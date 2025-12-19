//Wiregrass announces President’s, Dean’s List

VALDOSTA – Wiregrass Georgia Technical College President’s and Dean’s List have been announced for Fall Semester 2025.
Release:
Wiregrass Georgia Technical College President DeAnnia Clements is pleased to announce the Fall Semester President’s List and Dean’s List. The President’s List includes outstanding students who were enrolled full-time for 12 credit hours or more and achieved a grade point average of 3.8 or higher on a 4.0 scale during the Fall Semester 2025.
The following students are on the President’s List for Fall Semester 2025 and are listed by county:
Atkinson: Joshua Branch, Jaylynn Foster, Maria Gonzalez, Mikaela Horton, Wallace Newham, and Kevin Perez
Ben Hill: Jaivian Battle, Marcus Calhoun, Brandon Outlaw, Icionna Price, Paola Vega, and Dwayne Wilcox
Berrien: Scott Boggs, Harry Dunmire, Barry Fellows, and Brianna Harper
Brooks: Melissa English, Maggie Johnson, Sophie Keen, Caden Key, Robin Miller, Ameria Smith, Ashley Stillwell, and Richard Washington
Coffee: Kaci Anderson, Jaycee Bihl, Brooklin Carver, Tierany Griffin, Laney Highsmith, Kylie Leavens, Dayji MacK, Shelby Merritt, Stephanie Olivo, Toni Overstreet, Daniela Sanchez, Allie Smith, Dykerrian Smith, Halie Standridge, Michaela Stevens, Gisselle Tovar, and Luis Tovar
Colquitt: Ansley Alvis, Luis Guevara Ramirez, and Makayla Majors
Columbia: Joelie Hurley
Cook: Acy Dorminy, Brianna Dudley, Doa Faisal, Patricia Greene, Josue Matute, Lora Smith, and Julia Stippel
Echols: Vraj Dave and Grace Morris
Irwin: Ross Walker
Jeff Davis: Keamoney Locke
Lanier: Brittany Culliver, Savannah Daniels, Starr Metheny, Tiquinneesha Mims, James Pike, Margaret Rodrigues, and Michael Schexnayder
Liberty: Harley Barwick
Lowndes: Brittani Adams, Melody Alonso, Lauren Bailey, Anna Barison, Carmela Berry, Emerie Bonnell, Maddox Brady, Callie Brister, Brandon Bryan, Haylie Champion, Karissa Cieslinski, Natalie Clark, Jayla Cody, Abdiel Careano Gonzalez, Haley Courson, Jackson Cowart, Kiara Cox, Laureen Cruz, Mahree Aila Daroy, Charisma Davis, Rainey Davis, Grace Dixon, Zakiya Edward, Elise Fletcher, Chalia Gonzalez, Zoe Gonzalez, Joshua Gray, Emma Griner, Emmett Hamblin, Adien Hardy, Fanshon Horne, Patrick Hoskins, Jedediah Hudgins, Jayla Inman, Tangela Ivery Griffin, Markis Jackson, Deshonda Jenkins, Tykeshia Johnson, Anh Le, Madison Lightsey, Jennifer Lorenzo-Nava, Laura Lyons, Rashianna Mack, Luke Marshburn, Shontae Martin, Marlena Mathews, Miranda McCoggle, Katie Miles, Roy Moon, Colby Moore, Davis Nipper, Cameryn Olszewski, Jacquez Orr, Jessica Pierce, Alexis Ramirez, Andrea Reed, Cody Roy, Cailie Sanders, David Sauls, Kylie Scandrol, Nicolas Sherman, Dalton Simmons, Dorrissa Sirmans, Andrew Smith, Ella Stone, Alexander Strumer, Charlene Suggs, Gerome Wade, Jimmya Wade, Jasmine Walker, Tziahe Wash, Dean Wentworth, Robert Williams, and Chrishia Wilson
Thomas: Christopher Burkhart
Tift: Katlyn Brock, Marvin Calderon, and Leslie Melendez Torres
Turner: Kiara Hauber and Travis Richardson
Ware: Jennifer Guzman
Wilcox: Juliana Bostic
Out of State: Trevon Campbell and Emma Harris
Wiregrass would also like to recognize students who made the Dean’s List for Fall Semester 2025. The list includes outstanding students who were enrolled full-time for 12 credit hours or more and achieved a grade point average of 3.5 to a 3.79 scale during the Fall Semester.
The following students are on the Dean’s List for Fall Semester 2025 and are listed by county:
Atkinson: Anna Capps, Yovanni Castro Davial, Jaycee Fender, Tanner Harper, Corina Salazar, and Taylor Stone
Ben Hill: Keirra Andrews, Marvin Ash, Packerston Battle, Jasmine Coney, Treasure Freeman, James Gibbs, Weston House, Amanda McBryant, Laquisha Paschal, Jimmy Viana Diaz, and Kiara Wynn
Berrien: Aubrey Clements, Josephine Davis-Fogle, Prisila Espinoza, Taylor Exum, Steven Green, Kamryn Griffis, Kimberly Griner, Whitney Harris, December Holland, Charnise Johnson, Serena Kim, Melissa Littleton, Victoria Melanson Slobodzian, Audrie Peters, Robert Rowden, and Hannah White
Brooks: Caitlin Edwards, Viage Mario, Octavia Miller, Abigail Rogers, Caden Snow, Deshawn Spicer, James Stalvey, and Luke Weaver
Clinch: Ramara Williams
Cobb: Jordan Stroud
Coffee: Emma Amerson, Americus Black, Tracey Canady, Bernasia Cobb, Kylie-Shaye Dean, Cynthia Deanda, Gizele Faison, Dwana Griffin, Mercedes High, Shankorya Jordan, Ajahnae Lackhart, Ashanti Lockhart, Naida Martinze Ruiz, Dylan Mills, April Odum, Keren Ramirez Lopez, Jacquelyn Reid, and Moniyah Smith
Colquitt: Victoria Dowell
Cook: Grace Alexander, Melena Baker, Tayshawn Durden, Stephanie Griffis, Caleb Harrison, Sergio Hendley, Kamori Hope, Ximena Jaimes, Zavier Mitchell, William Morales, Angel Perez, Adisyn Purvis, Alisia Reynolds, Sean Snow, Sherry Stewart, Kim Wynn
Crisp: Tamara Harris
Doughtery: Victoria Marshall
Echols: Isael Estrada
Irwin: Megan Clements, Selena Cowart, Rebecca Hall, and William King
Jeff Davis: Keamoney Locke
Lanier: Lissa Hendley, Jamie Knudsen, and Kaylin Petty
Lowndes: Anna Altepeter, Angel Arzola, Jessica Atkinson, Shayla Austin, Alexus Barkley, Paige Bass, Leilani Benford, James Bernard, Cenecia Bien-Aime, Emma Bolme, Andrew Bond, Victoria Bowers, Britanny Brown, Valisha Brown, Brayden Carter, Lacy Castor, Kayla Cline, Laci Copenhaver, Colin Cowart, Kiley Craig, Jahznique Dailey, Keyanna Davis, Ryan Denger, Tynetta Durden, Pierre Duval, Emily Edmondson, Lawrence Espinal, Mary Fann, Amarian Farley, Anna Feagle, Sarah Fiffie, Larra Andrea Galvez, Heather Gandy, Ja’sharion Gillard, Chloe Gilmer, Alanis Gonzalez, Adrian Graham, Darien Harbert, Alaina Harrison, Connor Hendrix, Daniela Hernandez, Mya Hodges, Aaron Holmes, Chloe Holt, Brent Hospedales, Vanessa Hughes, Kailen Hunt, Ladajaha Jackson, Holi Johnson, Zachary Johnson, Cedric Jones, Jaliyah Jones, Ja’niya Jones, Samya Jordan, Dahja Joyner, Sabrina Lancianese, Jennifer Lewis, Jonathan Lindsey, Michael Lipp, Holly Longstreet, Noah Mathis, Shaniqua Maxwell, Kaneesha McNeil, Haley Mcquian, Christopher McRae, Audrey Merriman, Veronica Metzler, Amber Mills, Kyla Miranda, Logan Montgomery, Zachary Mullinax, Chloe Norman, Carlton Oliver, Erica Parks, John Patterson, Kayla Patton, Kiara Perez, Kattie Pilcher, Desiree Posada, Leesandar Quinoes, Daryl Ragsdale, Malik Randolph, Amber Reno, Copey Rice, Shametheya Robinson, Jacqueline Rodriquez, Nathaniel Rogers, Ireon Roundtree, Aline Scabelo, Marisa Segundo, Jessica Simmons, Timothy Smith, Kristina Starling, Katelyn Thomas, Simffani Thompson, Shyane Thomson, Caleb Trees, Millie Vargas, Rosemary Vargas-Mendez, Madison Waters, Shavonda Wesley, Addison White, Jaliyah White, Lillian Williams, Twyla Williams, Jacqueline Willis, and Kesha Wolfenden
Telfair: Montgomery Dykes
Thomas: Lanorda McCloud and Key’maya Robinson
Tift: Gregory Bryant and Shadae Dennard
Turner: William Hobby
Ware: Danielle Carter, Ellie Gosse, and Paige Willis
Worth: Moriah Furlong
Out of State: Pedja Cooks, Cecily Livingston, Tyrek Robinson, and Carter Warren