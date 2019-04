//VECA Honor Roll

Share with friends













VALDOSTA – Valdosta Early College Academy Principal Dr. Mae McKinney announces the Honor Roll for the Third Nine Weeks:

Honor Roll with Distinction:

6th Grade:

Michael Ferguson

8th Grade:

Khalandrea Council

11th Grade:

Roberto Perez

Honor Roll:

6th Grade:

Michaela Bamfo, Camren Berrian, Kayla Grant, Aaron Hadley, Simon Hall, Aaron Holmes, Aiyana Hunter, Jerelyn Isom, Kourtney Johnson, Luis Mallqui-Aragon, John Morrell, Mattie Ponder, Kaegan Preaster, Jasmine Roberts, Alondra Roblero Hernandez, Angelina Rodriguez, Shania Wheeler, Nadia Whitt

7th Grade:

Isaiah Anderson, Kayla Calloway, Kevin Cruz, Malachi Evans, Brianna Gardner, Denicholas Gray, Morgan Jones, Janiah Lopez, Layla Lyons, Jamiah McEady, De’Annah Mitchell, Arielle Sherman, Magan Wesley, Breonna Williams, Keziah Wright-Gross

8th Grade:

Perla Abad, Tyler Carmichael, Donovan Duncan, Zariyah Eanes, Sarea’ Hugley, Cameron Jackson, De’Ariah Mitchell, Asia Smith, Burnis Williams

9th Grade:

Harper Hall, Jasmin Jenkins, Demetriyah Lane, Aaliyah Murphy, Jhoana Peralta, Christopher Ramos Diaz, Robert Russell, Kaylen Stacks, William Suttles, Raven Woodard

10th Grade:

Travis Betz, Camron Coachman, Jada Miller, Amaya Moore, Breiana Murray, Hiren Patel, Shamya Pete, Peri’yanna Prince, Amera Sherman, Kevin StrawderKing, Nicole Zhao

11th Grade:

Brice Betz, Jazmyne Clark, Justin Echeverria, Abreauna Hadley, De’Andre Harris, Jose Martinez-Uribe, Shanoi Oliver, Trevieon Sipplen, Dajai Thomas, Zabian Thomas, Mariah Williams

12th Grade:

Jordan Bell, Jocelyn Frazier, Zacchaeus Kier.