//Wiregrass congratulates Spring 2025 graduates

Photo: The Graduation speaker was EMT graduate Abbilyn Burke. She was the college’s 2025 GOAL (Student of the Year) Winner and was named one of the Top State Finalists for GOAL.

VALDOSTA – Wiregrass Georgia Technical College recently held the Spring 2025 Commencement Exercises honoring graduates.

Wiregrass Georgia Technical College held its Spring 2025 Commencement Exercises on Thursday, April 24. A total of 909 students were awarded an associate degree, diploma, or technical certificate of credit, including 452 Dual Enrollment or high school students who earned a college credential.

Among the graduates, the college conferred 101 associate degrees, 109 diplomas, and 1,014 technical certificates of credit. Due to the growing number of graduates, Wiregrass added a spring commencement ceremony for the first time in many years.

The ceremony was held at the University of Georgia Tifton Campus Conference Center.

Wiregrass is proud to announce the Spring 2025 graduates, listed below by county, who earned technical certificates, diplomas, or associate degrees:

Appling: Curtis Hayes

Atkinson: Andy Andrade, Isabella Bolanos, Trinity Bolden, Zackary Branch, Virginia Busbee, Denzel Carter, Angel Castillo, Aylee Centeno, Joselyn Chavarria, Courtney Cooper, Cory Crews, Sarah Davis, Daisy Day, Shonna Denson, April English, Gubardino Garcia, Kathy Gutierrez, Deivion Johnson, Margie Lamb, Bailey Lawrence, Justus Mancil, Dora Martinez, Sanvia McCormick, Joshua McKinnon, Bernaria McRae, Xavia Moore, Jesi Mosqueda, Hugo Palma, Joanna Perez, Israel Ramirez, Odalys Ramirez, Angela Reynoso-Lopez, Elizabeth Ricketson, Curt Rodriquez, Brianna Smith, Darren Smith, Timothy Smith, Landon Stone, Elizabeth Tolar, Laura Torres, Adamaris Trejo, Melody Villareal, Dana White, and Ivyonna Williams

Bacon: Jonathan Cain, Amber Johnson, Anthony Medders, and Jessica Torres-Martinez

Ben Hill: Madison Alamilla, Christopher Allen, Jacobe Allen, Olivia Allen, Caiden Ashe, Aylin Avila, Hannah Barrios, Taevion Benton, Madison Bostick, Jakob Brown, Tamya Brown, Qa’nicia Campbell, Israel Cano, Jermey Carter, Johnathan Cobb, Brodie Coleman, Michelle Coney, Caroline Cooper, Allen Cruz, Tyeicia Curtis, Tristan Daniels, Carla Easom, Meyana Escarmant, Lexie Everett, Kiara Faison, Gabriel Flener, Adrianna Fletcher, Caleb Flecher, Brandon Fluellen, Rylie Frazier, Kayden Fussell, Bryson Gaines, Haiden Gaines, Caleb Gaines, Karina Garcia, Marelino Garcia, David Gibbs, Katie Griffin, Carlos Guiterrez, Kalaysia Hampton, Dylan Harper, Brock Harvey, Shamiyla Hill, Jahtyre Horne, Ta’niya Horne, Malisa Johnson, Oliver Johnson, Chariyell Jones, Kyler Krause, Kolby Land, Ashton Landry, Madeline Larkin, Thomas Lokey, Aeriona Mack, Amy Martinez, Kaycee Mathis, Murphey McCranie, Angel Mercado, Edith Morgan, Kallie Morgan, Trayvon Nicholas, Jacob Nicolas, Carlee Pate, Julian Pinder, Tripp Poole, Tykevion Powell, Omar Quiroz, Brittany Ramos, Keegan Rathbun, Jamarion Rawls, Eric Richardson, Janiya Rogers, Jackie Rowe, Maddison Rowland, John Rycroft, Mario Sanchez, Jaime Santiago, Julie Sassaman, Jaidyn Scott, Kenneth Sellers, Gracie Sims, Luke Snyder, Trista Stephens, Dustin Stinchcomb, Lilly Stubbs, James Suggs, Yasmine Taylor, Lillie Thombley, Christopher Trejo, Melanie Trejo, Addison Tucker, Brayen Tucker, Kaylynn Tucker, Christian Tufano, Jakobi Whitman, Zaniyah Wilcox, Caden Wilkerson, Wyatt Willcox, Jeffery Youngblood, and Timmothy Zimmerman

Berrien: Jaila Alston, Kaycee Armstrong, Trynicha Barbour, Diamond Bowens, Ivy Case, Duncan Coombs, Iyonna Deberry, Lance Foster, Krista Fountain, Laura Garza, Stanley Gaskins, Joshua Griffin, Micah Griffin, Tanner Griner, Miranda Hawkins, Andrea Jacobsen, Angelica Johnson, Caleb Kicklighter, Logan Livingston, Ingrid McConico, Jonathan McDonald, Ashley McKenzie, Victoria Melanson Slobodzian, Franklin Miquel-Martin, Alyssa Pate, Taylor Poling, Lizbeth Rosales, Brandon Sanchez, Garyson Scheller, Allyson Shaw, Marley Sutton, Katelyn Threatt, Allie Tucker, Megan Watson, Imari Wright, and John-Thomas Wynn

Bibb: Kathleen Newton and Jason Vinson

Brooks: Case Adkins, Iris Amos, Toni Bean, Alexis Brown, Marquez Bryant, Shamya Cason, Sarenity Charleston-Smith, Facari Chatmon, Christopher Cole, Jaden Donaldson, Erin Easters, Jartavious Fulton, Bryan Godwin, Kali Haggins, Doshalyn Head, Alexandra Herrera, Brandon Jenkins, Kierra Jette, Terrell Kimbrough, Melanie Lane, London Lissimore, Shelby Luckado, Starrion McIntyre, Sariyah Miles, Richard Miller, Jada Mobley, Elainna Morisue, Damari Mulkey, Alexander Munoz, Emily Munoz, Paiton O’neal, Traci Ann Pickels, David Reynolds, Zakori Robinson, Katie Rogers, Taylor Rogers, Nayelly Santana, Trenity Schmitt, Sarai Spencer, Kimberly Stewart, Taylor Storey, Keddrickkah Washington, Ajah Williams, Akayla Williams, Mackenzie Wilson, Ava Wood, Heaven Wright, Sparkle Wright, and Nosaj Yearby

Charlton: Jordan Shivar

Clinch: Jose Acevedo, Gabriel Escobedo, Tyler Holmes, and Cedric Thomas

Coffee: Kendrick Alexander, JaKeith Allen, Jayken Anderson, Marquasha Andrews, Carlos Ayala, Kawanzi Baker, Janie Batten, Samantha Benitez, Garrett Bennett, Jaycee Bihl, Alexis Bowen, Koltin Britton, Blake Burkett, Keevon Bussey, Christopher Carelock, Madyson Carlon, Cody Carter, Dwight Carver, Chris Castaneda, Carolina Castro, Kemon Clark, Rylee Clark, Destiny Coney, Devin Contreras, Gavin Cothern, Shaylin Cottingham, Aurianna Darden, Ekanias Davis, Madison Davis, Estefani De Jesus, Crystal Dennis, Samuel Dukes, Dionski Dunnam, Tiffani Ellis, William Ellis, Sabrina Evans, Arikah Favors, Frank Ferrell, Jayveon Freeman, David Fulford, Makaila Fullmore, Bryan Gaona, Alexis Gaona, Jose Garcia, Edwin Garcia-Arguello, Kody Garrison, Jenika Gomez, Franklin Gomez Martinez, Rudy Gonzalez, Estrella Guerrero, Marie Guthrie, Gavyn Hall, Brittany Harper, Kaylee Hartley, Steve Head, Erica Hernandez, Adia Hines, Rebecca Hodges, Jonathan Hulett, Kirsten Hursey, Payton Hutchinson, Christina Isidore, Serena Jackson, Ja’quan Jarrett, Amiyah Jordan, Olivia Jump, Jariana Kennedy, Milleigh Kinnard, Danielle Kinsey, Luke Lariccia, Arianna Lewis, Will Lewis, Jalen Mancil, Daisy Martin, Juan Martinez, Rafocel Martinez, Leo McIver, Anthony McQueen, Ethan Meeks, Erika Mendiola, Christopher Merritt, Dustin Merritt, Jasmine Merritt, Tristan Merritt, Carlee Miller, Timothy Mills, Luiz Molina Perez, Emory Moorman, Dalia Morales, Alex Morrison, Joshua Nixon, Hector Ochoa, Baylie Odom, Casey Oliver, Joseph Ortiz, Kiara Outler, Azarian Pace, Rodolfo Pacheco Iii, Chandler Paulk, Charles Payne, Royce Peacock, Desiderio Ramirez, Estavan Ramirez, Dustin Real, Michael Real, Nindia Reed, Jeremy Reliford, Tamara Robertson, Daniel Rodriquez, Tiffany Roe, Sarah Romero, Andrea Rowley, Karoline Sailors, Jasamine Sanchez, Savannah Skinner, Eric Slone, Cadee Smith, Erielle Smith, Austin Snipes, William Stewart, Jed Stone, Anthony Taylor, Kaitlyn Taylor, Jhaquarius Toombs, Jaime Tovar, Mia Trejo, Cynthia Trevino, Jabez Turner, Annette Uribe, Sayde Valencia, Anadela Vasquez, Darrell Vaughn, Jacob Vaughn, Malinda Vaughn, Fernando Ventura, Leslie Villarreal, Ricky Wade, Germain Walker, Tykeria Walker, Marcus White, Tasheena White, Jasmyn Wilcox, Shawntavia Wilcox, Kirsten Williams, Aspen Wilson, James Wilson, Zamaria Wilson, Gracie Winkler, Kevin Wise, Aerin Withey, and Spencer Wood

Colquitt: Khadijah Bailey, David Carriche, Kayle Graham, and Kellen Wynn

Cook: Melena Baker, Whitney Baker, Ashanti Batts, Kaitlyn Brown, Sarah Clanton, Trishelle Clark, Jaylin Collins, Anna Cook, Elvis Davis, Brianna Dudley, Demi Dykes, Khalil Grant, April Harrison, Kamari Inman, Kassandra Jackson, Burgundi Johnson, Ikeiante Jones, Amari Kendrick, Kadence Lasseter, Lisa Lorette, Kaelyn Mathis, Zedricka McNorton, Amiah Morris, Harmony Morrison, Liberty Nash, Alexa Raper, Marilyn Reed, Trevor Ross, Leslie Sermons, Shondria Smith, Kathleen Stone, Logan Strickland, Kynz’Leigh Tippins, Ja’Shad Wallace, Julie Ward, Victoria Wilcox, April Wilkerson, and Madison Young

Crisp: Gatlin Bennett and Shonteka Walker

Decatur: Kylie Turner

Dekalb: Cody Dean and Shaquel Green

Douglas: Allie McClelland

Echols: Adrianna Delgado and Alfa Luviano

Floyd: Samar King

Henry: Jason Gonzalez

Irwin: Addison Bailey, Ke’Arya Black, Brynlee Brown, Chamaria Carlton, Robert Edge, Cali Folker, Brooklyn Gordon, Nash Howell, Ansley Johnson, Rachel Johnson, Yasmine Jordan, Timequiana King, Kaelyn Lately, Jamari MacK, David Matthews, Hodislaini Montejo-Rodriquez, Kyce Nyberg, Austin O’Steen, Josiah Pope, Jazoriah Pugh, Mackenzie Reinbold, Precious Richardson, Ciara Riley, Francisco Rivera, Christopher Roberson, Robinson Sadig, Carnasia Smith, Emilee Smith, Kelsey Stephenson, Shirley Tisdol, Josselin Velasquez-Lopez, Doriyanna Vickers, Sade Webb, Jaden White, Brianna Wilcox, Nautica Wilson, Matilyn Wright, and Zachary Young

Jeff Davis: Rodney Costanzo

Lanier: Martha Benefield, Elizabeth Boone, Katherine Burton, Shanna Croft, Jacie Faircloth, Justin Gay, Jontavious Green, Carla Hendley, Cason Register, Taylor Sparrow, Kasey Stewart, Farah Turalic, Ariel Vasquez, Kalin Vollrath, and Laura Young

Lowndes: Anna Adams, Brittani Adams, Melody Alonso, Chivonne Anderson, Dalton Arnold, Ziyah Arnold, Elizabeth Artley, Abelardo Avellaneda, Asher Avery, Shaundra Avery, Devontae Bacon, Anslee Barber, Cody Barker, Abram Barnes, Keira Beaudrie, Ashton Beaufort, Tony Beavers, Briana Bell, Jessalyn Benson, Jessica Berrian, Aaliyah Black, Stephen Blythe, Devin Boles, Kahmoriah Booker, Briana Borrelli, Jamir Bradley, Deon Braswell, Krystal Brinson, Cassie Bromenschenkel, Shanovia Brooks, Amoya Brown, Angel Brown, Brandon Brown, Caleb Brown, Jerald Brown, John Brown, Katelyn Brown, Renee Brown, Mykailah Bruines, Aaliyah Burke, Rayanna Bryant, Amily Burchfield, Abbilyn Burke, Terria Burns, Sherrell Bussey-Echols, Jerry Butler, Robert Calhoun, Tiffany Canady, Bailey Carelock, Bryan Carlos Gomez, Daniel Carney, Natalee Carter, Kylie Carwein, Khamiyah Cason, Lacy Castor, Amy Catambay, Sophia Cesar, James Chaney, Madison Chris, Bobby Christian, Lexi Christmas, Dave Clunis, Jayla Cody, Monica Coleman, Bernard Colton, LaTeasha Copeland, Daniel Coulstring, Stephanie Crawford, Younique Crawford, Dashon Cromwell, Benny Crooms, Jandi Cuello, Jamyrihanna Dailey, Aaliyah Dailey, Zarriah Daniels, Zycoya Daniels, Brittney Davis, Keenan Davis, Kylani Dean, Adrianna Delgado, Dacey Deloach, Jahmad Dennard, Andreanna Dennis, Brittani Deshazer, Antonio Diaz, Demetrius Donaldson, Shakara Dowling, Grace Draughn, Kendall Drumheller, Tynetta Durden, Tiffany Easters, Harlee Ellenberg, Jabari Elliott, Katie Evans, Tatiana Everhart, Terra Facon, Tobias Faeskorn, Alyssa Faircloth, Milagros Familia, Demiajah Favors, Akinia Felder, Brooke Felkel, Elizabeth Ferreira, Amanda Figueroa, Taija Finney, Alexis Finniessee, Chandris Foster, Ambria Freeman, Hailey Futch, Yesenia Gallegos, Kelsy Gandy, Joshua Gayre, Ny’Kari Gear, Hughston George, Janice Gibbs, Chalet Godfrey, Adrian Graham, Latravia Grice, Hendrix Grimes, Jessica Grimes, Preston Grover, Andrea Hampton, Michael Harris, Zeriah Harris, Alaina Harrison, Tresiah Harvey, Claire Hawkins, Lamirakal Haynes, Tyreec Hazley, Savion Head, Deriuna Hick, Avantae Hicks, Meleah Hill, Bethany Hodges, K-Veon Hodges, William Hodges, Deriq Hogans, Latavia Holden, Sandra Holiday, Amarianna Hollis, Aaron Holmes, Tamia Hooker, Arriyon Hope, Kenneth Howell, Jorge Itzep Hernandez, Armoni Jackson, Briana Jackson, Janyah Jackson, Nolan Jackson, Stevie Jackson, Kybreanna, Akeisha Johnson, Brody Johnson, Curtis Johnson, Madisen Johnson, Murphy Johnson, Jennifer Jolley, Aubrey Jones, Cameron Jones, Taylor Jordan, Yvonne Juarez Gomez, Cheyenne Keene, Armar Kelsie, Gabrielle Kerrigan, Haley Key, Nicole Kidd, Ashari Kier, Khalia Kier, Aungelo Kimber, Brandon King, Sha’quavia Kinlaw, Jamichael Kirksey, Hannah Kiser, Emily Klingensmith, Jolleen Kong, William Koon, Gabriel Lacey, Tristan Lancaster, Jasmine Lark, Timothy LaSane, Magdalena Lastor Xante, Niko Lawson, Ariana Lee, Maya Lee, Lindsey Leiferman, Kyleigh Leisey, Kedrick Lewis, Devan Lightfoot, Julian Lites, Shauntavia Livingston, Chaylie Lopez-Cepero, Au’jiyah Love, Epiphany Loveday, Nathan Luke, Wendy Marrero Rolon, Jesslyn Martin, Leela Martin, Jaden Mays, Zykira McBride, Eleaner McBurrough, Taylor McCall, Victor McCaskey, Miranda McCoggle, Tiffany McCollum, Cambree McDavid, Ayanna McEachern, Cole McFarland, Kylie McFarland, Tapangia McGolley, Kamahrion McGollie, Shavion McGriff, Jontonee McKinney, Jodie McKinnon, Maliyah McNair, Jeremiah Miller, Joseph Minter, Sophia Moates, Nancy Ann Montague, Grant Moss, Derail Muff, Madelyne Murray, Connor Mymudes, Nikaya Neely, Arlonzo Nelson, Michael Keith Niehanke, Hannah Nizio, Kassandra Oliver, Luz Paez, George Patterson, Ashleigh Paulk, Lainee Pearson, Samara Penn, Austin Peters, Stephen Phipps, Aravna Pierre, Tatiana Ponder, Payton Powell, Brandon Ragan, Janiya Ramsey, Kevin Randolph, Otis Rax, Carissa Reynolds, Stephanie Reynolds, Sydarius Reynolds, Ra-Mel Rhodes, Alexander Richey, Samantha Ritchie, Jesse Roberson, Kirsten Roberson, Cayonia Roberts, Mya Roberts, Raquel Robertson, Kyndall Robinson, Ryleigh Robinson, Delvis Rosser, Jackson Rothstein, Addison Rouse, Zachary Rowland, Landon Sampson, Jascelyn Sams, Ashleigh Seelnacht, Angel Simpson, Hali Simpson, Andrea Singletary, Bridgette Singeltary, Timere Siplen, NyAsia Sirmons, Caroline Smith, Darryl Smith, Gracie Smith, Lawton Smith, Lillian Smith, Precious Smith, Brandon Spauling, Kaniah Spikes, Ian Stephens, Tamara Stewart, Tony Slaughter, Jasmine Strickland, Daijah Stride, Layton Struble, Shelby Stubbs, Ahmad Taylor, Julia Taylor, Brittney Tebedo, Hali Thomas, Jeffery Thomas, Nickulus Thomas, Pandoria Thomas, QuiJanna Thomas, Zahniyah Thomas, Jadie Thompson, Emily Thornton, Kimberly Tourangeau, Khanh Tran, Justin Travis, Kailei Turnage, Kelvin Turner, Mariah Turner, Samuel Turner, Elise Vital, Adrianne Wade, Colbie Wallace, Jalen Walton, KateLynn Warren, Lakiera Washington, Semaj Washington, Mackenzie Watley, Emariel Watts, Ashlyn Webb, Shamiaha Webb, Abbrianna Weeks, Timothy Weir, Hailey White, Kendall White, Marvin White, Layah Whitfield, Brayleigh Whitley, Tashauna Wiley, Jaidyn Wilkins, Hannah Willett, Audrianna Williams, Daviana Williams, Dequincy Williams, Emmanuel Williams, Kiera Williams, Kinston Williams, Kyuana Williams, Shanderlin Williams, Zamarian Williams, Brianna Willis, Madison Willis, Eric Wise, Alexandra Woolridge, Elizabeth Woolridge, Jorden Wright, Justin Wynn, Javoris Wynter, Laura York, Samantha Young, Shamiah Zeigler, and Brittany Zirkle

Mitchell: Damon Sawyer

Monroe: Austin Evans

Newton: Stephen Newton

Pierce: Whitney King

Telfair: Brianna Bush and Laci Dover

Tift: Michelle Branam, Chasity Butts, Jose Espinoza, Summer Lee, Marcelo Manzano, Ivey Mathis, Morgan McLemore, Brianna Mejia, Emily Mejia, Kristie Spires, and Christopher Spraggins

Turner: Madison McCormick, Travis Richardson, and Taylor Soliday

Ware: Allison Davis, Chelsea Fullard, Lizbeth Guzman, Shelby Stepp, and Jeffrey Tillman

Wilcox: Ava Barnard, Raven Brailsford, Isidora Catron, Ryleigh Coker, Elijah Davidson, Myles Davis, Walker Fuller, Tanner Gibbs, Jocarra Hall, Hayden Harper, Lorrie Harrell, Emma Harris, Ryley Harris, Harlee Huff, Cade Keene, Taylor Keene, Landon McGinnis, Lucian Owens, Lyla Scott, Jackson Smith, Gracelyn Terry, Mark Thomas, Ava Thompson, Lexi Toler, and Victor Turner

Worth: Natalie Thompson

Out of State: Sophia Dowdy