//High School Football Scores – 8/21/26

|Jenkins Warriors
|at
|Lowndes Vikings
|0-0
|0-0
|6
|31
|
Final
|Valdosta Wildcats
|at
|Jones Co. Greyhounds
|0-0
|0-0
|52
|14
|Final
|Brooks Co. Trojans
|at
|Worth Co. Rams
|0-0
|0-0
|29
|42
|
|Fitzgerald Hurricanes
|at
|Clinch Co. Panthers
|0-0
|0-0
|22
|13
|Final
|Berrien Rebels
|at
|Lanier Co. Bulldogs
|0-0
|0-0
|42
|2
|Final
|Cook Hornets
|at
|Swainsboro Tigers
|0-0
|0-0
|36
|35
|Final – Overtime
|Colquitt Co. Packers
|at
|TCC Yellow Jackets
|0-0
|0-0
|
21
|57
|Final
|
Thomasville Bulldogs
|at
|Cairo Syrupmakers
|0-0
|0-0
|14
|36
|Final
|Camden Co. Wildcats
|at
|Brunswick Pirates
|0-0
|0-0
|35
|21
|
|Luella Lions
|at
|Tift Co. Blue Devils
|0-0
|0-0
|0
|41
|Final