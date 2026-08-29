//High School Football Scores – 8/21/26
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Local NewsAugust 29, 2026

High School Football Scores – 8/21/26

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Harris Co. Tigers at Lowndes Vikings
1-0   1-0
0   38

Final

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Howard Huskies at Valdosta Wildcats
1-0   1-0
6   56
Final

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Jeff Davis Yellow Jackets  at Clinch Co. Panthers
1-0   0-1
42   7
Final

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Pierce Co. Bears at Brooks Co. Trojans
1-0   0-1
47   26
Final

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Early Co. Bobcats at Berrien Rebels
0-0   1-0
12   35
Final​​​​​​​

 

   
Cook Hornets at Bleckley Co. Royals
1-0   1-0
19   34
Final

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Lanier Co. Bulldogs at Brantley Co. Herons
0-1   0-1

6

   26
Final

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Monroe Tornadoes

 at Colquitt Co. Packers
0-0   0-1
0   0
Postponed until 3 p.m. Saturday

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 Cairo Syrupmakers at Worth Co. Rams
1-0   1-0
0   0
Game Postponed to Sept. 25

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Glynn Academy Terrors at Camden Co. Wildcats
0-1   1-0
13   42
Final

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