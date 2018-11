//VCS Honor Roll 1st Nine Weeks

Share with friends













VALDOSTA – Valdosta City Schools has announced their Honor Roll recipients.

MACEO HORNE LEARNING CENTER Honor Roll 1st Nine Weeks:

Lewis Allen, Jasity Cooper, Mya Duncan, Shacoria James, Briana Lewis, Brianna Lucky, Jamel Roundtree, Iyani Stacks, Ta’Mia Williams, and Kennedy Wright

J. L. Lomax Elementary School Honor Roll and Honor with Distinction 1st Nine Weeks:

Kindergarten Honor Roll: Jullisa Anderson, Kyree Flanders, Abdullah Hawkins, A’Niylah Jones, Zi’Ariah Larry, Jameria Mensah, A’Mya Quattlebaum, Kaleb Rodriquez, Ar’Londrious Seay, Janelle Sims, Colin Stewart, Corban Sturrup, Nehemiah Wesley, Kylah Wilson, Imani Wright

Kindergarten Honor Roll with Distinction: Kamden Carter, Darius Cooper, Nyla Copeland, Kaylin Curry, Brandon Davis, Shamar Denegall, Bobby Denegall III, Aidan Everett, D’Caidon Flucas, Destiny Foster, Xzadrian Holmes, Jayden Jelks, Zarrion Jiles, Anastasia Ledbetter, Mason Lewis, Sa’mani Lewis, My’Ki Moore, Tatianna Mosley, Khairi Nesmith

1st Grade Honor Roll: Harry Andrews, Z’Yion Belton, Julia Benjamin, Sa’Mya Bivins, Elliott Dickson, Amos Evans, Kaylynn Harris, Daylen Jackson, Nyla Johnson, Luis Lira, Durniyla Lloyd, Airiel Peason, Jalyric Redding, Jaryia Robinsn, Kason Samuels, TreVonte Sirmans, Christopher Staten, Harmonie Thornton, Joseph Trejo, Jayden Wright

1st Grade Honor Roll with Distinction

Ayden Andrews, Lerick Baker, Kadyn Berrian, Armanee Cooper, Keylee Crespo, Ky’rei Curry, Elliott Dickson, Aubree Dudley, David Gamez Garcia, Desiraye Gardner, Zechariah Gayden, Jazmine Grant, I’Ziyanna Holmes, Shontae Ledbetter, Elijah Loveday, De’Andre Moore, Kristian Nickson, Sanih Pray, Ehliah Rodriquez, Moriah Smith, Jah’Niah Tooley, Erin Walker, Austin Wright, Genesis Wright

2nd Grade Honor Roll

Jamerion Blunt, Deja Crawford, Karson Griswold, Kayden Harris, Nyla Hunt, Jaden Jacobs, Jada Lowe, Sarah Odom, Trinity Ogundu, Lauren Shields, Kayden Straughter

2nd Grade Honor Roll with Distinction

Peyton Collins, Jordan Davis, Antuan Hawkins, Tommy Lewis, McKenzy Loveday, Jayden Phillips, Kamiyah Phillips, Hayden White, Brylan Williams, Qian Wilson

3rd Grade Honor Roll

Kamari Carter, Jaylin Chastang, Sarah Evang, A’Tiana Fertilus, Kenaedi Goodwin, Kalan Hose, Edward Joyner, Margarita Lastor Noj, Za’Coya Lawrence, Christian Montgomery, Zahra Thomas

3rd Grade Honor with Distinction: Tristian Rodriguez

4th Grade Honor Roll James St. Charles, Danae’ Williams, Jeremiyah Wilson

4th Grade Honor Roll with Distinction Edgar Bartolon

5th Grade Honor Roll

Alyssa Anderson, Jamira Bell, Brooklynn Bono, Angel Campbell, A’Kaylin Curtis, Sarah Fiffie, Jordyn Hickman, A’Sonte Lee, Avontae McQueen, Jose Pineda, Desirae Quintero, Travis Scott, Armani Thomas

5th Grade Honor Roll with Distinction Trinity Brinson, Yazmin Martinez

J.L. NEWBERN MIDDLE SCHOOL for the first 9 Weeks:

6th Grade Honor Roll

Distinction – Nah’Torrie Hill, Rhaniah Payne, Breanna Samples, Emariel Watts

Honor – Andrea Adkins, Imari Barnes, Amari Braswell, Maklyah Brewton, Jason Brocks, Jamaree’ Brown, Kazari Christian, Javiar Cohen, Timothy Collins, Tonyio Cook, Jahznique Dailey, Michael Ellwood, Demario Favors, Shanaya Fulcher, Kenadie Glenn, Phillip Gosier, Anna Green, Kapreal Griffin, Nicalvi Harris, Joshua Haskins, Channel Hill, Gregory Horton, Makenzie House, Tameyah Howell, Michael Jenrette, Kyron Johnson, John Jones, Tristan Lancaster, Charniese Little, Mekalap Lock, Gerson Lopez Cristobal, Alan Martinez, Aida Miller, Chelsea Moore, Linzie Mullins, Joel Nelms, Tre’veon Parks, Joshua Pedraza, Timessya Ruffin, Kylie Sandifer, Antron smith, Laira Smith, Kaniah Spikes, Zoey Stephens, Tacqaie Strickland, Chole Teachman, Amar Thomas, Trayvious Townsend, Marzell Usher, Lester Valentin Luciano, Carly Warren, Zacharie Watts-Thomas, Ja’Kori West, Kasiurianna Whitlock, Lyanah Wilson

7th Grade Honor Roll

Distinction – Yasmin Copeland, Christine Davis, Ji’Ymeria Dunlap, Brenajah Wright

Honor – Anthony Aikens, Somaiya Arrington, Aaliyah Banks, Canardia Berrian, Jaerion Blackshear, Jaden Bradley, Taylor Carter, Aaralyn Christopher, Kayteonah Coney, Jasmin Copeland, Darlene Davis, Breonna Dean, Sophie Dickson, Armere Dukes, Skylar Eberhart, Zakiya Franklin, Mya Gee, Amir Glover, Jaleah Green, Toric Hancock, Zatavion Head, Varien Hill, Ashari Hogan, T’Essence Holmes, Ronald Hudson, Keyondrea Ivory, Courtney Jackson, Kimari Johnson, Jayvun Jones, Deniyah Mabry, I’keyanna Mattair, Deshaunti Newkirk, Martinez Newsome, Shahde Nicholas, Zydaria Norton, Makayla Parker, Elyyanna Phillips, Eric Porter, Todja Rambo, Devin Rayford, Alkevi’ae Reddick, Darris Roberts, Samuel Ruise, Sarah Schropshire, Shemeka Shaw, Mez’Meriah Stanley, Tyler Taylor, Zariona Thomas, Sarah Vanvoorhis, Keyiana Whiteside, Kendall Wiggs, Kaliyah Wilcox, Xiease Williams, Jason Wilson, Maurice Wilson, Nylali Wolters, Langston Womack

8th Grade Honor Roll

Honor Roll – TeeBiah Bateman, Julian Bezanilla, Aubrianna Copeland, Jamir Glenn, Kamari Godfrey, Isabel Hunter, Javante Jones, Kimoni Lynch, Kyjuan Moore, Ariasia O’neal, Camareye’ Scott, Tyson Sipplen, Anthony Thomas, Stephen Toler, Alicia Walker

PINEVALE ELEMENTARY SCHOOL 1st Nine Weeks Honor Roll

Kindergarten – Honor Roll with Distinction: Ja’Kayla Balcom, Jeremiah Brown, Malachi Davis, Nijha Ducre, Kaiyler Flintroyal, Zandan Graham, Brian Hill, Jeremiah Howard, Zyon Hudson, Angelica Hundley, Madison Jenrette, Dylan Jordan, Rashawn Mays, Trinity McGinnis, Elexis McKinney, Nilayh Morrison, Emma Patrick, Malachi Pickett, King Rees, Paris Sims, Jayden Slaughter, Jayla Strawder, Iviona Thompkins, Rashauna Tooley, Alaiya Washington, Khloe White, Isaiah Wilborn, Kamariyah Wright Honor Roll: Lenariya Beaufort, Aiden Bennett, Malachi Cobb, Kahmere’ Dailey, Zaya Foster, Neriah Howard, Promise Jackson, Brandon Johnson, Timothy Kier, Amora Newsome, Mackenzie Ryan, Jay’len Smith, Malachi Smith, De’von Thomas, Kyleigh Vinson, Damari Washington, Sariyah Wiggins, Kimon Williams, Zeryiah Wright

1st Grade – Honor Roll with Distinction: Jujuan Adams, Tyrezz Bellamy, Jacob Demps, Regina Fallen, A’Nyleon Hill, Janelle Jackson, Amiria Johnson, Camden King, Zane Lane, Davariyon Lewis, Lavariyon Lewis, Austin McCoggle, Aaliyah McKinney, Marqu’Asia McKinnon, Isaac Mezquital, Aanyla Minnifield, Kayla Powell, Nicholas Solomon, Brooklynn Stills, Akila Willis, Je’Carous Young Honor Roll: Kayleigh Adams, Khalil Bivins, Kylaiah Brown, Major Brown, Jaydon Davis, Saphyraah Frink, Serenity Jones, Khamari Kier, Luis McCowen, Nia Mitchell, David Moore, Za’vion Nelson, Jaylen Perry, Sidney Ryan, Cahlil Stinson, Kaylabe Szablewski, Trenise Troupe, Christian Wadley, Jamiyah Williams, Yakimo Williams, Ariah Wright

2nd Grade – Honor Roll with Distinction: JoseAlonso, Evelyn Cruz Roblero, Ky’lah Dyson, Kaliah Hardy, Journee Harris, Roderick McCray, Dy’Quaveus Thompkins, Zariah Weldon Honor Roll: Jaylynn Bland, Iysses Ducre, Mariya Ellis, Jarrod Ellison, Kyrion Gray, Tri’Veno Newsome, Ja’Niya Pettigrew, Diamond Smiley, Makayla Strickland, Samia Thompson, Madison Troupe, Xi’ona Vaughn, Nianni Williams

3rd Grade – Honor Roll with Distinction: None Honor Roll: KorMariyon Cobb, Caleiah Kelly, Lino Roblero Hernandez, Talia SmithGrade 4 – Honor Roll with Distinction: Tamya Corbett, Reign Cruz, Ariana Mitchell, Rosselyn Peralta Rayon, Areiana Nigeria Sapp Honor Roll: Joshua Brown, Cayla Council, Messiah Evans, Kimora Griffin, Karrington James, Kaleb Johnson, Jairus Knight, Dre’Viyun Lewis, Jackie Monk, Ana Ramirez, Natalia Rodriguez Santos, Jawon Smith, Charles Toler, Brenden Walker, Deidra Williams

Grade 5 – Honor Roll with Distinction: Anthony Butler, Cortez Wimberly Honor Roll: Andrea Alonso, Khloe Carter, Kyrorey Christian, Joselyn Estrada Gonzalez, La’Travia Grice, Saniyah Johnson, Xavier Nanton, Miley Stephens, Nehemiah Strawder, Tameshia Wolfe

S L MASON ELEMENTARY SCHOOL 1st Nine Weeks 2018 Honor Roll

Kindergarten Honor Roll with Distinction:

Z’Mariayah Baisden, Rylee Beatty, Asher Beaty, Ja’Kiyah Bell, Antonio Bosch, Malaisa Brown, Alayah Cervantes Manning, Gavin Demps, Samaria Dennard, Ramiire Duley, Adrian Edwards, Jaharie Finnissee, Jaiden Frazier, T’Liyah Freeman, Kendrick Fulton, Brennan Gibbs, Kaleb Golden, Amor Hamilton, Raya Harris, Ashanti Hart, Zephaniah Head, Radford Holt, Phillip Howard, avaris Huewitt, Adrian Johnson, Kaylee Johnson, Braylin Jordan, Ja’Keyria Little, Aaleyah Longoria, Demariya Mathis, Joanna Melanson, Kayden Miley, Michael Miller, Zayvion Mixon, Kylar Mobley, Sawyer Moore, Tamyah Morrison, Kriston Mosley, Neilani Newsome, Jaxon Pait, Joshua Patrick, Kristen Paulk, Cherish Perry, Hayden Pizzaro, Karlo Rodriquez, Hudson Sinnott, Diamond Smallwood, Cassandra Smith, Jakayla Thomas, Aubrey Walker, Jaylin Walker, Tyler Washington, Aubrey Williams, Jada Williams, Khi Williams, Samantha Zeron

Kindergarten Honor Roll:

Jaliyah Bell, Maleah Bell, Jolynn Burke, Kadyn Curry, Kendall Davenport, Phillincia Duncan, Somaya Fisher, Deshon Gary, Samaria Gibson, Natalie Gonzales, Aiden Griffis, Destiny Hadley, Isiah Hawkins, Donald Henderson, Jan Pier’e Huertas, Melanie Lorenzo Nava, Triston Matthews, Kammion McDougle, Chandler Mitchell, Deon Nelson, Marcos Ortiz, Jhordyn Roberson, Mia Ruiz Cortez, Devin Stokes, Josias Torres, Rah’Ajah Williams, Raymond Wilmore

First Grade Honor Roll with Distinction:

Kalen Chauncey, Odin Cybenko, Collins Daniels, Haiyden Davis, Chase Dionne, Addyson Dorsey, Jahvion Finnissee, Gia Garcia, Aiden Grant, Brooklynn Haggins, Da’Vion Harris, Perla Hernandez Rodas, Kelly Hidbrader, Jaden Julious, Jordyn Lawerence, Macayla McKenzie, Kennise Mitchell, Alejandro Ortiz, Gabrielle Peterson, Yelwn Reyes Bravo, Kingston Royal, Marlee Rucker, Cason Scott, Melanie Taylor, Aydenn Tumbling, Garrett Willis, Leonardo Zeron

1st Grade Honor Roll:

Eliza Baker, Kaden Berrian, Credric Breeden, Collin Conger, Desmond Denson, Paris Denson, Jesusadrian Gomez Martinez, Makayla Hart, Jaliyah Jones, Shamaur Jones, Jeriah Jordan, Finn Koon, Zy’ion Lane, Kodi Ledford, Samuel McCall, Myracle McLowery, Patrick Perron, Jocelyn Pizzaro, Craig Roe, Isaiah Sipplen, Lily Snider, Armon White

2nd Grade Honor Roll with Distinction:

Grant Anderson, Jh’Zaree Bell, Lyric Berrian, Maria Bosch, Samuel Cerasi, Erin Corprew, Roman Cruz, Steven Floyd, Jordyn Golden, Dayonna Harris, Mackinzey Jackson, Yarnise Johnson, Nyla Jones, Jerry Lin, Raven Moore, Nariyah Newsome, Mackensie Perron, Kaden Rodriquez, Harmony Small, Nylah Stallworth, Ahmad Thomas, Demerio Thomas, Richard Weston, Kattie Mia White

2nd Grade Honor Roll:

Israel Alegria, Malik Andrews, Jamique Bell, Jayden Brantley, Tamiyah Bussey, Jacob Butler, Aubryana Collins, Madison Daniels, Jaidyn Davis, Makayla Dixon, Amrya Dunlap, Akim Harvey, Landon King, Lavelle Miley, Mekhi Millings, Maria Runco, Michael Williams, Zykiria Wilson, Ja’Kobe Wright

3rd Grade Honor Roll with Distinction:

Heritage Adegbenro, Sky Bradley, DaShawn Clark, Eva Marie Dean, Julien Dunlap, Naomi Harp, Anessa Longoria, Demarian Reddings, Christelle Richardson, Mary Snider, Sophia Zeron

3rd Grade Honor Roll:

Christian Allen, Jumari Barron, Kharii Berry, JoAnna Cintrons, Kendall Clemons, Tristian Crawford, Mahkaiylah Davis, Aaron Denson, Jake Dorsey, Dayquan Duncan, Kendall Harden, Alexia Hernandez Rodas, Kelly McCall, Kariyah Moorison, Nehemiah Moss, Isha Patel, Ryan Pizzaro, Heidi Reyes Bravo,

Jaiden Robinson, Kyler Rodriquez, Isabella Sepulveda, Amadrion Shivers, Jayla Sipplen, Robert Small, Quinncy Thomas, Mikayla Thompson, Elias Torres, Keegan Ware, Jayden Younger

4th Grade Honor Roll with Distinction:

Amelia Blevins, Andrew Chung, Laila Hart, Honah Hill-Rozier, Ethan Allen, Ruthanne Kelly, Darryl Manning, Kurrenci Moore, Kedric Small

4th Grade Honor Roll:

Tevan Bivins, Trinity Bivins, Marshall Bouverette, Pharrah Bradley, Dyshon Byrdsong, Delaney Dassaro, Olivia Dassaro, Summer Eberhart, Jayla Evans, Jeremiah Farley, Gisellwe Itzep-Hernandez, Eijah King, Kacy Knapik, Allen Lee, Karmah Massey, Kennedi McCormick, Lashon McQueen, Malik Millings, Kierra Newbern, Yug Patel, Janiyah Peak, Conner Preaster, Jesse Scales, Disaya Smith, Taniyah Stephens, Damarion Treadwell, Christopher Turner, Leonarfra Warner, Saniyah Williams

5th Grade Honor Roll with Distinction:

Kayla Booker, Haidiya Govan, Gavin Harmon, Gregory Hughes, Richard Hunter, Maddock Kuo, Elijawaun Moye, Teeon Purcell, Sarika Rahman, Trelane Scott, Joshua Smith

5thRida Abood, Lauren Ball, Samantha Barham, Jack Bishop, Annabelle Blair, Devin Boles, Jovey Bressler, Vitoya Clare, Zahmere Clarke, Mysteria Cobb, Brice Cook, Khalef Cook, Tucker Daniel, Jakyriah Davis, Ciara Deal, Starlyn Eberhart, Da’Varion Ellison, Teldin Ferrell, Lakevius Fountain, Kiora Gordon, Oliver Hall, Amarianna Hollis, Aleasha Irving, Jorge Itaep-Hernandez, Nolan Jackson, Timaya Jennings, Timothy Jennings, Keveion Johnson, Kayla Jordan, Demetrice Joseph, Marquavious Lane, Gabrianna Lockhart, Reginald Martin, Maleya McKeller, Chloey Mincey, Jackson Ortmeyer, Heidy Ramirez Ordonez, Josseline Reyes- Bravo, Trinity Reynolds, JaQuan Roberts, Zechariah Rountree,Jenard Sheffield, Ciara Small, Emma Snider, Xzavion, Jesse Stokes, Kaitlyn Straughter Blair, Jayden Stretz, Angel Tumbling, Christopher Turner, Keariel Williams

SALLAS MAHONE ELEMENTARY SCHOOL’S HONOR ROLL WITH DISTINCTION AND HONOR ROLL

Kindergarten Honor Roll with Distinction

Dalillah Banner, Shontia Berrian, Nicholas Berry, Erabella Black, Jeremiah Brantley, Baileigh Brogdon, De’ondre Brown, Whitley Brown, Isabel Campos Zableh, Anna Cannister, Ava Cannister, Tony Carithers, Micah Casto, Caden Chaney, Timothy Chen, Ruby Cochran, Peyton Cody, Cayden Colletta, Keyshun Copeland, Keyun Copeland, James Davis, Kayden Davis, Joseph Dawkins, Presley Deal, Ty’kee Dennard, Victoria Equaibor, Logan Eppes, Annabelle Fox, Henry Freeman, Carly Goff, Arletha Goods, Jason Gossett, Cristian Grady, Grace Hancock, Corbitt Harless, Aubree Haynes, Jaila Hooker, Hayden House, Kenneth Howell, Jordyn Hunter, Ciara Hutcherson, Mia Jackson, Christopher Jenkins, Aaliyah Johnson, Olivia Johnson, Skye Jones, Nicole Lapp, McKenna Lattin, Torrey Leggett, London McCormick, Raivyn McCormick, Camden Miller, Taylor-Lee Miller, Matthew Mullis, Chancellor Myers, Aiuadae Newsome, Nhan Nguyen, Madison Owens, Jacobi Parker, Camden Parks, Riley Parten, Kanish Patel, Vraj Patel, Bo Robbins, Kade Roberts, Drake Rohrbach, Lucas Rynbrandt, Kynna Sherman, Ashton Sidner, Emerson Spires, Beautiful Stewart, Harmony Summers, Colton Taylor, Jeffrey Waldrup, Dathon Walker, Jayden Walker, Kinsley Walker, Rylee Washington, Za’Riya Weatherspoon, Starr White, Ayden Wilkerson, Kameron Williams, Skyla Williams, Za’Kiyah Williams, Jaiden Williams-Jackson

Kindergarten Honor Roll

Olivia Brawdy, Haleigha Clemons, Trenton Gaines, Gregory Gardner, Kellis Gardner, Daniel Gregory, Gabriel Henley, Aiden Hurst, Trey Jenkins, Tyler Johnson, Camdyn Jones, J’Darrion Jones, Alex Kincade, Cole Mercer, Emily Murdic, Riddhi Patel, Elijah Powell, Harper Sheeley, Amariah Smith, Janiyla Thompkins, Aiden Walker, Dementres Williams

1st Grade Honor Roll with Distinction

Kaitlyn Anson, Joriel Anusencion, Jordan Arnold, Rmunni Arnold, Janyla Barkley, Elianna Barzallo, Leah Battley, Zxamara Beltran, Thomas Berry, Annie Bish, Emma Black, Jelani Boyd, Deryk Bradley, Ryleigh Brogdon, Sean Brown, Shania Burroughs, Lillie Butzin, Lorelei Calban, Bentlee Cambronne, Brody Campagna, Kennedy Carter, Jamie Cavens-Thomas, Alana Cliff, Olivia Cole, Laila Costa Osorio Da Fonseca, Landon Crews, Avery Cribbs, Ka’laisha Cromer, Anilah Cummings, Jonathan Daniels, Kamille Davis, Rose Diaz, Khristian Dixon, Diondrhia Duncan, Zi’yanna Eady, J’ahliya Ellison, Annalee Escalera, Joella Faber, Zaynah Fair, Lillian Godwin, Audrey Goodwin, Xavier Guthrie, Zoey Harris, Malik Henderson, Ryan Henshaw, Aniyah Hill, William Holt, Elizabeth Horne, William Howell, Emma Huang, Na’Laiah Humphrey, Ja’Rosa Hunt, Edward James, Emmerson Jowers, Breydon King, Jayden King, Matthew Lahood, Torrey Leggett, Addison Lewis, Amara Lopes, Noah Lopez, Caleb Malloy, Kinslee McBride, Viktoria McCall, Shon McQueen, Maddison Miller, Daizha Mingo, Zariah Mitchell, Audri Morgan , Jace Murdic, Savannah Murray, Quentin Offord, Kennedy Oni, Roberto Ortiz, Kara Peters, Taurus Phillips, Braylon Poole, Kylah Proctor, Khalil Reshard, Au’Bri Rizer, Donte’ Robinson, Kenley Rogers, Joquez Samuel, Kameron Sloan, Brielle Sutton, Skylar Taylor, Tamera Taylor, Ella Thelen, Arianna Thomas, Masyn Thomas, Amari Thompkins, Samiyah Turner, Edward Vallotton, Brylee Vince, Railyn Walker, Aubryn Watson, Julian Welch, Joseph Williams, Zoey Williams

1st Grade Honor Roll

Kylie Barron, Stella Boinski, Khristian Carswell-Hill, James Cheek, Kalix Cooper, Mariah Dawkins, Aiden Deane, Ethan Fox, Braylon Gardner, Maya Golden, Mi’Kyla Holley, Jayden Horton, Jacari Howell, Reubin Howell, Rhiley Ivey, Edward Johns, Al’Kyria Jones, Trinity King, Demiya Lane, Kendrick Manning, Jonathan Mitchell, Adrianna Montano, Ja’miyah Murphy,

Ariah Myers, Skylar Nobles, Riley Parmer, Aurora Pennington, Jaden Pitcock, Isabella Romero Sanchez, Summer Roundree, Urijah Sawyer, Mackenzie Spencer, Charly Utrera, Kaliyah Walker, Ja’Niyah Washington, Roosevelt Williams, Ja’Kayla Wright

2nd Grade Honor Roll with Distinction

Makaela Adams, Makai Adams, Karleigh Alderman, Avie Andrews, Tamia Arnold, Brooklyn Ball, Caleb Bass, Dalilah Bilger, Chloe Brown, Lillian Burg, Trenton Cage, Amy Capula Hernandez, Benjamin Cochran, Taja’ Corbett, Tanasha Crumpton, Peyton Deal, Michaelah Ferguson, Blake Givens, Noah Guthrie, Zoie Harless, Calya Harris, Zion Haynes, Jaden Holmes, Kimora Johnson, Qwandre Johnson, Mariana Lopes, Jacob Matheny, Olivia McGhin, Ahriss Meriweather, Andrew Miller, Caylee Miller, Jayla Orr, Milania Owens, Shiven Patel, Kade Pye, Naziyah Rashadeen Raymond, Skylah Rice, John Robbins, Ashton Robinson-Sullivan, Alysa Safis, Judson Shaw, McKenzie Sherman, Maci Speight, Morgen Strickland, Tallen Tarpley, Lamar Thomas, Madysn Thomas, Makenzie Thomas, Eden Thompson, Reece Varney, Jackson Weathers, Caroline White, Frank Woodall

2nd Grade Honor Roll

Montanez Arnold, Prince Bass, Autumn Blair, Lindsay Boyette, Richard Bromlow, Keshire Davis, Lilly Davis, Joslynn Durham, Jehlani Ellis, Trevor Estes, Mya Folsom, Audreyana Gentry, Jayden Hester, Santino Hundley, Mykel Jenkins, Emrick Kier, Brennan Lampkin, Alex Lan, Lola McGrath, Kalanii McLemore, Aiden Mercer, Madison Parks, Frederick Poole, Takai Roberts, Brandy Sebastian Mateo, Rylei Sherman, Niyla Smith, Jaimme Thomas, Ky’Rei Turner, Jazzelli Vargas, Austin Wilkes, Corey Williams, Michael Wims, Haley Winterstein, Justin Zapeta-Velasquez

3rd Grade Honor Roll with Distinction

Mallory Betz, Eleanor Clark, Mason Corbett, Taylor DeLoach, Zoe’ Grovner, Lucah Harvey, Josephine Johnson, Abigail Kimbrough, Arthur Monroe, Elizabeth Monroe, Andrew Rynbrandt, Lane Smith, Kassidy Williams

3rd Grade Honor Roll

Shaine Aird, Austin Altman, Maelee Baltrus, Ethan Bender, Jai Carter, August Corbin, Camryn Crenshaw, Preslee Davis, Gabriel Dominguez, Aniyla Evans, Kaitlyn Ezzell, Adarrius Flowers, Janasia Floyd, Charles Freeman, Tristian Gaines, Aubri Gibson, Demetrius Grady, Allyse Haight, Fletcher Hall, Auston Haynes, Brayden Henry, Ella Horne, Mylee Jones, Esther Lin, Tamaria Little, Shani Malloy, Roslie Mallqui-Aragon, JyKira Miller, Laney Mills, Dhwaneet Patel, Zy’Geria Phillips, Ronald Pitcock, Devin Riley, Jarod Sims, Blakely Smith, Bennett Steel, Shamarie Sylve, Jace Talton, Audrey Thompson, Jayden Vargas, Alia Whitfield, Hunter Willhite, Zoey Williams, Darren Wilson

4th Grade Honor Roll with Distinction

Eve Batts, Miracle Beaufort, Violet Bolme, Shadiamond Boyce, Yazmine Brown, Chloe Butzin, Landin Campbell, Elizabeth Cannister, Brooks Carter, Hannah Crawford, Cassie Crosby, Tanner Day, Anari Duncan, Maxwell Eppes, Shawn Evans, Coryn Francis, Victor Gatzemeier, Tristan Graddy, Nathaniel Haugabrook, Nicolas Haugabrook, Mya Herrick, Jane Hinton, Jesselyn Johnson, Olivia Jones, Zariyah Kier, Brayden Miller, Anna Montiel, Abigail Mullis, Bhavi Patel, Michael Simpson, Amyrie Smith, Alaynah Walden, Kailyn Walker, Amerria Williams, Tate Woods

4th Grade Honor Roll

Owen Andrews, Cayden Armour, Elijah Boyd, Jaidyn Boyd, Donovan Brown, Kamari Brown, George Burnett, Ryleigh Crews, Parker Ferguson, Anna Gibbs, Zachary Gregory, Tamia Hooker, Lyric Jackson, Allison James, LaQuinton Joseph, Uriah Lofton, Kaleb Manghram, Merideth Marshall, Charles Martin, Zaylen Mathis, Ethan McClain, Devin Miller, Cody Moore, Jeeya Patel, Maahi Patel, Mariah Paulk, Hayden Petersen, Madison Pierce, Keah Ponds, Javonne Reed, Daniel Roney, Jaylen Sidner, Ava Slaven, Ellie Smith, Micah Smith, Malik Strickland, Madeline Sutherland, Adron Thomas Addison Wallace, Meyuana Webb, Juniper Whitt, Winter Whitt, Ji’Zayvian Wilson, Christan Wright

5th Grade Honor Roll with Distinction

Kevin Ashley, Alex Betz, Alona Boyd, Zoe Boyd, Seth Brown, Kaitlyn Burg, William Calban, Nikita Carr, Serenity Carter, Ansel Clark, Karmen Denson, Makayla Greene, Bryanna Harsey, Brooke Jackson, Amari Johnson, Mariah Johnson, Zariah Johnson, Vardaan Kumar, Braeden Lampkin, Jacob McGhin, Noah Murphree, Dhruket Patel, Dillen Patel, Kush Patel, Fudge Rashod, Oluwatobi Salami, Austin Sanderson, Shelby Steel, Jackson Sutherland, Nandini Thanki, Preslie Ware, Zacaria Williams

5th Grade Honor Roll

Preston Bennett, Kavion Brown, Cayli Case, Sanaa Colbert, Zarriah Daniels, Kareen Davis, Ka’Mory Dixon, Daniel Duncan, Elizabeth Edenfield, Jermaine Gosier, Callie Gray, Jaliyah Head, Carrington Hollingshed, Kaimya Jackson, Richard Jackson, Brody Johnson, Derrick Johnson, Zaria Johnson, Hannah Kiser, Cody Lee, Torrey Leggett, Justin Lin, Keanari Little, Tywanois Lockett, Kade Manghram, Ian Martin, Gabriel Martinez, Amara Matthew, Jaydah McCoy, Ayianna McRae, Miren Patel, Prince Patel, Juliana Pena, Megan Raabe, Jayden Richardson, Jayden Sailor, Ellie Shaw, Destinee Spencer, Jeffery Thomas, Audrynah Vasquez, Cheyanne Wiltsie, Alexander Wright

VALDOSTA EARLY SCHOOL Principal Dr. Mae McKinney announces the Honor Roll for the 1st Nine Weeks:

Honor Roll with Distinction:

6th Grade-Michael Ferguson.

Honor Roll: 6th Grade-Jaeden Allen, Michaela Bamfo, Camren Berrian, Kimberly Bravo, Kharryngton Butler, Aaron Hadley, Simon Hall, Francisco Hernandez-Abad, Aaron Holmes, Jerelyn Isom, Zaymar Jackson, Kourtney Johnson, Cameron Jones, Timothy Kelsie, Luis Mallqui-Aragon, John Morrell, Serenity Pitts, Mattie Ponder, Jayce Porter, Kaegan Preaster, Jasmine Roberts, Nevaeh Robinson, Alondra Roblero Hernandez, Angelina Rodriguez, Deja Thomas, Shania Wheeler, Nadia Whitt, LaShanda Young. 7th Grade-Isaiah Anderson, Zahariah Berrian, Kevin Cruz, Sean Dinella, Malachi Evans, Brianna Gardner, Edgar Guerrero, Morgan Jones, Janiah Lopez, Layla Lyons, Jamiah McEady, De’Annah Mitchell, Cerigan Phillips, William Scott, Arielle Sherman, Byron Thomas, Breonna Williams, Keziah Wright- Gross. 8th Grade-Perla Abad, Caldreonna Berrian, Tyler Carmichael, Lana Del Castillo, Donovan Duncan, Zariyah Eanes, Sarea’ Hugley, Lillian Mabry, Kaliel McCray, De’Ariah Mitchell, Shylah Nelson, Jeremmy Rodriguez, Walter Scott, Asia Smith, Carlos Torres- Rodriguez, Burnis Williams. 9th Grade-Daniel Bryant, Emma Capone, Edward Carter, Kaylie Degale, Jermarcus Green, Jasmin Jenkins, Alexis Johnson, Demetriyah Lane, Darius Morrison, Aaliyah Murphy, Jhoana Peralta, Christopher Ramos Diaz, Robert Russell, Kaylen Stacks, William Suttles, Joseph Williams, Emily Withers, Raven Woodard. 10th Grade-Travis Betz, Ethan Capone, Camron Coachman, Jada Miller, Breiana Murray, Hiren Patel, Peri’yanna Prince, Amera Sherman, Kevin Strawder-King, Nicole Zhao. 11th Grade-Brice Betz, Jazmyne Clark, Justin Echeverria, Abreauna Hadley, De’Andre Harris, Trevieon Sipplin, Dajai Thomas, Mariah Williams, Roberto Perez. 12th Grade- Jordan Bell, Kaniya Crawford, Jocelyn Frazier, Rashaad Johnson, Zacchaeus Kier, Tyler Smith, Aaron Zhang.

7th Grade– Kayla Calloway.

8th Grade-Khalandrea Council, Cameron Jackson.

9th Grade-Harper Hall.

11th Grade-Roberto Perez.

VALDOSTA HIGH SCHOOL principal Dr. Janice Richardson proudly announces the Honor Roll for the First 9 weeks grading period:

Honor Roll with Distinction (Academic term GPA of 94.5 or Higher):

9th Grade: Reese Adams, Juan Angel, Emily Asola, Ethan Garrison, Anna Gibson, Oliver Harken, Richard Hartnett, Elijah Herring, Tatum-Selam Hubbard, Katherine Krispin, Oluwatoni Salami

10th Grade: Jaida Brown, Makalee Cooper, Olivia Ellis, Sarah Farmer, Devontavius Favors, Russell Hunter, Molly Schweitzer, Mary Tarpley, Morgan Wynn, Nadezhda Yankovsky

11th Grade: Yasseen Al Mahdaoui, Siobahan Berrian, Alexandria Carter, Artis Carter, William Correll, Tyana Hampton, Dominique Harrell, Tyshaun Hutson, Albert Kang, Katelyn Lancaster, Julia Lansdell, Yan Ru Lin, Michael Lindsey, Ti’Geronika Lindsey, Kayaunna Maxwell, Matthew Miller, Chasidy Moore, Detrevious Murphy, Ryleigh Musgrove, Sophia Noll, Mansi Patel, Kathryn Plumb, Justice Smith, Ivy Tarver, Adreonna Thompson, Zytezz Victrum, Kailey Williams, Ella Wilson, 12th Grade: Kailee Baskin, Sayla Boyd, Janada Brown, Noah Carroll, Catherine Carter, Braydon Denmark, Kelv’Ron Florence, Catherine Gerber, Dache’ Gibbs, Alexus Goodrum, Bryce Jackson, Cameron Johnson, Terrell Jordan, Daunte Klingaman, Ravyn Marlin, Kobe Marshall, Jasmine Merritt, Molly Mizell, Lynn Petermann, Jo’ani Wells,

Honor Roll (Academic term GPA of 84.5 to 94.4): 9th Grade: Mikel Anderson, Jada Arnold, Hannah Audain, Camren Bailey, Chelsea Baker, Elijah Batts, Jamiyah Bentley, Reesa Bernstein, Alexcia Berrian, Eric Berry, Tamera Bethea, Sarah Bishop, Alijah Bivins, Jemmia Blockett, Adrianna Breeden, Brittin Brown, Kyla Brown, Tasharie Brown, Zmya Brown, Nachell Brown-Griffin, Devan Bush, Dillon Bush, Lyric Bussey, Hannah Calloway, Lamar Campbell, Jordan Caraway, Brandon Carter, Jalen Carter, Syteria Carter, Trenton Carter, Aundetria Charles, Hayden Coggins, Jazmyn Cooney, Bryan Cooper, Jamerea Crusaw, Aaliyah Daniels, Isaac Darflinger, Naleena Dassaro, D’Yonna Dassau, Iyana Davila, Jeremiah Davis, Kaleb Davis, Jaylin Debro, Urja Deva, Christian Edgerton, Jordan Elliott, Thomas Ellis, Nathan Ellison, Dennis Evans, Alivia Fennell, Dylan Ferguson, Ezekiel Fiffie, Tyler Fisher, Melinda Floyd, Samaria Floyd, Bryan Franklin, Toni Galloway, Daniela Garcia, Makayla Gardner, William Gerber, Benjamin Gillis, Lakerria Goolsby, Zykia Graham, Shawn Greene, Jazmyn Gregory, Tyteanna Griffin, Alyssa Harrell, QuayTerrica Hawkins, Huntley Herring, James Hinton, Daniel Holcombe, Joseph Holiday, Cassidy Honeycutt, Ravyn Irvine, Antoine Jackson, Michael Jackson, Parker Jackson, Joshua James, Armonica Johns, Emmanuel Johnson, Ta’mya Johnson, Taylor Johnson, Yapacio Johnson, Christopher Jones, Nikerria Jones, Desmond Jordan, Kaightlyn Jowers, Isabel Kassum, Malia Keuma, Sophie Khalil, Cameron Kimble, Aja King, Asionne King, Elizabeth Kumpel, Hamilton Lacey, Ma’khia Lamb, Tyler Lamon, Cristalynn Lee, Sawyer Lehman, Kedrick Lewis, Dahlia Martinez-Vega, Delroy Mattis, Jaden Mays, Miranda Mccoggle, Austin McCurley, Amoadre Mckinney, Michelle Mckinney, Emani Mckinnond, Lauren McTier, Zachary Melego, Delon Merritt, Jalen Merriweather, Kynia Miley, Magnolia Mitchell, Audriana Moore, Catherine Moore, Zyanna Morgan, Thomas Moseley, Estefani Nava, Tracy Nguyen, Kianna Novoa, Jessiah Ogundu, Katie Ortmeyer, Ruby Parrish, Deeya Patel, Parth Patel, Charlize Pendleton, Taylor Peoples, Jesmine Percival, Andrea Petty, David Pifer, Shania Pope, Bradley Porter, Jordyn Posada, Kalia Potter, Yezarel Prieto, Jamicah Prince, Alexander Randolph, Ta-Quana Reed, JaDarian Rhym, Skylar Ricketts, Thomas Roberts, Shania Robertson, Kaleb Robinson, Darrell Rochester, Demetris Rosier, Mary Sanderson, Nathaniel Sanford, Brianna Settles, Julia Sherwood, Revee’ Shields, Roniya Showell, Antrone Sims, Raekwon Sirmans, Addyson Smith, Ameria Smith, Ja’mya Smith, James Smith, Kaili Spells, Tanijah Stephens, Cedric Stewart, Lataisha Stewart, Shay’Bryun Stewart, Kendall Swan, Jaclyn Taylor, Joshua Taylor, Kady Thermidor, Kiara Thomas, Tania Thomas, Ronisha Thompson, Jimmya Wade, Niara Walker- Potts, Raziyah Walton, Janiah Washington, Khamani Washington, Devonte Wilcox, Zy’sean Wilcox, Mirycle Wilkerson, Crystal Williams, Joshua Williams, Lekayren Williams, Tirik Williams, Eryn Wilson, Mary-Elyse Wilson, James Wooten, James Wooten, Honesty Wright, Stanashia Wright, Desmon Yearby, Jalen Yearby, Zaria Zackery,

10th Grade: Owen Anderson, Kendra Arnold, Angel Arzola, Colton Baldwin, Martha Barr, Deja Beckham, Calvin Benjamin, Zykeriya Berrian, Akira Bethea, Djimon Blankumsee, Ileynaret Brooks, Devin Burke, Corry Campbell, Caitlyn Carter, Daisy Catlett, Lakembria Collins, LaMelvin Davis, Tyquaan Doe, Julianna Drake, Madason Edwards, Aaliya Evans, Caulia Evans, Chrislyn Evans, Sandra Fajobi, Katie Flythe, Donquaise Fudge, Kahlil Gaffney, Leonardo Gomez, Rachael Goss, Allison Green, Emily Herring, Zion Hill, Albert Holmes, Zackariah Holmes, Ja’hira Howell, Brianna Jackson, Courtlyn Jackson, Amari Jagger, Maraynna Jenkins, Myron Jernigan, Erin Kelly, Hannah King, T’airra Lane, Ronnekia Leggett, Christopher Lewis, Kylie Lewis, Jaden Livingston, Cecelie Loving, Sean Manning, Janiah Martin, Makyla Mathis, Kristin Mccann, Madeline Metzler, Tyler Montgomery, Tyecia Mosley, Adriunna Munford, Rielly Ortiz, Da’shawn Parker, Tyson Parker, Anish Patel, Bhoomy Patel, Pooja Patel, Vishal Patel, D’shonti Phillips, Terri Pizzaro, Christen Powell, Charles Ratcliffe, Gabriel Rawlings, Ian Repsher, Ke’ondra Rhett, Empress Roberson, Jessie Roberts, Benjamin Roesch, Cooper Samples, Norianna Samuel, Michael Sayre, Nathanael Sellars, Andrea Skyberg, Camille Spencer, Sage Steedley, Taliyah Stewart, Ashley Sullivan-Rodriguez, Elizabeth Thornton, Tessa Wade, John Walsh, Crystal Wang, Kayla Waters, Amanda Westbrook, Ayonne’ White, Takyra White, Abigayle Whittington, Matthew Willis, Robert Vernon Wingfield, Paris Wright, Tony Yang, Analisa Young

11th Grade: Cassie Adams, Anthony Agbali, Da’shawn Aikens, Margaret Barnett, Anaje’a Bateman, Callie Belflower, Jaheim Bell, Daliyah Bennett, Jylon Bennett, Brooke Berlin, Carlos Berrian, Jasmine Berry, Ashton Bolton, Brianna Breeden, Nancy Bristol, Trent Broome, Tychira Brown, Timothy Bush, Ethan Byrd, Logan Calkins, Sanaia Campbell, Julia Clark, Jayla Cody, Madison Coleman, Jade Conway, James Correll, Eliza Daniels, Jacob Daniels, Nikayah Darity, Daiejah Davis, Jah’Avieon Davis, Jertavious Davis, Cynnae Days, Cassandra Doscher, Re’Shard Dowels, Paola Feliz Pena, McCoy Fennell, Ja’Nya Ferguson, Isaiah Fields, Allin Floyd, Alicia Foster, Amiya Gallien, Damia Gibbs, Ziya Gibbs, Julian Gonzalez, Ashanti Graham, James Grimsley, Brianna Hamilton, Charlesie Hammond, Jaiden Hampton, Michael Harris, Shadeeka Harris, Noah Harrison, Haleigh Hennly, Caitlin Herring, Elizabeth Holiday, KyJuan Hollingsworth, Braden Howard, Jakierra Hurey, Emma Jack, Jasmine Jackson, Javon Jenkins, Taylor Jenkins, Cherica Johnson, Jade Johnson, Xavier Jones, Evan Karmann, LaMees Khalil, Delon Kier, Travis Kiser, Shelby Knowles, Joshua Krispin, Claiborne Lacy, Tiannah Larkins, Michael Lloyd, Arieon Locks, Anna Malczynska, Jacob Migdal, Danielle Moore, Alanis Morris, Amelia Mutert, Xzaukearia Newton, Quandarious Osby, Emory Parramore, Lillian Parrish, Ishika Patel, Jay Patel, Khushi Patel, James Pickett, Bryan Plantin, Hector Prieto, Jacob Puckett, Matthew Puckett, Mina Ramovic, Saquan Rayford, Reed Reagin, Donnisha Reynolds, Luisa Richter, Elizabeth Rigdon, Arianna Roberson, Sarah Rourke, Roslayn Rutledge, Nygaria Scott, Cara Sellars, Lawanda Shepherd, Ashanti Sherman, Nathalee Simoneau, Madelyn Sipplin, Deriuna Sirmans, Aniya Smith, Tonoriya Stewart, Bethanie Thomas, McKenzie Thomas, QuiJarra Thomas, Ke’ashia Tucker, Tyresa Turner, Ani Vakhania, Jaidan Walker, Kylie Wester, Sean Whatley, Jaliyah White, Bryson Williams, Cierra Williams, Duane Williams, Hailey Williams, Jamarri Williams, Kaaliyah Williams, Rianne Williams, Bryan Wood, Shavious Wright, Tyana Young

12th Grade: Nia Allen, Jordyn Austin, Darryl Bailey, David Bass, Rohan Bishop, Mackenzie Blevins, Kanyiah Brown, Kavonte Brown, Kimberly Brown, Shamayah Brown, Tylur Brown, Mary Burns, Sarah Burton, Jayla Campbell, Alexander Carlson, Benjamin Carlson, Dawson Carter, Justin Carter, Cameron Cauthen, Macee Chappuis, Marvens Cherelus, Anna Chitty, Cariesha Clayton, Natavia Colbert, Anna Consolini, Joslynn Cooper, Jonathan Copeland, Kyandre Corbett, Christopher Cosme-Torres, Sarah Creamer, Jada Crockett, Dominique Dale, Genikwa Daniels, Daryana Davila Diaz, Andrew Deaver, Sabrina Dominguez, Ayanna Dunn, Dylan Durham, Mckenzie Dye, Au’Shaud Evans, Caroline Evans, Marc Evans, Nathaniel Evans, Erick Feliz Pena, Isaac Fiffie, George Fleming, Jovanna Fogle, Raven Ford, Christopher Fountain, Tramonte Gardner, Miriam Garrison, Aniyah Gates, ArNesha Gause, Mackenzie Gay, Jareah Gifford, Jill Gleghorn, Raquel Goddard, Dominique Goins, Miracle Gosier, Patrick Gouge, Tamaya Graddy, Brendan Grove, Kenetria Hambrick, Jaxon Harrell, Justin Harrell, Najee Harris, Dayza Henderson, Ashanti Hodges, Emmanuel Holmes, Arriyon Hope, Alyesha House, Breanna Howard, Niquaja Huewitt, Kariny Humphrey, Devyon Hunter, Isabella Jackson, Tamyra Jackson, Temira Jackson, Dwight James, KyBreanna Jefferson, Khaniah Johnson, Marianna Johnson, Brandace Jones, Christian Jones, Kyleah Jordan-Hayes, Hana Justice, Tamiya Kelly, Kobe Kirkley, Abby Lane, Morgan Lane, Xavier Lee, Keith Lewis, LaTyna Lewis, Andrew Lin, Victoria Loftly, Brooklyne Mangual, Jeffrey Mann, Rachel Massingill, Bailey Mathis, Flora Maxwell, Cory McCann, Kaylee McCutchan, Kolton McCutchan, Jamya Mckinnon, Benjamin McTier, Alexsandra Meshoto, Madison Miller, Jodeci Mitchell, Jordan Mitchell, Justin Mitchell, Armani Mobley, Mariah Mollay, Ronald Moore, Felicity Morrison, Rajae’z Mosley, Fatima Muhammad, Cloey Mulgrew, Willie Natson, Niejel Nelson, Mary Nix, Tracy Norman, Jacob Norris, Acacia Oldsen, Ripal Patel, Sahil Patel, Yash Patel, Anisha Patrick, Kaleel Patrick, Alijah Patterson, Anthony Petty, Keondra Pickens, Lauren Pyrzenski, Symiah Rainey, Ericah Ratcliffe, Lydia Rayam, Iris Rayborn, Constance Roberts, Isionna Roberts, Mariah Rountree, Travion Scruggs, Jarred Sermons, Kaielle Sermons, Jwalant Shah, Jaden Sharper, Austin Sheaffer, Talexy Sherman, Matthew Silfies, Colby Sloan, Ja’len Smith, Alyssa Stein, Avery Stephens, Alex Stewart, Alexis Stewart, Thelonious Stoner, Faith Stoudmire, Antadajah Straughter, Journey Strickland, Michael Szalkay, Taylor Taylor, Quincy Thompkins, Joshwell Thompson, Emily Thornton, Mariah Towns, Taumaz Turner, Noah Vaughn, Abrianna Vences, Shamariy’e Wade, Nyanda Walker-Potts, Jayla Watson, Sara Wehling- Hassouna, Jaye’la Wiley, Adrian Williams, Laila Williams, Ty’esha Williams, Shaniece Willis, John Wilson, Arquayveon Wright.

VALDOSTA MIDDLE SCHOOL

1st NINE WEEKS HONOR ROLL

6th Grade – Honor Roll w/Distinction: Fletcher Adams, Myriah Bennett, Stella Blevins, Vivian Cochran, Zion Coon, Aiden Diaz, Morganna Donathan, Maggie Fang, Noah Hall, Madelyn James, Walker Kemp, Rebecca Lancaster, Easton Lehman, Steven Martin, Christian Mendoza, Amelia Nutting, Aniya Penn, Kathryn Raabe, Noah Roberts, Kinleigh Vickers, Williams Watson, Sean Wescoatt, Riley Wingfield, Wren Woodall, Ryleigh Yale, Caelyn Yearby. Honor Roll: Keeli Adams, Emilee Altman, Mohammed Bajammal, Sarah Baltrus, Sarah Barham, Kennedy Barrett, Ashton Beaufort, Edward Bell, Aaliyah Black, Ann Blevins, Isabella Boehringer, Bennett Boone, Kamry Boyd, Jamir Bradley, Je’Caryous Brantley, Ashley Brock, Suzanna Broome, Ada Brown, Brandon Brown, Princess Brown, Zion Bunkley, Jacob Burg, Jerry Butler, Shelton Cain, Kylan Christian, Tyler Clark, Memori Cobb, Owen Coggins, Elysse Collins, Ty’Tiona Collins, Madalyn Corbin, Nicole Cosme-Torres, Colbie Crenshaw, Savannahlyn Davis, Arianna Denson, Breyonna Denson, To’Neya Denson, De’Ja Dryer, Harmoni Duncan, Dillon Dunston, William Gatzemeier, Keiojha Grant, Jadon Gray, Anaiya Greene, Hannah Griggs, Jonathan Grizzle, Isaac Guilliams, Noah Haight, Hayden Hart, Trey Hartley, Piper Harvey, Alaya Hill, Anayeli Hinojo, Erin Howard, Savyneeliz Huertas, Keagan Hunt, Jovan Jackson, Sydney Jackson, Derion Jones, Jazlynn Jones, Zacharie Kelly, Zaniah Laurent, Zanyia Lee, Jacob Lodge, Jayla Lopes, Jennifer Lorenzo-Nava, Maggie Matheny, Jacayla Mathis, Abianna Matthew, Ireland McGrath, Kyla McLain, Sadie Mendoza, Ma’Laun Miller, Leilani Mills, Mickeala Mittelstadt, Joseph Moore, Imajanae Moses, Taylor Nelson, Ava O’Brien, Luke Page, Jaiden Patel, Coretta Pinkney-Williams, Dylan Preaster, Karlos Ratcliff, Johnathan Roberts, Turner Samples, Kenyari Sanford, Khamron Sheffield, Trinity Sherman, Myles Simpson, Jaidin Sloan, Aubree Small, Frank Soriano, Tatyanna Sorrell, Seyonnia Spencer, Tristen Steward, Aryun Stokes, Kane Taylor, Dominic Templeton, Malcolm Thomas, Nickulus Thomas, Anyla Thompson, Tristan Timbresa, Emma Toler, Lina Trostle Carrasco, Aaron Turner, Sydney Uptgraft, Royce Varney, Eli Vasquez Cobo, Collin Vu, Colbie Wallace, Pierce Washnock, Charles White, Dupre Williams, Makalah Williams, Tamya Williams, Teriana Williams, Aiden Winningham, Wyatt Woods, Jadyn Wright.

7th Grade – Honor Roll w/Distinction: Mathews Almeida, Brayden Anderson, Joel Carmichael, Tyler Fralick, Elizabeth Gibbs, William Hinton, Joshua Jackson, Jahlan Julian, Madison Lindon, Harsh Patel, Meghan Patel, Kerry Smith, Malia Spells, Hailey Strickland, Alexander Wilson. Honor Roll: Vincent Agbali, Myliah Anderson, Joshua Ault, Elin Balan Velasquez, Johnny Ball, Darius Barkley, Dean Barnett, Demauree Bennett, Brooks Best, Jayden Best, Jensen Best, Michael Bishop, Alayna Blair, Emma Bolme, Aniya Bradley, Amir Brandon, Addison Brantley, Eric Brantley, Camron Buckner, Gabrielle Campa, Devin Campbell, Kori Campbell, Jalynn Carter, Jamir Carter, Hannah Childress, Jamia Chisholm, Elijah Collins, Nyla Cook, Camryn Coon, Donte Coxfield, Braylee Crowe, Devin Cunningham, Robert Debro, Jalen Denton, Tyndil Dyer, Emmie Fann, Tatyana Farrell, Illyana Ferrell, Kylan Fox, Zachariah Franklin, Ahmad Frazier, Shiya Frost, Carleese Gaines, Robyn Galloway, Kyrin Garrett, Hannah Garrison, David Gibbs, Jake Goff, Daniel Green, Tyler Green, Christopher Greer, Alexander Harp, Zymon Harris, Andrew Haynes, Beau Hicks, Jackson Hill, TreyQuon Holmes, Shaniya Jackson, Labralen Jenkins, Adrian Johnson, Trinity Johnson, Avery Jower, Layla King, Santana Law, Madison Lloyd, Lauralyn Lodge, Kenidy Long, Caleb Lowe, Eliza May, William McCall, Alyssa McGinnis, Jontavious McGriff, Dylan McSwain, Marina Mendez Sebastian, DeAsia Miller, Kayla Mills, Alexia Mordon, Tailor Myers, Jalen Nelson, Kaylea Noland, Skylar O’Neal, Mikayla Ooten, Dhrashtee Patel, Om Patel, Veer Patel, Danaija Patton, Joseph Perry, Se’Mykia Phillips, Fantasia Pye, Savannah Pye, Malik Randolph, Tyshon Reed, Karl Rosip, Brandon Rountree, Deiquedric Sailor, Shiyonna Sailor, Tiwaloluwa Salami, Bryan Schell, David Scollin, Maleik Scruggs, Olivia Shawver, Fiora Shen, Dayli Simms, Terran Skyberg, Nate Slaughter, Dalton Smith, Emma Spell, Eric Spencer, Reese Steedley, Weston Thompson, Jordon Tucker, Kevion Turner, Cecibell Vidarte Cock, Erwin Wang, Yamari Washington, Hollyn Weidinger, Lillian Weissbord, Aasia Wilkinson, Zareyah Williams, Diamond Willis, Charlie Wilson, Jordan Wilson, Samuel Wilson, William Woodall, Kate Woodward, Devonta Young.

8th Grade – Honor Roll w/Distinction: Rhalyn Burton, Sarah Byram, Charlotte Cochran, Riley Diaz, Jack Kennedy, Laurana Layton, Lindsey Marshall, Keona Martin, Justin Molnar, Ryanna Panter, Greha Patel, Cohen Smith, Avery Southall. Honor Roll: Olivia Abbott, Charles Agbali, Timari Albritton, Micah Anderson, Brianna Bentley, Adrianna Bhan, Jeon Bivins, Brayan Bojorquez-Heredia, Brayden Bradshaw, Thomas Bristol, Michellangelo Brown, Vanay Bryant, Kheniya Bussey, Jonathan Carmichael, Bryson Crowe, Jarius Curry, Thirza Dailey, Arianna Davis, Janyia Davis, Carson DeLoach, Isaiah DeLoach, Chassity Dennis, Marcus Dennis, Tylin Dyer, Winston Edgerton, Caden Edwards, Ethan Fann, Jaydon Favela, Luke Fisher, Royal Folsom, Kathie Goodwin, Jazmyne Gosier, Adam Goss, Nikayla Gray, Jackson Guess, Erin Halter, Megan Halter, Kaleb Harden, Jasmine Harris, Nalani Hasty, Emory Hogan, Joshua Jackson, Ramon Jaime, Cheyanne Jarvis, Gurleen Kaur, Harleen Kaur, Jacob King, Kariah King, Summerlynn Lawton, Zyion Lee, Nalani Martin, Kristmann McCall, Jeremiah McCoy, Daniya McKire, Isabel McLoughlin, David Mendoza, Veronica Metzler, Tyler Montgomery, Roberto Montiel, Heaven Morgan, Torrance Morrison, Alden Myddelton, Jason Myddelton, Hyun Na, Caleb Nichols, Aryan Patel, Ishva Patel, Rachelle Paz, Cameryn Robinson, Dixon Roden, Damari Sheffield, Shuntavia Simmons, Rayna Skrine, Gwyneth Steel, Nina Stubbs, Dhruv Thanki, Erick Thomas, Vivian Thomas, Elizabeth Turner, Kelsey Walker, Sasha Walker, Madison Waters, Zoey Watson, Delia White, Ashyri Williams, Lonyea Williams, Takatja Williams, Jashari Wilson, Irisha Wise, Cameron Wright, Destini Wright, Slade Yale.

W. G. NUNN Honor Roll 1st Nine Weeks

Messiah Burkes, Madison Carter, Corey Cason, Caiden Corbett, Ca’Leah Davis, Ja’Keemah Dubose, Jabri’l Dunlap, Tyler Futch, Khobe Gary, Damillyon Hazzard, Zaila Johnson, Miracle Jones, Aiden Lamour, Raashwan McDuffie, Aaliyah Mingo, Krysette Nelson, Armoni Portillo, Jayshawn Richardson, Shamere Shanks, Chasyn Tillman, De’ReonTurner, Portlynn Whylly, Ayva Williams, Trinity Wooten, Johansen Areas, Emani Baker, Michael Baker, Shiante’ Baker, Yaazmine Belcher, Ka’Dance Bell, Fredriyonna Bradley, Ionia Brown, Damian Bryant, Paige Byrd, Jayden Christopher, Calliopy Coney, Olivia Conley, Lavontae Davis, Doyer Deloach, Kymani Demps, Zacara Fountain, Jordan Frazier, Elijah Gray, Tyneah Hayes, London Herring, Caden Huffmaster, Javanta Irving Cejirha Jackson, Chase Jackson, SinBria Jackson, Madison Jenkins, Adrian Johnson, Dearie Jones, Georgia Kendricks, Brayden Litton-Roush, Bryan Lopez-Almanza, Rickyia Mathis, JonQuay McCloud, Ashton McFadden, Josiah Middleton, Aliyah Miller, Demarcus Mitchell, Dhkoda Oliver, Kailynn Oliver, J’Laann Owens, Khamari Paige, Jovelee Pierre, Ja’Niyah Pugh, Massiah Reynolds, Kaymen Roberts, Addison Ross, Londyn Scruggs, Brandon Seay, Myesha Sherman, Issac Sleighmon, Zatori Smith, Peyton Stoney, Azarie Stroud, Makayla Thomas, Skylar Thomas, Marlee Thornton, Preston Tippins, Deon Turner, Derika Weldon, Danika Williams, Devin Williams, Gavrielle Williams, Talasia Willis, La’Ryan Young.

1st Grade Elijah Baker, Samuel Bradley, Alessio Brooks, Zurie Burns, Taylor Cargle, Messiah Carter, Caden Casey, Kimoni Collins, Ciara Coward, Jaycee Daniels, Anthony Davis, Darian Davis, Kaylee Evans, Roderick Frazier, Christian Fredrick, Ni’Era Freeman, Devante Gibbs, Justin Gilbert, Jamia Hardy, Malayshia Hodges, Christian Lee, Ka’lonni Lee, Emma Lewis, Fredrick McGill, D’Juan Mitchell, Juston Nash, Jackson Oliver, Kamdyn Oliver, Sha’Niyah Pugh, Anthony Ramsey, Tony Randolph, Jatari Reese, Kelsey Ross, Jaylen Rountree, Bryston Sims, Jaquez Singleton, Kelsey Spencer,, Athena Taulbee, Havanna Tooks, Jonah Williams, Ka’Sauni Wright, Messiah Wright, Labiran Adams, Jayda Austin, Abraham Baltazar, Trenton Benjamin, Tristen Butler, Heviane Cole, Lamario Colvin, Ski Evans, Symone Fountain, Olaysia Gaston, Dejonae Gibbs, Chance Henry, Khari Henton, Raven Hines, Kamari Jones, Aubri Jordan, Jarius Kelly, Tyler Lissimore, Jasmine Lopez, Zi’Yonna Love, Aiden Mcfadden, Shania McQueen, Syrenity Riley, Allura Scott, Aniyah Smith, Laila Spencer, Alani Stephens, Kaydence Tucker, Journey White, Legacy Wright-Gross.

2nd Grade Ta’Vion Bean, Christian Bolden, Alana Brown, Amoriyah Brown,Kaylum Burns, Caleb Davis, Fallon Davis, Deshawn Hall, Sa’Renity Hills, Tyce Jackson, Leah Johnson, Alex Pompa, Javyn Porter, Mariah Thomas, Keirsten Washington, Jaden Watts, Makenzie West, Travionna Williams, Solanna Arrignton, Selniscia Bradley, Ronaysia Bryant, Jaitha Davis, Brianna Dearman, Aria Dison, Ocitavious Dubose, Leah Freeman Adar Glover, Onansa Grant, Cymiah Harrell, Quincy Hunt, Taniyah Hunter, Ija Jackson, King James, Kennedi Johnson, Logan Jones, Desirae Joseph, Ariel Lewis, Ava Mcarthur, Noah Mckee, Zamoria Roundtree, Amaurie Stevenson, Khloie Stoney, Jaiden White.

3rd Grade Devin Austin, Jamar Baker, Ricardo Brewster, Ja’Keia Bussey, Mikazia Dailey, Jayden Edwards, Malik Hancock, Shamari Holmes, Gage Hoskins, Mark Jackson, Giselle Jordan, Bre’Asia Lane, Ian Lane, Chrisshaun Martin, Alycia Miller, Malachi Millerd, Ke’marion Newome, Tristan Peeler, Jadeyn Perry, Issac Powell, Aden Shepard, Aaliyah Smith, Amasuri Stephens, Joshu Taulbee, Jada Tillman, Sheraiya Williams,, Armya Wright, Purity Wright-Gross, Rachael Cargle, Ashlyn coffen, Kye’Lei Echols, Malia Green, Mason Henley, Jeremiah Johns, Andrew Waters, Jhyaair Wolters.

4th Grade Jariyah Bell, Jayden Best, Carlos Brown, Kaidyn Collins, Carmen Crawford, Jameah Cunningham, Devin Davis, Kamaria Davis, Ni’kya Dekle, Kimora Evans, Nyssa Herrin, Anaviia Hille, Kassidy Hunter, Jeremiah Lemon, Danielle Lopez, Jaleiah Loveday, Ladarrius McIntyre, Ka’mauri Mckellum, Henry Miller, Elijah Patterson, Brandon Rayford, Hannah Robinson, Leronda Storr Johnson, Ja’Kobe Thomas, Toni Yearby, Denzel Austin, Di’nyla Carter, Reyna Chun, Hayvyn Forrest, Aniah Glanton, Mckenzye Green, Maleah Hill, K’mari Howard, Arianna Lewis, Quinterrian Wesley, Janiyah White, Reauna Williams.

5th Grade Destiny Alexander, Arial Baker, Damari Baynard, Lilith Brocks, Janiah Brown, Chazari Cole, Zairya Dison, Mycah Dubose, Malique Finniessee, Jolie Flowers, Tamiya Gaston, Ivery Gipson, Anton Graham, Rikiya Henderson, Dekevian Hille, Willie Houston, Leela Martin, Saniah McArthur, Angel Miller, Ameerah Mitchell, O’Neal Elijah, Emma Price, LilyAnn Roberts, Jamiah Robinson, Ella Shine, Jaden Staoney, Zacoya Thomas, Rakiera Turley, Symia Walden, Tyler Watson, Bryan Williams, Jazmyn Williams, Ju’Donte Williams, Madison Willis, KeAiza Woods, Jamiah Wooten, RaShad Young, Jenny Acosta, Jonathan Bivins, Chris Bloom, Carlena Brown, Kamera Cohen, Traycianna Denson, Jada Henley, Kamron Hezekiah, Talia Jackson, Evelyn Lucas-Pais, Jessica Maxwell, Jamaree’a McCloud, Jayda Mckinnon, Key’niya Postell, Zonique Scott, Nylani Staten, Alana Wilcox, Kaleb Wright-Gross.