mullis, Colby Music, Zalicia Oliver, Karmie Ortiz, Abbie O’Steen, Malaysia Palmer, Jeremy Parkerson, Danielle Porter, Roderick Purvis, Jesse Ragan, Melanie Ramirez, Amy Rathburn, Bryan Reyes, Esperanza Reyes, Nauteria Robertson, Takyla Robinson, Lizbeth Rodriquez, Stacy Robriquez, Vicente Rubi, Cheyanne Rumzie, Illyah Safford, Kala Sanks, Christian Santos, Katie Shatto, Kobby Shaw, Alana Sheaely, LaKeshia Simpson, William Sipp, Kharisma Sirmans, Coby Smith, Harmon Smith, Steve Smith, Zackery Smith, Haley Spires, Kara Spires, Tymothy Spivey, Brittany Standford, Isabella Stevens, Bobby Steverson, Brandi Steverson, Nyla Stewart, Brice Strob, Alexis Strouse, Emma Sumner, Alexis Sweat, Michael Taft, Christopher Tanner, Kaci Thacker, Hank Thomas, Thad Thomas, Maria Thompson, Nathaniel Thompson, Gunnar Thurman, John Thurman, Jessica Toler, Cha-nyai Traylor, Brandon Trowbridge, Pedro Vasquez, Jesus Vergara, Halei Vick, Destiny Vickers, Valerie Vornsand, Frank Wade, Hunter Wells, Sariah Wells, Kendrian White, Layne White, Shelicia Wilkerson, Akissia Williams, Bobby Williams, Chelsea Williams, Jacob Williams, Jenna Williams, Jordan Williams, Kentavious Williams, William Wooten, Logan Worth, Justin Wright, Allie Yarberry, Thomas Young, and Zachary Young

(Colquitt) Ansley Alvis, Jacquelyn Dorsey, Bryce Edward, McKenna Fletcher, and Yasmin Moctezuma

(Cook) – Samaira Beaulieu, QuMia Carnegia, Halie Carr, Marley Cone, Seth Cook, Jimeah Deberry, Tiffany Frazier, Jacquelynn Futch, Chasity Hazeltine, Broderick Henry, Christopher Holton, Adrian Johnson, Asia Johnson, Jacob Joiner, Adriana King, Calemb Lissimore, Jayda Moore, Makailah Murphy, Ryan Owens, Raheam Perry, Christina Prescott, Lindsey Stone, Willie Tucker, Brandon Walker, Brandon Weeks, Faith Williams, Ivory Willis, and Diontae Wright

(Crisp) Lauren French Barnette

(Decatur) Sarah Shirley

(Douglas) Richard McGaha

(Early) Jacob Warren

(Echols) SummerBennett, Tiffany Canady, Natalee Carter, Olivia Coppage, Melissa Farias,Dalton Henderson, Mandy Neely, Jessica Nolan-Tutt, Perla Orta Rodriquez, Ana Christin Rodriquez, Janette Sanchez, and Ashleigh Webb

(Gwinnett) Veronica Crowell

(Irwin) Ethan Adkison, Cindy Alvarado, Linda Arnold, Allyson Arowood, Misty Bagley, Cody Benson, Brylee Branch, Alec Denison, Felisha Dukes, Jordan Dunlap, Ny’Asia Foster, Mary Hall, Bryce Harper, Katelyn Harris, Lepoleon Harris, Ricky Harris, Chardonae Jackson, John Jones, Draven Kearce, Brad Laster, David Leverett, Jennifer Lowe, Tatyana Madison, Christina McConnell, John McIntyre, Mace McMillian, Maidasja McTear, Nicolas Mejia, Molly Morris, Steven Nichols, Madison Norton, Kirstin Nyberg, Lannah Parr, Abby Paulk, Paul Phillips, Geneva Pitts, Josiah Pope, Summer Pridgen, Chanda Reid, Christopher Richardson, Kaitlyn Robinson, Evalynn Rosales, Hannah Ross, Charles Scarbary, Samantha Thomas, Emma Tuggle, Kellton Whitley, Lonnie Whitley, Brianna Wilcox, and Zoey Youghn

(Jasper) Kali Tanner

(Jeff Davis) George Cleveland, Nelly Hernandez, Anson McLean, LaDon Streeter, and Whitley Williams

(Jones) Mallory Speir

(Lanier) Ashton Abbott, Jackson Antulov, Keith Barron, Samantha Bolling, Nikki Carratt, Tyrenell Carswell, Brenda Clark, Megan Coulter, Savannah Creamer, Zachary Douglas, Jacob Dube, Jack Fender, Jacob Fender, Jonathon Fender, Natasha Hall, Briana Jackson, Ramzi James, Candice Locks, Luiggi McSwain, Jennifer Moore, Khandice Moore, Brittany Pittman, Falisitie Powell, John Qualls, Jenna Shaw, Erika Thomas, Ariel Vasquez, Madison Webrand, Nalaysia Williams, and Michael Williford

(Lincoln) Bquon Smith

(Lowndes) Loutricia Adams, Olubukola Adegbenro, Mariam Ahmad, Shandu Allah, Crystal Almy, Austin Anderson, Teresa Anderson, Abra Andrews, Amy Atkinson, Violet Avedissian, Tyler Baker, Hannah Barnett, Constance Bell, Chase Bennett, Cody Bennett, Exzavier Bennett, Summer Bennett, Tracy Bennett, Felicia Berrian, Justin Berrian, Sharone Bethea, Ericka Betts, Jaci Black, Mandy Blake, Gina Blalock, Mario Blanks, Kassidy Blevins, Keilah Bobick, Briton Booker, Amber Boyd, Leshia Boyd, Destiny Brevig, Breyawna Brinson, Brandon Brooks, Michael Brown, Mason Browning, Destiny Bussone, Samantha Calel, Shanice Cannon, Caywood Cannon, Nannette Cannon, Madeline Castor, Naiari Causey, Brandon Chandler, Cynthia Clark, Brianna Coleman, Evan Copeland, Jeana Costanzo, Taylor Crews, Haleigh Crozier, Imani Cummings, Phyneather Cutter, Autumn Davis, Melvin Davis, Shakimma Davis, Tamia Davis, Amelia Dawkins, Lizmarie De La Cruz Morales, Robert Debro, Teresa Dennard, Javis Denson, April Donaldson, Meagan Dorminey, Kailon Douglas, Sylvia Dowdy, Dominique Dyson, Elena Edgeworth, Cynthia Ellis, Christine Espanol, Dezirae Esquibel, Aaron Eveland, Kalip Ferguson, Casey Fields, Josh Fletcher, Patrick Fletcher, Lakesha Florence, Decia Flowers, Lacey Folsom, Thomas Folsom, Antoinette Ford, Timese Forde, Shawna Freeman, Jordan Fulton, Kianea Gayden, Ex-Starvia Gibson, Qavious Gilbert, Kaysie Goff, Emily Graves, Brittney Gray, Nathaniel Gray, Amanda Green, Mikala Gregory, Alexis Griffin, Rita Griffin, Jessica Grimes, Bailey Harrell, Melissa Haskins, Megan Hendrickson, Keayanni Hention, Ivan Hernandez, Katlyn Herring, Adrienne Hill, Kerastin Hilton, Brandon Hodges, Chadwick Hodges, Brittany Holliman, Shaveria Holliman, Armon Howell, Brandilyn Hudson, Robert Hughes, Cornelius Hugley, Brandon Hulsey, Charles Hunt, Russell Hunter, Anthony Irizarry, Ariel Jackson, Billy Jackson, Deric Jackson, Hunter Jackson, Kateris Jackson, Ashton Jasinski, KyBreanna Jefferson, Courtney Jenkins, Roseziner Jenkins, Teona Jenkins, Gage Jernigan, Zy’Niah Johns, Biron Johnson, Christian Johnson, Rebekah Johnson, Alex Jones, Darrin Jones, David Jones, Kiesha Jones, Marris Jones, Robert Jones, Shavana Jones, Margaret Karatzas-LaDuke, Shawn Kelleher, Shellcey Kersey, Benjamin Khuu, Kennedy Kimbro, Isaiah Kincade, Rocky Kinchens, Haley King, Tambrey King, Kaitlyn Kinnebrew, Cuyler Kirkland, Aubrey Knighton, Robin Lampert, Callie Lane, Jerry Lane, Tatianya Lawrence, Stephen Leon, Chavez Leonard, Telissia Lester, Zophyah Lilley, Jaclyn Lilly, Nicholas Loffmin, Christina Lott, Hailey Luong, Rickey Mack, Rachelle Marks, Lauren Mashburn, Henry Martin, Sarah Martin, Shelya Martinez – Mar, James McCormick, Stephanie McElvey, Monica McKenzie, Sonja McKnight, Keirra McLeod, Jonathan McMillian, Kaelyn McNeill, Reginald Mcqueen, Jacob McSpadden, Esther Means, Lynette Meierbachtol, Shamara Melvin, Parker Metcalf, April Mew, Maya Mincey, Mark Molnar, Roberto Montiel, Felicia Moore, Warren Moorman, Cooper Nobles, Summer Norris, Carolyn Northcutt, Drew Oswood, Jessica Overby, Cassandra Page, Shane Palmer, Hannah Parker, Brittany Parks, Jessica Patel, Rachel Patelski, Christina Patrick, Samuel Phelps, Bethany Phillips, Michael Pickett, Nadege Pierre, Jewel Pinder, Rodney Price, Shakiama Prude, Citlaly Ramos Alvarez, Tonnie Ranz, Marah Redden, Ryan Reed, Wesley Reid, Alexandria Rivera, Bernadette Robinson, Kareem Ross, Christina Rothrock, Jazmin Roundtree, Brenda Rushe, Tekisha Russell, Dorothy Sadler, Veton Samuel, Cailie Sanders, Iesha Sanders, Michael Sayre, Kamree Selen, Keldrick Sermons, Bailey Shanks, Sean Shelton, Christa Sirmans, Santoria Sirmans, Sharon Smallwoood, Chae Smart-Dix, Cecil Smith, Kierra Smith, Madison Snell, Toni Snyder, Lavada Spell, Ridge Spivey, Taylore Spray, Shannon Spreng, Faith Starling, Tatiana Starlling, Allison Sutton, Ansley Taylor, Bailee Taylor, Amos Terrell, Belinda Thomas, Ebony Thomas, Felisha Thomas, Betsy Thornton, Kelli Tiller, Gabrielle Tillman, Lara Tomlinson, Keri Tompkins, Jessica Torres-Ortiz, Miguel Trejo, Erica Tucker, Sheddrick Turner, Devin Tyler, Stephen Tyre, Dalton Valdez, Addison Vander Zanden, Melony Vanzandt, Nicholas Velte, Vangela Vickers, Nakiuma Wade, Demetria Walden, Katherine Walker, Nevaeh Wallace, Jody Warren, Deionna Washington, Kevin Washington, Kierra Washington, William Watkins, Shannon Webb, Theresa Webb, Timothy White, Tosha Wilkerson, Bernetha Williams, Chelsea Williams, Justin Williams, Torrence Williams, Robert Williamson, Emily Willis, Jody Willis, Lataunia Wilson, Stephanie Wilson, Shaneka Winston, Megan Wolfe, Kira Wood, Jeremiah Woodruff, Derrick Woods, Joshua Wright, Karina Wylie, and Michael Wyrick

(Monroe) Benjamin Sandusky

(Randolph) Haley LaHood

(Telfair) Sierra Keanum, and William Register

(Thomas) Kenyard Battle, Eric Harvey, Delmetrius Jones, Laron Whitlock, Laroy Whitlock, and Jasmine Wright

(Tift) Renee Campbell, Sydney Chapman, Marleshia Davis, Kevin Griffith, Ashley Martinez, Morgan Pearson, and Jemeela Stokes

(Turner) Jason Dukes, Thristan Hall, Dustin McKee, Brailyn Sumner, and Carlee Walls

(Ware) Lizbeth Guzman,Lataisha Hampton and Zachary Harris

(Wilcox) Camden Atkins, Bailee Barnard, Blakelyn Bloodworth, Osjha Bostic, Katie Burnette, Jackson Chastain, Mary Clark, Janet Clements, Henry Collier, Treasure Conley, Mixie Denniston, Adriana Dickson, Angel Dorminey, Alexis Dykes, Kaitlyn English, Noah Gibbs, Anna Harden, Mason Harris, Lanah Hendley, Karley Howard, Walker Hudson, Amire Johnson, Catherine Kennedy, Korben Lam, Abigail Lampp, Summer Leggett, Britany Legrier, Amilyon Miller, Maggie Peacock, Heather Stokesberry, Shawn Sutton, Callie Vandegrift, Tyeshia Walker, Kirsten Walls, MacKenzie White, and Jabria Lewis,

(Worth) Rachel Crew, Kelly Miller, and Carlee Weaver

(Out of State) Gary Alexander, Megan Ballard, Malik Brann, Karyne Breban-Maldonado, Shanee Clemons, Gerald Francis, Alyssa Gittins, Taylor Monk, and Amber Rose