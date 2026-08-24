//High School Football Scores – 8/21/26
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Local NewsAugust 24, 2026

High School Football Scores – 8/21/26

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Jenkins Warriors at Lowndes Vikings
0-0   0-0
6   31

Final

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Valdosta Wildcats at Jones Co. Greyhounds
0-0   0-0
52   14
Final

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Brooks Co. Trojans  at Worth Co. Rams
0-0   0-0
29   42
Final

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Fitzgerald Hurricanes at Clinch Co. Panthers
0-0   0-0
22   13
Final

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Berrien Rebels at Lanier Co. Bulldogs
0-0   0-0
42   2
Final​​​​​​​

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Cook Hornets at Swainsboro Tigers
0-0   0-0
36   35
Final – Overtime

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Colquitt Co. Packers at TCC Yellow Jackets
0-0   0-0

21

   57
Final

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Thomasville Bulldogs

 at Cairo Syrupmakers
0-0   0-0
14   36
Final

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 Camden Co. Wildcats at Brunswick Pirates
0-0   0-0
35   21
Final

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  Blue football helmet with white faceguard.
Luella Lions at Tift Co. Blue Devils
0-0   0-0
0   41
Final

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