Regional NewsAugust 7, 2025

GMC congratulates students named to 2025 Dean’s, President’s List

MILLEDGEVILLE – Georgia Military College announces the students that was named to the 2025 Dean’s and President’s List.

DEAN’S LIST

LOCATIONFIRST NAMELAST NAME
AUGHayennaAndrews
AUGZoeBarfield
AUGWesleyBates
AUGQuintonDaniel
AUGHannahDavis
AUGJasmineDavis
AUGMaggieEastman
AUGSequoiaEvans
AUGOlayinkaFadoju
AUGBraydenGoff
AUGKendraHairston
AUGTammyHendrix
AUGGarrettHodges
AUGTristinLane
AUGNatashaLewis
AUGJustinMcClendis
AUGBrandieMcIntosh
AUGGregoryMoss
AUGSamanthaOleary
AUGVirginiaRodriguez
AUGCaitlynSalter
AUGAmayaSanchez-Nunn
AUGAshleySoto
AUGCarmenStallworth
AUGAnsliUnderwood
COLFeliciaAnderson
COLKimiaGaines
COLAliciaGarza
COLJazminePettus
COLAmariaSmith
FBNOluwatoyinAdekanle
FBNAbdul-HamidAdetomiwa
FBNAlhajiBah
FBNKerry AnnBarnett
FBNZiyahColton
FBNJasmineDarden
FBNOusmaneDiallo
FBNAdesunbolaFadipe
FBNCharisFord
FBNNasaraHolsey
FBNRebecaIbarra
FBNMarquisJackson
FBNBrianaJimenez
FBNRaymondKelso
FBNJanetLamptey
FBNElmareeLanders
FBNToniMiller
FBNHaroldMock
FBNNylaMyles
FBNModupeolaOjo
FBNAdejokeOjo
FBNOlubunmiOlabosinde
FBNAmayaRobinson
FBNSydneiSimpson
FBNBlessingUdi
FBNPhiilomenaUsueni
MADGiannaFeatherstone
MADGretchenFloyd
MADTarinLawrence
MADJakeriaPorter
MADLaylaStafford
MILDederickButler
MILElijahCaldwell-Peele
MILYauriCalixte
MILBraylonCarstarphen
MILJalenDavis
MILMatteoDe Iseppi
MILPedro GabrielDe Souza
MILChamberEldridge
MILJonathanFlanders
MILSheanequaeHill
MILYasserMorabbi
MILMarcusMoulder
MILJoshuaPgouda
MILTallieRay
MILMasonReese
MILArielRineer
MILCharlieRobinson
MILGrantSumpter
MILLandenVickers
MILJoshuaWarren
OLCEjayaAgbere
OLCWilliamAldavera-Yearicks
OLCDestyniAllen
OLCAsiaAllen
OLCKevinAngell
OLCKatelynnAnglin
OLCChristineArgabright
OLCReidBarfield
OLCTrinityBatiste
OLCAjaniBeamon
OLCTiffanyBeckham
OLCAlexiaBonds
OLCJordanBowman
OLCLilly AnnaBrady
OLCLindsayBreasette
OLCZinaBright
OLCSamanthaBrown
OLCRachelBrunson
OLCDanettaBush
OLCRoseCalhoun
OLCTrystenCarter
OLCRebeccaCavaliere
OLCGarethChaney
OLCCarsonCollins
OLCIeshiahCooper
OLCJenniferCooper
OLCEloiseCoppolino
OLCMalcomDaggett
OLCShawnDavis
OLCSamanthaDavis
OLCKonkeeraDean
OLCDaiDelatte
OLCNephateariaDennis
OLCMyriameDiallo
OLCEmilyDickey
OLCCarlosDixon
OLCJackDogan
OLCJalynnEason
OLCTykeemaEdwards
OLCElizabethEkeji
OLCMirandaEnmon
OLCLorieneEvans
OLCAndrewEvans
OLCShadasiaFiffie
OLCTrinityFinch
OLCAlmaFlores
OLCBennettFrost
OLCJavierGarcia
OLCMylesGarnto
OLCKaoriGarrison
OLCAlbertGary
OLCJessicaGlover
OLCHunterGober
OLCSierraGoff
OLCEmilyGonzales
OLCBrenishaGrimes
OLCSydneyHambacker
OLCMaryHardin
OLCTylerHarn
OLCSavannahHarper
OLCImaniHarris
OLCVictoriaHarris
OLCChinaHelms
OLCJohnHenry
OLCBrittanyHenry
OLCChandlerHenry
OLCNatalieHerrin
OLCAmariHickey
OLCMaryHickman
OLCMistyHill
OLCKatieHolewinski
OLCAnnaHolmes
OLCKevineesiaHolmes
OLCAdonisHuff
OLCWyattHurst
OLCJadenHylton
OLCTonoJackson
OLCShaylaJohnson
OLCNatalieJohnson
OLCGabrielJohnson
OLCEverettJones
OLCDestinyKicklighter
OLCTavarisKirkland
OLCCarterKling
OLCIanKnight
OLCDustinKnowles
OLCTonjaLee-Jordan
OLCSonjaLeflore-Ragin
OLCMacieLewis
OLCCorneliusLove
OLCXimenaLuna
OLCLydiaLunceford
OLCLakenMartin
OLCStephenMcGinn
OLCHarmoniMcNair
OLCJordanaMcNear
OLCKaleeMitchell
OLCArmaniMobley
OLCRossiMunford
OLCCachelleMyrtil
OLCSerenityNelson
OLCDorcasOgunleye
OLCSarahyOrozco
OLCElijahPanton
OLCMikaylaPatterson
OLCLashaylaPostell
OLCNicholasPriest
OLCJosiePurvis
OLCTabithaQuinton
OLCDanielaRamos
OLCRebekahReaves
OLCKallenRimple
OLCJasmineRobinson
OLCKailynnRountree
OLCJadaScandrett
OLCSavannahSewell
OLCMekenzieSewell
OLCEricaShepherd
OLCDe’asiaSimmons
OLCBrittanySims
OLCIveySowell
OLCJordanSpear
OLCRavenSpeights
OLCJonathanSt.Flavein-Louis
OLCAndrewStarke
OLCJasmineStephens
OLCSachetStockton
OLCKristenStokes
OLCTatyanaSturkey
OLCTiffanyTanner
OLCSimoneTaylor
OLCTrevorThompson
OLCKrystalThornton
OLCJadonTowns
OLCBrenninTranbarger
OLCMarcusTraylor
OLCEmilyTurner
OLCKeiraTyson
OLCRodneyVance
OLCJonathanVegas
OLCMarkailaWalker
OLCRyanWallace
OLCKenyattaWard
OLCKodyWellons
OLCLindseyWestberry
OLCMichaelWhite
OLCAmyaWiggleton
OLCGarrettWilkes
OLCSabrinaWilliams
OLCTaylorWilliams
OLCNigelWilmore
OLCMistyWiser
OLCDestinyWright
OLCCearrahYoungblood
RKDAkinjuwonAkinbami
RKDCourtneyDurham
RKDAkilahMcNair
ROBNiaGlover
ROBSujungHeurter
ROBMichaelHudson
ROBJordanLane
ROBMontasiaMaxwell
ROBDiamondParrish
ROBAdamSprecher
ROBDerrilynnWilkerson
ROBZmauriaWillis
VALTrevonAlston
VALBrianChris
VALCarolineCooper
VALMichelleCortez
VALArraiDempsey
VALBrantleyDobson
VALAndrewFrancis
VALShauminkaFuller
VALChloeGaither
VALBrandenHale
VALEboneeHyman
VALAdriaKersker
VALRegianaeMathis
VALZoeMiller
VALMonicaMorales
VALHeavenMorgan
VALLatonyaOutler
VALShaquanaReams
VALRyanSamson
VALToriSorrell
VALCooperWood

PRESIDENT’S LIST

LOCATIONFIRST NAMELAST NAME
AUGMalikAsad
AUGJulianaAshley
AUGGenesisBennett
AUGFrancesBlanton
AUGJosephCipolla
AUGDylanDoerr
AUGBrendanFleming
AUGBrileyGrady
AUGChely JenkinGutierrez
AUGJalynHammond
AUGTaleiahHolmes
AUGNathanJohnson
AUGPrabjeetKaur
AUGHuongLe
AUGColbeyMoore
AUGPatriciaPesantes
AUGBenjaminPhillips
AUGBreannaPiper
AUGAlexisPrince
AUGTinaetiaRandolph
AUGAndrewRoss
AUGCaitlynnSchieberl
AUGKyllaSimpson
AUGLydiaStapleton
AUGPhillipTran
AUGJameeshiaTucker
AUGRileyWaller
AUGBradenWeeks
AUGDillanZangana
AUGAlyssaZurek
COLDestinyBrown
COLBrettCarter
COLKelayshaGordon
COLDemetriaGriffin
COLSequoyahKeys
COLMichelleMadrey
DUBNathanCapps
DUBNadiaOneal
FBNKonitatAdetomiwa
FBNOlakunbiAdetomiwa
FBNAkinkunmiAkintoye
FBNLaurenDesprez
FBNJohnsonEnglish
FBNNicoleGallegos-Manzanares
FBNSeyo WerknehGezahegn
FBNTrejohnGlover
FBNNyelahGreene-Kloske
FBNAshleyHodges
FBNCarlosHyman
FBNJaneImowo-Marcus
FBNKaydenJarrett
FBNLatriciaJoseph
FBNMashiaLathion
FBNHunterMason
FBNErneciaMcKay
FBNTierraMcKnight
FBNEmmanuelOkyere
FBNAnthonyParker
FBNChristianSekumade
FBNChanceSmalls
FBNBryantVargas Mendez
FBNPrincessWarner
FBNJadenWilburn
FBNGwendolynWillis
MADTa’nayahBriney
MADMadisonCarpenter
MADAidanEisermann
MADSchenellElliott
MADMarisFantigrossi
MADValeryOrozco
MADJaylenPolk
MADLamyaiScott
MADKarleaTanner
MADLaurynWilliams
MILDaisyAnyakudo
MILJeremiahCampbell
MILEvanChastel
MILMichaelColcombe
MILJarrisConey
MILAdelinaFlores Ferreira
MILQuanFloyd
MILThomasFoster
MILJohnJapour
MILLabrielleMartin
MILSaloniPatel
MILCaitlinPrice
MILLukeRalston
MILKatieWilkinson
MILZoeyWilson
OLCDaa’iyahAbdullah
OLCMicheleAdedeji
OLCOdunayoAdesegun
OLCAdedayoAdeyemi
OLCMoruffAgoro
OLCChristianAguilar
OLCJanetAlejandro
OLCDebraAlston
OLCEmilyAndrews
OLCCalvaryAtkinson
OLCChristinaAuton
OLCTauronBarr
OLCKayleeBarrs
OLCAshleyBehnke
OLCGracynBennett
OLCLilyBland
OLCRonaldoBocco
OLCAndreannaBottoms
OLCCrystalBrady
OLCKyleeBrayer
OLCIrisBreasette
OLCAmandaBrindell
OLCDenzelBrinson
OLCBerkleyBurns
OLCElijahCain
OLCColbyCamara
OLCToniCamp
OLCGeraldlynCanady
OLCJuliannaCarman
OLCSylmonaCarter
OLCMichelleCasula
OLCRileyChapman
OLCAkhiyaChatman
OLCEthanChilds
OLCJazminChirinos Pavon
OLCPeaceChukwulozie
OLCRandiClark
OLCPierreisnaClarke
OLCAbiodunCoker
OLCClaytonColston
OLCSabriyaCook
OLCCarysCopeman
OLCCoraCouncil
OLCKaylaCrozier
OLCTravisDarley
OLCMeganDavis
OLCLaurenDavis
OLCAmandaDeal
OLCHunterDeaton
OLCStephanieDeen
OLCChijungDeloach
OLCElizaDemko
OLCDalvinDent
OLCIndiaDixon
OLCLabrilleDixon
OLCEmuesiriEjenavi
OLCAilishEllis
OLCTomEmmanuel
OLCJosieEngler
OLCDiaishaEtchison
OLCHeatherEvans
OLCAshantiEvans
OLCTammiEverett
OLCJohnathanFakhori
OLCJessicaFancher
OLCAmandaFoskey
OLCJonathanFox
OLCJaniceFreaman
OLCWillGaffney
OLCNoemiGarcia-Hernandez
OLCTalmadgeGarnto
OLCAmberGarrett
OLCLaquantaGlaze
OLCSymphonieGreen
OLCZykereiaHall
OLCTellykaHandspike
OLCAaronHaney
OLCBrookeHardie
OLCAlyssaHaynes
OLCCaramiaHelmstetter
OLCTaylorHenderson
OLCMichelleHenry
OLCSeanHightower
OLCAmariahHill
OLCJasmineHinson
OLCTiaraHolley
OLCDiamondHolmes
OLCTykeriaHolmes
OLCShantelJackson
OLCKaceyJames
OLCKatelynJenkins
OLCWarrenJohnson
OLCBenJohnston
OLCVenettaJones
OLCAlishaJordan
OLCMadisonKay
OLCPhoenixKennedy
OLCHanniahKnighton
OLCTquasiaKornegay
OLCHeatherLambert
OLCCynthiaLampley Clark
OLCMohamedLaouali
OLCTaylorLasher
OLCLukeLeague
OLCSheltonLeonard
OLCDanielaLimbaga
OLCJodiLopez
OLCAliceaLott
OLCDakotaLovain
OLCJoniqueaLuster
OLCJonahMa
OLCCarlosMacIas
OLCLarissaMaldonado Ramos
OLCDeqwanaMalone
OLCFeliciaMann
OLCRaquelMarlow
OLCPamelaMarsh
OLCJordynMartin
OLCJocelyneMartinez Cortes
OLCMaryMcCullough
OLCAlannahMcDermott
OLCKearaMcIntosh
OLCGeorvaniaMilbin
OLCTrilbyMiller
OLCKatelynMiller
OLCMadisonMitchell
OLCAndresMoc
OLCHeatherMorris
OLCAntoineMullins
OLCEvanNacovsky
OLCRaeganNewton
OLCChiemekaNwafor
OLCAndrewOgle
OLCVeronicaOgunkoya
OLCOluwadaraOgunleye
OLCTiondraOutlaw
OLCStephaniePhilippe
OLCSharonPineda
OLCShaPoe
OLCAkaiaPrince
OLCEricQuinn
OLCJoseRamirez
OLCAnnaRamsey
OLCDontrellRedd
OLCJayionaRichards
OLCGabrielaRivera
OLCStacyRivers
OLCBreannaRoberson
OLCGloriahnaRoberson
OLCJarriousRose
OLCJocelynRoss
OLCClaytonRucker
OLCNakiyaSalter
OLCLidiaSanchez
OLCToyaScott
OLCNerissaScott
OLCHannahSherrill
OLCIsisSill-Fraser
OLCAnsleySmart
OLCLaeosheaSmith
OLCAneishaSomerville
OLCAmandaSpencer
OLCTre’neciaStanley
OLCReginaStarkey
OLCTrevorStephens
OLCEricStewart
OLCPaulaStone
OLCJosephStone
OLCAlissaTariche
OLCRomaniTaylor
OLCEmilyTaylor
OLCGraceTchoumbi Biankeu
OLCJamesTolbert
OLCBrodyTowle
OLCNate’Trantham
OLCCaitlynTumlin
OLCNikitaTurner-Campbell
OLCVictorVerdijo
OLCAlexisWard
OLCMatthiasWatson
OLCJordanWebb
OLCRowanWhisnant
OLCCandiceWiggins
OLCBrettWigley
OLCAustinWilburn
OLCBrianWilliams
OLCBrianaWilliams
OLCJacobWilson
OLCJacieWilson
OLCDiamondeWilson
OLCTaylorYarbrough
RKDJadeAdusah
RKDSirsamuelCorley
RKDBezaDenberu
RKDHannahDorr
RKDFranciscaGyasi
RKDBarbarySingletary
RKDKevinWilliams
ROBDarrenHinson
ROBStevenKringle
ROBColbyStyles
ROBCrystalVaughan
ROBBriannaWatkins
VALJuanAponte
VALAustinBoggs
VALRickyBrunston
VALLoreleiChapman
VALCassieDickerson
VALAdamEisenhower
VALChristopherHammond
VALJohnHogan
VALHannahKellogg
VALAleekaMitchell
VALFantasiaMorgan
VALDevarshPatel
VALCalebPezent
VALAbbieStewart
VALKelseyStone
VALCatherineVaughn
VALNaydelinVelazquez
VALAustinWartman
VALHollynWeidinger

