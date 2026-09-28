High School Football Scores – 9/25/26

|Stockbridge Tigers
|at
|Valdosta Wildcats
|1-2
|4-0
|21
|58
|
Final
|TCC Yellow Jackets
|at
|Lee Co. Trojans
|4-0
|4-0
|49
|26
|Final
|Thomasville Bulldogs
|at
|Berrien Rebels
|3-1
|4-0
|56
|21
|
|Bacon Co. Red Raiders
|at
|Brooks Co. Trojans
|2-2
|0-4
|19
|39
|Final
|Clinch Co. Panthers
|at
|Seminole Co. Indians
|2-2
|1-3
|14
|9
|Final
|Ware Co. Gators
|at
|Statesboro Blue Devils
|2-2
|3-1
|45
|14
|Final
|Jeff Davis Yellow Jackets
|at
|Fitzgerald Hurricane
|4-0
|4-0
|
29
|20
|Final
|
Coffee Trojans
|at
|Tift Co. Blue Devils
|4-0
|3-1
|35
|14
|Final
|West Broward Bobcats
|at
|Camden Co. Wildcats
|1-3
|3-2
|8
|33
|
|Westover Patriots
|at
|Bainbridge Bearcats
|4-1
|1-3
|21
|17
|Final