//GMC releases 2025 Dean’s List, President’s List

MILLEDGEVILLE – Georgia Military College announces the students that earned a spot on the 2025 Dean’s List and President’s List.

Release:

Dean’s List and President’s List 25F1CMP

Dean’s List LOCATION FIRST NAME LAST NAME AUG Carson Anderson AUG Hayenna Andrews AUG Juliana Ashley AUG Kayla Bennett AUG Frances Blanton AUG Summer Blevins AUG Ruth Carnley AUG Makhia Cook AUG Colin Crotty AUG Hannah Davis AUG Audrey Devoti AUG Glen Epperly AUG Olivia Eugene AUG Jose Feliciano AUG Lois Constance Fonacier AUG Rushton Fort AUG Cierra Gibbons AUG Brayden Goff AUG Zontia Gresham AUG Kendra Hairston AUG Mehaylia Hammac AUG Ganiyah Hampton AUG Victoria Henderson AUG Sheppard Hunt AUG Cadden Johnson AUG Shamya Jones AUG Riley Lauderback AUG Brittany McCladdie AUG Gregory Moss AUG Alexis Prince AUG Robert Proffitt AUG Logan Scott AUG Andrew Smith AUG Ashley Soto AUG Haevin Stoddard AUG Jameeshia Tucker AUG Douangsavanh Turner AUG Crystal Twiggs AUG Jayden Umstead AUG Ansli Underwood AUG Kaylee West AUG Triston Wood AUG Dillan Zangana COL Mattie Edmondson COL Stephon James COL Josh Mott COL Angel Rosado COL Kimberly Smith COL Abigail Steele COL Laney Sutherland COL Keely Trawick COL Lamya Whitehead DUB Emma Batchelor DUB Kyndall Hrabal DUB Aleia Mosley DUB Zo’rian Willis FBN America Acosta FBN Motunrayo Aigberua FBN King Aqeel FBN Isabella Beckler FBN McKenzie Bowles FBN Alisa Bristow FBN Gabrielle Brooks FBN Kaliyah Brown FBN Jasmine Clark FBN Ziyah Colton FBN Diego Davalos FBN Jhada Dyson FBN Johnson English FBN Mamuru Fofana FBN Harry Gibson FBN Chloe Hill FBN Ashley Hodges FBN Kirastin Jackson FBN Kavarea Johnson FBN Chelsie Jones FBN Dawn Jones FBN Sinan Josephson FBN Sydni Kendricks FBN Myles Keys FBN Amari Lovett FBN Daniela Magana FBN Nathan Maldonado FBN Shaniyah Middleton FBN Toni Miller FBN Selena Mott FBN Asaad Muhammad FBN Olufemi Oguntola FBN David Otusanya FBN Danikah Perry FBN James Quarles FBN Zachary Secor FBN Samaya Smith FBN Makayla Steward FBN Kyndal Tate FBN Rukayat Temitope Folorunsho FBN Ryniah Thomas FBN Luané Viljoen FBN Melissa Villagomez FBN Princess Diana Wagner FBN Jaden Wilburn FBN Koryian Williams FBN Cayley Willingham FBN Latoya Wilson FBN Manuel Yeboah MAD Ashlyn Aguirre MAD Dakota Bailey MAD Bryant Bowling MAD Alex Chogri MAD Desarae Evans MAD Ansley Greeson MAD Peyton Hawk MAD Ava Howard MAD Qunita Mitchell MAD Carter Mitchell MAD Coletrane Phillips MAD Jaylen Polk MAD Addie Roseman MAD Kaylee Stephens MAD Ava Tucker MAD Deanna Veasley MIL Gelsey Aguilar MIL Kaleb Aker MIL Angel Alberto MIL Jamel Aldajuste MIL Daisy Anyakudo MIL Gabriel Avera MIL Karley Barnes MIL Marvin Barrientos-Chaparro MIL Ezekiel Belcher MIL Rebecca Bell MIL Andrew Bentley MIL Maxwell Berglund MIL Caroline Bland MIL Micah Bonne MIL Kate Bouska MIL Maggie Brannen MIL William Brantley MIL Olivia Bridger MIL Nicholaus Brimlow MIL Jaylan Brown MIL Jack Calderwood MIL Riley Campbell MIL Carly Campbell MIL Ethan Campbell MIL Thania Canales Acosta MIL Julian Cash MIL Justin Cheatham-Merritt MIL Cur’tavian Clark MIL Christian Coipel MIL Elijah Coleman MIL Jarris Coney MIL Grayson Costanzo MIL Reniery Cruz MIL Sofia Cuencar MIL Eric Curry MIL Alyssa Davis MIL Matteo De Iseppi MIL Mariah De Leon MIL Nathan De Souza MIL John Decker MIL Thomas Deppe MIL Everett Dumolien MIL Meredith Durden MIL Lee Duvergel MIL Marcus Elam MIL Javonte Evans MIL Alexa Falahee MIL Ethan Fetterman MIL Quan Floyd MIL Samuel Foster MIL Davion Foster MIL Joshua Francois MIL Carter Frye MIL Samuel Gillespie MIL Brigette Graham MIL Levi Gregg MIL Viktoria Gulchuk MIL Alexis Gutierrez-Perez MIL Hunter Hall MIL Colin Halligan MIL Erin Han MIL Daisy Hardigree MIL Hayden Hardy MIL Jarvis Hayes MIL Valentina Henriquez MIL Jazmin Hernandez MIL Michael Hogan MIL Trenton Hood MIL Cole Horsley MIL Makayla Hunnicutt MIL Erica Ingram MIL Skylark Jackson MIL Jasia Jarrett MIL Jordan Jenkins MIL Jolee Kelley MIL Nyla Kusi MIL Ana Marie Land MIL Garrett Landing MIL Yi-Wei Lee MIL Fernando Ligori MIL Chun-Wei Lo MIL Emely Lopez MIL Steven Lopez-Jimenez MIL Amy Loredo MIL Donadio Loyd MIL Carolina Luna MIL Alexander Malaj MIL Owen Malloy MIL Cheyenne Malone MIL Charles Manga MIL Naomi Mangus MIL Lincoln Mansfield MIL Jimmie McCants MIL Ariana McConnell MIL Shelby McDaniel MIL Aidan McDonagh MIL Brigid McGowan MIL Kayla McKenzie MIL Alexander McRae MIL Landon Miller MIL Skylar Montaque MIL Freddie Moore MIL Serrae Moore MIL Za’nyah Mullins MIL Lily Mullis MIL Johnathan Navakas MIL Jacob Nestory MIL Shekinah Newell MIL Jeanette Ngungu MIL Ronin Nguyen MIL Damarious Nibbe MIL Lee Niles MIL Henry Norman MIL Grace Null MIL Jameson O’Hara MIL Danielle Oliveira MIL Deane Perez MIL Endy Pierre MIL Zachary Poe MIL Madison Pozeg MIL Devin Redding MIL Jayden Riley MIL Jake Riner MIL Brendan Sexton MIL Ricardo Silva MIL Aimee Silvoy MIL Aiden Singleton MIL Jamier Smith MIL Berkley Smith MIL Luke Snyder MIL Cecelia Spencer MIL Samuel Sroka MIL Brian Steele MIL Theodore Stevens MIL Colt Stockert MIL Tzu Wen Su MIL James Suggs MIL Memphis Sweat MIL Caitlyn Taylor MIL A’darrian Taylor-Wilson MIL Jayden Thomas MIL Jacqueze Thomas MIL Haley Thomas MIL Jayden Tolbert MIL Selena Torres MIL Ricardo Valdovinos MIL Claire Wagner MIL Jacorey Walker MIL Jalen Wallace MIL Roderick Waring MIL Shanterial Washington MIL Freddie Webber MIL Jaylen Williams MIL McKinsey Williams MIL Kimora Williams MIL Lailani Williams MIL Conner Wilson-Bote MIL Kinsley Woodard MIL Nathan Woodard MIL Benji Wyatt MIL Charles York OLC Ava Abbott OLC Daa’iyah Abdullah OLC Tiona Adams OLC Sydney Adams OLC Autumn Adams OLC Nane Alaverdyan OLC Debra Alston OLC Reagan Altman OLC MacKenzie Anthony OLC Christine Argabright OLC Marcos Arroyo OLC Christerbell Balami OLC T’nyia Ball OLC Gary Bell OLC Jessica Benson OLC Emma Black OLC Alexia Bonds OLC Kaia Booker OLC Erinn Bowie OLC Kylee Brayer OLC Danica Brown OLC Zhoria Brown OLC Ashley Brown OLC Jayden Bush OLC Danetta Bush OLC Rose Calhoun OLC Kaliyah Calloway OLC Toni Camp OLC Trysten Carter OLC Miracle Carter OLC Dawson Chapman OLC Lisa Chastain OLC Sunari Cody OLC Clayton Colston OLC Kaylehb Crawford OLC Jessie Daniel OLC Travis Darley OLC Kedra Davis OLC Destinee Day OLC Konkeera Dean OLC Josie Deason OLC Samuel Del Cid OLC Eliza Demko OLC Iyonna Demmons OLC Carlene Dent OLC Quintina Denton OLC Kadiatou Diallo OLC Myriame Diallo OLC Labrille Dixon OLC Johnathon Dodson OLC Philip Dwuye OLC Sienna Dye OLC Savannah Eason OLC Tykeema Edwards OLC Ailish Ellis OLC Domonique Ellis OLC Loriene Evans OLC Andrew Evans OLC Tammi Everett OLC Marissa Fawra OLC Tierra Ferrell OLC Megan Fountain OLC Kaori Garrison OLC Richard Gerlock OLC Hunter Gober OLC Tuesday Goodwin OLC Alexia Goodwin OLC Sarah Grant OLC Ciara Grimmage OLC Kenny Guy OLC Zavian Hall OLC Emily Hanchey OLC Ashley Hardie OLC Carlie Harriger OLC Kody Harris OLC Cambrie Hayes OLC Alyssa Haynes OLC Cierra Heald OLC Caramia Helmstetter OLC Taylor Henderson OLC Kody Henry OLC John Henry OLC Felicia Hickey OLC Brittany Hicks-Aby OLC Hunter Holder OLC Katie Holewinski OLC Diamond Holmes OLC Kevineesia Holmes OLC Garrett Hortman OLC Peyton Howard OLC Gemya Howard OLC Lauren Hutto OLC Jaden Hylton OLC Alexa Ivey OLC Kaylie Jackson OLC Karenza James OLC Deyann James OLC Dianna Johnson OLC William Johnson OLC Briley Johnson OLC Gabriel Johnson OLC Amia Jones OLC Comencia Jordan OLC Taylor Kennedy OLC Tavaris Kirkland OLC Matthew Knapp OLC Lindsey Lee OLC Jody Lee OLC Connor Lester OLC Marco Lewis OLC Zebedee Lindsey OLC Gabriella Loa OLC Lydia Lunceford OLC Joniquea Luster OLC Felicia Mann OLC Dawn Maxwell OLC Phillip McDaniel OLC Alannah McDermott OLC Keara McIntosh OLC Jordana McNear OLC Robert Means OLC Darren Mendes OLC Collier Merritt OLC Kyle Meyer OLC Madison Milby OLC Abigail Miles OLC Katelyn Miller OLC Rodney Miller OLC Alexanderian Miller OLC Ashley Miller OLC Brianna Mindler-Lopez OLC Kalee Mitchell OLC Andres Moc OLC Marlee Moore OLC Joseph Mora OLC Mallory Morgan OLC Kelsey Morse OLC Justis Moseley OLC Tyler Moss OLC Evan Nacovsky OLC Serenity Nelson OLC Delaine Newsome OLC McKenzie Nicholson OLC Madeline Norman OLC Charity Nyambe OLC Rizza Okekpe OLC Dionne O’Neal OLC Kassie Pagotti OLC Tabatha Parks OLC Lily Pedersen OLC Davion Peek OLC Sierra Peeples OLC Terrin Pender OLC Lettesha Petgrave OLC Jasmine Pinkston OLC Viola Pomary-Wedey OLC Akaia Prince OLC Kelsey Quiggins OLC Anna Ramsey OLC Laquita Randolph OLC Kristen Roberts OLC April Robinson OLC Jocelyn Ross OLC Kailynn Rountree OLC Alexander Rowland OLC Shasta Rozier OLC Clayton Rucker OLC Amanda Sands OLC Daphanie Scavella OLC Savannah Sewell OLC Annabelle Sheppard OLC Veronica Shoaga OLC Terrance Singleton OLC Brittany Smalls OLC Ansley Smart OLC Macayla Soignoli OLC Kameron Spangler OLC Ansley Sprenkle OLC Andrew Starke OLC Benton Starks OLC Enoch Stephens OLC Madison Stewart OLC Christopher Strickland OLC Tatyana Sturkey OLC Tyler Tabor OLC Tiffany Tanner OLC Nathan Tarpley OLC Emily Taylor OLC Joseph Taylor OLC Ranayah Taylor OLC Avigail Thomas OLC Vennon Thompson OLC Baylee Threatt OLC Jadon Towns OLC Marcus Traylor OLC Tamyla Tucker OLC Caitlyn Tumlin OLC Nikita Turner-Campbell OLC Keira Tyson OLC Rodney Vance OLC Daizah Vigay OLC Dominique Walker OLC Alexis Ward OLC Sherifia Webb OLC Iris Weeks OLC Taliese Welles OLC Kody Wellons OLC Valerie West OLC Lindsey Westberry OLC Rebekah Westbrook OLC Michael White OLC Trew White OLC Cori White OLC Chase White OLC Gloria Wiggins OLC Garrett Wilkes OLC Brian Williams OLC Trevius Williams OLC Markeshia Williams OLC Makiah Williams OLC Jasmine Williams OLC Shae Williams OLC Kyrsten Willis OLC Nigel Wilmore OLC Jacob Wilson OLC Jacie Wilson OLC Kaniya Woodford OLC Courtney Woodruff OLC Cearrah Youngblood OLC Emmanuel Zenteno OLC Zachary Zetina RKD Denetra Brown RKD Shelbee Carter RKD Malcolm Dwuye RKD Nicholas Jones RKD Shane Peters RKD Davonta Stringer RKD Demba Tamba RKD Quanterious Wright ROB Ashlyn Alke ROB Madison Burch ROB Richard Goodroe ROB Mone’t Harvin ROB Sujung Heurter ROB Darren Hinson ROB Jessica Johnson ROB Bryce Johnson ROB Alexandria Kitchens ROB Sanai Robinson ROB Adia Sims ROB Jessica Stillings VAL Paloma Arguello VAL Kimberly Arnold VAL Graceigh Booth VAL Jacob Brantley VAL Destinee Carter VAL Lindsey Clifton VAL Shushawna Colone VAL Marleigh Corbett VAL Fidel Cortez VAL Brantley Dobson VAL Noah Evans VAL Ta’tsiana Glover VAL Ryann Green VAL Branden Hale VAL Josh Hill VAL Rilyn Holley VAL Alliden Hughes VAL Joshua Kallam VAL Hannah Kellogg VAL Omari King VAL Gracie Knight VAL Savanna Little VAL Khadija Mahmood VAL Regianae Mathis VAL Joshlyn McLamb VAL Janiya Mobley VAL Benjamin Musgrove VAL Damien Outlaw VAL Latonya Outler VAL Heather Peeples VAL Victoria Simmons VAL Kelsey Stone VAL Linniea Taylor VAL Jazlyn White VAL De’asia Williams VAL Kaylynn Wilson VAL Cooper Wood

President’s List