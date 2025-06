//VCS seeks input on improvement goals, parent engagement policy

Share with friends

VALDOSTA – VCS is seeking the public’s input on the 2025-2026 District Improvement Goals and Parent & Family Engagement Policy.

Release:

We need your input on the proposed 2025–2026 District Improvement Goals and Parent & Family Engagement Policy. Visit https://www.gocats.org/page/federal-state-programs to review the documents and complete a brief survey. For questions, contact Dr. Shelley Fandel at shelley.fandel@gocats.org. Thank you for helping us improve!

Necesitamos su opinión sobre los Objetivos de Mejora del Distrito propuestos para 2025-2026 y la Política de Participación de Padres y Familias. Visite https://www.gocats.org/page/federal-state-programs para revisar los documentos y completar una breve encuesta. Para preguntas, póngase en contacto con el Dr. Shelley Fandel en shelley.fandel@gocats.org. ¡Gracias por ayudarnos a mejorar!