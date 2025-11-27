Local NewsNovember 27, 2025 Validation Check 2025-11-27 10:27:55 Share with friendsThis is a validation post. Time: 2025-11-27 10:27:55 Related posts VLPRA announces annual Christmas Card…Moody AFB, Air Rescue Association…GBI arrests Coffee County investigatorVHS announces additional ticket office…Children’s Imagination Station receives $500K…Valdosta Fire Chief Brian Boutwell…Second Harvest distributes food for…Wiregrass renames Valdosta Campus Pharmacy…Turner Center names Children’s Imagination…VSU student honored with Blazer…