//VCS hosts Parent University to empower families

VALDOSTA – Valdosta City Schools recently hosted Parent University to empower families through learning and connection.

Release:

On Saturday, November 8, 2025, Valdosta City Schools hosted Parent University, a day designed to empower families with tools, resources, and information to support student success both inside and outside the classroom.

The event opened with a spirited performance by the JL Lomax Chorus, followed by inspiring remarks from Mr. Fandel and an overview of the day’s sessions presented by Dr. Shelley Fandel.

Throughout the morning, parents participated in a variety of informative breakout sessions led by VCS educators and staff. Families had the opportunity to customize their schedule, choosing sessions most relevant to their interests and needs.

In addition to the sessions, families explored art displays created by students from every Valdosta City school, enjoyed live performances from the Valdosta Middle School Puppetry Arts and Valdosta High School Drama programs, and connected with a wide range of community partners. Guests also benefited from free health screenings, access to local resources, and engaging outdoor activities, including the WOW Bus, Valdosta Fire Department car seat checks, and the Second Harvest mobile pantry.

Parent University truly reflected the district’s belief that strong family engagement strengthens student achievement. The success of the event was made possible through the collaboration of our dedicated staff, presenters, volunteers, and community partners—all united by a shared mission to support Valdosta families.

Valdosta City Schools extends heartfelt thanks to everyone who contributed to this event’s success. Together, we continue to learn, grow, and serve—because we all BelieVe in the V.

La Universidad de Padres Empodera a las Familias a Través del Aprendizaje y la Conexión

El sábado 8 de noviembre de 2025, las Escuelas de la Ciudad de Valdosta organizaron la Universidad de Padres, un día diseñado para empoderar a las familias con herramientas, recursos e información que apoyen el éxito de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula.

El evento comenzó con una animada presentación del Coro JL Lomax, seguida de palabras inspiradoras de Mr. Fandel y un resumen de las sesiones del día presentado por la Dra. Shelley Fandel.

Durante la mañana, los padres participaron en una variedad de sesiones informativas dirigidas por educadores y personal de VCS. Las familias tuvieron la oportunidad de personalizar su horario, eligiendo las sesiones que fueran más relevantes para sus intereses y necesidades.

Además de las sesiones, las familias exploraron exposiciones de arte creadas por estudiantes de todas las escuelas de la Ciudad de Valdosta, disfrutaron de presentaciones en vivo de Valdosta Middle School Puppetry Arts y Valdosta High School Drama, y conectaron con una amplia gama de socios comunitarios. Los asistentes también pudieron aprovechar exámenes de salud gratuitos, información sobre recursos locales y actividades al aire libre, incluyendo el WOW Bus, revisiones de asientos de seguridad del Departamento de Bomberos de Valdosta y la despensa móvil de Second Harvest.

La Universidad de Padres reflejó verdaderamente la creencia del distrito de que un fuerte compromiso familiar fortalece el rendimiento estudiantil. El éxito del evento fue posible gracias a la colaboración de nuestro dedicado personal, presentadores, voluntarios y socios comunitarios, todos unidos por la misión compartida de apoyar a las familias de Valdosta.

Las Escuelas de la Ciudad de Valdosta expresan su más sincero agradecimiento a todos los que contribuyeron al éxito de este evento. Juntos, continuamos aprendiendo, creciendo y sirviendo—porque todos creemos en la V.