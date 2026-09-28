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Local NewsSeptember 28, 2026

High School Football Scores – 9/25/26

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Stockbridge Tigers at Valdosta Wildcats
1-2   4-0
21   58

Final

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TCC Yellow Jackets at Lee Co. Trojans
4-0   4-0
49   26
Final

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Red football helmet with white faceguard design.  
Thomasville Bulldogs  at Berrien Rebels
3-1   4-0
56   21
Final

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Bacon Co. Red Raiders at Brooks Co. Trojans
2-2   0-4
19   39
Final

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Clinch Co. Panthers at Seminole Co. Indians
2-2   1-3
14   9
Final​​​​​​​

 

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Gold football helmet with a logo design.   Blue football helmet with faceguard.
Ware Co. Gators at Statesboro Blue Devils
2-2   3-1
45   14
Final

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Jeff Davis Yellow Jackets at Fitzgerald Hurricane
4-0   4-0

29

   20
Final

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Coffee Trojans

 at Tift Co. Blue Devils
4-0   3-1
35   14
Final

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Gold football helmet with dark faceguard.  
 West Broward Bobcats at Camden Co. Wildcats
1-3   3-2
8   33
Final

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    Gold football helmet with purple accents.
Westover Patriots at Bainbridge Bearcats
4-1   1-3
21   17
Final

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