//Wiregrass honors 2023 Spring, Summer graduates

Photo: Welding Graduate Silo Keith was the 2023 Spring and Summer Commencement Speaker.

VALDOSTA – Wiregrass Georgia Technical College recently honored graduates at the Spring and Summer 2023 Commencement Exercises.

Wiregrass Georgia Technical College held the Spring and Summer 2023 Commencement Exercises on Thursday, July 13. The ceremony honored both Spring and Summer Semester graduates. There were 1,011 students who were awarded their associate degree, diploma, or technical certificate of credit, 115 students who were awarded High School Equivalency, and 302 Dual Enrollment or high school students earning a college degree, diploma, or Technical Certificate of Credit. Among those graduating, the college awarded 175 associate degrees, 173 diplomas, and 1,124 technical certificates. The commencement ceremony was held at the University of Georgia Tifton Campus Conference Center.

The Commencement speaker was Welding Technology graduate Silo Keith. She was the college’s first female welder to compete at the State SkillsUSA competition and earned a bronze medal. Her career plans are to work as a traveling welder for several years and then open her own Welding shop and create home décor, and ornamental metal projects like gates, and staircases.

Wiregrass is proud to announce the Spring 2023 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

Atkinson: Subrina Alls,Kaden Batten, Paulita Baza, Hunter Beverley, Darion Carver, Adolfo Chavez, Francisca Chavez, Baily Clemons, Hector DeLeon, Ana Deras, Lagreshia Douglas, Raven Edmonds, Kyler Eversole, Andrew Franklin, Willis Franklin, Christian Gaspar, Adolfo Gonzalez, Dorianna Gordon, Tara Green, Kayla Haskins, Guillermo Hernandez, Misty Hicks, Jakalen Jordan, Kensley Knapik, Melody Ledezma, Michael Lee, Justus Mancil, Irvin Manzo, Juan Martinez, Samuel Martinez, Jeremy McDonald, Tray Merritt, Courtney Moore, Keyla Ramirez Lopez, Kayla Reliford, Karrah Sirmans, Brianna Smith, Imani Spencer, Korey Sutton, Brendan Torres, Robbie Vickers, Jonathon Vining, and Sheliah Williams,

Bacon: Bridgette Williamson

Ben Hill: Jayce Alewine, Lewis Alexander, Luis Avila, Hannah Barrios, James Thomas Batten, Betzabe Becerra, Denaja Billings, Blake Blanchett, Cody Branch, Garrett Carter, Damaris Chaney, Shonakiya Chaney, Jose Chauncey, Matti Cleghorn, Robert Clements, Johnathan Cobb, Alberto Copado, Gabriel Cortes, Keaton Cowan, Peyton Crosby, Lonnie Davenport, Me’khia Davenport, Aiden Dickson, Latilya Dunlap, Carla Easom, Richard Gallagher, Hunter Garner, John Goodman, Charrell Goodwin, Silas Graybill, Decorian Griffin, Ethan Griffin Jenna Griffin, Aniyah Hall, Landon Hancock, Logan Hancock, Wesley Harrell, Elijah Hauesler, Kristina Heggs, Jordan Hernandez, Lakeria Hicks, Brianna Hill, Kelli Hogan, Camron Jackson, Liam Jay, Philip Jay, Atziri Juarez, Landon Kight, Erikieasha Little, Marasia Lyons, Lakail Magwood, Cameran Manning, Maisha Marshall, Michelle Martinez, Logan McCranie, Jonah McCutchen, Avery Newell, Christopher Peaster, Fernando Perez, Ora Ring, Sharhonda Robinson, Terry Ross, Logan Rubio, Clovis Sampson, Elijah Sassaman, Christopher Shelton, Yasmine Slacks, Alan Smith, Ebony Smith, Ricky Smith, Mason Snyder, Caleb Spells, Kenneth Stone, Justyn Strickland, Kirstan Sumner, Bryson Thompson, Danashia Towns, Paris Williams, Tina Williams, Tylar Williams, Eddie Youngblood, and Jeffery Youngblood

Berrien: Nikki Clements, Emma Cornelius, Mary Cravey, Natalie Evans, Michael Flores, Kelly Hendley, Abigal Palmer, Lucas Pelaccio, Roxanne Rowden, Ashlynn Turner, Chason Warren, and Lauren Washburn

Brooks: Paris Andrews, Hailey Atkins, Montsserrate Barron, Azuir Brown, Alyson Boyle, Tatianna Conger, Shanna Cross, Ja’Karia Davis, Kareem Doe, Sinai Garland, Janya Golphin, Mark Handeland, Niquaja Huewitt, Taylor Hysmith, Sammy Juarez, Shirley McRae, Janiya Mobley, Jackson Perry, Matthew Perry, Ashley Ramirez, Ryan Reno, Isaac Reynolds, Madison Ross, Hiedi Sowell, Gracie Tenery, Katie Wheeler, and Mazaria Williams

Clinch: Sabra Bester, Makenna Edmond, Tyondis Grant, Cecily Lieupo, Danny Shaw, Hannah Wheeler, Antwan Williams, and Autumn Willis

Coffee: Johnny Adams, Isaac Alsonso, Heyward Andrews, Destinie Argro, Jaderia Ates, Dana Black, Kandis Bowen, Braylen Bradford, Justin Brantley, Dymia Brooks, Rachel Burkett, Derrick Carter, Maria Castro, James Chauncey, Bernasia Cobb, Destiny Coney, Mahogany Daniels, Israel Davila-Paredes, Rusty Davis, Zykeelah Dennis, Lakendria Dent, Daniel Dykes, Jaquan Eady, Brian Ellis, Tiffani Ellis, Kiana English, Daniela Espinoza, Merlyne Fequiere, Zhadrionna Flagg, Heather Foskey, Tyler Frampton, Vanessa Gomez, Alexandria Gonzalez, Kalynn Grantham, Coleman Harper, Tyler Harvey, Travis Heidenreich, Christian Hernandez, James Hester, Jasmine James, Dawn Jones, Tom Jones, Taneja Jordan, Keliseya Landers, Jaden Lee, Bridgette Leverette, William Leverson, Greta Lewis, Carlos Lopez, Enrique Lopez, Lidia Lopez, Hudson Lott, Daisy Martin, Nicholas Martin, James McCormick, DaLila Medina, Karagan Merritt, Layne Merritt, Timothy Mills, Codi Noble, Teyonna Northcutt, Ronnie Patton, Kayla Perry, Kanaan Porter, Edna Prado, Lacey Rector, Harry Rigdon, Jose Rivas, Danielle Robbins, Freddie Robinson, Zharia Robinson, Sara Rogers, Jane Rowell, Marcus Rush, Alana Shealy, Lagaya Sims, Allie Smith, Moniyah Smith, Thomasina Smith, Zackery Smith, Loryn Solomon, Rorey Spears, Anthony Stewart, Mirial Thompson, Gabbriella Touchstone, Mylaasia Townsend, Makeycia Tyson, Brandon Vining, Chase Voorhees, Tyler Wade, Landon Walker Danna Wall, Heather Wampler, Janilla Warren, Jaquavius Webb, Ivy Wilkerson, Bethany Williams Melissa Williams, Zoey Wood, and Logan Worth

Colquitt: Victor Angel, Gwenda Hendrick, Henry Ibarra, Ramsey Merritt, Kaylin Peterson, Gary Rich, and Justin Slocumb

Cook: Jordan Boone, Arthur Burr, Tim Connell, Jessica Drawdy, Christopher Holton, Jacob Joiner, Christopher Kinsey, Elizabeth McClain, Suzette Mitchell, Evan Myers, Michelle Oliver, Kimberly Pickett, Myracle Ross, Frank Samuel, Anna Sellars, Joradyn Shirah, Hope Thornton, Alexis Tomlinson, Rachel Tucker, Logan Walden, Devonte Williams, and Jizelle Zarco

Crisp: Teresa McBryde

Dodge: Gregory Watkins

Doughtery: Martha Edison

Douglas: Quantavious Leonard and Ciara Weldon

Early: Jason Rabon

Echols: Madison Smith

Forsyth: Jessica Gaskins

Fulton: Jakiyra Slater

Hall: Amaka Azuah

Irwin: McKinzlee Adkinson, Ashlyn Akins, Jarvis Brown, Tommy Campbell, Izabella Cleghorn, Megan Clements, Gavin Crosby, Latoria Davis, Eric Edwards, Cali Folker, Charles Gibson, Tynise Graham, Kody Harper, Jontarius Harris, Daniel James, Ansley Johnson, Kelly Kennedy, Dasia Lawson, Staci McCutchen, Alexi McIntrye, Hunter McMillian, Fisher Mixon, Riley Pless, Rachael Poole, Precious Richardson, Dominick Ross, William Ross, Harlee Royal, Emilee Smith, Amari Talton, Alexandria Terry, Connor Towson, Hunter Tyson, Daija Watkins, JaNiyah Wilcox, Mary Wright, and Diana Yawn

Lanier: Amber Barnes, Elizabeth Boone, Kayla Brantley, Micah Craven, Sadie Howard, Tiffany Johnson, Matthew Kinch, Michael McCrae, Tony Parks, Jimmy Ryan, Kamron Throneberry, Ranada Vinson, Cheryl Williams, and Jessica Wright

Lee: Estefany Gonzalez and Daffenee James

Lowndes: Myeisha Adama, Jonathan Alexander, Crystal Almy, Haylee Anderson, Bunih Ashley, Andrew Bagherpour, Utara Bailey, Skyy Barnes, Amber Barreotis, Natisha Bastien, Ashton Beaufort, Wanda Bell, Chase Bennett, Jerry Bennett, Damani Bentley, Isaiah Berry, Tasiah Bethay, Connor Bland, Sidney Boone, Paul Bradford, Jamir Bradley, Jerrod Brandon, Je’Caryous Brantley, Amari Braswell, Jordyn Breeden, Don Brewer, Jamal Brewley, Brinson Bright, DaShawn Brinson, Shaniya Bristol, Jamaree Brown, Kamri Brown, Kavion Brown, Tyonah Brown, William Brown, Mckenzie Browning, Rana Bufford, Marshal Burrous, Justin Butler, Ronald Butler, Tira Butler, Amanda Caesar, Chaz Campbell, Tracy Campbell, Brooke Canupp, Bailey Carelock, Elise Carter, Jordan Carter, Naiari Causey, Heather Chaney, William Childers, Artayvion Coachman, Gerald Coffen, Ibet Concepcion, Caleb Condon, Ja’nya Cooper, Meehar Cope, Angel Copeland, Jasmine Copeland, Londy Corado Ramirez, Jennaya Coucoules, Keyshawn Covington, Tommy Cowart, Donte Coxfield, Shanay Cromwell, Kohl Crump, Jennifer Cumbus, Daniel Daher, Autumn Daniels, Chad Daniels, Jacob Daniels, Samuel Dart, Keenan Davis, Tajon Davis, William Davis, Courtney Dawson, Chasity Degale, Toby Deleon, Makenna Denmark, Shontavia Dennis, Tanisha Dennis, Sashawn Denson, Michael Deshazier, Jack Donaldson, Chelsea Dunn, Elijah Dupree, Bethany Edwards, Zacoreia Edwards, Jordyn Ellison, Caron Evans, Katie Evans, Robin Evans, Empriss Everett, Gregg Fillmore, Mary Fillmore, Elise Fletcher, Roger Foster, Kimberly Frank, Jacob Freeman, Morgan Garcia, Monica Garrison, Gregory Gary, Zachary Gilbert, Kristin Gill, Jamir Glenn, Bryan Glynn-Melton, Phillip Gosier, Courtney Green, Jaiden Greene, Regina Greenwich, Michael Griffin, Shelby Griffin, Preston Grover, Jackson Guess, Noah Gunter, Morgan Hadley, Kamarion Hargett, Emily Harper, Nadia Harris, Tyler Harris, MaKaiyah Henderson, Ty’Shaun Henry, Emily Hernandez, Ari Hicks, Ahsia Hill, Braxton Hill, Kerastin Hilton, Jada Holden, TyYonna Hollingshed, Valyncia Holmes, Angel Hopkins, Atsuko Hoshino, Justin Howard, Taylor Howard, Jacob Howington, Todarrio Hugley, Juliana Hummert, April Hunter, Joshua Inman, Rachel Irvine, Amarie Jackson, Janyah Jackson, Dylan Jaramillo, Antwan Johnson, Kimari Johnson, Kyron Johnson, Latonya Johnson, Niyah Johnson, Shanta Johnson, Simone Johnson, Adaisha Jones, Antoria Jones, Brandon Jones, Cameron Jones, Maylasia Jones, Aiden Keen, Silo Keith, Shawn Kelleher, Charles Kelly, Kirsten Kerr, Calviaunna Kimble, Tiffany Lasecki, Kelan Lawson, Travorian Lawson, David Lindsey, Zynia Lockhart, Caislyn Love, Nehemias Macias, Rashianna Mack, Kinza Mahmood, Gracie Majors, Deanna Makuch, Mikala Mapp, Blakely Martin, Jazzman Martin, Savannah Martin, Tedria Martin, Zariya Mays, Clarissa McCray, Deidrin McCutchen, Colby McGee, Danine McGinty, Marcus McNair, Caleb McPherson, Nicole McShea, Kelly Meinken, Lisa Mikula, Brittany Miller, Aleeka Mitchell, Matthew Mock, Justin Molnar, Nancy Ann Montague, Roberto Montiel, John Moore, Patience Moore, Heaven Morgan, Milay Moye, Kaytibeth Music, Breonna Myers, Joshua Nizio, Eddie Noble, Hannah Noland, Mickel Noland, Dylan Oelkers, Veronica Oliva, Omar Orta Martinez, Andrea Ott, Amanda Paradiso, Hannah Parker, Adonis Parks, Heather Parr, Qwanda Patrick, Elijah Pay, Jasmine Payne, Alvin Payton, Dominique Perkins, Austin Peters, Amanda Pettitt, Bethany Phillips, Ceri Phillips, Derrick Phillips, Javon Phillips, Kadin Pizzino, Rasheikca Platt, Elijah Pollock, TaKaylin Preaster, Pa’Shaun Pride, Katie Pruet, Savannah Pye, Citlaly Ramos Alvarez, Chelsea Register, Jayla Reneau, Yosandi Reyes, Shye Richardson, Charlotte Robinson, Deandre Robinson, Hope Robinson, Jackson Rothstein, Jayden Sale, Landon Sampson, Jonah Sanders, R’mon Sanders, Sherri Sanders, AaKeiyah Sanford, Jaterrion Scales, David Scollin, Essence Scruggs, Maleik Scruggs, Jashon Scurry, Alexis Sharpe, Aiden Shaw, Khamron Sheffield, Tina Shivers, Briasia Sims, Katelin Sims, Ryukichi Sindberg, Shane Singletary, Tyreshia Singleton, Akeiba Smith, Amari Smith, Amaury Smith, Kapri Smith, William Smith, Ashlyn Snipes, Joshua Snyder, Kaniah Spikes, Cassandra Stanford Davis, Faith Starling, Desmond Stokes, Tacqaie Strickland, David Swanson, Cassidy Swenson, Kyle Taghon, Benjamin Talor, Abigail Taylor, Robert Taylor, Ar’daveon Thomas, Belinda Thomas, Demario Thomas, Rachel Thomas, Tamayah Thompson, Alyssa Tinney, Ebonee Turner, Temeshia Turner, Aubree VanNortwick, Christian Vasquez-Meza, Katherine Walker, Robert Walker, Colbie Wallace, Davis Wardwell, Dasia Washington, Jocelynn Waters, Mackenzie Watley, Cody Watson, Cynthia Webb, A’Marian Werts, Paxton White, Keyiana Whiteside, Andrea Wiggins, Kaliyah Wilcox, Caleigh Williams, Demarcus Williams, Jamal Williams, Devion Wing, Zackery Wisenbaker, Michael Yearby, and Sarah York

Madison: Logan Lepper, and Myshelle Wilford

Paulding: Carter Sharrow

Pierce: Natalee Boatright and Alivia Colley

Telfair: Charlie Brown, Jeffrey Goerke, Jailen Smith, Angalena Town, and William Young

Thomas: Tyrone Booker, Abby Fielding, and Jolicia Tabor

Tift: Carson Ballenger, Chasity Butts, Tucker Hall, Ashley Martinez, Yesenia Moreno, Kirsten Murphy, Cayden Olivas, Cristy Parten, Tenika Riley, Lars Sims, Michael Spurlin, and Haigen Walker

Turner: Ethan Carter, Randa Jackson, and James Taylor

Ware: Nathan Giddeons, Sara Hickox, and Deon Turner

Wilcox: Jace Elrod, Amanda Felton, Britany Legrier, and Tiffany Tisdol

Worth: Felisha Hart

Out of State: Amber Franzluebbers, Karoline Herndon, and Weston Roberts

Wiregrass is proud to announce the Summer 2023 graduates for technical certificates, diplomas, and associate degrees listed below by county:

Atkinson: Hector DeLeon, Kayla Haskins, Guillermo Hernandez, Wallace Jordan, Lataisha Mansfield, Artis McRae, Victor Perez, Ana Salazar, Brandi Spivey, Holly Taylor, Brendan Torres, and Demetrius Valtierra

Bacon: Ladaidrius Batton and Jonathan Edwards

Ben Hill: Misty Bagley, Kasey Barnes, Betzabe Becerra, Jace Bowen, Ty’Keimma Campbell, Yokenda Hall, Jennifer Hall, Yasmaine Jones, Shakarla King, Alejandra Martinez, Rylea Merritt, Alan Smith, Tishara Smith, Brittany Veal, Carlton Vick, Mary Wallace, Halleigh Wilcox, and Mayra Zacarias

Berrien: Hannah Dodd, Curry Dorminey, Miriam Fiskeaux, John Greneker, Brittni Harvey, Kelly Hendley, Naomi Hendricks, Sara-Kate Lupo, Karen Roberts, and Lelisa Tucker

Bibbs: Syreeta Key

Brooks: Eli Barker, Philip Cantrell, Tatianna Conger, Zachary Edwards, Ketina Ingram, Adrienne Johnson, Makayla Jordan, Mitchell Keel, Callie Lanie, Alison Newell, Anthony Shaw, La’Teisha Stephens, and Kelsie Williams

Cherokee: Alexandra Deaton

Clinch: Tacara Fleming and Kaden Walker

Coffee: William Abercrombie, Kevin Araujo, Zaylon Bivens, Kenya Boler, Elias Bonilla, Rachel Burkett, Chandra Clark, Shaylin Cottingham, Shanetlle Davis, Aylin DeJesus, Movica Dobson, Buffy Dodson, Rilee Dorminey, Oscar Escalante, Heather Foskey, Jenny Griffin, Brandi Hartley, Raul Iglesias, Kanecia Johnson, Keagan Lott, Kayla Manley, Johnny Mazariegos, Mekayla McIver, Princess Merritt, Xzadrian Moffett, Codi Noble, London O’Steen, Tamya Pope, Alexis Rish, Courtney Sanders, Kailey Spell, Hannah Wilcox, Ivy Wilkerson, Melissa Williams, Carson Wooddell, and Hunter Wooten

Colquitt: Destiny Kirkland, Aidan Mclean, Leticia Simon, and Jennifer Smith

Cook: Alamia Paul, Jessica Armijo, Courtney Camp, Payton Carter, Tivana Davis, Justice Dosier, Ladarius Durr, Jordan Gear, Samuel Harper, Brandon Harris, Ernest Inman, Jacob Joiner, Regina Mapp, Shemerica Mason, Zavier Mitchell, Daisy Morales, Kimberly Pickett, Gregory Pitzing, Ellen Register, James Taylor, and Shantoria Todd

Doughtery: Martha Eidson

Douglas: Quantavious Leonard

Early: Billy Thomas

Echols: Andrew Culpepper, Elizabeth Estrada, Ismael Estrada, Eli Pafford, and Anachris Rodriquez

Henry: Roger Parris

Irwin: Kelvin Brockington, Kate Dix, Katelyn Harris, Sherry McMorrow, Nathan Phillips, Jaime Pounds, Chanda Reid, Charlea Richardson, Shantavia Ross, Katlyn Sulatycki, Carmon Thornton, Carmon Thornton, and Diana Yawn

Jeff Davis: Jenesea Wooten

Lanier: Nabiha Clarkson, Amanda Gessford, Michael McCrae, Tony Parks, Blake Prescott, Ciarra Stavang, and Brandon Williams

Lee: Estefany Gonzalez

Lincoln: Crystlynn Ritchie

Lowndes: Josephine Adams, Kenefra Alexandra, Abra Andrews, Shiloh Avery, Andrew Bagherpour, Utara Bailey, Antuan Baker, Skyy Barnes, Akira Bethea, Heather Blair, Emily Breeden, Brinson Bright, Nicholas Bross, William Brown, Amanda Caesar, Natalie Chandler, Zecori Clemons, Raven Cooper, Tommy Cowart, Joel Cregan, April Cribb, Brianna Crockett, Dashon Cromwell, Daniel Daher, Celeste Dancy, Autumn Daniels, Miller Daniels, Jhonice Davis, Tajon Davis, Teresa Davis, T’Aria Donaldson, Sheree Dozier Simmons, Sha’Quavia Edwards, Metesha English, Travon Eubanks, Keisha Ferguson, Javorence Fleming, Kristen Fongeallaz, Kianea Gayden, Breontavia Gifford, Landon Grammer, Donald Hammon, James Hampton, Devon Hardman, Kyle Hastings, Dauntranese Henry, Rebecca Hill, Brandon Horton, Darby Hunt, Kateris Jackson, Natalie Jackson, Annalise Jayroe, Latasha Jenkins, Teona Jenkins, Maria Johnson, Tykeshia Johnson, Karmisha Jones, Desmond Jordan, Khalia Kier, Kyana Kinsey, Clay Kiser, Trinity Kostyu, Fredrick Larkin, Tobias Lewis, Ty’li Lewis, Ahshaia Manning, Kyanna Maybin-Rogers, Sonja McKnight, Arcacia McQueen, Heather Mistrot, Tatianna Morton, Jennifer Nelson, Isaac Nesbitt, Charles Nevlous, Kayden Nez, Veronica Oliva, Secunda Onuegbu, Cecilia Ordaz Gudino, Tiffany Parnell, Alvin Payton, Michael Pickett, Kadin Pizzino, Christina Poole, Payton Powell, Jared Pritchett, Ronald Radney, Malik Roberts, Shantal Rozier, Taylor Sanders, Jashon Scurry, Shanika Shaw, Ryukichi Sindberg, Bridgette Singletary, Christa Sirmans, Charles Smith, Kristen Smith, William Smith, Courtney Stacy, Xavier Stoney, Daijah Stride, Deneka Summerlin, Benjamin Talor, Jai Taylor, Freddy Thompson, John Turner, Shannon Walsh, Zachary Warren, Semaj Washington, Jocelyn Waters, Joseph West, Andrea Wiggins, Carleigh Williams, Darius Williams, Alexis Winston, and Frederick Worley

Madison: Rose Sysskind and Elese Valentine

Montgomery: Bryanda Guzman

Paulding: Carter Sharrow

Telfair: Keytorwakee Clark, Jailen Smith, and Christian Steverson

Thomas: John Freeman

Tift: Ariel Chavez, Kirsten Murphy, and Cristy Parten

Toombs: Byanca Izaguirre

Turner: Jakedrian Burgess and Joseph Ezekiel

Ware: Curtis Morgan

Wilcox: Lawoena Brown

Out of State: Heather Goff, Christina Martinez, Horacio Perez, and Rigeline Wright