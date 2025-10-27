//VCS to host first-ever Parent University event

Share with friends

VALDOSTA – Valdosta City Schools announces the first-ever Parent University to empower families and support student performances.

This special morning is all about empowering families through learning, connection, and community. Enjoy student performances and artwork, explore valuable resources, and discover how we can partner together to help every child thrive.

Saturday, November 8 | 10 AM – 12 PM

Valdosta Middle School, 110 Burton St.

Event highlights include Literacy Supports, Leader in Me, STEM and Gifted, Title Programs, the WOW Bus, Second Harvest Mobile Pantry, and more!

Come learn, grow, and celebrate with us — because when families and schools connect, students succeed.

¡Únase a nosotros para nuestra primera Universidad para Padres!

Esta mañana especial está dedicada a empoderar a las familias a través del aprendizaje, la conexión y la comunidad. Disfrute de presentaciones estudiantiles y exhibiciones de arte, explore recursos valiosos y descubra cómo podemos trabajar juntos para que cada niño prospere.

Sábado, 8 de noviembre de 2025 | 10 AM – 12 PM

Valdosta Middle School, 110 Burton St.

Los aspectos destacados del evento incluyen Apoyos de Alfabetización, Leader in Me, STEM y Programas para Dotados, Programas de Título, el WOW Bus, la Despensa Móvil de Second Harvest ¡y mucho más!

Venga a aprender, crecer y celebrar con nosotros — porque cuando las familias y las escuelas se conectan, los estudiantes tienen éxito.