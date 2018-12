//2018 All-State HS Football Team

Share with friends













VALDOSTA – The following list was provided by AJC on December 27, 2018.



CLASS AAAAAAA

Offensive player of the year: Jordan Yates, Milton

Defensive player of the year: Colby Wooden, Archer

Coach of the year: Adam Clack, Milton

Offense

QB – Jordan Yates, Milton, 6-2, 185, Sr.

RB – Cody Brown, Parkview, 5-11, 215, So.

RB – Travis Tisdale, Lowndes, 5-10, 170, Sr.

WR – Braylen Weems, Archer, 5-10, 170, Sr.

WR – Dominick Blaylock, Walton, 6-0, 185, Sr.

TE – Arik Gilbert, Marietta, 6-5, 250, Jr.

OL – Paul Tchio, Milton, 6-5, 295, Jr.

OL – Jeremy James, North Forsyth, 6-6, 325, Sr.

OL – Jakai Clark, Grayson, 6-3, 315, Sr.

OL – Trey Zimmerman, Roswell, 6-6, 310, Jr.

OL – Wanya Morris, Grayson, 6-5, 290, Sr.

ATH – Malik Washington, Parkview, 5-9, 180, Sr.

PK – Ryan Fitzgerald, Colquitt County, 6-0, 185, Sr.

Defense

DL – Colby Wooden, Archer, 6-4, 230, Sr.

DL – Kadarius McDaniel, Tift County, 6-3, 240, Sr.

DL – B.J. Ojulari, Marietta, 6-4, 220, Jr.

DL – Tomari Fox, Collins Hill, 6-3, 250, Sr.

LB – Rashard Revels, Colquitt County, 6-0, 195, Sr.

LB – Owen Pappoe, Grayson, 6-1, 210, Sr.

LB – Jordan Davis, Milton, 6-0, 225, Sr.

LB – Tyron Hopper, Roswell, 6-4, 220, Sr.

DB – Jay Ward, Colquitt County, 6-2, 175, Sr.

DB – Andrew Booth, Archer, 6-1, 190, Sr.

DB – Lance Wise, Hillgrove, 5-8, 190, Sr.

DB – Joe Charleston, Milton, 6-2, 190, Sr.

P – Brock Travelstead, North Paulding, 6-1, 205, Jr.

Honorable mention: DB Jalyn Phillips, Archer, Sr.; DB Jaylen McCollough, Hillgrove, Sr.; DB Warren Burrell, North Gwinnett, Sr.; DB Jalen Alexander, Grayson, Sr.; DB Deontae Overstreet, Tift County, Sr.; DL Jamil Burroughs, McEachern, Jr.; DL/LB Kevin Harris, Grayson, Sr.; DL/LB Austin Ruiz-Velasco, Mill Creek, Sr.; LB Kobe Wilson, Parkview, Jr.; LB Jordan Veneziale, North Paulding, Sr.; LB Trey Pinkney, Pebblebrook, Sr.; OL Kamaar Bell, Colquitt County, Sr.; OL Jonathan Leech, Mill Creek, Sr.; OL Trente Jones, Grayson, Sr.; QB Ross Malmgren, North Paulding, Sr.; QB Harrison Bailey, Marietta, Jr.; QB Carter Peevy, Archer, Jr.; RB Daijun Edwards, Colquitt County, Jr.; RB Gerald Green, East Coweta, Sr.; RB Christian Singleton, North Cobb, Sr.; RB Keyon Brooks, Kennesaw Mountain, Sr.; TE Dylan Leonard, Milton, Sr.; WR Josh Downs, North Gwinnett, Jr.; WR Kendall Alford, Walton, Sr.; WR Ricky White, Wheeler, Jr.

CLASS AAAAAA

Offensive player of the year: Jadin Daniels, Northside-Warner Robins

Defensive player of the year: Jammie Robinson, Lee County

Coach of the year: Adam Carter, Creekview

• Classes: AAAAAAA | AAAAA | AAAA | AAA | AA | A-Private | A-Public

Offense

QB – Tate Rodemaker, Valdosta, 6-4, 195, Jr.

RB – Cade Radam, Creekview, 5-10, 200, Sr.

RB – Kevin Harris, Bradwell Institute, 5-11, 215, Sr.

WR – Dayton Wade, Lovejoy, 6-0, 170, Sr.

WR – Micah Davis, Harrison, 5-10, 175, Sr.

TE – Jaheim Bell, Valdosta, 6-2, 220, Jr.

OL – Griffin Carder, Lee County, 6-5, 290, Sr.

OL – Warren McClendon, 6-4, 320, Sr.

OL – Jaymin Speight, Coffee, 6-2, 290, Sr.

OL – John Williams, Creekview, 6-5, 275, Jr.

OL – Nick Pendley, Creekview, 6-4, 290, Sr.

ATH – Jadin Daniels, Northside-Warner Robins, 6-3, 170, Sr.

PK – Cory Munson, Northside-Warner Robins, 6-4, 185, Sr.

Defense

DL – Derrick McLendon, Tucker, 6-3, 225, Sr.

DL – Justin Eboigbe, Forest Park, 6-5, 248, Sr.

DL – Mataio Soli, Douglas County, 6-3, 230, Sr.

DL – Anthony Harvey, Lee County, 5-9, 223, Sr.

LB – Tra Wilkins, Stephenson, 6-3, 220, Sr.

LB – Sean McDaniel, Dacula, 6-1, 210, Sr.

LB – Phillip Webb, Lanier, 6-4, 215, Jr.

LB – Kameron Brown, Lanier, 6-0, 225, Sr.

DB – Tubby McCall, Northside-Warner Robins, 6-0, 160, Sr.

DB – Taj Dodson, Creekside, 6-2, 196, Sr.

DB – Jammie Robinson, Lee County, 5-11, 185, Sr.

DB – Jalen Perry, Dacula, 6-1, 185, Sr.

P – Ivan Mora, Dalton, 6-0, 175, Sr.

Honorable mention: DB Tay Mayo, Lee County, Sr.; DB Neil Ilenrey, Johns Creek, Sr.; DB Andy Davis, Creekview, Sr.; DL DeAngelo Carter, Lee County, Sr.; DL Antonio Watkins, Hughes, Sr.; DL Miles Younger, Johns Creek, Sr.; DL Marlon Taylor, Glynn Academy, Sr.; DL Jamal Andrews, Stephenson, Sr.; LB Adam LaSelva, Sequoyah, Sr.; LB/TE Bryce Atchison, Greenbrier, Sr.; OL Jordan Williams, Gainesville, Jr.; OL George Jackson, Stephenson, So.; QB Kyle Toole, Lee County, Jr.; QB Lazarus Anderson, Creekside, Sr.; QB Max Brosmer, Centennial, Sr.; QB Zach Gibson, Johns Creek, Sr.; QB Tre Luttrell, Habersham Central, Sr.; RB Jahmyr Gibbs, Dalton, Jr.; RB Rajae’z Mosley, Valdosta, Sr.; RB Jonquavous Brown, Grovetown, Sr.; RB Cal Dickie, Centennial, Sr.; RB/WR Cole Jacobs, Sequoyah, Sr.; WR Aalah Brown, Valdosta, So.; WR Tyrek Presley, Drew, Sr.; WR Donovan Curry, Habersham Central, Sr.; WR Giovanni Dyer, Johns Creek, Sr.

CLASS AAAAA

Offensive player of the year: Dylan Fromm, Warner Robins

Defensive player of the year: Roman Harrison, Bainbridge

Coach of the year: Jeff Littleton, Bainbridge

• Classes: AAAAAAA | AAAAAA | AAAA | AAA | AA | A-Private | A-Public

Offense

QB – Dylan Fromm, Warner Robins, 6-0, 200, Sr.

RB – Derrian Brown, Buford, 6-1, 195, Sr.

RB – Jamious Griffin, Rome, 5-10, 205, Sr.

WR – Marcayll Jones, Warner Robins, 5-10, 170, Jr.

WR – Xavier Roberts-Donaldson, Rome, 5-10, 180, Sr.

TE – Billy Ward, Locust Grove, 6-4, 225, Jr.

OL – Harry Miller, Buford, 6-4, 275, Sr.

OL – Riley Simonds, Buford, 6-4, 280, Sr.

OL – Aiden Gaines, Rome, 6-2, 285, Jr.

OL – Ty Murray, Carrollton, 6-3, 315, Sr.

OL – Trey Bonner, Jones County, 6-4, 285, Sr.

ATH – Evan Conley, Kell, 6-0, 195, Sr.

PK – Michael Lantz, Starr’s Mill, 5-11, 158, Sr.

Defense

DL – Roman Harrison, Bainbridge, 6-2, 235, Sr.

DL – Will Anderson, Dutchtown, 6-4, 230, Jr.

DL – Justin Talley, Kell, 6-0, 195, Sr.

DL – Ja’Darien Boykin, Jones County, 6-1, 235, Sr.

LB – Logan Braucht, Ware County, 5-11, 212, Sr.

LB – Kevon Glenn, Dutchtown, 6-1, 220, Sr.

LB – Kevin Swint, Carrollton, 6-3, 230, Jr.

LB – Rodrevious Ingram, Cedar Shoals, 5-10, 195, Sr.

DB – Yahsyn McKee, Stockbridge, 5-10, 160, Sr.

DB – Jamel Starks, Southwest DeKalb, 5-11, 185, Sr.

DB – Dequanteous Watts, Jackson-Atlanta, 6-1, 165, Sr.

DB – Nick Ross, Kell, 5-10, 185, Sr.

P – Parker C. Lee, Veterans, 5-8, 195, Sr.

Honorable mention: DB Reid Dedman, Carrollton, Sr.; DL Michael Webb, Griffin, Sr.; DL Marcus Hood, Decatur, Sr.; DL Nazir Stackhouse, Columbia, Jr.; DL Jalar Holley, Buford, Sr.; DL DaiQuan Brown, Clarke Central, Sr.; DL Isaiah Jones, Lithia Springs, Jr.; ATH Jalon Shine, Veterans, Jr.; LB Randy Fillingame, Bainbridge, Sr.; LB Kerick Reese, Stockbridge, Sr.; LB Chaz Chambliss, Carrollton, So.; LB/DB Joshua Tate, Southwest DeKalb, Sr.; OL/DL Broderick Jones, Lithonia, Jr.; QB Jevon McDonald, Stockbridge, Jr.; QB Knox Kadum, Rome, Sr.; RB M.J. Fuller, Wayne County, Sr.; RB Kalen Sims, Starr’s Mill, Jr.; RB Martize Smith, Decatur, Sr.; RB Reese White, Riverwood, Sr.; RB Jo’Quavious Marks, Carver-Atlanta, Jr.; RB Tyrell Robinson, East Paulding, Sr.; WR Ashby Cribb, Wayne County, Sr.; WR Jontavis Robertson, Jones County, Jr.; WR DeAnthony Ball, Carver-Atlanta, Sr.; WR/RB Tre Young, Riverwood, Sr.

CLASS AAAA

Offensive player of the year: Kobe Hudson, Troup

Defensive player of the year: Kyle Hamilton, Marist

Coach of the year: Tyler Aurandt, North Oconee

• Classes: AAAAAAA | AAAAAA | AAAAA | AAA | AA | A-Private | A-Public

Offense

QB – Kobe Hudson, Troup, 6-2, 205, Jr.

RB – Quen Wilson, Mary Persons, 5-10, 178, Sr.

RB – Steele Chambers, Blessed Trinity, 6-2, 217, Sr.

WR – Ze’vian Capers, Denmark, 6-4, 215, Jr.

WR – Ryan Davis, Blessed Trinity, 5-11, 175, Sr.

WR – Davion Ross, Perry, 6-0, 165, Sr.

OL – Daniel King, Cairo, 6-5, 270, Sr.

OL – Colton Dingmore, Mary Persons, 6-4, 255, Sr.

OL – Connor Brown, St. Pius, 6-1, 265, Sr.

OL – Matthew Porter, Flowery Branch, 6-5, 285, Sr.

OL – Caleb Jones, North Oconee, 6-4, 285, Sr.

ATH – Tahj Gary, Woodward Academy, 5-9, 210, Sr.

PK – Brendan Farrell, Marist, 6-0, 178, Sr.

Defense

DL – Travon Walker, Upson-Lee, 6-5, 250, Sr.

DL – DeVon Reaves, Salem, 6-3, 215, Sr.

DL – King Mwikuta, Troup, 6-4, 235, Sr.

DL – Ryan Mannelly, Marist, 6-2, 228, Sr.

LB – Jamie Pettway, Westover, 6-3, 230, Sr.

LB – Chris Hurst, Baldwin, 6-0, 185, Sr.

LB – J.D. Bertrand, Blessed Trinity, 6-1, 221, Sr.

LB – Dexter Fitzpatrick, LaGrange, 6-2, 220, Sr.

DB – Nicolas Toomer, Sandy Creek, 6-3, 185, Sr.

DB – Jamari Brown, Eastside, 6-0, 175, Sr.

DB – Zach Ranson, St. Pius, 6-3, 215, Sr.

DB – Kyle Hamilton, Marist, 6-3, 190, Sr.

P – Noah Jones, Cairo, 5-10, 145, So.

Honorable mention: ATH Zion Puckett, Spalding, Sr.; DB Brian Branch, Sandy Creek, Jr.; DB Keevan Bailey, Salem, Sr.; DB/WR Donte Justice, Baldwin, Sr.; DL Bobby Harris, Cartersville, Sr.; DL Bradyn Swinson, Chapel Hill, Jr.; DL Dareon Goodrum, Oconee County, Sr.; DL/OL Antwann Fann, Perry, Sr.; LB Josh Scarbrough, Columbus, Sr.; LB Ladamion Sands, Mary Persons, Sr.; LB Sunni Moorehead, Cartersville, Sr.; LB Devon Hill, Troup, Jr.; LB Trevon Hawkins, Pickens, Sr.; LB J.T. Dukes, North Oconee, Sr.; LB/RB Kobe Pryor, Cedartown, Jr.; OL/DL Dean Colton, Marist, Sr.; ATH Michael Burrell, Pickens, Sr.; QB J.T. Hartage, Mary Persons, Sr.; QB Tee Webb, Cartersville, Jr.; QB Damekus Taylor, Thomson, Sr.; QB/DB Jake Smith, Blessed Trinity, Sr.; RB Khiari McCoy, Carver-Columbus, Jr.; RB Marcus Gary, Cartersville, Sr.; RB Tony Mathis, Cedartown, Sr.; RB Jordan Blackwell, Ridgeland, Jr.

CLASS AAA

Offensive player of the year: Chandler Byron, Monroe Area

Defensive player of the year: Sergio Allen, Peach County

Coach of the year: Jason Strickland, Pierce County

• Classes: AAAAAAA | AAAAAA | AAAAA | AAAA | AA | A-Private | A-Public

Offense

QB – Parks Harber, Westminster, 6-3, 200, Jr.

RB – Kris Coleman, Liberty County, 5-7, 160, Sr.

RB – John Jones, Pierce County, 5-9, 175, Sr.

RB – Treylon Sheppard, Haralson County, 5-8, 150, Sr.

WR – Ty James, Greater Atlanta Christian, 6-2, 190, Sr.

WR – Jadon Haselwood, Cedar Grove, 6-3, 195, Sr.

OL – Luke Griffin, North Murray, 6-5, 295, Sr.

OL – Ben King, Calhoun, 6-3, 240, Sr.

OL – Jake Patterson, Pike County, 6-0, 280, Sr.

OL – Avery Jernigan, Pierce County, 6-3, 280, Jr.

OL – Myles Hinton, Greater Atlanta Christian, 6-6, 305, Jr.

ATH – Chandler Byron, Monroe Area, 6-1, 190, Sr.

PK – Charlie Ham, Westminster, 6-2, 175, Sr.

Defense

DL – Dante Walker, Cedar Grove, 6-3, 232, Sr.

DL – Rashad Cheney, Cedar Grove, 6-2, 275, Sr.

DL – Cedric Hillsman, Peach County, 6-2, 245, Sr.

DL – Christopher Hinton, Greater Atlanta Christian, 6-4, 275, Sr.

LB – Kalen DeLoach, Islands, 6-1, 202, Sr.

LB – Sergio Allen, Peach County, 6-2, 225, Jr.

LB – Nick Jackson, Lovett, 6-2, 218, Sr.

LB – Davis Allen, Calhoun, 6-5, 230, Sr.

DB – Jakeen Harris, Benedictine, 5-11, 185, Sr.

DB – Jakia Thompson, Monroe Area, 6-0, 180, Sr.

DB – Daniel Jackson, North Hall, 6-1, 180, Sr.

DB – K.J. Wallace, Lovett, 6-0, 186, Sr.

P – Parker Maddrey, Pike County, 6-1, 167, Sr.

Honorable mention: DB Nate Brookins, Westside-Macon, Sr.; DB/WR Andre Tarver, Ringgold, Sr.; DL Jaden Hardy, Benedictine, Jr.; DL Akelo Stone, Jenkins, Jr.; DL Jamir Best, Peach County, Sr.; DL Zac Baloga, Dawson County, Sr.; DL Kaimon Rucker, Hart County, Jr.; DL/LB Jeffrey Blake, Greater Atlanta Christian, Sr.; LB Chris Paul, Crisp County, So.; LB Zach Mayer, Appling County, Sr.; LB Isaiah Ratcliff, Cedar Grove, Jr.; LB Taurus Simmons, Jenkins, Jr.; LB/TE Garmon Randolph, Jefferson, Sr.; OL Dylan Perry, Peach County, Sr.; QB David Dillard, Monroe, Sr.; QB Eric Phoenix, Windsor Forest, Sr.; QB Jaydon Gibson, Peach County, Jr.; QB Gavin Gray, Calhoun, Sr.; ATH SeVaughn Clark, Dawson County, Sr.; RB Robert Jones, Cedar Grove, Sr.; RB Ahmad Kamara, Dawson County, Sr.; RB/WR Rico Powers, Benedictine, Jr.; WR Jayden Thomas, Pace Academy, So.; WR/DB Brannon Spector, Calhoun, Sr.; WR/DB Sammy Elegreet, Jefferson, Sr.

CLASS AA

Offensive player of the year: Tank Bigsby, Callaway

Defensive player of the year: Zaylin Wood, Heard County

Coach of the year: Tim Barron, Heard County

• Classes: AAAAAAA | AAAAAA | AAAAA | AAAA | AAA | A-Private | A-Public

Offense

QB – Gunner Stockton, Rabun County, 6-1, 196, Fr.

RB – A.J. Brown, Harlem, 5-7, 170, Sr.

RB – Tank Bigsby, Callaway, 6-1, 205, Jr.

RB – Dyquan Bloodsaw, Washington County, 5-8, 175, Sr.

WR – Damien Devine, Fitzgerald, 5-11, 195, Sr.

WR – Metrius Fleming, Elbert County, 6-0, 175, Sr.

OL – Keiondre Jones, Callaway, 6-4, 340, Sr.

OL – Tate Johnson, Callaway, 6-4, 325, Jr.

OL – Jabari Brooks, Washington County, 6-2, 295, Jr.

OL – Javonte McGriff, Thomasville, 6-3, 280, Sr.

OL – Jerred Davis, Jefferson County, 6-2, 290, Sr.

ATH – Aaron Beasley, Heard County, 5-11, 220, Sr.

PK – Peyton Bush, Dodge County, 5-10, 160, Sr.

Defense

DL – Jadin Johnson, Dodge County, 6-1, 250, Sr.

DL – Elijah Mayes, Hephzibah, 6-3, 210, Sr.

DL – Zaylin Wood, Heard County, 6-2, 270, Sr.

DL – Steve Linton, Dublin, 6-4, 210, Sr.

LB – Preston Daniels, Washington County, 5-11, 230, Sr.

LB – Gavin Hughes, Coosa, 6-3, 212, Sr.

LB – Kade Berry, Bremen, 5-11, 180, Sr.

LB – Nyshun Bell, Vidalia, 5-10, 175, Sr.

DB – Malik Fleming, Hapeville Charter, 5-9, 175, Sr.

DB – Markus Smith, Rockmart, 5-9, 175, Sr.

DB – Karey Lee, Thomasville, 5-10, 165, Sr.

DB – Austin Jones, Rabun County, 5-11, 190, Sr.

P – Kevin Jones, Harlem, 6-0, 185, Sr.

Honorable mention: ATH Devin Price, Chattooga, Sr.; DB K.J. Starnes, Swainsboro, Jr.; DB Tajiri Smith, Hapeville Charter, Jr.; DL Anthony Daniels, Brooks County, Sr.; DL Rodricus Fitten, Washington, Sr.; DL Donte Williams, Rockmart, Sr.; DL Tray Owens, Heard County, Jr.; DL Jackson Webb, Rabun County, Sr.; DL/LB Richard Benton Jr., B.E.S.T. Academy, Sr.; LB Andrew Leak, Heard County, Sr.; QB Justin Reliford, Fitzgerald, Sr.; QB Kade Youmans, Swainsboro, Jr.; QB Jaden Jenkins, Jefferson County, Sr.; QB Pierson Allison, Union County, Jr.; QB Juan Powell, Douglass, Sr.; QB/DB Alijah Huzzie, Heard County, Sr.; ATH R.J. Carr, Dodge County, Sr.; ATH Jacolby Brown, Brooks County, Sr.; RB Aaron Yarbrough, Early County, Sr.; RB Rayquan Riley, Hephzibah, Sr.; TE/LB Jaques Evans, Dublin, Jr.; WR Juke Boozer, Rockmart, Jr.; WR Braxton Hicks, Rabun County, Jr.; WR/DB LeQuincy Shepherd, Heard County, Sr.; WR Cam Green, Jordan, Sr.

CLASS A-Private

Offensive player of the year: Keaton Mitchell, Eagle’s Landing Christian

Defensive player of the year: Johnathan Youngblood, Eagle’s Landing Christian

Coach of the year: Mark Hollars, North Cobb Christian

• Classes: AAAAAAA | AAAAAA | AAAAA | AAAA | AAA | AA | A-Public

Offense

QB – Brock Vandagriff, Prince Avenue Christian, 6-3, 190, So.

RB – Keaton Mitchell, Eagle’s Landing Christian, 5-9, 170, Jr.

RB – Len’Neth Whitehead, Athens Academy, 6-2, 228, Jr.

RB – Michael Cox, Holy Innocents’, 6-3, 215, Jr.

WR – Jeffrey Saturday, Hebron Christian, 5-11, 175, Sr.

WR – Christian Parrish, Prince Avenue Christian, 5-10, 200, Sr.

OL – Evan Zember, Eagle’s Landing Christian, 6-4, 255, Sr.

OL – Nate Ellis, North Cobb Christian, 6-4, 280, Sr.

OL – Dylan McMahon, Savannah Christian, 6-3, 290, Sr.

OL – Tanner Bivins, Wesleyan, 6-3, 270, So.

OL – Tate Ratledge, Darlington, 6-6, 305, Jr.

ATH – Austin Douglas, Mount Vernon Presbyterian, 5-11, 190, Sr.

PK – James Williams, Athens Academy, 6-1, 182, Jr.

Defense

DL – Sayyid Stevens, Calvary Day, 6-2, 227, Sr.

DL – Jordan Mitchell, Trinity Christian, 6-3, 230, Jr.

DL – Duane Jones, Christian Heritage, 6-3, 210, Sr.

DL – Kyle Holt, Whitefield Academy, 6-4, 225, Sr.

LB – Nate Moon, Savannah Christian, 5-10, 170, Jr.

LB – Johnathan Youngblood, Eagle’s Landing Christian, 5-11, 205, Sr.

LB – William McLanahan, Athens Academy, 6-3, 210, Sr.

LB – Khalid Duke, Riverside Military, 6-4, 225, Sr.

DB – Kameron Brinson, Aquinas, 5-11, 180, Sr.

DB – Cam Gill, Fellowship Christian, 6-0, 195, Sr.

DB – Jeremiah Burgess, Brookstone, 6-1, 185, Sr.

DB – Justin Menard, Eagle’s Landing Christian, 5-11, 180, Sr.

P – Noah Chumley, Savannah Christian, 6-3, 180, Sr.

Honorable mention: DB Jake Wilson, Mount Paran Christian, Sr.; DL D’Quan Douse, Calvary Day, Sr.; LB Timothy Walker, North Cobb Christian, Sr.; LB/FB Andrew Tossie, George Walton Academy, Sr.; LB/RB Jalen Leary, Calvary Day, Sr.; QB Niko Vangarelli, Mount Paran Christian, Jr.; QB Brayden Rush, Eagle’s Landing Christian, Sr.; QB Demetrius Knight, Strong Rock Christian, Sr.; QB Dexter Williams, Mount de Sales, Jr.; RB Kolin Rogers, Darlington, Jr.; RB Murphy Reeves, Fellowship Christian, So.; RB/LB Jamal Marshall, Tattnall Square, Sr.; WR Mack Simmons, Prince Avenue Christian, Sr.; WR Justin Douglas, Mount Vernon Presbyterian, Sr.; WR/DB J.D. Kavel, Wesleyan, Sr.

CLASS A-Public

Offensive player of the year: D.J. Lundy, Irwin County

Defensive player of the year: Trezmen Marshall, Clinch County

Coach of the year: Dondrial Pinkins, Pelham

• Classes: AAAAAAA | AAAAAA | AAAAA | AAAA | AAA | AA | A-Private

Offense

QB – Trice McCannon, Marion County, 5-8, 150, Jr.

RB – D.J. Lundy, Irwin County, 5-11, 225, Jr.

RB – Eric Dixon, Emanuel County Institute, 5-11, 185, Sr.

RB – Hagen Willingham, Trion, 5-10, 165, Sr.

WR – Jordan Bennett, Pelham, 6-1, 195, Jr.

WR – Josh Rodgers, Marion County, 6-0, 170, Sr.

OL – Kedrick Harvey, Chattahoochee County, 6-1, 285, Sr.

OL – C.J. Gwynn, Clinch County, 6-2, 280, Sr.

OL – Levi Pate, Commerce, 6-0, 245, Sr.

OL – Jake Hayes, Trion, 6-5, 310, Sr.

OL – Archer Hathaway, Schley County, 6-6, 320, Jr.

ATH – Raykwon Anderson, Charlton County, 5-9, 167, Sr.

PK – Jorge Gonzalez, Claxton, 5-10, 175, Jr.

Defense

DL – Rashad Wonnum, Taylor County, 6-4, 235, Sr.

DL – Curtis Fann, Emanuel County Institute, 6-3, 251, Sr.

DL – Zykeivous Walker, Schley County, 6-4, 260, Jr.

DL – Anton Kilpatrick, Greene County, 6-4, 275, Sr.

LB – Jaquan Harden, Hancock Central, 6-0, 200, Sr.

LB – Malik Barnes, Mitchell County, 6-0, 230, Sr.

LB – Trezmen Marshall, Clinch County, 6-1, 230, Sr.

LB – Desmond Tisdol, Wilcox County, 6-0, 213, Jr.

DB – Trent Henderson, Turner County, 5-11, 165, Sr.

DB – Iaan Cousin, Mount Zion-Carroll, 6-1, 165, Sr.

DB – DaQuan Jackson, Montgomery County, 5-10, 160, Sr.

DB – Caleb Mason, Commerce, 6-0, 195, Sr.

P – Daquan Sims, Atkinson County, 5-11, 220, Sr.

Honorable mention: DB Tyriese Farley, Mount Zion-Carroll, Sr.; DB/WR Jamorri Colson, Irwin County, Jr.; LB Hunter Henry, Emanuel County Institute, Sr.; QB Bo Lawson, Dooly County, Sr.; QB James Thomas, Mitchell County, Jr.; QB Kendrick Patterson, Pelham, Jr.; QB/DB Tyler Morehead, Clinch County, So.; RB Travon Mathews, Marion County, Sr.; RB D’Myron West, Greene County, Jr.; RB Javon Stanley, Irwin County, Sr.; RB/DB Dantonio Robinson, Clinch County, Sr.; RB/DB Tra Sampson, Schley County, Sr.; RB/LB Javoris Williams, Pelham, Sr.; ATH Darrell Starling, Pelham, Jr.; ATH Reggie Smith, Dooly County, Sr.