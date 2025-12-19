//GMC releases Fall 2025 Dean’s List, President’s List

Share with friends

ATLANTA – Georgia Military College names the students that earned a spot on the Fall 2025 Dean’s and President’s List.

Release:

Dean’s List – 25FACMP LOCATION FIRST NAME LAST NAME AUG Nathan Akonom AUG Hayenna Andrews AUG Kayla Bennett AUG Kira Bennett AUG Summer Blevins AUG Ruth Carnley AUG Nicholas Carter AUG Silvia Carvajal AUG William Chaney AUG Lily Coon AUG Donovan Cooper AUG Caleb Curran AUG Marcus Edney AUG Breyana Elder AUG Glen Epperly AUG Destiny Fedrick AUG Lois Constance Fonacier AUG Daniel Fory AUG Andrew Garner AUG Kendrick Gaudinier AUG Brayden Goff AUG Zontia Gresham AUG Mehaylia Hammac AUG Deandre Henley AUG Anna Hentges AUG Italia Hernandez Magana AUG Hannah Hester AUG Ronekar Hill AUG Jillian Honsa AUG Ryland Hyder AUG Prabjeet Kaur AUG Sherill Labord AUG Kaden Lampkin AUG Niashia Lawrence AUG Allison Maddox AUG Nyla McCoy AUG Cheyenne McGahee AUG Bernard Mulherin AUG Parker Neskorik AUG Heaven O’Ben-Etchi AUG David Perry AUG Virginia Rodriguez AUG Kylee Scholfield AUG Nigel Smith AUG Violet Stewart AUG Joshua Sybrant AUG Imani Thompson AUG Crystal Twiggs AUG Ansli Underwood AUG Lani Valliant AUG Kyla Vick AUG Josh Vietmeier AUG Gabriel Williams AUG Chanieka Willis COL Kendra Cheatham COL Josh Mott COL Alexis Smith COL Keely Trawick COL Tammy Walker COL Michelle Zavala DUB Emma Batchelor DUB Lauren Boland DUB Avery Brewer DUB Aleia Millis DUB Jose Olivera DUB Jacob Robinson FBN Motunrayo Aigberua FBN Kadija Bah FBN Kerry Ann Barnett FBN Sa’nya Battle FBN McKenzie Bowles FBN Alisa Bristow FBN Gabrielle Brooks FBN Jasmine Clark FBN Ziyah Colton FBN Diego Davalos FBN Anna Julia Dos Santos de Oliveira FBN Eyonnah Ferguson FBN Nataly Franco FBN Seyo Werkneh Gezahegn FBN Harry Gibson FBN Autumn Hayes FBN Ashley Hodges FBN James Johnson FBN Dawn Jones FBN Jeremai Joseph FBN Modupeoluwa Kayode FBN Rachael Khokhar FBN Keshon Love FBN Matika Madison FBN Ernecia McKay FBN Jacob Miles FBN Selena Mott FBN Valeria Munguia FBN Alexandra Myers FBN Jana Norman FBN Innocent Onuh FBN Jerae Perkins FBN Andrew Price FBN Sheldon Roby FBN Ezekiel Saint-Preux FBN Ashton Sample FBN Christian Searcy FBN Jaiyah Sheppard FBN Shandice Tatum FBN Ryniah Thomas FBN Princess Warner FBN Kennedi Weldon FBN Xandria Wickes FBN Cayley Willingham FBN Danae Woods MAD Donnell Craven MAD Lacey Davis MAD Desarae Evans MAD Kaylin Lodde MAD Jaylen Polk MAD Addie Roseman MAD Andrew Smith MAD Deanna Veasley MIL Adrian Adames MIL Gelsey Aguilar MIL Timari Albritton MIL Adrian Alvin MIL Divine Ayogu MIL Samantha Baker MIL Griffin Barnard MIL Marvin Barrientos-Chaparro MIL Hannah Bass MIL Joel Beasley MIL Ezekiel Belcher MIL Jayvin Bennett MIL Kate Bouska MIL Sophia Boutelle MIL Presley Bragg MIL Maggie Brannen MIL Jabari Bronner MIL Jaylan Brown MIL Ansley Butts MIL Riley Campbell MIL Thania Canales Acosta MIL Brody Cannon MIL Helen Castrejon MIL Justin Cheatham-Merritt MIL Christian Coipel MIL Grayson Costanzo MIL Nathaniel Coutino MIL Reniery Cruz MIL Kaleb Culver MIL Margo Davis MIL Alyssa Davis MIL Daniella Davis MIL Matteo De Iseppi MIL Thomas Deppe MIL Michael Dixon MIL Amarion Donaldson MIL Cameron Drew MIL Mia Duerr MIL Meredith Durden MIL Lee Duvergel MIL Stephen Dye MIL Mason Evans MIL Javonte Evans MIL Isabella Familia MIL Carson Fletcher MIL Kristen Flood MIL Carter Ford MIL William Fordham MIL Marcus Foster MIL Malik Fox MIL Carter Frye MIL Krystal Fuller-Akparanta MIL Lawrence Gaillard MIL Elisabeth Glover MIL Chesney Gordon MIL Quentin Grambo MIL Viktoria Gulchuk MIL Alexis Gutierrez-Perez MIL Colin Halligan MIL Emerson Hamlin MIL Erin Han MIL Daisy Hardigree MIL Hayden Hardy MIL Eligh Hartwell MIL Amir Hopper MIL Sheng Hua Hsu MIL Ines Iguina MIL Skylark Jackson MIL Jasia Jarrett MIL Jordan Jenkins MIL Conley Joiner MIL Malaina Jones MIL Peyton Kangas MIL Jayna Kearson MIL Kavan Kelly MIL Jackson Kemper MIL Keymori Kendrick MIL Mercedies Knight MIL Ase Knight MIL Kourtnee Knox MIL Alexandra Kriegel MIL Collin Kungu MIL Garrett Landing MIL Yi-Wei Lee MIL Kenease Leslie MIL Steven Lopez-Jimenez MIL Amy Loredo MIL Christopher MacK MIL Harvey Mahon MIL Alexander Malaj MIL Lincoln Mansfield MIL Malcolm Marks MIL Akima Marshall MIL Raderian Martin MIL Ariana McConnell MIL Shelby McDaniel MIL Kirkland McElreath MIL Lon’nard McFadden MIL Caden McGatha MIL Brigid McGowan MIL Duane McKenzie MIL Denzel McWhite MIL Kody Mefford MIL Morgan Milner MIL Trinity Mittl MIL Estefani Morales MIL Ethan Morris MIL Colton Morton-Leach MIL Marcus Moulder MIL Skyler Naughton MIL Alexander Neal-Phillips MIL Jailyn Nealy MIL Jacob Nestory MIL Hudson Newsom MIL Vy Nguyen MIL Ronin Nguyen MIL Noah Nichol MIL Jameson O’Hara MIL Joshua Okeleye MIL Laura Oubre MIL Madison Pozeg MIL Lily Price MIL Cielo Prieto MIL Mariafernanda Rangel MIL Anthony Raymond MIL Ariel Rineer MIL Gabrielys Rios MIL Matthew Rogers MIL Justice Rogers MIL Dominick Rogers MIL Anthony Rose MIL Deonah Scurry MIL Brendan Sexton MIL Ricardo Silva MIL Aimee Silvoy MIL Berkley Smith MIL Andrew Stargel MIL Kylie Steinmeyer MIL Theodore Stevens MIL Emily Stowe-Gardner MIL You-Ning Su MIL Amber Summers MIL Memphis Sweat MIL Katelyn Swift MIL David Testa MIL Jacqueze Thomas MIL Bailey Tipton MIL Kaden Torrance MIL Adelyn Turner MIL Jose Christopher Valenzuela MIL Benjamin Valos MIL Ethan Vasquez MIL David Vaughn MIL Jonathan Vazapphilly MIL Jacorey Walker MIL Jalen Wallace MIL Levi Ward MIL Katelynn Watkins MIL Freddie Webber MIL Jaylen Williams MIL Lavonte Williams MIL Lailani Williams MIL Quenesse Williams MIL Hannah Williams MIL Lucy Williams MIL Sabrina Wood MIL Jaheem Wright MIL Charles York OLC Ava Abbott OLC Jairo Acevedo OLC Lazaria Adams OLC Abigael Adeleke OLC Brittany Agnew-Jones OLC Nane Alaverdyan OLC Ashlyn Alke OLC Christina Auton OLC Sincere Bailey OLC Sydney Bailey OLC Christerbell Balami OLC Latasha Barnes OLC Tauron Barr OLC Chloe Barton OLC Grant Beauchamp OLC Gary Bell OLC Jalen Bennett OLC Jessica Benson OLC Dalton Berger OLC Grace Biankeu OLC Kaia Booker OLC Hayley Bostic OLC Christen Broussard OLC Johnathan Brown OLC Jaiden Buah OLC Willie Burks OLC Jayden Bush OLC Elijah Cain OLC Rose Calhoun OLC Alyssia Carpenter OLC Trysten Carter OLC Sylmona Carter OLC Miracle Carter OLC Breanna Chandler OLC Gareth Chaney OLC Dawson Chapman OLC Beatrice Chiira OLC Bradford Childers OLC Peace Chukwulozie OLC Mickayla Clarke OLC Melissa Claxton OLC Liberty Cochran OLC Annagrace Comtois OLC Kaylehb Crawford OLC Oluwadamilola Dare OLC Dwinette Davis OLC Kedra Davis OLC Eliza Demko OLC Demetrius Denson OLC Dalvin Dent OLC Myriame Diallo OLC Tyleda Donahue OLC Reya Dykstra OLC Jalynn Eason OLC Savannah Eason OLC Donavan Edmonds OLC Tyler Edward OLC Heather Evans OLC Loriene Evans OLC Emma Evans OLC Jeremy Farr OLC Hanna Feltman OLC Tierra Ferrell OLC Russell Fields OLC Trinity Finch OLC Alma Flores OLC Megan Fountain OLC Ny’asia Gaddy OLC Javier Garcia OLC Cidavia Gardner OLC Kaori Garrison OLC Ahkaejah Gibson OLC Heather Glover OLC My’iana Grant OLC Amanda Green OLC Alyssa Greer OLC Brenisha Grimes OLC Zamire Guidry OLC Addie Guinn OLC Aaron Hadley OLC Alondra Hairston OLC Zykereia Hall OLC Regan Hamberlin OLC Ashley Hardie OLC De’Erica Harrell OLC Charity Harris OLC Alyssa Haynes OLC Cierra Heald OLC Karlee Heath OLC China Helms OLC Kody Henry OLC John Henry OLC Robert Hester OLC September Hightower OLC Sean Hightower OLC John Hogan OLC Diamond Holmes OLC Anna Holmes OLC Danielle Hosine OLC Sydney Howard OLC Peyton Howard OLC Quadarious Hunter OLC Shantel Jackson OLC Tono Jackson OLC Arlanda James OLC Karenza James OLC Deyann James OLC Loveth Jenfa OLC Shayla Johnson OLC Dianna Johnson OLC Warren Johnson OLC Lacey Johnson OLC Kennedi Johnson OLC Briley Johnson OLC Jerrell Johnson OLC Janita Johnson OLC Amia Jones OLC Briahna Jones OLC Comencia Jordan OLC Tonesha Jordan OLC Alisha Jordan OLC Stardasia Jordan OLC Zachary Killen OLC Haley King OLC Matthew Knapp OLC Briana Lane OLC Marie Laplante OLC Jarrett Lastinger OLC Brooke Lawson OLC Lindsey Lee OLC Kaitlyn Lehman OLC Connor Lester OLC Emma Lewis OLC Jamaica Lewis OLC Claudia Lewis OLC Daniela Limbaga OLC Gabriella Loa OLC Sayana Louis OLC Lydia Lunceford OLC Angela Madison OLC Emma Martin OLC Alexis Massey OLC Jasmine Matthews OLC Katelyn Mauldin OLC Dawn Maxwell OLC Raul Mayorga Mayorga OLC Cristian Mejia OLC Kyle Meyer OLC Georvania Milbin OLC Madison Milby OLC Annecia Miller OLC Abigayle Miller OLC Millie Milton OLC Hollie Moen OLC Aaron Morgan OLC Justis Moseley OLC Isabella Moss OLC Jervay Muhammad OLC Mason Mullen OLC Rossi Munford OLC James Myers OLC Evan Nacovsky OLC Serenity Nelson OLC Chris Nelson OLC Cecilia Nickel OLC Jainaba Njie OLC Rizza Okekpe OLC Crystal O’Neal OLC Diamond Pace OLC Hiya Patel OLC Shemeka Pierce OLC Earon Pinkerton OLC Alysah Jane Polea OLC Viola Pomary-Wedey OLC Miesha Powell OLC Andrea Price OLC Kelsey Quiggins OLC Nicholas Ragland OLC Daniela Ramos OLC Anna Ramsey OLC Samuel Rayborn OLC Jessica Redmond OLC Aislinn Reyes-Botello OLC Abrianna Richardson OLC Kallen Rimple OLC Angel Robertson OLC Hailey Robinson OLC Yionada Robinson OLC April Robinson OLC David Rose OLC Quintasia Ross OLC Isaiah Michael Salas OLC Dahha Sampson OLC Stephany Sams OLC Hira Sanjish OLC Jada Scandrett OLC Daphanie Scavella OLC Toya Scott OLC Matthew Settle OLC Kamya Smith OLC Nicole Spalding OLC Shontoria Spencer OLC Amanda Spivey OLC Benton Starks OLC Madison Stewart OLC Simone Taylor OLC Ranayah Taylor OLC Sharif Taylor OLC Kanisha Thompkins OLC Vennon Thompson OLC Abigal Thornton OLC Krystal Thornton OLC David Todd OLC Michael Tordoff OLC Ashleigh Trahan OLC Marcus Traylor OLC Kristine Tubbs OLC Tamyla Tucker OLC Caitlyn Tumlin OLC Makayla Turner OLC Nikita Turner-Campbell OLC Candy Vaughn OLC Danique Wade OLC Katelyn Wainwright OLC Germillion Walker OLC Dominique Walker OLC Taylor Wamsley OLC Clerow Washington OLC Jessica Watts OLC Trew White OLC Cori White OLC Chase White OLC Colby Wiggins OLC Garrett Wilkes OLC Brittany Willard OLC Makiah Williams OLC Rickita Williams OLC Brittney Willis OLC Misty Wiser OLC Shemine Worth OLC Mikenah Wright OLC Nichole Wright RKD Akintola Akinbami RKD Hannah Barnes RKD Hailey Blackmon RKD Courtney Durham RKD Kemisha Edwards RKD Cornell Goshay RKD Sean Jones RKD Vivian Nwachukwu RKD Tyann Peters RKD Jaliyah Petty RKD Ariana Sanchez RKD Davonta Stringer RKD Payton Thompson RKD Latanga Thornton RKD Rudolf Wedey RKD Tailre Williams ROB Jacob Alcantar ROB Madison Burch ROB Richard Goodroe ROB Darren Hinson ROB Nadesha Marshall ROB Alexia Nelson ROB Sarah Riffle ROB Adia Sims ROB Nicolas Snyder ROB Justin Toussaint ROB Marli Warren ROB Rodriquez Williams VAL Destiny Alaniz VAL Sheridan Baker VAL Michaela Ballew VAL Lorena Barajas VAL Emma Brantley VAL Travis Brown VAL Camryn Carter VAL Bayleigh Dame VAL Savannahlyn Davis VAL Jayme Evanoff VAL Justin Evans VAL Shauminka Fuller VAL Skyleigh Gaskins VAL Allye Golden VAL Lance Hannon VAL Alyssa Hayes VAL Josh Hill VAL Rilyn Holley VAL Mason Holtzclaw VAL Alliden Hughes VAL Mark Johnson VAL Omari King VAL Gracie Knight VAL Matthew Mares VAL Joshlyn McLamb VAL Jerron Moore VAL Benjamin Musgrove VAL Damien Outlaw VAL Latonya Outler VAL Ricki Pike VAL Robert Ponder VAL Jake Rowan VAL Victoria Simmons VAL Jett Snyder VAL Abbie Stewart VAL Kelsey Stone VAL Weston Turner VAL Abreona Wallace VAL Armond Williams VAL Kaylynn Wilson VAL Cooper Wood VAL Christofer Young VAL Catya Zacarias

President’s List – 25FACMP