High school football players sign with Valdosta State University

VALDOSTA – Here are the latest student-athletes to sign Letters of Intent to play at Valdosta State University

Kevin Battle – OL – 6’4″ – 335 – Oak Ridge HS

Dez Ipka – OL – 6’2″ – Dacula HS

Kenny Benjamin – WR – 5’7″ – 165 – Dunbar HS

Grayson Moore – LB – 6’2″ – 198 – Ridgeland HS

Delonte Berry – DL – 6’3″ – 235 – Jefferson HS

Lio’undre Gallimore – WR – 5’9″ – 175 – Northwestern HS

Stephon Williams – LB – 6’0″ – 230 – Calvary Christian Academy

Evan Pulawski – OL – 6’5″ – 270 – Braden River HS

Cam Merrell – DL – 6’1″ – 240 – Hapeville Academy

Barry Jackson – DL – 6’2″ – 215 – McIntosh County HS

Jamar Thompkins – RB – 5’10” – 185 – Coral Gables HS

Jairus Jones – DB – 6’3″ – 189 – Central Gwinnett

Dallas Anthony – LB – 6’2″ – 202 – McIntosh County

Travon Brooks – LB – 5’10” – Northwestern HS

Travon Roberts – 5’9″ – 172 – Mater Academy

Steven Rix – OL – 6’5″ – 285 – Tampa Catholic HS

D’Von McCullough – DL – 6’3″ – 225 – Deltona HS

Thomas Incoom – TE – 6’4″ – 225 – Stone Mountain HS

Damon Daniel – LB – 5’11” – 208 – Oxbridge HS

Jaalen Ford – DL – 6’4″ – 215 – Ribault HS

Terrance Lovett – OL – 6’3″ – 305 – St. Augustine HS

Ian Segui – OL – 6’2″ – 265 – St. Augustine HS

Sam DiRoberto – LB – 6’1″ – 212 – Roswell HS

Trevor Rolison – DL – 6’2″ – 210 – Ponte Vedra HS

Y’Darius Baker – LB – 5’11” – 215 – Coffee HS

Tyler Blue – DL – 6’1″ – 225 – Valdosta HS

Taurus Dotson, Jr. – DB – 6’0″ – 178 – Northwestern HS

Wesley Veal – WR – 6’0″ – 185 – Valdosta HS

Dagen Anderson – LS – 6’0″ – 185 – Lowndes HS

Max Hughes – QB – 6’0″ – 182 – Coffee HS

Woobendy Guerrier – DB – 6’1″ – 190 – South Dade HS

Share and Enjoy