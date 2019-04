//J.L. Newbern MS Honor Roll Announced

Share with friends













VALDOSTA – Principal of J.L. Newbern Middle School, Dr. Elena Ponder, announces the Honor Roll for the third nine weeks:



SIXTH

Distinction -Breanna Samples

Honor – Tajare Barfield, Imari Barnes, Makiyah Brewton, Jason Brocks, Kazari Christian, Javiar Cohen, Demario Favors, Damiyas Freelove, Shanaya Fulcher, Kenadie Glenn, Nah’Torrie Hill, Gregory Horton, Tameyah Howell, Tristan Lancaster, Ariana Lee, Charniese Little, Greson Lopez Cristobal, Alan Martinez, Aida Miller, Bryce Moore, Chelsea Moore, Linzie Mullins, Tre’veon Parks, Rhaniah Payne, Joshua Pedraza, Serenity Pitts, Shehzad Shah, China Singletary, Antron Smith, Jayana Smith, Chloe Teachman, Marzell Usher, Lester Valentin Luciano, Carly Warren, Emariel Watts, Zacharie Watts-Thomas

SEVENTH

Distinction – Ji’Ymeria Dunlap, Brenajah Wright

Honor – Shamera Arnold, Somaiya Arrington, Aaliyah Banks, Katelyn Brown, Cornell Collier, Jasmin Copeland, Yasmin Copeland, Christine Davis, Darlene Davis, Breonna Dean, Sophie Dickson, Armere Dukes, De’Miajah Favors, Zachary Fiffie, Jada Flanders, Toric Hancock, Zatavion Head, Ashari Hogan, Jaydan Hutcherson, Jamaiah Jackson, Kimari Johnson, Terri Leconte, I’keyanna Mattair, Jalen Nelson, Deshaunti Newkirk, Martinez Newsome, Raekwon Outen, Makayla Parker, Todja Rambo, Zion Roberts, Samuel Ruise, Zykiera Ryan, Sarah Schropshire, Colin Smith, Nykel Spivey, Zoie Stoney, Sarah Vanvoorhis, Allen Waters, Kendall Wiggs, Xiease Williams, Nylali Wolters

EIGHTH

Distinction – Javante Jones, Anthony Thomas

Honor – Nicholos Barthiel, Jacinda Berry, Julian Bezanilla, Najah Blankumsee, Jalyn Brown, Megan Brown, Nasheira Byrd, Kyla Demps, Shakiyah Dockery, Zirion Ferrell, Jayla Foster, Kamari Godfrey, Tasheanna Goodman, Cayden Graddy, Janaill Hall, Sheaunna Hodges, Isabel Hunter, Amber James, Suelynn Keagle, Trenton Lewis, Kimoni Lynch, Kyjuan Moore, Myah Nelson, Ne’vaeh Norwood, Ariasia O’neal, Alyssa Phillips, Iytavia Powell, Kamari Samuels, Camarion Scott, Danedra Sessoms, Tyson Sipplen, Michael Stacks, Joseph Thomas, Stephen Toler, Jasean Townsend, Alicia Walker