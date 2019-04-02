//Sallas Mahone Elementary School Honor Roll Announced

VALDOSTA – SALLAS MAHONE ELEMENTARY SCHOOL’S HONOR ROLL WITH DISTINCTION AND HONOR ROLL
Kindergarten Honor Roll with Distinction
Zoe Arteaga Vasquez, Dalillah Banner, Breadan Barlow, Shontia Berrian, Nicholas Berry, Erabella Black, Messiah Boykin, Pyper Brackin, Jeremiah Brantley, Olivia Brawdy, Baileigh Brogdon, De’ondre Brown, Whitley Brown, Chance Burden, Isabel Campos Zableh, Anna Cannister, Ava Cannister, Tony Carithers, Micah Casto, Caden Chaney, Timothy Chen, Ruby Cochran, Peyton Cody, Cayden Colletta, Olivia Conley, Keyshun Copeland, Keyun Copeland, James Davis, Kayden Davis, Joseph Dawkins, Presley Deal, Oksana Dellapenna, Ty’kee Dennard, Victoria Equaibor, Logan Eppes, Brennen Evans, Henry Freeman, Kellis Gardner, Carly Goff, Arletha Goods, Jason Gossett, Cristian Grady, Daniel Gregory, Grace Hancock, Corbitt Harless, Aubree Haynes, Gabriel Henley, Jaila Hooker, Hayden House, Kenneth Howell, Jordyn Hunter, Ciara Hutcherson, Mia Jackson, Promise Jackson, Christopher Jenkins, Trey Jenkins, Aaliyah Johnson, Olivia Johnson, Tyler Johnson, Skye Jones, Alex Kincade, Nicole Lapp, McKenna Lattin, Torrey Leggett, London McCormick, Raivyn McCormick, Cole Mercer, Camden Miller, Taylor-Lee Miller, Matthew Mullis, Emily Murdic, Chancellor Myers, Aiuadae Newsome, Nhan Nguyen, Jacobi Parker, Camden Parks, Riley Parten, Kanish Patel, Riddhi Patel, Vraj Patel, Elijah Powell, A’Mya Quattlebaum, Ria Rapier, Bo Robbins, Kade Roberts, Drake Rohrbach, Lucas Rynbrandt, Harper Sheeley, Kynna Sherman, Ashton Sidner, Amariah Smith, Emerson Spires, Beautiful Stewart, Amilia Taylor, Colton Taylor, Aiden Walker, Jayden Walker, Kinsley Walker, Rylee Washington, Za’Riya Weatherspoon, Starr White, Ayden Wilkerson, Kameron Williams, Jaiden Williams-Jackson, Madison Winterstein, Jazmyn Wood
Kindergarten Honor Roll
Jhavari Adams, Jakolbe Brown, Kennedy Brown, Dereona Cody, Chari’ty Crawford, Arianna Crumitie, Aubree Daniels, Rodney Davis, Chadwick Deeb, Madison Dobard, Wayne Dyal, Gregory Gardner, Jan Peir’e Huertas, Camdyn Jones, Aydn Lewis, Knute Mixon, Bailey Pegorsch, Jaylah Rhodes, Brody Speas, Janiyla Thompkins, Jeffrey Waldrup, Dementres Williams, Naomi Williams
1st Grade Honor Roll with Distinction
Naziah Aird, Joriel Anusencion, Jordan Arnold, Rmunni Arnold, Janyla Barkley, Leah Battley, Zxamara Beltran, Thomas Berry, Annie Bish, Emma Black, Deryk Bradley, Ryleigh Brogdon, Shania Burroughs, Noah Butler, Lillie Butzin, Brody Campagna, Jamie Cavens-Thomas, Olivia Cole, Laila Costa Osorio Da Fonseca, Landon Crews, Avery Cribbs, Ka’laisha Cromer, Anilah Cummings, Patience Daniel, Kamille Davis, Khristian Dixon, Diondrhia Duncan, J’ahliya Ellison, Annalee Escalera, Zaynah Fair, Raine Gaspard, Lillian Godwin, Audrey Goodwin, Zoey Harris, Micah Henderson, Ryan Henshaw, Aniyah Hill, William Holt, Elizabeth Horne, Taylor Howard, William Howell, Emma Huang, Na’Laiah Humphrey, Rhiley Ivey, Edward James, Edward Johns, Emmerson Jowers, Breydon King, Jayden King, Trinity King, Matthew Lahood, Demiya Lane, Torrey Leggett, Addison Lewis, Amara Lopes, Noah Lopez, Kendrick Manning, Kinslee McBride, Viktoria McCall, Shon McQueen, Maddison Miller, Serenity Miller, Daizha Mingo, Zariah Mitchell, Audri Morgan , Cason Moss, Jace Murdic, Ja’miyah Murphy, Savannah Murray, Ariah Myers, Skylar Nobles, Quentin Offord, Roberto Ortiz, Kara Peters, Taurus Phillips, Jaden Pitcock, Kylah Proctor, Khalil Reshard, Au’Bri Rizer, Donte’ Robinson, Kenley Rogers, Isabella Romero Sanchez, Izabella Salas, Joquez Samuel, Urijah Sawyer, Brielle Sutton, Tamera Taylor, Ella Thelen, Arianna Thomas, Amari Thompkins, Samiyah Turner, Charly Utrera, Edward Vallotton, Railyn Walker, Julian Welch, Joseph Williams, Krystiana Williams
1st Grade Honor Roll
Joshua Acosta, Kylie Barron, Elianna Barzallo, Roy Batz Carrillo, Stella Boinski, Jelani Boyd, Sean Brown, Bentlee Cambronne, Khristian Carswell-Hill, James Cheek, Kalix Cooper, Brooklyn Crowder, Jonathan Daniels, Aiden Deane, Rose Diaz, Jade-Lyn Emerson, Braylon Gardner, Gavin Griner, Malik Henderson, Jacari Howell, Zaric Johnson, Caleb Malloy, Jonathan Mitchell, Adrianna Montano, Riley Parmer, Aurora Pennington, Khoi Pham, Braylon Poole, Qasim Raza, Kameron Sloan, Mackenzie Spencer, Skylar Taylor, Masyn Thomas, Brylee Vince, Kaliyah Walker, Ja’Niyah Washington, Aubryn Watson, Zoey Williams
2nd Grade Honor Roll with Distinction
Makaela Adams, Makai Adams, Karleigh Alderman, Avie Andrews, Tamia Arnold, Brooklyn Ball, Dalilah Bilger, Richard Bromlow, Chloe Brown, Lillian Burg, Trenton Cage, Amy Capula Hernandez, Benjamin Cochran, Taja’ Corbett, Tanasha Crumpton, Peyton Deal, Trevor Estes, Michaelah Ferguson, Blake Givens, Zoie Harless, Calya Harris, Zion Haynes, Kimora Johnson, Qwandre Johnson, Emrick Kier, Mariana Lopes, Jacob Matheny, Olivia McGhin, Aiden Mercer, Ahriss Meriweather, Andrew Miller, Caylee Miller, Jayla Orr, Milania Owens, Shiven Patel, Frederick Poole, Kade Pye, Naziyah Rashadeen Raymond, Skylah Rice, John Robbins, Ashton Robinson-Sullivan, Alysa Safis, Judson Shaw, McKenzie Sherman, Tallen Tarpley, Lamar Thomas, Makenzie Thomas, Eden Thompson, Reece Varney, Jackson Weathers, Caroline White, Haley Winterstein, Frank Woodall, Justin Zapeta-Velasquez
2nd Grade Honor Roll
Daniel Adegbenro, Caleb Bass, Autumn Blair, Lindsay Boyette, Malachi Boykin, Keshire Davis, Lilly Davis, Jayden Hester, Mykel Jenkins, Erin Jones, Brennan Lampkin, Alex Lan, Kalanii McLemore, Madison Parks, Jude Plumly, Carson Raabe, Takai Roberts, Brandy Sebastian Mateo, Niyla Smith, Qa’Marion Smith, John Stone, Madysn Thomas, Ky’Rei Turner, Austyn Vargas, Jazzelli Vargas, Johnathon Walker, Austin Wilkes, Corey Williams, Michael Wims
3rd Grade Honor Roll with Distinction
Shaine Aird, Maelee Baltrus, Ethan Bender, Mallory Betz, Eleanor Clark, Mason Corbett, Taylor DeLoach, Gabriel Dominguez, Zoe’ Grovner, Abigail Kimbrough, Arthur Monroe, Elizabeth Monroe, Andrew Rynbrandt, Lane Smith, Audrey Thompson
3rd Grade Honor Roll
Isaiah Acosta, Kaluminiah Akins, Nicole Alexander, Austin Altman, Meet Bhatt, Kaitlyn Brown, Jai Carter, Athalia Chen, August Corbin, Camryn Crenshaw, Jykira Davis, Preslee Davis, Laila Denton, Aniyla Evans, Kaitlyn Ezzell, Kamaih Farrell,Tristan Finniessee, Adarrius Flowers, Janasia Floyd, Brendan Ford, Nilah Frazier, Charles Freeman, Carlan Fricks, Aubri Gibson, Demetrius Grady, Hayden Griner, Allyse Haight, Fletcher Hall, Zaria Harmon, Lucah Harvey, Auston Haynes, Brayden Henry, Ella Horne, Tristan Howard, Alexus Johnson, Camdyn Johnson, De’Marion Johnson, Josephine Johnson, Mylee Jones, Randy Jones, Andy Lan, Tamaria Little, Shani Malloy, Roslie Mallqui-Aragon, Laney Mills, Nicoli Mitchell, Lowik Mocanu, Preston Murphy, Payten Parmer, Dhwaneet Patel, Jayden Phillips, Ronald Pitcock, Jamylah Rice, Devin Riley, Jarod Sims, Blakely Smith, Bennett Steel, Shamarie Sylve, Jace Talton, Hayden Thomas, Sasha Thomas, Sherry Waldron, Alia Whitfield, Hunter Willhite, Darrian Williams, Kaniyah Williams, Zoey Williams, Darren Wilson
4th Grade Honor Roll with Distinction
Eve Batts, Miracle Beaufort, Violet Bolme, Yazmine Brown, Chloe Butzin, Landin Campbell, Elizabeth Cannister, Brooks Carter, Nia Chapman, Hannah Crawford, Tanner Day, Shawn Evans, Victor Gatzemeier, Tristan Graddy, Londyn Graham, Nathaniel Haugabrook, Nicolas Haugabrook, Mya Herrick, Jane Hinton, Jesselyn Johnson, Olivia Jones, Zariyah Kier, Charles Martin, Brayden Miller, Anna Montiel, Abigail Mullis, Tai Nguyen, Bhavi Patel, Jeeya Patel, Maahi Patel, Madison Pierce, Michael Simpson, Ava Slaven, Amyrie Smith, Madeline Sutherland, Alaynah Walden, Kailyn Walker, Tate Woods, Christan Wright
4th Grade Honor Roll
Owen Andrews, Anaya Baptiste, Bre’Yan Barlow, Serina Barrett, Shadiamond Boyce, Elijah Boyd, Jaidyn Boyd, Donovan Brown, George Burnett, Ryleigh Crews, Cassie Crosby, Jakaidren Daniels, Anari Duncan, Maxwell Eppes, Parker Ferguson, Lyric Finniessee, Coryn Francis, Anna Gibbs, Zachary Gregory, Tamia Hooker, Zamarion Johnson, Uriah Lofton, Kaleb Manghram, Merideth Marshall, Zaylen Mathis, Manuel Mejia, Desiree Moore, Elzaeyah Paoa-Maio, Mariah Paulk, Ralph Payton, Hayden Petersen, Jackson Reed, Javonne Reed, Daniel Roney, Dakota Rosemond, Aliyah Sanders, Ashlyn Sheeley, Jaylen Sidner, Ja’Carion Sloan, Ellie Smith, Micah Smith, Malik Strickland, Naimaa Walker-Potts, Addison Wallace, Meyuana Webb, Juniper Whitt, Winter Whitt, Amerria Williams
5th Grade Honor Roll with Distinction
Kevin Ashley, Alex Betz, Zoe Boyd, Seth Brown, Kaitlyn Burg, Ansel Clark, Brooke Jackson, Mariah Johnson, Braeden Lampkin, Cody Lee, Tywanois Lockett, Jacob McGhin, Noah Murphree, Dillen Patel, Kush Patel, Oluwatobi Salami, Austin Sanderson, Destinee Spencer, Shelby Steel, Nandini Thanki, Preslie Ware, Zacaria Williams
5th Grade Honor Roll
Peyton Blair, Alona Boyd, Mia Boyd, Camron Brown, Kavion Brown, Jens Byrd, Nikita Carr, Serenity Carter, Cayli Case, Zarriah Daniels, Kareen Davis, Karmen Denson, Elizabeth Edenfield, Bobby Galloway, Jermaine Gosier, Callie Gray, Makayla Greene, Bryanna Harsey, Jaliyah Head, Amari Johnson, Michael Johnson, Zaria Johnson, Zariah Johnson, CarrieGrace Jordan, Vardaan Kumar, Mark Lee, Torrey Leggett, Robert Lemmon, Keanari Little, Nicole Lopez, Aidan Makela, Ian Martin, Gabriel Martinez, Amara Matthew, Jaydah McCoy, Dev Patel, Prince Patel, Juliana Pena, Fudge Rashod, Jayden Richardson, Adrienne Robinson-Sullivan, Gabriel Romig, Christina Sanchez-Lilley, Ellie Shaw, Jaylon Singleton, Jackson Sutherland,Teandre Triplett, Morgan Wilkerson, Ariyana Williams, Alexander Wright