//GMC congratulates students named to 2025 Dean’s, President’s List

MILLEDGEVILLE – Georgia Military College announces the students that was named to the 2025 Dean’s and President’s List.
Release:
DEAN’S LIST
LOCATION FIRST NAME LAST NAME AUG Hayenna Andrews AUG Zoe Barfield AUG Wesley Bates AUG Quinton Daniel AUG Hannah Davis AUG Jasmine Davis AUG Maggie Eastman AUG Sequoia Evans AUG Olayinka Fadoju AUG Brayden Goff AUG Kendra Hairston AUG Tammy Hendrix AUG Garrett Hodges AUG Tristin Lane AUG Natasha Lewis AUG Justin McClendis AUG Brandie McIntosh AUG Gregory Moss AUG Samantha Oleary AUG Virginia Rodriguez AUG Caitlyn Salter AUG Amaya Sanchez-Nunn AUG Ashley Soto AUG Carmen Stallworth AUG Ansli Underwood COL Felicia Anderson COL Kimia Gaines COL Alicia Garza COL Jazmine Pettus COL Amaria Smith FBN Oluwatoyin Adekanle FBN Abdul-Hamid Adetomiwa FBN Alhaji Bah FBN Kerry Ann Barnett FBN Ziyah Colton FBN Jasmine Darden FBN Ousmane Diallo FBN Adesunbola Fadipe FBN Charis Ford FBN Nasara Holsey FBN Rebeca Ibarra FBN Marquis Jackson FBN Briana Jimenez FBN Raymond Kelso FBN Janet Lamptey FBN Elmaree Landers FBN Toni Miller FBN Harold Mock FBN Nyla Myles FBN Modupeola Ojo FBN Adejoke Ojo FBN Olubunmi Olabosinde FBN Amaya Robinson FBN Sydnei Simpson FBN Blessing Udi FBN Phiilomena Usueni MAD Gianna Featherstone MAD Gretchen Floyd MAD Tarin Lawrence MAD Jakeria Porter MAD Layla Stafford MIL Dederick Butler MIL Elijah Caldwell-Peele MIL Yauri Calixte MIL Braylon Carstarphen MIL Jalen Davis MIL Matteo De Iseppi MIL Pedro Gabriel De Souza MIL Chamber Eldridge MIL Jonathan Flanders MIL Sheanequae Hill MIL Yasser Morabbi MIL Marcus Moulder MIL Joshua Pgouda MIL Tallie Ray MIL Mason Reese MIL Ariel Rineer MIL Charlie Robinson MIL Grant Sumpter MIL Landen Vickers MIL Joshua Warren OLC Ejaya Agbere OLC William Aldavera-Yearicks OLC Destyni Allen OLC Asia Allen OLC Kevin Angell OLC Katelynn Anglin OLC Christine Argabright OLC Reid Barfield OLC Trinity Batiste OLC Ajani Beamon OLC Tiffany Beckham OLC Alexia Bonds OLC Jordan Bowman OLC Lilly Anna Brady OLC Lindsay Breasette OLC Zina Bright OLC Samantha Brown OLC Rachel Brunson OLC Danetta Bush OLC Rose Calhoun OLC Trysten Carter OLC Rebecca Cavaliere OLC Gareth Chaney OLC Carson Collins OLC Ieshiah Cooper OLC Jennifer Cooper OLC Eloise Coppolino OLC Malcom Daggett OLC Shawn Davis OLC Samantha Davis OLC Konkeera Dean OLC Dai Delatte OLC Nephatearia Dennis OLC Myriame Diallo OLC Emily Dickey OLC Carlos Dixon OLC Jack Dogan OLC Jalynn Eason OLC Tykeema Edwards OLC Elizabeth Ekeji OLC Miranda Enmon OLC Loriene Evans OLC Andrew Evans OLC Shadasia Fiffie OLC Trinity Finch OLC Alma Flores OLC Bennett Frost OLC Javier Garcia OLC Myles Garnto OLC Kaori Garrison OLC Albert Gary OLC Jessica Glover OLC Hunter Gober OLC Sierra Goff OLC Emily Gonzales OLC Brenisha Grimes OLC Sydney Hambacker OLC Mary Hardin OLC Tyler Harn OLC Savannah Harper OLC Imani Harris OLC Victoria Harris OLC China Helms OLC John Henry OLC Brittany Henry OLC Chandler Henry OLC Natalie Herrin OLC Amari Hickey OLC Mary Hickman OLC Misty Hill OLC Katie Holewinski OLC Anna Holmes OLC Kevineesia Holmes OLC Adonis Huff OLC Wyatt Hurst OLC Jaden Hylton OLC Tono Jackson OLC Shayla Johnson OLC Natalie Johnson OLC Gabriel Johnson OLC Everett Jones OLC Destiny Kicklighter OLC Tavaris Kirkland OLC Carter Kling OLC Ian Knight OLC Dustin Knowles OLC Tonja Lee-Jordan OLC Sonja Leflore-Ragin OLC Macie Lewis OLC Cornelius Love OLC Ximena Luna OLC Lydia Lunceford OLC Laken Martin OLC Stephen McGinn OLC Harmoni McNair OLC Jordana McNear OLC Kalee Mitchell OLC Armani Mobley OLC Rossi Munford OLC Cachelle Myrtil OLC Serenity Nelson OLC Dorcas Ogunleye OLC Sarahy Orozco OLC Elijah Panton OLC Mikayla Patterson OLC Lashayla Postell OLC Nicholas Priest OLC Josie Purvis OLC Tabitha Quinton OLC Daniela Ramos OLC Rebekah Reaves OLC Kallen Rimple OLC Jasmine Robinson OLC Kailynn Rountree OLC Jada Scandrett OLC Savannah Sewell OLC Mekenzie Sewell OLC Erica Shepherd OLC De’asia Simmons OLC Brittany Sims OLC Ivey Sowell OLC Jordan Spear OLC Raven Speights OLC Jonathan St.Flavein-Louis OLC Andrew Starke OLC Jasmine Stephens OLC Sachet Stockton OLC Kristen Stokes OLC Tatyana Sturkey OLC Tiffany Tanner OLC Simone Taylor OLC Trevor Thompson OLC Krystal Thornton OLC Jadon Towns OLC Brennin Tranbarger OLC Marcus Traylor OLC Emily Turner OLC Keira Tyson OLC Rodney Vance OLC Jonathan Vegas OLC Markaila Walker OLC Ryan Wallace OLC Kenyatta Ward OLC Kody Wellons OLC Lindsey Westberry OLC Michael White OLC Amya Wiggleton OLC Garrett Wilkes OLC Sabrina Williams OLC Taylor Williams OLC Nigel Wilmore OLC Misty Wiser OLC Destiny Wright OLC Cearrah Youngblood RKD Akinjuwon Akinbami RKD Courtney Durham RKD Akilah McNair ROB Nia Glover ROB Sujung Heurter ROB Michael Hudson ROB Jordan Lane ROB Montasia Maxwell ROB Diamond Parrish ROB Adam Sprecher ROB Derrilynn Wilkerson ROB Zmauria Willis VAL Trevon Alston VAL Brian Chris VAL Caroline Cooper VAL Michelle Cortez VAL Arrai Dempsey VAL Brantley Dobson VAL Andrew Francis VAL Shauminka Fuller VAL Chloe Gaither VAL Branden Hale VAL Ebonee Hyman VAL Adria Kersker VAL Regianae Mathis VAL Zoe Miller VAL Monica Morales VAL Heaven Morgan VAL Latonya Outler VAL Shaquana Reams VAL Ryan Samson VAL Tori Sorrell VAL Cooper Wood
PRESIDENT’S LIST
|LOCATION
|FIRST NAME
|LAST NAME
|AUG
|Malik
|Asad
|AUG
|Juliana
|Ashley
|AUG
|Genesis
|Bennett
|AUG
|Frances
|Blanton
|AUG
|Joseph
|Cipolla
|AUG
|Dylan
|Doerr
|AUG
|Brendan
|Fleming
|AUG
|Briley
|Grady
|AUG
|Chely Jenkin
|Gutierrez
|AUG
|Jalyn
|Hammond
|AUG
|Taleiah
|Holmes
|AUG
|Nathan
|Johnson
|AUG
|Prabjeet
|Kaur
|AUG
|Huong
|Le
|AUG
|Colbey
|Moore
|AUG
|Patricia
|Pesantes
|AUG
|Benjamin
|Phillips
|AUG
|Breanna
|Piper
|AUG
|Alexis
|Prince
|AUG
|Tinaetia
|Randolph
|AUG
|Andrew
|Ross
|AUG
|Caitlynn
|Schieberl
|AUG
|Kylla
|Simpson
|AUG
|Lydia
|Stapleton
|AUG
|Phillip
|Tran
|AUG
|Jameeshia
|Tucker
|AUG
|Riley
|Waller
|AUG
|Braden
|Weeks
|AUG
|Dillan
|Zangana
|AUG
|Alyssa
|Zurek
|COL
|Destiny
|Brown
|COL
|Brett
|Carter
|COL
|Kelaysha
|Gordon
|COL
|Demetria
|Griffin
|COL
|Sequoyah
|Keys
|COL
|Michelle
|Madrey
|DUB
|Nathan
|Capps
|DUB
|Nadia
|Oneal
|FBN
|Konitat
|Adetomiwa
|FBN
|Olakunbi
|Adetomiwa
|FBN
|Akinkunmi
|Akintoye
|FBN
|Lauren
|Desprez
|FBN
|Johnson
|English
|FBN
|Nicole
|Gallegos-Manzanares
|FBN
|Seyo Werkneh
|Gezahegn
|FBN
|Trejohn
|Glover
|FBN
|Nyelah
|Greene-Kloske
|FBN
|Ashley
|Hodges
|FBN
|Carlos
|Hyman
|FBN
|Jane
|Imowo-Marcus
|FBN
|Kayden
|Jarrett
|FBN
|Latricia
|Joseph
|FBN
|Mashia
|Lathion
|FBN
|Hunter
|Mason
|FBN
|Ernecia
|McKay
|FBN
|Tierra
|McKnight
|FBN
|Emmanuel
|Okyere
|FBN
|Anthony
|Parker
|FBN
|Christian
|Sekumade
|FBN
|Chance
|Smalls
|FBN
|Bryant
|Vargas Mendez
|FBN
|Princess
|Warner
|FBN
|Jaden
|Wilburn
|FBN
|Gwendolyn
|Willis
|MAD
|Ta’nayah
|Briney
|MAD
|Madison
|Carpenter
|MAD
|Aidan
|Eisermann
|MAD
|Schenell
|Elliott
|MAD
|Maris
|Fantigrossi
|MAD
|Valery
|Orozco
|MAD
|Jaylen
|Polk
|MAD
|Lamyai
|Scott
|MAD
|Karlea
|Tanner
|MAD
|Lauryn
|Williams
|MIL
|Daisy
|Anyakudo
|MIL
|Jeremiah
|Campbell
|MIL
|Evan
|Chastel
|MIL
|Michael
|Colcombe
|MIL
|Jarris
|Coney
|MIL
|Adelina
|Flores Ferreira
|MIL
|Quan
|Floyd
|MIL
|Thomas
|Foster
|MIL
|John
|Japour
|MIL
|Labrielle
|Martin
|MIL
|Saloni
|Patel
|MIL
|Caitlin
|Price
|MIL
|Luke
|Ralston
|MIL
|Katie
|Wilkinson
|MIL
|Zoey
|Wilson
|OLC
|Daa’iyah
|Abdullah
|OLC
|Michele
|Adedeji
|OLC
|Odunayo
|Adesegun
|OLC
|Adedayo
|Adeyemi
|OLC
|Moruff
|Agoro
|OLC
|Christian
|Aguilar
|OLC
|Janet
|Alejandro
|OLC
|Debra
|Alston
|OLC
|Emily
|Andrews
|OLC
|Calvary
|Atkinson
|OLC
|Christina
|Auton
|OLC
|Tauron
|Barr
|OLC
|Kaylee
|Barrs
|OLC
|Ashley
|Behnke
|OLC
|Gracyn
|Bennett
|OLC
|Lily
|Bland
|OLC
|Ronaldo
|Bocco
|OLC
|Andreanna
|Bottoms
|OLC
|Crystal
|Brady
|OLC
|Kylee
|Brayer
|OLC
|Iris
|Breasette
|OLC
|Amanda
|Brindell
|OLC
|Denzel
|Brinson
|OLC
|Berkley
|Burns
|OLC
|Elijah
|Cain
|OLC
|Colby
|Camara
|OLC
|Toni
|Camp
|OLC
|Geraldlyn
|Canady
|OLC
|Julianna
|Carman
|OLC
|Sylmona
|Carter
|OLC
|Michelle
|Casula
|OLC
|Riley
|Chapman
|OLC
|Akhiya
|Chatman
|OLC
|Ethan
|Childs
|OLC
|Jazmin
|Chirinos Pavon
|OLC
|Peace
|Chukwulozie
|OLC
|Randi
|Clark
|OLC
|Pierreisna
|Clarke
|OLC
|Abiodun
|Coker
|OLC
|Clayton
|Colston
|OLC
|Sabriya
|Cook
|OLC
|Carys
|Copeman
|OLC
|Cora
|Council
|OLC
|Kayla
|Crozier
|OLC
|Travis
|Darley
|OLC
|Megan
|Davis
|OLC
|Lauren
|Davis
|OLC
|Amanda
|Deal
|OLC
|Hunter
|Deaton
|OLC
|Stephanie
|Deen
|OLC
|Chijung
|Deloach
|OLC
|Eliza
|Demko
|OLC
|Dalvin
|Dent
|OLC
|India
|Dixon
|OLC
|Labrille
|Dixon
|OLC
|Emuesiri
|Ejenavi
|OLC
|Ailish
|Ellis
|OLC
|Tom
|Emmanuel
|OLC
|Josie
|Engler
|OLC
|Diaisha
|Etchison
|OLC
|Heather
|Evans
|OLC
|Ashanti
|Evans
|OLC
|Tammi
|Everett
|OLC
|Johnathan
|Fakhori
|OLC
|Jessica
|Fancher
|OLC
|Amanda
|Foskey
|OLC
|Jonathan
|Fox
|OLC
|Janice
|Freaman
|OLC
|Will
|Gaffney
|OLC
|Noemi
|Garcia-Hernandez
|OLC
|Talmadge
|Garnto
|OLC
|Amber
|Garrett
|OLC
|Laquanta
|Glaze
|OLC
|Symphonie
|Green
|OLC
|Zykereia
|Hall
|OLC
|Tellyka
|Handspike
|OLC
|Aaron
|Haney
|OLC
|Brooke
|Hardie
|OLC
|Alyssa
|Haynes
|OLC
|Caramia
|Helmstetter
|OLC
|Taylor
|Henderson
|OLC
|Michelle
|Henry
|OLC
|Sean
|Hightower
|OLC
|Amariah
|Hill
|OLC
|Jasmine
|Hinson
|OLC
|Tiara
|Holley
|OLC
|Diamond
|Holmes
|OLC
|Tykeria
|Holmes
|OLC
|Shantel
|Jackson
|OLC
|Kacey
|James
|OLC
|Katelyn
|Jenkins
|OLC
|Warren
|Johnson
|OLC
|Ben
|Johnston
|OLC
|Venetta
|Jones
|OLC
|Alisha
|Jordan
|OLC
|Madison
|Kay
|OLC
|Phoenix
|Kennedy
|OLC
|Hanniah
|Knighton
|OLC
|Tquasia
|Kornegay
|OLC
|Heather
|Lambert
|OLC
|Cynthia
|Lampley Clark
|OLC
|Mohamed
|Laouali
|OLC
|Taylor
|Lasher
|OLC
|Luke
|League
|OLC
|Shelton
|Leonard
|OLC
|Daniela
|Limbaga
|OLC
|Jodi
|Lopez
|OLC
|Alicea
|Lott
|OLC
|Dakota
|Lovain
|OLC
|Joniquea
|Luster
|OLC
|Jonah
|Ma
|OLC
|Carlos
|MacIas
|OLC
|Larissa
|Maldonado Ramos
|OLC
|Deqwana
|Malone
|OLC
|Felicia
|Mann
|OLC
|Raquel
|Marlow
|OLC
|Pamela
|Marsh
|OLC
|Jordyn
|Martin
|OLC
|Jocelyne
|Martinez Cortes
|OLC
|Mary
|McCullough
|OLC
|Alannah
|McDermott
|OLC
|Keara
|McIntosh
|OLC
|Georvania
|Milbin
|OLC
|Trilby
|Miller
|OLC
|Katelyn
|Miller
|OLC
|Madison
|Mitchell
|OLC
|Andres
|Moc
|OLC
|Heather
|Morris
|OLC
|Antoine
|Mullins
|OLC
|Evan
|Nacovsky
|OLC
|Raegan
|Newton
|OLC
|Chiemeka
|Nwafor
|OLC
|Andrew
|Ogle
|OLC
|Veronica
|Ogunkoya
|OLC
|Oluwadara
|Ogunleye
|OLC
|Tiondra
|Outlaw
|OLC
|Stephanie
|Philippe
|OLC
|Sharon
|Pineda
|OLC
|Sha
|Poe
|OLC
|Akaia
|Prince
|OLC
|Eric
|Quinn
|OLC
|Jose
|Ramirez
|OLC
|Anna
|Ramsey
|OLC
|Dontrell
|Redd
|OLC
|Jayiona
|Richards
|OLC
|Gabriela
|Rivera
|OLC
|Stacy
|Rivers
|OLC
|Breanna
|Roberson
|OLC
|Gloriahna
|Roberson
|OLC
|Jarrious
|Rose
|OLC
|Jocelyn
|Ross
|OLC
|Clayton
|Rucker
|OLC
|Nakiya
|Salter
|OLC
|Lidia
|Sanchez
|OLC
|Toya
|Scott
|OLC
|Nerissa
|Scott
|OLC
|Hannah
|Sherrill
|OLC
|Isis
|Sill-Fraser
|OLC
|Ansley
|Smart
|OLC
|Laeoshea
|Smith
|OLC
|Aneisha
|Somerville
|OLC
|Amanda
|Spencer
|OLC
|Tre’necia
|Stanley
|OLC
|Regina
|Starkey
|OLC
|Trevor
|Stephens
|OLC
|Eric
|Stewart
|OLC
|Paula
|Stone
|OLC
|Joseph
|Stone
|OLC
|Alissa
|Tariche
|OLC
|Romani
|Taylor
|OLC
|Emily
|Taylor
|OLC
|Grace
|Tchoumbi Biankeu
|OLC
|James
|Tolbert
|OLC
|Brody
|Towle
|OLC
|Nate’
|Trantham
|OLC
|Caitlyn
|Tumlin
|OLC
|Nikita
|Turner-Campbell
|OLC
|Victor
|Verdijo
|OLC
|Alexis
|Ward
|OLC
|Matthias
|Watson
|OLC
|Jordan
|Webb
|OLC
|Rowan
|Whisnant
|OLC
|Candice
|Wiggins
|OLC
|Brett
|Wigley
|OLC
|Austin
|Wilburn
|OLC
|Brian
|Williams
|OLC
|Briana
|Williams
|OLC
|Jacob
|Wilson
|OLC
|Jacie
|Wilson
|OLC
|Diamonde
|Wilson
|OLC
|Taylor
|Yarbrough
|RKD
|Jade
|Adusah
|RKD
|Sirsamuel
|Corley
|RKD
|Beza
|Denberu
|RKD
|Hannah
|Dorr
|RKD
|Francisca
|Gyasi
|RKD
|Barbary
|Singletary
|RKD
|Kevin
|Williams
|ROB
|Darren
|Hinson
|ROB
|Steven
|Kringle
|ROB
|Colby
|Styles
|ROB
|Crystal
|Vaughan
|ROB
|Brianna
|Watkins
|VAL
|Juan
|Aponte
|VAL
|Austin
|Boggs
|VAL
|Ricky
|Brunston
|VAL
|Lorelei
|Chapman
|VAL
|Cassie
|Dickerson
|VAL
|Adam
|Eisenhower
|VAL
|Christopher
|Hammond
|VAL
|John
|Hogan
|VAL
|Hannah
|Kellogg
|VAL
|Aleeka
|Mitchell
|VAL
|Fantasia
|Morgan
|VAL
|Devarsh
|Patel
|VAL
|Caleb
|Pezent
|VAL
|Abbie
|Stewart
|VAL
|Kelsey
|Stone
|VAL
|Catherine
|Vaughn
|VAL
|Naydelin
|Velazquez
|VAL
|Austin
|Wartman
|VAL
|Hollyn
|Weidinger