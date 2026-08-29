//High School Football Scores – 8/21/26

|Harris Co. Tigers
|at
|Lowndes Vikings
|1-0
|1-0
|0
|38
|
Final
|Howard Huskies
|at
|Valdosta Wildcats
|1-0
|1-0
|6
|56
|Final
|Jeff Davis Yellow Jackets
|at
|Clinch Co. Panthers
|1-0
|0-1
|42
|7
|
|Pierce Co. Bears
|at
|Brooks Co. Trojans
|1-0
|0-1
|47
|26
|Final
|Early Co. Bobcats
|at
|Berrien Rebels
|0-0
|1-0
|12
|35
|Final
|Cook Hornets
|at
|Bleckley Co. Royals
|1-0
|1-0
|19
|34
|Final
|Lanier Co. Bulldogs
|at
|Brantley Co. Herons
|0-1
|0-1
|
6
|26
|Final
|
Monroe Tornadoes
|at
|Colquitt Co. Packers
|0-0
|0-1
|0
|0
|Postponed until 3 p.m. Saturday
|Cairo Syrupmakers
|at
|Worth Co. Rams
|1-0
|1-0
|0
|0
|
|Glynn Academy Terrors
|at
|Camden Co. Wildcats
|0-1
|1-0
|13
|42
|Final