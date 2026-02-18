//Wiregrass announces fall 2025 graduates

VALDOSTA – A total of 812 students were awarded an associate degree, diploma, or technical certificate of credit with WGTC in the fall of 2025.
Releases:
Valdosta, GA – Wiregrass Georgia Technical College held its Fall 2025 Commencement Exercises on Thursday, December 11. A total of 812 students were awarded an associate degree, diploma, or technical certificate of credit, including 173 Dual Enrollment or high school students who earned a college credential.
Among the graduates, the college conferred 123 associate degrees, 93 diplomas, and 1,044 technical certificates of credit. The ceremony was held at the University of Georgia Tifton Campus Conference Center.
Wiregrass is proud to announce the Fall 2025 graduates, listed below by county, who earned technical certificates, diplomas, or associate degrees:
Atkinson: Sarai Abonza, Faith Banuelos, Nathan Carter, Mackenzie Carver, Shonna Denson, Raven Edmonds, Jaycee Fender, Jasmine Fowler, Heather Garrett, Adolfo Gonzalez, Gaven Gurley, Michael Howell, Kensley Knapik, Dominque Lanier, Jaden Latham, Ava Lefan, Corey Lewis, Thomas Lewis, Coleton Lott, Joshua McKinnon, Salem Peeples, Alicia Ramirez, Corina Salazar, Trista Smith, Naja Stafford, Kewanna Tillman, and Karmon Warren
Bacon: Kayla Bradley, Chiago Elvington, Ashley Flanagan, Shiquana Johnson, Cloe Lee, and Keylea Moore
Ben Hill: Melissa Ayala, Packerston Battle, Diamond Blue, Aiden Bryan, Diego Cano, Jayden Clements, Jasmine Coney, Madelyn Cruz, Jeremiah Devine, Mckenna Dorminy, Lagreshia Douglas, Katelyn Easom, Zymariona Emory, Mason Erwin, Meyana Escarmant, Dekeildric Ferguson, Garyson Fowler, Treasure Freeman, Hunter Garner, Jamy Godfrey, Quanterrius Graves, Kaden Griffin, Brniya Grissett, Verenice Guzman, Catrena Harris, Trefanni Harris, Coleman Hart, Aubree Henry, Brianna Hill, Conner Hudson, Jermaine Johnson, Nyasya Lewis, Aeriona Mack, Fantasia Magwood, Hunter McCrimmon, Bobby McKenzie, Kaden Moore, Sherlyn Morales, Cameron Nettles, Wincar Olvera-Zamora, Timothy Padgett, Alicia Palmer, Lesly Pardo, Zariyha Parks, Timia Paulk, Kia Peavy, Vivian Pena, Bernaijahi Peterson, Conner Price, Emily Revell, Alecia Richardson, Emily Roberts, Logan Roberts, Zaykeidra Ross, Raven Russ, Adrian Serrano, Jessica Sheffield, Shanterra Shelton, Brodie Singletary, Ava Smith, Caleb Smith, Rachel Spikes, Caroline Spivey, Dustin Stinchcomb, Taliyah Sutton, M’Kiah Taylor, Kimberly Torres, John Treadwell, Melanie Trejo, India Valencia-Tatum, Luis Verdin, Xavier Wallace, Carrie Webb, Chevron Wilcox, Malasha Williams, Kiara Wynn, and Martha Young
Berrien: Samantha Artus, Jessica Barker, Aaliyah Burgess, Lilly Carter, Fanci Courson, Brandon Davenport, Paris Davis, Josephine Davis-Fogle, Jorden Dorsey, Harry Dunmire, Joshua Faulkner, Jonay Fogle, Chandler Gaskins, Guenivere Gaskins, Joshua Griffin, Isis Griggs, Kimberly Griner, Nakevas Hall, Brandon Hancock, December Holland, Logan Jones, Makalah Knight, James Leonard, Christopher McDaniel, Victoria Melanson Slobodzian, David Morris, Briana Navarro Estrada, Elizabeth Paul, Alexis Smith, Quamecia Smith, Cheyanne Vaughn, Amara Wilson, and Andrew Zeigler
Brooks: Tasha Aikens, Javahzne Arnold, Jamileth Baena, Armonie Baynard, Taylor Bruce, Destiny Bryant, Hailey Grantham, Maciah Gudes, Sophie Keen, Savannah Keene, Caden Key, Jordan MacCann, Dylan Marshall, Rekio McBride, Sheila Miller, Jacorey Mobley, Tiamasha Ponder, Holly Sabaj, Ashley Stillwell, Jaylon Sutton, Haniyah Thompson, Alyah Williams, Katelyn Williams, and Talandus Yearby
Bryan: Mary Kathryn Campbell, Krista Dubose, and Amelia Elliott
Clinch: Letha Bennefield, Elizabeth Davis, Tacara Fleming, Jamie Griffis, Salena Lashore, Kevis Magby, Jonathan Smith, and Ramara Williams
Cobb: Sanai Hayes
Coffee: Joseph Adams, Zeena Aguilera, Elias Aguirre, Califf Aldrich, Shane Alexander, Zachariah Alexander, Jybraylen Andrews, Cora Anthony, Kam Baker, Nathan Baker, Kayla Bevel, Kristen Boggan, Braydon Boone, Sa’darrien Brewton, Konami Brigmond, Xycoshea Brockington, Austin Brown, Miyanna Brown, Wesley Brown, Maci Burch, Justin Burkett, Ethan Carden, Corleone Carter, Rodney Chaney, Rylee Clark, Michael Clark, William Clements, Bailee Cochran, Trinity Colbert, Trinity Coley, Derrick Colson, Jordan Cosenza, Gavin Cothern, Carsyn Crews, Johnny Cross, Mya Darby, Christiani Davis, Katelyn Davis, Cynthia Deanda, Takhija Dunnam, Yessica Duque, Tessa Ellis, Riley Ferris, Jayveon Freeman, Avery Fulmore, Mary Futch, Bryan Gaona, Wendy Garcia, Reanna Given, Robert Gober, Franklin Gomez Martinez, Jarenzo Goodman, Lori Gordon, Brandi Graham, Yolanda Graham, Ashlyn Griffin, Dwana Griffin, Matthew Harnage, Savannah Harrell, Sydney Harrell, Dyanna Hayes, Misty Henderson, Jorge Hernandez, Abigail Herrington, Jesse Higgins, Kaliyah Hillhouse, William Hollinger, Eli Holt, Christina Isidore, Jasmine Jackson, Ja’quan Jarrett, Jquoria Jarrett, Azaerion Johnson, Madison Johnson, Santania Johnson, Alasia Jones, Mason Jordan, Shankorya Jordan, Ansley Keene, Ashanti Lockhart, Erica Lott, Selina Lyas, Dayji MacK, Jada Marshall, Daisy Martin, Jocelyn Martinez, Naida Martinez Ruiz, Natalie McMillan, Jessica Medders, Gregory Merritt, Christopher Merritt, Jasmine Merritt, Joshua Milhollin, Cameron Miller, Kaitlin Mize, Kalaysia Mobley, Moises Montiel, Hillary Moore, Kimberly Moreno, Annabelle Mullis, Dillan Music, Allie Newman, Brian Oboyle, Stacy Odum, Casey Oliver, Stephanie Olivo, Rosa Ortiz, Azarian Pace, Asiantia Paulk, Natisha Paulk, Amelia Pearce, Victor Pedraza, Corey Phillips, Tyliqua Pinkston, Desiderio Ramirez, Keren Ramirez Lopez, Jacquelyn Reid, Esperanza Reyes, Malcolm Roberson, Jakeveyonna Ross, Tamika Rozier, Adamari Santiago, David Segovia, Josalin Simpson, Chiristyn Smith, Dykerrian Smith, Allie Smith, Alicia Sosa, Jaymin Speight, Christina Spires, Connor Spivey, Brayden Stevens, William Stewart, Jasmine Stinson, Tenia Styles, Isreal Taylor, Quadaijah Taylor, Gabbriella Touchstone, Miranda Tovar, Mia Trejo, Cynthia Trevino, Lorenzi Tyson, Jacob Vaughn, Yanelys Vergel, Jace Vickers, Brandon Vining, Kassidy Waldron, Layla Walker, Haley Watson, Braydon White, Jasmyn Wilcox, Bethany Williams, Milton Wilson, James Wilson, Maddox Womack, Lakeadria Wynn, Marcus Young, Chrishonna Young, Henry Young, and Zulma Zepeda
Colquitt: Tiffani Adams, Carl Allen, Ansley Alvis, Elizabeth Ramirez-Hernandez, David Simkins, and Hayes Sumner
Columbia: Joelie Hurley
Cook: Alla Abdel-Ghani, Madison Aparicio, Alisa Aponte, Asher Batts, Paula Benson, Jakaya Carter, Cassidy Casey, Hagan Cone, Ansley Corrao, Brooklynn Daniels, Ismiah Deberry, Tia’aliyah Eady, Kaylyn Felts, Edward Gear, Saul Gonzalez, Stephanie Griffis, Kevon Henry, Tashi Inman, Ximena Jaimes, Kimberly Lane, Roy Lashley, Osheana Luden, Angel Perez, Angel Perry, Alisia Reynolds, Kayleigh Rodriguez, Myracle Ross, Mariana Salinas, Krista Scruggs, Donald Smith, Lora Smith, Onalise Washington, and Javier Wilcox
Crisp: Tamara Harris
Dawson: Kira Mantei
Dodge: Josie Boney
Doughtery: Sarah Bradley
Echols: Ravan Carter, Jorge Delgado, and Verenice Perez Roblero
Forsyth: Sarah Kamran
Fulton: Emma Rose Frederking and Victoria Pridgen
Gwinnett: Nicholas Lima
Henry: Curtis Chambers and Taylor Faulkner
Houston: Essance Wilcox
Irwin: Shelby Branch, Taylor Brantley, Carlee Burch, Kristin Crocker, Shelby Day, Angela Downs, Serenity Fuhrman, Rebecca Hall, Jaiden Hodge, Stephen Lawson, Brandy Lowe, Dedrian Marshall, David Matthews, Aubrey McMillian, Antonio McRoy, Daundria Middlebrooks, Austin O’Steen, Melanie Payne, Montie Poteet, Kendrick Richardson, Janiquah Riley, Jennifer Robinson, Walker Ross, Allison Shannon, Karsyn Stone, William Thomas, Emma Tillman, and Rebeca Tinajero
Jeff Davis: Jessica Brown, Octavia Gibbons, and Keamoney Locke
Lanier: Aubrey Allen, Reanna Bailey, Ashton Cook, Alyssa Donaldson, Kylee Hammac, Ethan Hiers, Tiffany Hillman, Jake Iacoboni, Kelly Johnson, Roger Johnson, Jamie Knudsen, Arcacia McQueen, Chelsea Milkas, Carmen Phillips, James Pike, Cason Register, Kai Rodgers, and Robin Willis
Lee: Christy Barrett
Lowndes: Brittani Adams, Rasheedat Agboola, Leslye Albritton, Ezekiel Albritton-Gregg, Bailey Anderson, Cheyenne Anderson, Robert Anderson, Nicole Armstrong, Angel Arzola, Jessica Atkinson, Shayla Austin, Lauren Bailey, Andrea Ballard, Sadie Bamburg, Alexus Barkley, Samuria Barr, Keiondre Barrett, Mikhail Barrett, Paige Bass, Anajea Bateman, Aldreonia Battle, Anabella Becton, Terrell Belcher, Alexis Bell, Constance Bell, Ashanti Bennett, James Bernard, Kimora Berry, Fiordalissa Bland, Isis Blount, Ashton Bolton, Andrew Bond, Faith Brevig, Shainice Bridges, Angel Bright, Grace Brinson, Grace Brito, Acacia Brooks, Amori Brooks, Anastasia Brown, Calvin Brown, Dana Brown, Renee Brown, Robyn Brown, Zariya Brown, Mason Browning, Rene Bundrage, Jordan Burch, Demika Butler, Coleman Call, Cameron Campbell, Morgan Cannon, Edmundo Cano, Dario Cardona, Johnny Carter, Natalee Carter, Gabrielle Carter, Crystal Carvajal, Everett Cason, Zahmere Clarke, Berkley Clay, Kayla Cline, Domoniq Clowers, Troy Cody, Shavonte Coffer, Namyia Colston, Andres Contreras, Emily Coombs, Angel Copeland, Laci Copenhaver, Michael Corbin, Jackson Cowart, Kiley Craig, Amanda Creasy, Marshall Crew, Braylee Crowe, Alyson Cummings, Nikki Cusack, Gracie Dampier, Mahree Aila Daroy, Brittney Davis, Damarco Davis, Danielle Davis, Hannah Davis, Keyanna Davis, Elhaje Demesier, Joy Dilbert, Kalen Doe, Angela Dominguez-Gutierrez, Lydia Donahoue, Mary Duren, Anthony Dye, Jada Eakins, Emily Edmondson, Kayse Enneking, Kimberly Esteban, Dwayna Evans, Terra Facon, Kwanisha Fair, Tatyana Farrell-Uneless, Darion Favors, Anna Feagle, Timere Finniessee, Tyler Fitch, Tabitha Fleming, Edie Fletcher, Madeline Flowers, Candice Footman, Kathrine Fox, Joshua Franklin, Aubreauna Frazier, Hailey Futch, Ace Galvez, Larra Andrea Galvez, Jesse Gambles, Heather Gandy, Johan Garcia, Selena Gaulden, Nasir Germain, Cassandra Gilbert, Chloe Gilmer, Kenley Goff, Jose Gonzalez, Shandreka Green, Zy’aiden Greene, Mikala Gregory, Wendy Griffin, Logan Guest, Kaitlyn Haithcock, Darnell Haley, Deborah Hall, Amiel Hamilton, Donald Hammond, Mary Hanner, Darien Harbert, Damisha Harden, Adrienne Hargrett, Alana Harris, Cambrekia Harris, Honey Harris, Tarekia Hart, Landon Hart, Shakeila Hayes, Raniya Head, Sarah Henderson, William Hiers, Haley Hodges, Lakendra Hogan, Aaron Holmes, Mya Hooper, Arriyon Hope, Fanshon Horne, Brent Hospedales, Azia Hubbard, Faith Hunter, Rachel Huynh, Angel Interiano, Tangela Ivery Griffin, Ladajaha Jackson, Dewayne Jackson, Jorja Jackson, Deshonda Jenkins, Elijah Jenkins, Denise Johnson, Diamond Johnson, Emmanuel Johnson, Miracle Johnson, Tiffany Johnson, Cedric Jones, Jaliyah Jones, Ja’niya Jones, Quincy Jones, Taliyah Jones, Mikeal Jordan, Marckensley Joseph, Dahja Joyner, Christian Juarez, Nahshon Kier, Xavier King, Makayla Kirkland, J’rni Kirkley, Lauren Kudyk, Jeremiah Lane, Jordan Lee, Roberto Lerma, James Lester, Jennifer Lewis, Riley Lewis, Tre’veon Lewis, Kailin Ley, Courtney Lissimore, Madison Lloyd, La’brandon Lockett, Caislyn Love, Jaleiah Loveday, Austin Luke, Rhi’ya Mansfield, Calvin Mapp, Merideth Marshall, Desmond Martin, Rosemary Martinez, Zaylen Mathis, Tynisha McCray, Kadeja McCutchin, Crystal McLoon, Katie Miles, Tatiana Miller, Bowling Miller, Jada Minshew, Kyla Miranda, Aryanna Mitchell, Roy Moon, Nyquan Moore, Conrad Morris, Zachary Mullinax, Amiyah Murray, Tai’lor Myers, Mariana Navarro, Lauren Nelms, Sada Neloms-Lucas, Randa Nesbitt, Dequan Newsome, Gabrielle Nickerson, Joshua Nizio, Carlton Oliver, Cameryn Olszewski, Jalin Orr, Caitlin Ortiz, Imani Pabon, Erica Parks, Grayson Parr, April Peterkin, Dresden Pierce, Christian Posada, Harrison Powell, Makenna Privett, Daryl Ragsdale, Ysabel Ramirez, Michael Reaves, Brisha Renfroe, Amber Reno, Marvin Riley, Kirsten Roberson, Baylee Roberts, Raquel Robertson, Hope Robinson, Naomi Robinson, Jacqueline Rodriguez, Brooklyn Roland, Katelyn Roland, Deaundrae Ross, Darrius Rosser, Heidi Rowan, Hannah Rowland, Grant Russell, Keileigh Sams, Cailie Sanders, Amber Sanders, Haley Sault, Aline Scabelo, Demi Schultz, Deandre Sessoms, Henry Shelby, Dacchei Simms, Andrea Sinclair-Murphy, Ryukichi Sindberg, Zontavious Sipplen, Tamara Slaughter, Kollen Sloan, Kristen Smith, Samantha Smith, Chance Smith, Diamond Steele, Lela Stone, Tara Sturgeon, Katelyn Thomas, Simffani Thompson, Willie Tillman, Addison Tindol, Caleb Trees, Brian Trejo, Brett Tucker, Hunter Tucker, Norman Valladares, Jose Viruegas, Samantha Waeschle-Hilbert, Colbie Wallace, Sermaria Washington, Brianna Washington, Connie Watford, Faith Watkins, Grace Watkins, Jarrod Watson, Alexandrea Weldon, Addison Wells, A’keyma West, Kaelyn West, Anzley Westlake, Addison White, Janiyah White, Logan White, Aniyiah Williams, Chante Williams, Jaki Williams, Jessie Williams, Keariel Williams, Twyla Williams, Zaria Williams, Jacqueline Willis, Corbin Wilson, Melissa Wilson, Moesha Wiseman, Kesha Wolfenden, Michael Woodard, Latasha Yates, Ja’Ziya Younger, and Brianna Zackery
Miller: Latonya Williams
Newton: Zashyre Hunter
Quitman: Daniel Coulter
Telfair: Laci Dover, Brandon Lester, Janie Ray, and Kevonte Thomas
Thomas: Cole Anderson, Christopher Burkhart, Nathaniel Gibson, Alexandria Poppell, and De’tarjay Thomas
Tift: Brittnee Britt, Marianela Castro, Shadae Dennard, Brittany Denson, Gabi Driggers, Hanah Hill, Quentiya Johnson, Ashley Metcalf, Ambritt Milton, Nicholas Newsome, Johnny Rutledge, Jacquliene Sandoval, and Andrew Scarborough
Turner: Kiara Hauber, Alvin Perez Baez, Jayla Riggins, and Diana Salinas
Ware: Keisa Atkins, Jamie Burch, John Burch, Jennifer Guzman, Johnny Josey, Deontay Legrand, and Dennis Mudome
Wilcox: Jaleesa Blackshear, Preston Freeman, Dawson Mays, Nicole Pferrman, Shelby Rutledge, and Roger Wheeler
Out of State: Emma Harris, Jackson Hauser, Cecily Livingston, Selena Moody, and Joanna Robinson