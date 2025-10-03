//Wiregrass announces Summer 2025 graduates

Photo: The graduation speaker was Dental Assisting graduate Ricardo Garcia. Garcia made college history by earning a gold medal at both the State and National SkillsUSA competitions in Dental Assisting.
VALDOSTA – Wiregrass Georgia Technical College announces the students that graduated during the Summer 2025 Commencement Exercises.
Wiregrass Georgia Technical College held its Summer 2025 Commencement Exercises on Thursday, July 31. A total of 512 students were awarded an associate degree, diploma, or technical certificate of credit, including 11 dual enrollment/high school students who earned a college credential.
Among the graduates, the college conferred 102 associate degrees, 110 diplomas, and 607 technical certificates of credit. The ceremony was held at the University of Georgia Tifton Campus Conference Center. Max the Fox, Wiregrass’ new mascot, surprised the crowd with his first public college appearance.
The graduation speaker was Ricardo Garcia, a graduate in Dental Assisting. Garcia made college history by earning gold medals at both the State and National SkillsUSA competitions in Dental Assisting. He was also recognized on stage at the National SkillsUSA opening ceremonies for his accomplishments.
Wiregrass is proud to announce the Summer 2025 graduates, listed below by county, who earned technical certificates, diplomas, or associate degrees:
Appling: Shannon Harris
Atkinson: Faith Banuelos, Demeria Bryant, Jose Castillo Rivera, John Clayton, Keondra Dunlap, Heather Garrett, Marlee Griffin, Corey Lewis, Thomas Lewis, Coleton Lott, Jesus Martinez, Dasha Morgan, Jadyn Nugent, Elizabeth Sweat, Eric Trejo, and Isaac Zavelta
Bacon: Devin Grady and Bridgette Williamson
Ben Hill: Ashley Alexander, Iiesha Anderson, Packerston Battle, Kianna Bedford, Richard Brown, Ozell Campbell, Jasmine Coney, Ke’Asia Coney, Deja Davis, Katelyn Easom, Mason Erwin, Brandy Fleming, Kiayra Grace, Malasia Harris, Carmen Hart, Jordan Hernandez, Anthony Hill, Katelyn Horn, Christopher Houston, Salaam King, Tabitha Larkin, Fantasia Magwood, Maisha Marshall, Cassandra Mendez, Cameron Nettles, Wincar Olvera-Zamora, Elvis Pardo, Rosa Pittman, Dejhonna Powell, Miguel Powell, Whitney Pryor, Simoune Quistol, Whitney Ransey, Ikia Rispress, Mary Robinson, Kathy Rodriquez, John Rycroft, Zachary Sheppard, David Smith, Chaderrick Taylor, Tyson Taylor, Anna Tinney, Christopher Trejo, Bernadine Walker, Markeesha Walker, Wyatt Willcox, Joy Yon, Chandler Young, Eddie Younblood, and Mayra Zacarias
Berrien: Samantha Artus, Ashton Baldree, Taylor Carswell, Tyler Carter, Harry Dunmire, Sarah Emanuel, James Gantt, Torrence Griner, William Harvey, Samantha Huffman, Mackenzie Irwin, Angelica Johnson, Caleb Kicklighter, Serena Kim, Ashley Mckenzie, Aysha Montes, Summer Moore, Ashley Pate, Maryann Rowe, Abigail Sheffield, Kyle Steverson, Kamilya Tucker, Marya Walker, Aaliyah White, and Andrew Zeigler
Brantley: Holly Guy
Brooks: Nicholas Bailey, Breyawna Brinson, Aaron Burchell, Barbara Dunlap, Kalon Greene, Reginald Grisson, Adrienne Johnson, Ayounniey Jordan, Dylan Marshall, Joseph McDonald, Erin Mobley, and Ashley Stillwell
Clinch: Jose Acevedo, Jamariya Brown, Samantha Crum, Jarmarcus Marshall, Ronni Sheffield, Chandler Welch, Diamond Williams, and Eldridge Williams
Cobb: Jhyaire Hamilton
Coffee: La’Nya Adams, Paul Allred, Jamahri Anderson, Andrew Bagley, Yvonne Bailey, Nathan Baker, Candace Bracewell, Timiya Burch, Brianna Bush, Tonya Bush, Marquavious Bussey, Zyreyia Canady, Sonya Capps, Joseph Carlin, Amber Carver, Korey Cazares, Natisha Chappell, Amber Collins, Samuel Costsenmoyer, Johnny Cross, Jared Cruz, Austin Eason, Kiana English, Ana Espinoza, Avery Fulmore, Ricardo Garcia, Thomas Gibson, Tymer Gillis, Maria Gomez, Tylar Harvey, Misty Henderson, Timothy Hersey, Brandon High, Sandrell Hobbs, Keegan Howell, Macy Jackson, Tyler Joiner, Karina Lopez, Melissa Lynch, Jasmine Merritt, Decarius Munford, Kloee Ornelas, Judith Osornio, Damayzha Pace, Asiantia Paulk, Lakesha Perry, Jeffrey Raulerson, Daniel Rodriguez, Tiffany Roe, James Smith, Thomasina Smith, Willie Smith, Jaymin Speight, William Stewart, Jessica Suarez, Rishanti Sutton, Armon Swinson, Justin Tyalor, Matthew Teston, Gabbriella Touchstone, Courtney Trantham, Atiyah Trimmings, Demorria Tyson, Bryan Valle, Maria Villalon Ortega, Frank Wade, Patrick Wade, Kwyneisha Watts, Ciara Weldon, September Wesley, Ikierra White, Tasheena White, Lacey Willcox, Kirsten Williams, Syineria Williams, Walter Williams, Micheal Woods, Amelia Wright, Allie Yarberry, Kawanda Young, and Marcus Young
Colquitt: Javan Aldridge, Gail Dailey, Toni Daniels, Metesha English, Kaite Horne, Rushema Lowery, and Shundreka Stewart- Nickson
Cook: Paula Benson, Cadence Carson, Mahaley Cook, Jacob Davis, Jamaiyah Denson, Kema Durden, Trevor Edwards, Blake Harris, Thomas Johnson, Christopher Long, Mashall MacLeod, Tara McMillian, Vanessa Moreno, Marie Olson, Christopher Orr, Angela Perez, Emily Sumner, Jelisa Sutton, James Taylor, Jameria Thomas, and Joseph Ward
Crisp: David Cook
Dekalb: Cody Dean
Douglas: Allie McClelland
Echols: Alexis Estrada and Isadora Luviano
Fulton: Michael Mallady
Gwinnett: Nicholas Lima
Henry: Jason Gonzalez
Irwin: Cindy Alvarado, Ashley Benson, Briuna Benyard, Benjamin Cook, Anna Gillis, Tynise Graham, Teasia Harris, Antonio Hill, Christy Hogan, Derhonda Marshall, Jaime Pounds, Janiquah Riley, Charles Scarbary, Autumn Wilkes, and Alexis Williams
Jackson: Ken Smolarsky
Jeff Davis: Latrez Reddish
Jones: Alexia Hill
Lanier: Hollie Boggs, Kassady Clement, Cheryl Favors, Amanda Gessford, Isaiah Henry, Cinnamon Jackson, Roger Johnson, Jamie Knudsen, Grant Lincoln, Carmen Phillips, Diego Ramos, Jaylin Sapp, Jonathan Singletary, and Keristen Wright
Lowndes: Abrianna Adams, Mitchell Allen, Ximena Andablo Bucio, Griffin Anderson, Jody Anderson, Robert Anderson, Kacey Anthony, Nicole Armstrong, Valerie Armstrong, Angel Arzola, Angela Atkins, Steven Atkins, Brittney Baker, Niashia Baker, Amanda Baldwin, Kyle Barber, Anajea Bateman, Lyric Bates, Coy Battles, Caitlien Beaty, Felicia Berrian, Akira Bethea, Arianna Booker, Dana Brown, Kamri Brown, Renee Brown, Tyone Brown, Valisha Brown, Abbilyn Burke, Sherrell Bussey-Echols, Javiere Butts, Bryan Carlos Gomez, Tanissa Carter, Asmar Ceasar, Jennifer Chavez, Sandy Clevinger, Danielle Council, John Crittenden, Kamiya Crumpton, Brock Cumbess, Cameron Curry, Nikki Cusack, Aaliyah Daniels, Maria Davial-Cruz, Benjamin Davis, Kyliah Davis, Terrell Davis, Michelle De La Cruz- Hernandez, Kylani Dean, Brooke Deanovich, Isabell Delafuente, Antonio Delvecchio, Elhaje Demesier, Anthony Dye, Walker Dyle, Tiffany Easters, Donieshia Edmonds, Jaylyn Emmett, Demetrius Enoch, Pricilla Estrada, Cassandra Fischer, William Floyd, Tameshia Footman, Tracie Fotter, Lauren Frost, Evan Gaiss, Briana Gallegos, Preston Gallegos, Fiorela Garcia, Johan Garcia, Jennifer Georges, Nasir Germain, Christopher Gillis, Jamilah Godfrey, Jaquasha Golden, Shandreka Green, Rita Griffin, Rosalyn Haggins, Emmi Hamrick, Damisha Harden, Regina Harper, Robin Harris, Shanika Harris, Atyia Hart, Kymbra Hart, Jai Hendricks, Hannah Hill, Jordan Hill, Chelsea Hoagland, Quincey Hope, Tyler Howell, Trinity Hunter, Gina Jean, Latasha Jenkins, Teona Jenkins, Daisy Johns, Charles Jones, Maliyah Jones, Matthew Jones, Sarah Karagoz, Bryan Korec, Jessica Kwak, Grayson Leavy, Kyleigh Leisey, Allison Lofton, Ariammis Lopez, Shayla Lumpkin, Nicole MacCann, Tysheba Mans, Axel Marin Hernandez, Lavel Marshall, Desmond Martin, Joseph Matthews, Cynthia Mauldin, Bonita Mazariegos-Roblero, Taylor McCall, Erika McCanelley, Chloe McCullough, Michael McGill, Crystal McLoon, Dean Mernagh, Zachary Mize, Nancy Ann Montague, Colby Moore, Shireka Moore, Gary Morford, Hyunbin Na, Adriona Newbern, Stanley Nowak, Carlton Oliver, Luz Olivera, Jalin Orr, Latosha Owens, Tarolyn Oxford, Kirsty Parks, Tiffany Parnell, Akierra Pedro, Hayden Peterson, Owen Peterson, Brianna Phillips, Matthew Poling, Kelvin Potter, Atharv Rana, Anna Ratican, Brisha Renfroe, Gabriel Reyes, Malik Reynolds, Tara Richardson, Alexander Richey, Makayla Richey, Michelle Riley, Abdiel Rivera, Kirsten Roberson, Shaniyah Roberson, Naomi Robinson, Shawn Robinson, Hanna Roe, Stacy Rogers, Darrius Rosser, Telma Salguero Saenz, Owen Sandlin, Matthew Saylor, Ellen Schacht, Henry Shelby, Erin Sheppard, Nicolle Simonetto, Corbin Simpson, Christopher Smith, Deashanti Smith, Latevia Smith, Michaela Sparks, Yasmine Spivey, Tamyia Stamps, Ashley Strickland, Layton Struble, Alexander Strumer, Matthew Stubbs, Omari Sutton, Nicholas Taylor, Avarrian Thomas, Eric Thompkins, Deajah Tompkins, Tyre Townes, Hunter Tucker, Sheddrick Turner, Norman Valladares, Emily Vasquez, Rodney Veal, Maranda Wallace, Shannon Webb, Anthony White, Dylan White, Jessica White, Tiaria White, Joshua Williams, Zaria Williams, Quandazia Willis, Corin Wilson, Raekwon Wilson, Stephanie Wilson, Jaylan Wright, Clarissa Yeargin, and Ana Young
Paulding: Charmina Lewis
Pierce: Emily Perry
Telfair: Montgomery Dykes
Thomas: Joshua Belle, Ray Drew, Damon Holton, Kelli Johnson, and Humberto Santos-Hernandez
Tift: Marianela Castro, Charles Gibbs, Liam Gray, Marcelo Manzano, Brianna Mejia, Jennifer Nunez, Cristy Parten, Sanaa Serieux, Alisha White, Amanda White, and Destini Williams
Turner: Alvin Perez Baez, Travis Richardson, and Cade Stripling
Ware: John Burch, Christy Lashley, Deontay Legrand, Jessica Smith, and Francisco Tinajero Gonzalez
Wilcox: Ashton Avant, Lawoena Brown, Jace Elrod, Timothy Hamlette, Russell Owens, and Carley Tabor
Out of State: Ruth Bothern, Jackson Hauser, Cecily Livingston, Joanna Robinson, Allyson Shaw, and Hector Trejo