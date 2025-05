//Wiregrass announces students on Spring Semester President’s, Dean’s Lists

Share with friends

VALDOSTA – Wiregrass Georgia Technical College honors the outstanding students for making the Spring Semester President’s and Dean’s Lists.

Wiregrass Georgia Technical College President DeAnnia Clements is pleased to announce the Spring Semester President’s List and Dean’s List. The President’s List includes outstanding students who were enrolled full-time for 12 credit hours or more and achieved a grade point average of 3.8 or higher on a 4.0 scale during the Spring Semester 2025.

The following students are on the President’s List for Spring Semester 2025 and are listed by county:

Atkinson: Joshua Branch, Jennifer Rodriquez, and Kate Vickers

Bacon: Shiquana Johnson and Keylea Moore

Ben Hill: Jasmine Coney and Dwayne Wilcox

Berrien: Harry Dunmire, Joshua Griffin, Makalah Knight, Victoria Melanson Slobodzian, Dalton Shurtleff, and Hannah White

Brooks: Jamileth Baena and Viage Mario

Coffee: La’Nya Adams, Shane Alexander, Brianna Bentz, Kristen Boggan, Maci Burch, Brooklin Carver, Shaylin Cottingham, Ana Espinoza, Keyshawn Fields, Ricardo Garcia, Reanna Given, Jonathan Hulett, Serena Jackson, Daisy Martin, Shelby Merritt, Kimberly Moreno, Ruby Morrell, Jakeveyonna Ross, Tamika Rozier, Daniela Sanchez, James Smith, Christina Spires, Tenia Styles, Natalie Teston, Lorenzi Tyson, and Kassidy Waldron

Colquitt: Elizabeth Ramirez-Hernandez and Hayes Sumner

Cook: Alla Abdel-Ghani, Brianna Dudley, Tayshawn Durden, Caleb Harrison, Zavier Mitchell, Alisia Reynolds, Myracle Ross, Lora Smith, and Sean Snow

Crisp: David Cook

Dodge: Josie Boney

Echols: Erica Bohler, Alexis Estrada, Thomas Hahn, and Verenice Perez Roblero

Grady: Macie Freeman

Greene: Aidan Moreno

Irwin: William King, Lonnie Whitley, and Autumn Wilkes

Jeff Davis: Keamoney Locke

Lanier: Patrick Goldston, Ethan Hiers, Roger Johnson, Carmen Phillips, James Pike, and Michael Schexnayder

Lowndes: Brittani Adams, Shayla Austin, Shaundra Avery, Jonathan Barbour, Anajea Bateman, Jason Bethel, Myron Bethel, Cenecia Bien-Aime, Ashton Bolton, Grace Brinson, Zariya Brown, Lillian Bryant, Morgan Cannon, Berkley Clay, Sandy Clevinger, Namyia Colston, Laci Copenhaver, Braylee Crowe, Mahree Aila Daroy, Hannah Davis, Keyanna Davis, Ryan Degner, Joy Dilbert, Lydia Donahoue, Zakiya Edward, Timere Finniessee, Edie Fletcher, Madeline Flowers, Candice Footman, Selena Gaulden, Chole Gilmer, Nicholas Gouge, Joshua Gray, Kayden Hicks, Gina Jean, Jennifer Jolley, Sarah Karagoz, Lauren Kudyk, Jasmine Lark, Courtney Lissimore, Sara Lunceford, Bonita Mazariegos-Roblero, Miranda McCoggle, Raymond McCord, Jodie McKinnon, Katie Miles, Jada Minshew, Logan Montgomery, Zachary Mullinax, Davis Nipper, Chloe Norman, Carlton Oliver, Cameryn Olszewski, Kevin Orizaba, Imani Pabon, Akierra Pedro, Ysabel Ramirez, Tara Richardson, Hannah Rocha, Deaundrae Rose, Cailie Sanders, Kristen Smith, Layton Stuble, Alexander Strumer, Hunter Tucker, Jayse Turner, Colbie Wallace, Addison Wells, Jacqueline Willis, Noah Wilson,

Thomas: Christopher Burkhart and Nathaniel Gibson

Tift: Gregory Bryant, Marvin Calderon, Essence Collins, Shawnice Pierce, and Jacquliene Sandoval

Turner: Kiara Hauber

Ware: Jennifer Guzman and Lizbeth Guzman

Wilcox: Shelby Rutledge

Out of State: Lillian Williams

Wiregrass would like to also recognize students who made the Dean’s List for Spring Semester 2025. The list includes outstanding students who were enrolled full-time for 12 credit hours or more and achieved a grade point average of 3.5 to a 3.79 scale during the Spring Semester.

The following students are on the Dean’s List for Spring Semester 2025 and are listed by county:

Atkinson: Faith Banuelos, Demeria Bryant, Sarah Davis, Wallace Newham, and Nancy Zuniga

Bacon: Cloe Lee

Ben Hill: Jaivian Battle, Diamond Blue, Ke’Asia Coney, Michelle Coney, Katelyn Easom, Mason Erwin, Treasure Freeman, Jamy Godfrey, Hannah Senters, and Zachary Sheppard

Berrien: Samantha Artus, Alecia Dunmire, Sarah Emanuel, Lance Foster, Krista Fountain, Kimberly Griner, December Holland, Samantha Huffman, Summer Moore, Tomas Pina, Austin Rogers, and Candie Sturdivant

Brooks: Takera Dennard, Sharnice Powell, Ashley Stillwell, and Luke Weaver

Bryan: Mary Kathryn Campbell, and Amelia Elliott

Clinch: Tacara Fleming

Coffee: Cora Anthony, Kenyadrick Black, Timiya Burch, Carsyn Crews, Jared Cruz, Kylie-Shaye Dean, Sonia Hernandez, Ta’janay Joseph, Kaitlin Mize, Stephanie Olivo, Keren Ramirez Lopez, Allie Smith, Alyssa Taylor, Cynthia Trevino, and Spencer Wood

Colquitt: Victora Dowell

Cook: Chloe Haggard, Vanessa Moreno, Adisyn Purvis, and Carmen Salinas

Dawson: Kira Mantei

Dodge: Josie Boney

Henry: Candido Jimenez

Irwin: Shelby Branch, Shelby Day, Brandy Lowe, Chloe McDearmid, Ciara Riley, Walker Ross, and Rachel Spikes

Lanier: Kassady Clement, Cheryl Favors, Jamie Knudsen, and Margaret Rodriques

Lowndes: Anna Altepeter, Brandy Ambrose, Ximena Andablo Bucio, Jessica Atkinson, Lauren Bailey, Andrea Ballard, Alexus Barkley, Paige Bass, Shainice Bridges, Krystal Brinson, Valisha Brown, Charrnice Carney, Kayla Cline, Kiley Craig, Gracie Dampier, Aaliyah Daniels, Danielle Davis, Kyliah Davis, Dacey Deloach, Lawrence Espinal, Tobias Faeskorn, Anna Feagle, Hailey Futch, Heather Gandy, Ja’sharion Gillard, Preston Grover, Robin Harris, Jai Hendricks, Kayla Herring, Hannah Hill, Fanshon Horne, Kybreanna Jefferson, Deshonda Jenkins, Dahja Joyner, Owen Lancaster, John Lee, Allison Lofton, Emily Lopez-Martinez, Jennifer Martinez, Laura Mason, Marlena Mathews, Joseph Mendez, Mary Menjivar, Veronica Metzler, Austin Peters, Makenna Privett, Amber Reno, Alexander Richey, Makayla Richey, Kirsten Roberson, Telma Salguero Saenz, Aline Scabelo, Henry Shelby, Chance Smith, Dashanti Smith, Ahmad Sneed, Mindy Stallings, Lela Stone, Alexis Storey, Lamarcus Thomas, Simffani Thompson, Caleb Trees, Kailei Turnage, Semaj Washington, Kayla Welton, Deanna Williams, Brianna Willis, Chrishia Wilson, and Jonesia Wynn

Thomas: Alexandria Poppell

Tift: Shadae Dennard and Lauren Schurfeld

Walton: Connor Nichols

Ware: Raighann Johnson and Shanya Wesley

Wilcox: Jaleesa Blackshear and Kyliee Brown

Out of State: Emma Harris, Ashley Rash, and Hector Trejo