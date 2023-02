//Wiregrass congratulates fall 2022 graduates

Share with friends

Photo: The Technical College System of Georgia Commissioner Greg Dozier, was the ceremony speaker at the Wiregrass Tech Fall 2022 Commencement Ceremony.

VALDOSTA – Wiregrass Georgia Technical College recently honored graduates at the Fall 2022 Commencement Exercises.

Release:

Wiregrass Georgia Technical College held the Fall 2022 Commencement Exercises Thursday, December 15. The ceremony honored the Fall Semester graduates. Fall Semester had 534 students who were awarded their associate degree, diploma, or technical certificate of credit, and 45 students who were High School Equivalency graduates. Among those graduating, the college awarded 73 associate degrees, 156 diplomas, and 566 technical certificates. The commencement ceremony was held at the University of Georgia Tifton Campus Conference Center.

Greg Dozier, the Technical College System of Georgia Commissioner was the ceremony keynote speaker. He shared that graduates made a good choice by attending Wiregrass where 99 percent of grads either find employment or continue their education. “And 89 percent of this college’s graduates are working in their field of study,” shared Doizer. “This is a testament to the college and quality of the education you all received during your time here.” He added that graduating now in Georgia is an exciting time because Georgia has been named the number one state to do business in nine years in a row.

Wiregrass is proud to announce the Fall 2022 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

Atkinson: Ashlee Courson, Zane Davis, Morgan Edge, Arath Escobar, Jessica Fletcher, Ashton Grantham, Montel Johnson, Samaria Johnson, Hailey Kroesser, Shanaya Lock, Christopher Luna, Ezekial Mendoza, Marco Perez, Jay Roberts, Darlene Russ, Jared Spivey, Holly Taylor, Adrian Torres, Ashley Welch, and Curmesah Williams

Bacon: Mathieu Escarmant, Takoria Miley, Jessica Nipper, Matthew Rigby, and Matarlyn Washington

Ben Hill: Luis Arroyo, Markeela Bozeman, Briana Brown, Ashton Coleman, Shawn Daniels, Tanya Griffin, Yokenda Hall, Yolanda Hicks, Don Hill, Marissa Holton, Trevon Horne, James Hursey, Liam Jay, Ahmad Johnson, Crystal Joiner, Aariah Jones, Lakota Jowers, Matthew Parker, Kia Peavy, Shanterra Shelton, Yasmine Slacks, Austin Sutton, Kenya Townsend, Angel Tucker, Jennifer Vick, and James Webb

Berrien: Vanna Avellandea,Jerry Baker, Candi Bennett, Jose Castaneda, Codi Cellini, Kileigh Clanton, N’Kia Clark, Anthony Drake, Jesica Eason, Kristin Garcia, Elizabeth Hague, Meagan Lindsey, Blake Meeler, Riley Phillips, Latoyia Powell, Verlie Reeves, Lizbeth Rosales, Maryann Rowe, Emma Short, and Lexi Williams

Brantley: Brett Groover

Brooks: Joseph Cabral, Philip Cantrell, Magaly Carreon, Mark Handeland, Emily Hiers, Mica Jarvis, Todderick Reddick, Austin Robinson, Rochelle Sanders, Christopher Seay, Samuel Smith, Lonnie Taylor, and Marion Udokwere

Chatham: Cameron Cunnane

Clinch: John Harper, Anjelica Johnson, Cara Kight, Caitlin Sirmans, and Rachel Stewart

Cobb: Mara Davis

Coffee: Kadence Adams, Uberto Aguilar, Isaac Alonso, Donterrius Armour, Kennesya Armour, Nicole Armstrong, Terez Banks, Trent Banks, Tarah Bell, Ashton Bell, Victor Benson, Elias Bonilla, Keith Booze, Joel Brigmond, Johnny Brown, Stanley Brown, Logan Burkett, Jovita Cabrera, Antineka Canady, Shikinya Carswell, Jennifer Cauley, Brienna Coney, Randall Cudd, Jemiyah Darby, Jeffery Davis, Kayla Davis, Nakenyia Davis, Richard Deen, Wykesius Devorce, Mallorie Ellis, Justin Erickson, Robert Evans, Tiffany Evans, Travis Farms, Heather Foskey, Lakeisha Fowler, Zi’shune Freeman, Alyssa Fussell, Kendrea Grady, James Graham, Gavin Grantham, Stacey Griffin, Vernon Guyton, Christopher Hair, DeMorrio Hansley, Allen Harper, Coleman Harper, Travis Hedienreich, Bobby Hobdy, Kashad Holmes, Jasmine Jackson, Jarquavius Jefferson, Marquavius Jefferson, Chelsea Johnson, Sebresha Jones, Jacob Kight, Raheem King, Jaden Lee, Anecia Lockhart, Silas Lott, Mekayla McIver, Marcos Mejia, Brenton Minshew, Jerri Myers, Abbie Newell, Lexis Nugent, Elias Perez, Stacey Perez, Laken Pharr, Reanna Porter, Lucidelma Ramirez-Sanchez, Asia Reed, Brisha Renfroe, Adam Reyes, Sara Rogers, Cheyanne Rumzie, Ledwing Sanchez Tello, Adam Sasser, LaRan Sayer, Alana Shealy, Tracy Shirley, Chandra Silver-Howard, Jacob Simmons, Tavrance Simmons, Siejdra Small, Jed Stone, Telvin Sturgis, Rishanti Sutton, Tina Tanner, Maria Thompson, Mirial Thompson, Temeisha Thompson, Edgar Torres, Antonio Torres Mandujano, Christopher Tuck, Kwyneisha Watts, Gary Wesley, Dewayne White, Diamond Wilcox, Jahiem Williams, Jaqueline Williams, Kerry Williams, Keyaka Williams, Renzie Williams, Joseph Williamson, Jerel Wilson, Daniel Wright, and Allie Yarberry.

Colquitt: Benny Dawson, McKenna Fletcher, Darrell Gibson, David Grace, Kimberly Griffin, Joseph Hilton, Aidan Mclean, Linda Molden, and Leticia Simon

Cook: Emma Abernathy, Debbie Baker, John Bloxsom, Joshua Boatner, Ronnie Brinson, Cliniesha Codrington, Glenda Cohen, Marley Cone, Eishionna DeBerry, Angel Hood, Jeffrey Joiner, James McFadden, Chelsea Moore, Evan Myers, Savannah Owen, Dacey Palma, Dyanna Purvis, Leslie Sermons, Anthony Thompson, Javonna Waldon, Kyle Way, Beau Webb, and Donald Zackery

Dekalb: Moshe Mosley

Dodge: Kahn Wahl

Doughtery: Bryan Williams

Douglas: Melvin Taylor

Echols: David Bueno, Olivia Coppage, Vanessa Serrano, and Susana Trejo

Emanuel: Jacklyn Kenbeek

Glynn: Dalaunte Freman

Gwinnett: Veronica Crowell

Hall: Amaka Azuah

Henry: Timothy Jackson

Houston: Ryan Dumas

Irwin: Ethan Apperson, Jason Brewer, Logan Harper, Harlee Jones, Lannah Parr, Guadalupe Rojas, Marissa Smith, Lillie Story, Emma Tuggle, and Jacob Walker

Jeff Davis: Gracie Morris and Gregory Vickers

Lanier: Isiah Alexander, Lamarian Collins, Ami Courson, Sabrina Dean, Phillip Harris, Aiyana Hopkins, Kyle Hughes, Michael McCrae, Valleria Montalvo, LeDazmine Poole, McKenzie Royals, and Christopher Schmidt

Lowndes: Abrianna Adams, Destini Adams, Melissa Allen, Tatum Allen, Victoria Allen, Brittani Arnold, Paige Bass, Sutherlin Bennett, Timothy Bennett, Isaiah Berry, Kara Blake, Gina Blalock, Mubeen Blevins, Samara Blunt, Brian Bowen, Michael Brady, Cathy Bragg, Raheem Brockington, Brandi Brooklin, Nicholas Bross, Ellis Brown, Tomeika Buie, Lekendrick Burch, Tyler Burns, Brian Burroughs, Amanda Caesar, Ashley Carter, Heather Chaney, Eric Chappell, Catherine Clark, Keith Coates, Alicia Cole, Alexis Collins, Michael Colter, Fred Conaway, Ibet Concepcion. Leovardo Contreras Soto, Janareon Cook, Albert Copeland, Julia Copeland, Fenecia Council, Tanya Countee, Tommy Cowart, Hanna Crews, David Cubas, Annetta Cunningham, Andreas Dalianas, Kevin Dalton, Miller Daniels, Dexter Dates, Branden Dawson, Shykerunia Dawson, Ryan Degner, Makensey Dixon, Shakiyah Dockery, Jacob DuPree, Chanler Dykes, Orhianna Edmonds, Hannah Eldridge, JzeTai Elliott Denicia Escareno, Kiara Euline, Chynna Finnissee, Alrounda Fleming, Tracy Fleming, Erinetta Flowers, Justin Fountain, Jordan Fulton, Jacey Gaiss, Erica Gaskins, Kianea Gayden, Javeon Gifford, Jill Gleghorn, Zoei Gosier, Landon Grammer, Chantel Gray, Davion Greene, Hunter Hall, Payton Hall, Taylor Hamby, Kaleb Harden, Antonio Harris, Jorden Harris, Lily Hayward, Conner Hedgecock, Hope Hiers, Adrienne Hill, Rebecca Hill, Angela Hodge, Christopher Holder, James Holtzclaw, Brandon Howell, Austin Humphries, Devon Hunt, Christian Jackson, Hope Jackson, Teona Jenkins, Heather Johnson, Aileen Jones, Denisha Jones, Tomika Jones, Tamika Jordan, Tambrey King, Trinity Kostyu, Gabriel Lacey, Anna Lahood, Jarvis Lamar, Dalveyon Lamons, Randolph Lamons, Tiffany Lasecki, James Lehman, Johnesha Lindsey, Tabitha Lumpkin, Eunice MacK-Lewis, Deja Martin, Mia Martin, Unika Mays, Myleah McDuffie, Monica McKenzie, Sonja McKnight, Kayla McLain, Kaelyn McNeill, JaDarrius Miller, Carrie Mitchell, Quante Mitchell, Nancy Montaque, Jashua Montufar Vasquez, Danielle Moore, Felicia Moore, Zachary Mote, Trisha Nagel, Isaac Nesbitt, Andrew Ngo, Elizabeth Olivas, Chauntele Oliver, Anthony Orr, Andrea Ott, Skyler Parker, Eduardo Perez, Hayleigh Phillips, Iytavia Powell, Fantasia Pye, Frederick Quarles, Shenique Ray, Hope Rayburn, Kia Reynolds, Marshae Richards, Kenneth Roberson, Shaniyah Roberson, Sherry Roberson, Craig Robey, Joshua Robinson, Vickie Robinson, Christina Rothrock, Isaac Royal-Patterson, Nelson Rutledge, Samuel Sandwell, Jashn Scurry, Madison Shaffer, Kristian Sharp, Alexis Sharpe, Tina Shivers, Ryukichi Sindberg, Phoebe Singleton, Akieba Smith, Casey Smith, Kylee Smith, Megan Smith, Quantaria Smith, Breton Southerland, Brad Spencer, Cartiva Spencer, Sarai’ Spencer, Travis Spivey, Yasmine Spivey, Courtney Stacy, Gillian Stark, Savieus Stoney, Ashton Sullivan, David Swanson, Abigail Taylor, Casey Taylor, Jessica Terry, Amy Thomas, Felicia Thomas, Shalonda Thomas, Betsy Thornton, Andrew Turner, Jordan Tyson, Aubree VanNortwick, Riva Vasquez-Aldous, Chloe Walker, Katherine Walker, Mackenzie Watley, Brittany Weatherford, Carol Wells, Bryan White, Heidy White, Jada White, Jessica Wilcox, Rianne Williams, Roderic Williams, Santana Wiseman, Zackery Wisenbaker, Keaira Wright, Myron Wright, Kaylee Wyrick, and Jailah Young

Madison: Logan Lepper and Myshelle Wilford

Montgomery: Michael Hysmith

Pierce: Katherine Taft and Logan Todd

Richmond: Heather Davis

Telfair: Stewart Brannon, Zarius Burch, JaQuez Douse, Ahmad McMillian, Tyler Raymo, and Tyrell Vereen

Thomas: Kevin Perez

Tift: Alec Davis, Shameka Harris, Kenyata Kelley, Yesenia Moreno, and Taylor Smith

Turner: Brailyn Sumner

Ware: Luisa Arias and Lataisha Hampton

Webster: Zachary Yocum

Wilcox: Brandon Allen, Timothy Allen, Tyler Carroll, Seth Carver, Frank Coburn, Christopher Dion, Alex Edwards, Bobby Hausner, Heath Human, Johnny Jones, Teresa McBryde, Jeffrey McGuff, Michael Miller, Jimmy Mims, Andrew Nembhard, Christopher Rodriquez, Steven Snead, Jamison Statham, and Jordan Thompson

Out of State: Devon Gardner, Alyssa Gittins, Joshua Mckinney, Weston Roberts, Taylor Smith, Amanda Staten, and Fiona Thomas