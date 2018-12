//2018 GHSA 1-7A All Region Football Team Announced

Share with friends













VALDOSTA – After an amazing and exciting season in Region 1-AAAAAAA, it was announced who made All-Region teams.

COACH OF THE YEAR: Rush Propst – Colquitt

REGION PLAYER OF THE YEAR: Travis Tisdale – Lowndes

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Daijun Edwards – Colquitt

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Jay Ward – Colquitt

SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR: Ryan Fitzgerald – Colquitt

ATHLETE OF THE YEAR: Deontae Overstreet – Tift

UTILITY PLAYER OF THE YEAR: Jalen Davis – Camden

1st Team Offense

QB: Jaycee Harden – Colquitt

RB: Ty Leggett – Colquitt

RB: Mike Jones – Tift

RB: Jamie Felix – Camden

TE: Josh Hadley – Colquitt

OL: Austin Williams – Tift

OL: Landon Bateman – Tift

OL: Kamaar Bell – Colquitt

OL: Will Rykard – Colquitt

OL: Micah Morris – Camden

OL: Bryer Touchton – Lowndes

OL: Jacarri Williams – Lowndes

WR: Shawn Hardy – Camden

WR: Logan Berryhill – Camden



WR: Tyler Ajiero – Tift

WR: Ghetti Brown – Lowndes

P: Burke Nettles – Camden

K: Rosendo Ramirez – Tift

LS: Kaleb Spradley – Colquitt

RS: Montavious Ponder – Colquitt

2nd Team Offense

QB: Logan Watson – Camden

RB: Daryl Williams – Camden

TE: Christian Stephens – Lowndes

OL: Kameren Barnes – Colquitt

OL: Remon Young – Colquitt

OL: Ty Connor – Tift

OL: Jacquaveun Robinson – Lowndes

OL: Parker Brogdon – Lowndes

OL: Chris Hunt – Camden

OL: Micah Ballard – Camden

WR: Lemeke Brockington – Colquitt

WR: Marvion McDonald – Colquitt



WR: Jamison Turner – Tift

WR: Tyler Walker – Colquitt

P: Colby Gann – Tift

K: Ashton Musgrove – Lowndes

LS: Hudson Tucker – Camden

RS: Caleb Keaton – Camden

Honorable Mention Offense

QB: Jacurri Brown – Lowndes

Patrick Felton – Tift

TE: Ben Brock – Tift

Jalen Rowe – Lowndes

Trace Dorminy – Camden

OL: Jerick Davis – Colquitt

Conner Gay – Colquitt

Walker Corbett – Lowndes

Devene Jamerson – Colquitt

Boone Utley – Tift

Hayden Malson – Camden

WR: Andre Rogers – Camden

Tony Wiseman – Lowndes

Ja’Naz Graves – Colquitt

Tajh Sanders – Colquitt

LS: Eli Harrell – Lowndes

Artie Simmons – Tift

RS: Jayden Patrick – Camden

1st Team Defense

DL: Hunter Guarino – Camden



DL: Brian Merritt – Colquitt



DL: Kadarius McDaniel – Tift



DL: Ricky Perry – Tift

DL: Jacques Hunter – Lowndes

DL: Leon Williams – Lowndes

LB: Kendrick Neloms – Colquitt



LB: Rashard Revels – Colquitt



LB: Antonio Howard – Tift



LB: Jamari Hill – Lowndes

LB: Gary Osby – Lowndes

DB: Camari Lewis – Colquitt



DB: Nyquan Washington – Colquitt



DB: Roninn Wright – Camden



DB: Wendell McClain – Tift

DB: Shawn Martin – Lowndes

2nd Team Defense

DL: Myson Livingston – Camden



DL: Zy Brockington – Colquitt



DL: Quay Haynes – Colquitt



DL: Michael Roberts – Colquitt

DL: Jalon Miller – Tift

DL: Darrell Stewart – Lowndes

LB: Walter Jackson – Tift



LB: Marcus Anderson – Colquitt



LB: Samari Louis – Colquitt



LB: Gary Brewington – Camden

LB: Tiberius Drocea – Lowndes



DB: Stephen Thomas – Tift



DB: Akeem McKiever – Colquitt

DB: Brandon Brown – Lowndes



DB: Josh Brown – Lowndes

DB: Devin Harris – Camden

Honorable Mention Defense

DL: DeAnthony Millings – Lowndes

Charles King – Tift

Byronn Williams – Tift

Tyre West – Tift

Jaylon Jones – Lowndes

Drew Manning – Camden

Deterias Glover – Camden

LB: Ty French – Colquitt

Biron Silas – Colquitt

Devonn Lane – Lowndes

Tristin Berryhill – Camden

Derrick Sinegal – Camden

DB: Kameron Woods – Colquitt

Devin Howard – Camden

Cade Loden – Camden

Jordan Billups – Camden

Ben Seagraves – Camden

Ronald Jackson – Tift

Rod Redding – Tift