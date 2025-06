//GMC releases Dean’s List, President’s List

Share with friends

MILLEDGEVILLE – Georgia Military congratulates students for making the Dean’s List and President’s List for academic excellence.

Dean’s List 25SPCMP LOCATION FIRST NAME LAST NAME AUG Jeremiah Abbey AUG Jaden Asmann AUG Lauren Bailey AUG Anna Beckett AUG Genesis Bennett AUG Kayla Bennett AUG Alexiz Binzha Cruz AUG Louis Boudreaux AUG Landon Brice AUG Meagan Cheek AUG Lily Coon AUG Jon Crosby AUG Colin Crotty AUG Hannah Davis AUG Jala Dawson AUG Maggie Eastman AUG Sequoia Evans AUG Cadence Fletcher AUG Cierra Gibbons AUG Brice Glenn AUG Leidy Gonzalez AUG Brian Green AUG Daelyn Guy AUG Ronekar Hill AUG Lanell Jackson AUG Malachia Johnson AUG Bridgette Jones AUG Sarah Kahler AUG Jaspreet Kaur AUG Jerome Lanier AUG Isaiah Lindsay AUG Molly Moody AUG Gregory Moss AUG Ken Nguyen AUG Benjamin Phillips AUG Audie Posey AUG Lily Pressley AUG Felita Price AUG Talen Rabun AUG Yashira Ramos AUG MacKenzie Reynolds AUG John Roberts AUG Caitlyn Salter AUG Logan Scott AUG Aldren Semetara AUG Sophia Simpson AUG Kolonda Smith AUG Andrew Smith AUG Micah Smith AUG Alexis Somervill AUG Ashley Soto AUG Olivia Thaxton AUG Thu Tran AUG Kavon Tyre AUG Riley Waller AUG Hannah Wood AUG Antonio Wright AUG Dillan Zangana AUG Alyssa Zurek COL Felicia Anderson COL Kimora Ayers COL Shontenia Brown COL Keyana Butts COL Ashton Grimes COL Kamyra Henderson COL Madeline Novak COL Jazmine Pettus COL Malique Render COL Aislinn Reyes-Botello COL Robert Spivey COL Keely Trawick COL Chanell Turner DUB Landen Daniels DUB Tiondriae Heath DUB Abigail Lindsey FBN Akinkunmi Akintoye FBN Habibat Akintoye FBN Thomas Alexander FBN Obuneke Anokwu FBN Kadija Bah FBN Samantha Boakye FBN Allison Bowen FBN Breanna Branton FBN Gabrielle Brooks FBN Christina Brown FBN Edith Chamorro FBN Kai Chavous FBN Gabriel Claypool FBN Jasmine Darden FBN Amira Duncan FBN Adesunbola Fadipe FBN Lauryn Ford FBN Nyelah Greene-Kloske FBN Anthony Hairston FBN Jamia Hall FBN David Hephzibah FBN Carlos Hyman FBN Rebeca Ibarra FBN Latricia Joseph FBN Janet Lamptey FBN Mashia Lathion FBN Hamael Malik FBN Sierra Martin FBN Alexandra Myers FBN Adejoke Ojo FBN Kelvin Pavon FBN Joshua Phifer FBN Sheldon Roby FBN Ashanti Staples FBN Dondracus Teague FBN Emma Walsh FBN Princess Warner FBN Daryl Wilson FBN Nicholas Workman FBN Manuel Yeboah MAD Charlotte Abernathy MAD Lacey Davis MAD Gianna Featherstone MAD Lauren Head MAD Ella Malcom MAD Charles Mayfield MAD Carter Mitchell MAD Makenzie Pitzer MIL Mansa Musa Abdul-Salaam MIL Enzzo Albert MIL Zachary Alexander MIL Adrian Alvin MIL Juma Amisi MIL Kylie Anderson MIL Daisy Anyakudo MIL Christopher Baker MIL Erica Bateman MIL William Baugh MIL Rebecca Bell MIL Willuck Bennett MIL Robert Blenman MIL Makayla Bloodworth MIL Sally Boese MIL Jackson Bolinger MIL Sophia Boutelle MIL Brandon Bowman MIL Myles Brown MIL Yauri Calixte MIL Daniel Camargo MIL Riley Campbell MIL Thania Canales Acosta MIL Francisco Carrasco MIL Madison Chew MIL Claire Clements MIL Christian Coipel MIL Michelle Combs MIL Alysa Comrie MIL Nicholas Conzett MIL Joseph Cormier MIL Noah Correa MIL Brady Couch MIL Hannah Craig MIL Jorge Crespo Hernandez MIL Reniery Cruz MIL Karen Desantiago MIL Caitlyn Devaney MIL Jaden Dorsey MIL Cadah Drew MIL Barrett Dunn MIL Butler Dupree MIL Stephen Dye MIL Karen Etheridge MIL Onyekachi Ezenma MIL Sara Fenimore MIL Ethan Fetterman MIL Keiana Flores MIL Samuel Foster MIL Marcus Foster MIL David Frazer MIL Lance Gacono MIL Caitlynn Gibson MIL Sonya Gibson MIL Haley Gilbert MIL Christa Goodwin MIL Levi Gregg MIL Ramon Gulmatico MIL Macy Hand MIL Damian Hart MIL Annalee Herringdine MIL Walker Hicks MIL Ainsley Hololob MIL Parker Howard MIL Shaheed Huckaby MIL Ian Hwang MIL Waleed Ibrahim MIL Cecilia Izquierdo MIL Devine Jamerson MIL Gabrielle Johnson MIL Carlei Johnson MIL John Kitchens MIL Kaden Koby MIL Braden Kushdilian MIL Chase Lackey MIL Ana Marie Land MIL Olivia Laszcz MIL Carolyn Lehman MIL Matthew Levanda MIL Madison Long MIL Emely Lopez MIL Daniela Lopez Madrid MIL Amy Loredo MIL Zoey Lynn MIL McKenzie Maddox MIL Benjamin Maldonado MIL Madeline Marshall MIL Akima Marshall MIL Betzaida Martin Garcia MIL Luke McAbee MIL Adrianna McCain MIL Jimmie McCants MIL Duane McKenzie MIL Landon Miller MIL Morgan Milner MIL Nathan Modisett MIL Ernesto Mora MIL Aaliyah Myrick MIL Alyssa Neidigh MIL Malani Nelson MIL Jeanette Ngungu MIL Blake Niewoonder MIL Grace Null MIL Thomas Pain MIL Deane Perez MIL Rachel Perry MIL Paris Poole MIL Laney Poole MIL Nathaniel Popiel MIL Caitlin Price MIL Carla Ramirez Silva MIL Kristopher Reed MIL Kaylyn Rhodes MIL Joseph Risner MIL Jorge Rivera MIL Jamere Roberts MIL Matthew Rogers MIL Malia Sarmac MIL Sean Sasso MIL Aimee Silvoy MIL Landon Smith MIL Jamier Smith MIL Colson Snyder MIL Ella Stolarzyk MIL Katelyn Swift MIL Jacori Tarver MIL Walker Todd MIL Haley Ton MIL Savannah Tucker MIL Ricardo Valdovinos MIL Landen Vickers MIL Eriyonna Walcott MIL Cole Walenciak MIL Jacorey Walker MIL Mygah Wantuadi MIL Savannah Watkins MIL Brady Wentz MIL Eris Whitfield MIL Gavyn Whitney MIL Zoey Wilson MIL Isaiah Womble MIL Gabriella Zaifert OLC Paris Adams OLC Autumn Adams OLC Lacey Adeleke OLC Lauren Agra OLC William Aldavera-Yearicks OLC Katelynn Anglin OLC Christine Argabright OLC Emily Banks OLC Ashley Behnke OLC Gary Bell OLC Ronaldo Bocco OLC Jesica Bramlett OLC Kylee Brayer OLC Jacob Brinson OLC Denzel Brinson OLC Christen Broussard OLC Malcolm Brown OLC Samantha Brown OLC Li-Esha Brown OLC Cameron Butler OLC Ariana Byrd OLC Elijah Cain OLC Moses Cajuste OLC Rose Calhoun OLC Samiya Campbell OLC Geraldlyn Canady OLC Margaret Carnell OLC Sylmona Carter OLC Rebecca Cavaliere OLC Gareth Chaney OLC Dawson Chapman OLC Lisa Chastain OLC Justice Christopher OLC Liberty Cochran OLC Carson Collins OLC Jennifer Cooper OLC Cora Council OLC Brianna Craghead OLC Malcom Daggett OLC Travis Darley OLC Shawn Davis OLC Megan Davis OLC Bianca Dawson OLC Nephatearia Dennis OLC Myriame Diallo OLC Emily Dickey OLC Labrille Dixon OLC Garrett Doles OLC Emma Dorminey OLC Raven Duhart OLC Sienna Dye OLC Jalynn Eason OLC Skyler Estes OLC Andrew Evans OLC Emma Evans OLC Ashley Felder OLC Denzel Ferrer Negron OLC Tatiyana Finley OLC Megan Fountain OLC Janice Freaman OLC Javier Garcia OLC Cidavia Gardner OLC Myles Garnto OLC Xavier Giles OLC Laquanta Glaze OLC Guillian Gomez OLC Emily Gonzales OLC Yazmin Gonzalez-Rodriguez OLC My’iana Grant OLC Cody Hammock OLC Tellyka Handspike OLC Aleeyah Hardwick OLC Savannah Harper OLC De’Erica Harrell OLC Carlie Harriger OLC Ardis Harrison OLC Alyssa Haynes OLC Cierra Heald OLC Taylor Henderson OLC John Henry OLC Jakia Herring OLC September Hightower OLC Sean Hightower OLC Katlin Holder OLC Tiara Holley OLC Diamond Holmes OLC Kevineesia Holmes OLC Anna Holmes OLC Jadyn Howell OLC Kaylie Jackson OLC Warren Johnson OLC Gabriel Johnson OLC Domonique Jones OLC Alisha Jordan OLC Aisha Kamara OLC Madison Kay OLC Maurissia King OLC Tavaris Kirkland OLC Carter Kling OLC Dustin Knowles OLC Heather Lambert OLC Mohamed Laouali OLC Nyla Lawrence OLC Tonja Lee-Jordan OLC Emma Lewis OLC Zebedee Lindsey OLC Tonya London OLC Alicea Lott OLC Dakota Lovain OLC Roderick Love OLC Richard Marchant OLC Katelyn Mauldin OLC Alannah McDermott OLC Cameisha McKenzie OLC Jordana McNear OLC Madison McPherson OLC Shardonnay McPherson OLC Robert Means OLC Trilby Miller OLC Annecia Miller OLC Aaron Morgan OLC Aaron Morris OLC Evan Nacovsky OLC Serenity Nelson OLC Maya Nichols OLC Kovey Nipple OLC Airyana Ogles OLC Veronica Ogunkoya OLC Sarahy Orozco OLC Celia O’Shea OLC Nickolas Owens OLC Kevin Owens OLC Caitlyn Palomar OLC Davis Parker OLC Om Patel OLC Lucia Perez OLC Muraice Perkins OLC Christie Phillips OLC Jeremiah Price OLC Tabitha Quinton OLC Isaiah Randall OLC Timothy Reeves OLC Madison Rios OLC Kristen Roberts OLC Angel Robertson OLC Elizabeth Robinson OLC Jarrious Rose OLC Alexander Rowland OLC Evan Rubinchak OLC Anna Runyon OLC Amie Sanchez OLC Jada Scandrett OLC De’asia Simmons OLC Jordan Sims OLC Emanuel Skillings OLC Ansley Smart OLC Jhon Smith OLC Ashley Smith OLC Laeoshea Smith OLC Nicole Spalding OLC Kimberly Stansberry OLC Andrew Starke OLC Regina Starkey OLC Trevor Stephens OLC Paula Stone OLC Joseph Stone OLC Christopher Strickland OLC Tyler Tabor OLC Brandie Tarpley OLC Connor Tate OLC Simone Taylor OLC Emily Taylor OLC Tamia Thomas OLC Abigail Thomas OLC Trevor Thompson OLC Jasmine Thompson OLC Brennin Tranbarger OLC Caitlyn Tumlin OLC Nikita Turner-Campbell OLC Jayden Tyson OLC Savannah Vanpelt OLC Brandi Wade OLC Chelsey Wade OLC Aulica Wakefield OLC Elijah Watson OLC Jessica Watts OLC Taliese Welles OLC Lindsey Westberry OLC Chase White OLC Ashley White OLC Garrett Wilkes OLC Kasia Willcoxson OLC Briana Williams OLC Markeshia Williams OLC Jacob Wilson OLC Tyler Winter OLC Misty Wiser OLC Kateland Woodward OLC Amirion Wooten OLC Samaria Wortham OLC Terrill Wright OLC Dasia Young OLC Cearrah Youngblood RKD Roman Adams RKD Hannah Barnes RKD Denetra Brown RKD Jasmine Corley RKD Malcolm Dwuye RKD Cornell Goshay RKD Mizaiah Hueston Trody RKD Carlena Mays RKD Vivian Nwachukwu RKD Demba Tamba RKD Kevin Williams RKD Quanterious Wright ROB Madison Burch ROB Makenzie Comeau ROB Hannah Dunn ROB Daniel Garcia ROB Montasia Maxwell ROB Tanner Stephens ROB Janylah West VAL Markell Alphonse VAL Mia-Rae Barajas VAL Joshua Barrera VAL Jamiyah Bentley VAL Jensen Best VAL Terri Boncek VAL Destiny Carter VAL Gabriella Childs VAL Elijah Collins VAL Shushawna Colone VAL Caroline Cooper VAL Marleigh Corbett VAL Fidel Cortez VAL Michelle Cortez VAL Cassie Dickerson VAL Adam Eisenhower VAL Jayme Evanoff VAL Justin Evans VAL Peyton Gunn VAL Marquel Harrison VAL Keileen Herrera Abreu VAL Holly Jefferson VAL Dianna Johnson VAL Robbie Jones VAL Tamika Jordan Scott VAL Joshua Kallam VAL Adria Kersker VAL Savanna Little VAL Hannahbrooke Lodge VAL Precious Mgbeahuruike VAL Zoe Miller VAL Cedric Montgomery VAL Monica Morales VAL Levi Qualls VAL Isabell Rubio VAL Ryan Samson VAL Mica Scott-Harvey VAL Victoria Simmons VAL Jennifer Sparks VAL Abbie Stewart VAL Kelsey Stone VAL Lily Tywon VAL Jeremiah Welsch VAL Jabreaille Wheeler VAL Kendall Wiggs VAL Cooper Wood

President’s List 25SPCMP