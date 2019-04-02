//Valdosta Middle School Honor Roll

VALDOSTA – April 1, 2019 – VALDOSTA MIDDLE SCHOOL 3rd NINE WEEKS HONOR ROLL – 2018/2019 Principal: Mrs. Beth DeLoach
Grade 6 – Honor Roll w/Distinction:
Fletcher Adams, Myriah Bennett, Isabella Boehringer, Ada Brown, Vivian Cochran, Aiden Diaz, Maggie Fang, Anaiya Greene, Noah Hall, Madelyn James, Walker Kemp, Rebecca Lancaster, Kathryn Raabe, Malcolm Thomas, Royce Varney, Riley Wingfield, Caelyn Yearby. Honor Roll: Keeli Adams, Emilee Altman, Tyler Armour, Sammie Armstrong, Mohammed Bajammal, Sarah Baltrus, Sarah Barham, Joseph Barker, Kennedy Barrett, Addison Bass, Ashton Beaufort, Edward Bell, Hailey Bennett, Ann Blevins, Stella Blevins, Bennett Boone, Kamry Boyd, Jamir Bradley, Ashley Brock, Suzanna Broome, Zion Bunkley, Jacob Burg, Amariah Bush, Rahshaney Carter, Kylan Christian, Tyler Clark, Memori Cobb, Owen Coggins, Elysse Collins, Ty’Tiona Collins, Andrea Cook, Zion Coon, Madalyn Corbin, Colbie Crenshaw, Asia Dean, Breyonna Denson, To’Neya Denson, Drucilla Dodge, Morganna Donathan, De’Ja Dryer, Harmoni Duncan, Dillon Dunston, Jayla Durham, Kiley Edmonds, Tayari Gaines, Karma Gear, Hannah Griggs, Jonathan Grizzle, Kevin Hagans, Aidan Haight, Noah Haight, Hayden Hart, Anayeli Hinojo, Erin Howard, Jovan Jackson, Sydney Jackson, Maubrey Johnson, Derion Jones, Zacharie Kelly, Emiyah Lane, Easton Lane, Jennifer Lorenzo-Nava, Austin Martin, Steven Martin, Maggie Matheny, Abianna Matthew, Ireland McGrath, Christian Mendoza, Sadie Mendoza, Brayden Meshoto, Ma’Laun Miller, Leilani Mills, Joseph Moore, Isabell Morris, Imajanae Moses, Amelia Nutting, Ava O’Brien, Caleb Page, Luke Page, Jaiden Patel, Aniya Penn, Ta’Maya Powell, Dylan Preaster, Anthony Rainey, Johnathan Roberts, Noah Roberts, Rachel Roden, Jackson Rothstein, Turner Samples, Kenyari Sanford, Khamron Sheffield, Trinity Sherman, Myles Simpson, Jaidin Sloan, Aubree Small, Frank Soriano, Jack Steedley, Ahmari Stephens, Tristen Steward, Aryun Stokes, Breniyah Sutton, Kane Taylor, Dominic Templeton, Hali Thomas, Anyla Thompson, Emma Toler, Lina Trostle-Carrasco, Aaron Turner, Kinleigh Vickers, Collin Vu, Colbie Wallace, Pierce Washnock, William Watson, Sean Wescoatt, Charles White, Dupre Williams, Devion Wing, Aiden Winningham, Wren Woodall, Wyatt Woods, Jadyn Wright, Ryleigh Yale.
Grade 7 – Honor Roll w/Distinction:
Kori Campbell, Madison Lindon, Braden Phirsichbaum, Kerry Smith, Alexander Wilson. Honor Roll: Vincent Agbali, Mathews Almeida, Brayden Anderson, Myliah Anderson, Joshua Ault, Dean Barnett, Alayna Blair, Darvonte Blunt, Aniya Bradley, Addison Brantley, Devin Campbell, Joel Carmichael, Jalynn Carter, Hannah Childress, Nyla Cook, Camryn Coon, Tyndil Dyer, Cory Ewing, Emmie Fann, Illyana Ferrell, Tyler Fralick, Zachariah Franklin, Shiya Frost, Carleese Gaines, Hannah Garrison, Elizabeth Gibbs, Jake Goff, Daniel Green, Tyler Green, Tahri Harmon, Alexander Harp, Zymon Harris, Beau Hicks, William Hinton, Stephen Hodges, Joshua Jackson, Shaniya Jackson, Adrian Johnson, Trinity Johnson, Janaia Jones, Avery Jowers, Jahlan Julian, Lacena Lawrence, Lauralyn Lodge, Kenidy Long, Caleb Lowe, William McCall, Jontavious McGriff, Kayla Mills, Alexia Mordon, Charles Moseley, Tailor Myers, Skylar O’Neal, Mikayla Ooten, Harsh Patel, Meghan Patel, Om Patel, Danaija Patton, Joseph Perry, Se’Mykia Phillips, Jeremiah Plumly, Fantasia Pye, Savannah Pye, Jonterio Reed, Tyshon Reed, Karl Rosip, Brandon Rountree, Tiwaloluwa Salami, Christian Sanchez-Lilley, David Scollin, Donovan Scott, Maleik Scruggs, Olivia Shawver, Fiora Shen, Dayli Simms, Terran Skyberg, Leah Slaven, William Smith, Emma Spell, Malia Spells, Eric Spencer, Reese Steedley, Hailey Strickland, Jamesha Taylor, Elijah Teemer, Weston Thompson, Caden Turley, Erwin Wang, Hollyn Weidinger, Lillian Weissbord, Aasia Wilkinson, Jamill Williams, Jordan Wilson, William Woodall, Kate Woodward, Devonta Young.
Grade 8 – Honor Roll w/Distinction:
Rhalyn Burton, Sarah Byram, Charlotte Cochran, Riley Diaz, Ethan Fann, Jaydon Favela, Erin Halter, Laurana Layton, Lindsey Marshall, Catherine Moody, Ryanna Panter, Greha Patel, Damari Sheffield, Cohen Smith, Dhruv Thanki, Erick Thomas, Vivian Thomas. Honor Roll: Olivia Abbott, Charles Agbali, Micah Anderson, Kenyatia Arnold, Taniyah Arnold, Jimmy Avila, Brianna Bentley, Adrianna Bhan, Jeon Bivins, Brayan Bojorquez-Heredia, Wilaysia Bradley, Brayden Bradshaw, Thomas Bristol, Michellangelo Brown, Vanay Bryant, Kheniya Bussey, Jonathan Carmichael, Kyron Cook, Christopher Cooley, Bryson Crowe, Jarius Curry, Thirza Dailey, Arianna Davis, Lana DelCastillo, Carson DeLoach, Isaiah DeLoach, Chassity Dennis, Marcus Dennis, Tylin Dyer, Thadius Echols, Winston Edgerton, Caden Edwards, Ja’Niayah Ellis, Emma Epley, Kiara Estrada-Medina, Kaleb Fair, Jamiyah Felton, Luke Fisher, Cole Fromm, Aniyah Fulton, Lleyton Gonzalez, Katherine Goodwin, Jazmyne Gosier, Adam Goss, Natalie Graham, Nikayla Gray, Hunter Griffin, Jackson Grover, Thanayi Hadley, Megan Halter, Alison Harden, Kaleb Harden, John Herrick, Emory Hogan, Bethany Holman, Hillary Hutchinson, Joshua Jackson, Ramon Jaime, Cheyanne Jarvis, Khlon Johnson, Marliah Johnson, Charles Kelly, Jack Kennedy, Jacob King, Kariah King, Leah Koebble, Summerlynn Lawton, Keona Martin, Nalani Martin, Kristmann McCall, Zachary McClain, Isabel McLoughlin, David Mendoza, Veronica Metzler, Justin Molnar, Tyler Montgomery, Roberto Montiel, Torrance Morrison, Alden Myddelton, Jason Myddelton, Hyun Na, Caleb Nichols, Benjamin Norris, Aryan Patel, Ishva Patel, Rachelle Paz, Timothy Roberson, Cameryn Robinson, Dixon Roden, Ellaina Sirmans, Rayna Skrine, Avery Southall, Zion Stanley, Gwyneth Steel, Nina Stubbs, Ansley Taylor, Dezvin Thomas, Elizabeth Turner, Kelsey Walker, Madison Waters, Zoey Watson, Delia White, Takatja Williams, Tywanda Williams, Jaylen Wing, Irisha Wise, Cameron Wright, Slade Yale.