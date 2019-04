//VHS Honor Roll

Share with friends













VALDOSTA – Valdosta High School principal Dr. Janice Richardson proudly announces the Honor Roll for the 3rd 9 weeks grading period:



Honor Roll with Distinction (Academic term GPA of 94.5 or Higher) 9th Grade:

9Juan Angel, Tyler Fisher, Ethan Garrison, Richard Hartnett, Elijah Herring, Katie Ortmeyer, Deeya Patel, Jordyn Posada, Oluwatoni Salami, Kady Thermidor, 10th Grade: Owen Anderson, Jaida Brown, Caitlyn Carter, Makalee Cooper, Olivia Ellis, Sarah Farmer, T’airra Lane, Alissa Pippin, Jessie Roberts, Molly Schweitzer, Mary Tarpley, Morgan Wynn, 11th Grade: Siobahan Berrian, Alexandria Carter, Artis Carter, Alicia Foster, Dominique Harrell, Shadeeka Harris, Caitlin Herring, Tyshaun Hutson, Albert Kang, Katelyn Lancaster, Julia Lansdell, Yan Ru Lin, Ti’Geronika Lindsey, Matthew Miller, Chasidy Moore, Detrevious Murphy, Ryleigh Musgrove, Sophia Noll, Mansi Patel, Kathryn Plumb, Nathalee Simoneau, Aniya Smith, Justice Smith, Ivy Tarver, Ani Vakhania, Kailey Williams, Ella Wilson, 12th Grade: Kailee Baskin, Catherine Carter, Jovanna Fogle, Brendan Grove, Bryce Jackson, Cameron Johnson, Brandace Jones, Ravyn Marlin, Jasmine Merritt, Lynn Petermann.

Honor Roll (Academic Term GPA of 90 to 94.4):

9th Grade:

Reese Adams, Jason Aikens, Emily Asola, Hannah Audain, Camren Bailey, Chelsea Baker, Caleb Bennett, Reesa Bernstein, Alexcia Berrian, Jaylin Berrian, Tamera Bethea, Sarah Bishop, Adrianna Breeden, Chassity Brooks, Brittin Brown, Dakari Brown, Kyla Brown, Semaj Brown, Devan Bush, Dillon Bush, Lyric Bussey, Hannah Calloway, Lamar Campbell, Edward Carter, Aundetria Charles, Hayden Coggins, Jazmyn Cooney, Cole Corbin, Carson Crenshaw, Garrett Crist, Aaliyah Daniels, Jenna Daniels, Isaac Darflinger, Naleena Dassaro, D’Yonna Dassau, Aniya Davenport, Jeremiah Davis, Kelsie Degale, Charity Dennis, Zamaria Denson, Urja Deva, Pharrell Eady, Christian Edgerton, Shamora Edmond, Cameron Edmonds, Thomas Ellis, Jada EllisDixon, Dennis Evans, Alivia Fennell, Melinda Floyd, Toni Galloway, Daniela Garcia, James Gatlin, William Gerber, Anna Gibson, Lakerria Goolsby, Shawn Greene, Alyssa Harrell, Aaron Hatfield, Huntley Herring, James Hinton, Daniel Holcombe, Cassidy Honeycutt, Ravyn Irvine, Ameriah Jackson, Parker Jackson, Talasha Jackson, Zy’Keiriyah Jackson, Zakiah Jenkins, Emmanuel Johnson, Taylor Johnson, Trishtan Iyanna Johnson, Yapacio Johnson, Aquan Jones, Ashley Jones, Christopher Jones, Kaightlyn Jowers, Isabel Kassum, Malia Keuma, Sophie Khalil, Jacob Knowles, Katherine Krispin, Elizabeth Kumpel, Hamilton Lacey, Ma’khia Lamb, Tyler Lamon, Devin Lancaster, Brittany Lawrence, Cristalynn Lee, Sawyer Lehman, Angel Martinez-Lopez, Aiyana Matchett, Miranda Mccoggle, Lauren McTier, Jalen Merriweather, Eric Miley, Kynia Miley, Alexandria Miller, Audriana Moore, Catherine Moore, Xzavier Moore, Zyanna Morgan, Thomas Moseley, Summer Mulgrew, Bailee Musgrove, Estefani Nava, Jion Parker, Ruby Parrish, Parth Patel, Shiya Patel, Charlize Pendleton, Taylor Peoples, Jesmine Percival, Andrea Petty, David Pifer, Shania Pope, Bradley Porter, Kalia Potter, Edwin Ramos-Ramirez, Ta-Quana Reed, JaDarian Rhym, Nason Rice, Thomas Roberts, Kaleb Robinson, Adair Rodemaker, Demetris Rosier, Brianna Settles, Revee’ Shields, Roniya Showell, Antrone Sims, Raekwon Sirmans, Addyson Smith, Ameria Smith, James Smith, Lataisha Stewart, Kendall Swan, Joshua Taylor, Kiara Thomas, Tania Thomas, Ronisha Thompson, Jimmya Wade, Khamani Washington, Keyeria White, Devonte Wilcox, Mirycle Wilkerson, Ashlee Williams, Asia Williams, Crystal Williams, Joloni Williams, Kehmya Williams, Tirik Williams, Zabriona Williams, Eryn Wilson, Kamoron Wooden, Stanashia Wright, Desmon Yearby, Zaria Zackery

10th Grade:

Kendra Arnold, Dennis Austin, Colton Baldwin, Nyah Barnes, Martha Barr, Deja Beckham, Travon Bell, Calvin Benjamin, Zykeriya Berrian, Akira Bethea, Djimon Blankumsee, Maggie Boatright, Ileynaret Brooks, John Brown, Nachell Brown-Griffin, Devin Burke, Devyn Calkins, Corry

Campbell, Sarai Carter, Lakembria Collins, Erick Crawford, Taylor Crews, LaMelvin Davis, Dorrien Douglas, Madason Edwards, Aaliya Evans, Caulia Evans, Chrislyn Evans, Sandra Fajobi, Devontavius Favors, Ai’jah Fisher, Daemian Florio, Katie Flythe, Donquaise Fudge, Kahlil Gaffney, Jada Gates, Rachael Goss, Allison Green, Zackariah Holmes, Russell Hunter, Cheyenne Jacks, Brianna Jackson, Courtlyn Jackson, Amari Jagger, Erin Kelly, Adrionna Kendricks, Armani Killebrew, Hannah King, Ronnekia Leggett, Jaden Livingston, Brenya Lockhart, Sean Manning, Makyla Mathis, Kristin Mccann, Christopher McClain, Jahagani McQueen, Madeline Metzler, Tyecia Mosley, Adriunna Munford, Lyric Nay, Rielly Ortiz, Keilah Paige, Da’shawn Parker, Anish Patel, Bhoomy Patel, Pooja Patel, Vishal Patel, Brianne Peacock, Ebony Porter, Christen Powell, Amarrion Pray, Gabriel Rawlings, Empress Roberson, Zandayja Rollins, Ashunna Russ, Norianna Samuel, Nathanael Sellars, Lani Simon, Andrea Skyberg, Camille Spencer, Sage Steedley, Taliyah Stewart, Amariah Sullivan, Alicia Thomas, Adreonna Thompson, Elizabeth Thornton, Tessa Wade, Katherine Walker, Crystal Wang, Amanda Westbrook, Ayonne’ White, Robert Vernon Wingfield, Brianna Wiseman, Nadezhda Yankovsky, Analisa Young

11th Grade:

Cassie Adams, Anthony Agbali, Da’shawn Aikens, Yasseen Al Mahdaoui, Brittney Aldridge, Khaliyah Allen, Margaret Barnett, Callie Belflower, Jaheim Bell, Daliyah Bennett, Jylon Bennett, Brooke Berlin, Carlos Berrian, Ashton Bolton, Brianna Breeden, Steven Bridgers, Nancy Bristol, Morgan Cannon, Julia Clark, Jordan Clem, Jayla Cody, Madison Coleman, Jade Conway, James Correll, William Correll, Eliza Daniels, Nikayah Darity, Brooke Daugherty, Daiejah Davis, Jah’Avieon Davis, Jertavious Davis, Cassandra Doscher, Re’Shard Dowels, Andria Durden, Quanta Edgecomb, Paola Feliz Pena, Ja’Nya Ferguson, Amiya Gallien, Damia Gibbs, Ziya Gibbs, Julian Gonzalez, Raven Griffith, James Grimsley, Charlesie Hammond, Jaiden Hampton, Michael Harris, Noah Harrison, Haleigh Hennly, Elizabeth Holiday, Emma Jack, Isaiah Jackson, Jasmine Jackson, Sequoia Jackson, Taylor Jenkins, Che’Lan Johnson, Cherica Johnson, Jade Johnson, Anyiah Jones, Jahsonnette Jones, Xavier Jones, Evan Karmann, Bless Kelly, LaMees Khalil, Jaquan Kier, J’rni Kirkley, Travis Kiser, Shelby Knowles, Joshua Krispin, Claiborne Lacy, Kenya Lampkin, Diamond Lane, Tiannah Larkins, Michael Lindsey, D’anthony Little, Michael Lloyd, Arieon Locks, Kayaunna Maxwell, Jacob Migdal, Andrew Minchew, Danielle Moore, Jaylyn Moore, Alanis Morris, Jacquita Morrison, Amelia Mutert, Myja Nelson, Xzaukearia Newton, Quandarious Osby, Emory Parramore, Lillian Parrish, Ishika Patel, Jay Patel, Khushi Patel, Hector Prieto, Mina Ramovic, Ericah Ratcliffe, Saquan Rayford, Reed Reagin, Donnisha Reynolds, Sarah Rourke, Nygaria Scott, Cara Sellars, Lawanda Shepherd, Ashanti Sherman, Madelyn Sipplin, Deriuna Sirmans, Deadra Smith, Kemari Smith, Tonoriya Stewart, Jakeria Thomas, McKenzie Thomas, Zytezz Victrum, D’nyera Walker, Jaidan Walker, Jamesha Watson, Sean Whatley, William White, Aysia Williams, Cierra Williams, Duane Williams, Hailey Williams, Jamarri Williams, Bryan Wood, Shavious Wright, Tyana Young

12th Grade:

Cameron Albritton, Delexsia Alexander, Nia Allen, Jordyn Austin, Darryl Bailey, Jackson Barr, David Bass, Belinda Battle, Zakiyia Bell, Anaya Blair, Mackenzie Blevins, Sayla Boyd, Janada Brown, Kanyiah Brown, Kavonte Brown, Shamayah Brown, Tamia Brown, Mary Burns, Sarah Burton, Jayla Campbell, Alexander Carlson, Benjamin Carlson, Noah Carroll, Dawson Carter, Macee Chappuis, Marvens Cherelus, Anna Chitty, Cariesha Clayton, Anna Consolini, Darryius Cooney, Kyandre’ Corbett, Christopher Cosme-Torres, Sarah Creamer, Jada Crockett, Aniyah Dailey, Dominique Dale, Daryana Davila Diaz, Braydon Denmark, Sabrina Dominguez, Ayanna Dunn, Dylan Durham, Mckenzie Dye, Nykiya English, Au’Shaud Evans, Caroline Evans, Marc Evans, Jakayla Fead, Erick Feliz Pena, George Fleming, Christopher Fountain, Aniyah Gates, ArNesha Gause, Mackenzie Gay, Catherine Gerber, Jareah Gifford, Jill Gleghorn, Dominique Goins, Alexus Goodrum, Miracle Gosier, Patrick Gouge, Tamaya Graddy, Kenetria Hambrick, Justin Harrell, Najee Harris, Laval Harrison, Dayza Henderson, Ashanti Hodges, Emmanuel Holmes, Alyesha House, Niquaja Huewitt, Kariny Humphrey, Tamyra Jackson, Temira Jackson, Dwight James, KyBreanna Jefferson, Desmond Johnson, Harold Johnson, Marianna Johnson, Kayla Johnston, Christian Jones, Terrell Jordan, Hana Justice, Jessica Justice, Tamiya Kelly, Jamal Kelsie, Daunte Klingaman, Abby Lane, Morgan Lane, Xavier Lee, Keith Lewis, LaTyna Lewis, Andrew Lin, Brooklyne Mangual, Jeffrey Mann, Kobe Marshall, Rachel Massingill, Anthony Matchett, Bailey Mathis, Flora Maxwell, Kaylee McCutchan, Kolton McCutchan, Benjamin McTier, Jaimari Mitchell, Jodeci Mitchell, Justin Mitchell, Molly Mizell, Armani Mobley, Alexis Moody, Melvin Moore, Fatima Muhammad, Cloey Mulgrew, Willie Natson, Mary Nix, Jamall Noble, Tracy Norman, Jacob Norris, Acacia Oldsen, Jackson Page, Tariq Parker, Ripal Patel, Sahil Patel, Yash Patel, Kaleel Patrick, Shandrieria Pettaway, Anthony Petty, Keondra Pickens, Lauren Pyrzenski, Symiah Rainey, Isionna Roberts, Mariah Rountree, Maddison Schillinger, Jarred Sermons, Kaielle Sermons, Jwalant Shah, Jaden Sharper, Austin Sheaffer, Talexy Sherman, Matthew Silfies, Colby Sloan, Kania Stacy, Alexis Stewart, Antadajah Straughter, Journey Strickland, Taylor Taylor, Colby Thomas, Dynasty Thompson, Joshwell Thompson, Emily Thornton, Mariah Towns, Abrianna Vences, Shamariy’e Wade, Nyanda Walker-Potts, Jayla Watson, Sara Wehling-Hassouna, Jo’Ani Wells, Jaye’la Wiley, Kinayja Wilkerson, Adrian Williams, Ty’esha Williams, Shaniece Willis, Calvin Wiseman.