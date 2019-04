//W.G. Nunn Third 9 Weeks Honor Roll

Share with friends













VALDOSTA – W.G. Nunn Elementary School has released their third 9 weeks honor roll.

Kindergarten:

Caja Berrian, Eden Earle, Micyah Frost, Kayden Fulton, Ar’anna Griffin, Damillyon Hazzard, Caden Huffmaster, Javanta Irving, Jhemari Jackson, Zaila Johnson, Georgia Kendricks, Carson Lewandowski, Bryan Lopez-Almanza, Akhari Moore Massiah Reynolds, Jay’shawn Richardson, Serenity Roberts, Lyrikal Sercey, Shamere Shanks, Jessica Williams, Johansen Areas, Emani Baker, Michael Baker, Yaazmine Belcher, Ka’Dance Bell, Cayden Berry, Fredriyonna Bradley, Damian Bryant, Messiah Burkes, Paige Byrd, Madison Carter, Corey Cason, Jayden Christopher, Calliopy Coney, Caiden Corbett, Ca’Leah Davis, Lavontae Davis, Doyer Deloach, Kymani Demps, Ja’Keemah Dubose, Jabril Dunlap, Zacara Fountain, Jordan Frazier, Khobe Gary, Elijah Gray, Cortney Green, Tyneah Hayes, London Herring, Cejirha Jackson, Chase Jackson, Major Jackson, Sin’Bria Jackson, Madison Jenkins, Dearie Jones, Miracle Jones, Mourice Kitchen, Eliasier Lagunes, A’Zariah Lamons, Brayden Litton-Rousch, Khaya Maphosa, Rickyia Mathis, JonQuay McCloud, Raashwan McDuffie, Ashton McFadden, Josiah Middleton, Aliyah Miller, Chancellor Miller, Aaliyah Mingo, Demarcus Mitchell, Audrey Nelson, Krysette Nelson, Kailynn Oliver, Gabriel Ortiz, J’Laan Owens, Khamari Paige, Kristen Paulk, Pryce Payne, Jovelee Pierre, Armoni Portillo, Audrey Roach, Kaymen Roberts, Rodrigo Rodriguez Cabral, Addison Ross, Londyn Scruggs, Brandon Seay, Zatori Smith, Peyton Stoney, Azarie Stroud, De’Reon Thomas, Deon Thomas, London Thomas, Makayla Thomas, Marlee Thornton, , Chasyn Tillman, Preston Tippins, Kashmerie Townsend, Derika Weldon, Portlynn Whylly, Danika Williams, Devin Williams, Gabrielle Williams, Laurren Williams, Talasia Willis, Trinity Wooten, La’Ryan Young.

First Grade:

Labiran Adams, Kylie Beaty, Samuel Bradley, Messiah Carter, Kimoni Collins, Kaiden Cook, Zi’yanna Eady, Jiren Evans, Symone Fountain, Roderick Frazier, Christian Fredrick, Devante Gibbs, Justin Gilbert,Amira Hannan, Khari Henton, Bayleigh Hill, Malayshia Hodges, Kha’Nai Horton, DeAaron James, Ka’liyah Jones, Cherrish Kelly, Christian Lee, Emma Lewis, Ja Tavian Lewis, Tyler Lissimore, Aiden McFadden, Juston Nash, Lee Odom, Jackson Oliver, Tony Randolph, Johnny Ray, Jamia Richardson, Kelsey Ross, Bryston Sims, Christopher Small, Kelsey Spencer, Jayda Austin, Abraham Baltazar, Trenton Benjamin, Taylor Cargle, Haven Cleckley, Lamario Colvin, Ciara Coward, Jaycee Daniels, Mariah Dawkins, Jelanii Edwards, Kaylee Evans, Ski Evans, Ni’Era Freeman, Olaysia Gaston, Dejonae Gibbs, Chance Henry, Raven Hines, Kamari Jones, Aubri Jordan, Jarius Kelly, Ka’Lonni Lee, Jasmine Lopez, Zi’Yonna Love, Fredrick McGill, Myracle McLowery, Shania McQueen, Sha’Niyah Pugh, Anthony Ramsey, Syrenity Riley, Jaylen Roundtree, Allura Scott, Jaquez Singleton, Laila Spencer, Alani Stephens, Athena Taulbee, Havanna Tooks, Kaydence Tucker, Journey White, Ka’Miya Whitfield, Messiah Wright, Legacy Wright-Gross.

Second Grade:

Christian Bolden, Jabron Bradley, Alana Brown, Ronaysia Bryant,Kaylum Burns, Omri Collins, Semaj Collins, Fallon Davis, Brianna Dearman, Kalyn Demps, Aria Dison, Octavious Dubose, Logan Jones, Desirae Joseph, Ryan Kimball, Sarah Odom, Javyn Porter, Xavier Robinson, Amaurie Stevenson, Hailey Vaughn, Keirsten Washington, Makenzie West, Akorieon Williams, Travionna Williams, Solanna Arrignton, Mariah Arthur, Jaitha Davis, Adar Glover, Onansa Grant, Cymiah Harrell, Sa’Renity Hills, Semaj

Howard, Quincy Hunt, Kennedi Johnson, Leah Johnson, Ariel Lewis, Ava Mcarthur, Noah Mckee, Zamoria Roundtree, Jaiden White.

Third Grade:

Devin Austin, Kailyn Battles, KorMariyon Cobb, Mikazia Dailey, Adrinne Davis, Jayden Edwards, Jayden Freeman, Zoe Green, Malik Hancock, Dontavious Harris, Hailee Hunt, Mark Jackson, Jeremiah Johns, Khlo’e Jones, Bre’Asia Lane, Jorge Lucas Pais, Maliyah McGill, Alycia Miller, Brandon Miller, Ke’marion Newome, Tristyn Norris, Tristan Peeler, Jadeyn Perry, Aah’leah Robinson, Ke’Ziah Robinson, Jayvon Ruise, Aden Shepard, Joshua Taulbee, Jaslyn Taylor, Jada Tillman, Jeremiah Vinson, Markeivis Walker, Londyn White, Brylee Williams, Destiny Williams, Sheraiya Williams, Dawn Willis, Purity Wright-Gross, Rachael Cargle, Ashlyn Coffen, Kye’Lei Echols, Malia Green, Jordan Hargett, Mason Henley, Shamari Holmes, Ian Lane, Addsion Lee, Malachi Millerd, Issac Powell, Amaurie Stephens, Andrew Waters, Jhyaair Wolters, Armya Wright.

Fourth Grade:

Jariyah Bell, Jayden Best, Reyna Chun, Alaysia Collins, Kaidyn Collins, Jameah Cunningham, Devin Davis, Kamaria Davis, Ni’kya Dekle, Di’Asjah Favors, Nyssa Herrin, Maleah Hill, K’mari Howard, Kassidy Hunter, Taylor Jordan, Ka’mauri Mckellum, Hannah Robinson, Jakobi Scott, Caleb Sims, Leronda Storr Johnson, Jamriyous Weatherspoon, Quinterrian Wesley, Toni Yearby, Ja’ziya Younger, Denzel Austin, Di’nyla Carter, Carmen Crawford, Hayvyn Forrest, Aniah Glanton, Mckenzye Green, Arianna Lewis, Jaleiah Loveday, Janiyah White, Reauna Williams.

Fifth Grade:

Destiny Alexander, Arial Baker, Damari Baynard, Chris Bloom, Lilith Brocks, Janiah Brown, Darveon Ceasor, Chazari Cole, Malique Finniessee, Jolie Flowers, Lakevius Fountain,Tamiya Gaston, Ivery Gipson, Anton Graham, Dontoriyah Harris, Rikiya Henderson, Jayda Henley, Adriana Lester, Jessica Maxwell, Saniah McArthur, Jamaree’a McCloud, Angel Miller, Ameerah Mitchell, Savion Mitchell, Elijah O’Neal, Key’niya Postell, Ella Shine, Zacoya Thomas, Rakiera Turley, Symia Walden, Bryan Williams, Jazmyn Williams, Ju’Donte Williams, Zamarian Williams, Madison Willis, Kaleb Wright-Gross, RaShad Young, Jenny Acosta, Jonathan Bivins, Carlena Brown, Kamera Cohen, Traycianna Denson, Zaria Dison, Kamron Hezekiah, Talia Jackson, Evelyn Lucas-Pais, Leela Martin, Jayda Mckinnon, Zonique Scott, Nylani Staten, Tyler Watson, Alana Wilcox.