//Costal Plain Area to start accepting Heating Assistance appointment calls

VALDOSTA – Costal Plain Area will be accepting appointment calls for Heating Assistance for Senior Citizens starting December 1st.
Release:
Costal Plain Area will be accepting appointment calls for Heating Assistance for Senior Citizens or medically homebound residents starting at 6:00 AM on December 1, 2025.
For General Population, Housing Assistance appointment calls will begin on Friday, January 2, 2026 at 6:00 AM (time is subject to change. Eligibility is subject to program calendars, fund availability, appointment availability, verifiable household income and family size.