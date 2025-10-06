//VCS cafeterias releases important allergy notification

Share with friends

VALDOSTA – Valdosta City Schools cafeterias releases an important allergy notification as part of National School Lunch Week.

Release:

Parents and Guardians,

As part of National School Lunch Week, our cafeterias will be serving shrimp on October 22, 2025. Because shrimp is a common allergen, we want to ensure that all students remain safe.

Our records show that only a small number of students have airborne shellfish allergies.

We are working closely with school nurses and administrators to provide safe options and accommodations.

Students with severe allergies may be offered an alternative lunch location that day to avoid exposure.

We ask that you please:

Review your child’s allergy information on file.

Contact your school nurse immediately if there are any updates or concerns.

Remind your child not to share food at school.

Our top priority is the health and safety of all students, while still celebrating this special event. If you have any questions, please reach out to your school’s nurse or the cafeteria manager.

Thank you for your support!

Padres y tutores,

Como parte de la Semana Nacional del Almuerzo Escolar, nuestras cafeterías servirán camarones el 22 de octubre de 2025. Debido a que el camarón es un alérgeno común, queremos asegurarnos de que todos los estudiantes permanezcan seguros.

Nuestros registros muestran que sólo un pequeño número de estudiantes tienen alergia a los mariscos transportados por el aire.

Estamos trabajando en estrecha colaboración con enfermeras y administradores escolares para brindar opciones y adaptaciones seguras.

A los estudiantes con alergias graves se les puede ofrecer un lugar de almuerzo alternativo ese día para evitar la exposición.

Le pedimos por favor que:

Revise la información sobre alergias de su hijo archivada.

Comuníquese con la enfermera de su escuela de inmediato si hay alguna actualización o inquietud.

Recuerde a su hijo que no debe compartir comida en la escuela.

Nuestra máxima prioridad es la salud y la seguridad de todos los estudiantes, a la vez que celebramos este evento especial. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de su escuela o con el encargado de la cafetería.

¡Gracias por su apoyo!