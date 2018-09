//Week 6 Football Friday Scores

Share with friends













VALDOSTA – Several games had amazing action including Lowndes vs Valdosta and Colquitt County vs Grayson.

Lowndes Vikings at Valdosta Wildcats 4-1 2-2 71 35 Final

Colquitt Co. Packers at Grayson Rams 5-0 3-1 26 14

Final

Brooks Co. Trojans at TCC Yellow Jackets 3-1 3-1 14 24 Final

Brantley Co. Herons at Berrien Rebels 0-3 3-1 6 19 Final

Cook Hornets at Thomasville Bulldogs 2-3 3-1 20 55 Final

Clinch Co. Panthers at Wilcox Co. Patriots 3-1 3-1 36 12 Final

Lanier Co. Bulldogs at Atkinson Co. Rebels 0-4 2-2 26 56 Final

Warner Robins Demons at Northside Eagles 3-1 3-2 39 34 Final

Turner Co. Rebels at Charlton Co. Indians 3-1 3-1 7 35 Final

